Символическое президентство. Состоится ли оно?

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон был выдвинут 22 января 2018 г. региональным парламентом как безальтернативный кандидат на пост главы региона.

Выдвижение осуществлено благодаря поддержке депутатов, выступающих за независимость Каталонии от Испании и имеющих большинство мест в парламенте по результатам декабрьских выборов. Карлес Пучдемон был человеком, возглавлявшим местные власти, которые 1 октября 2017 г. провели референдум о независимости Каталонии и анонсировали ее в конце октября против воли центрального испанского правительства. Испанское правительство ответило: в начале ноября была отправлена в отставку региональная администрация Каталонии, распущен парламент, в автономии было введено прямое правление из Мадрида, а Пучдемон вынужден был покинуть Барселону, скрыться в Бельгии, поскольку обвинялся Мадридом в мятеже.

Прошло чуть больше месяца после внеочередных выборов. Пучдемон опять собрался во власть, даже будучи в вынужденной ссылке в Брюсселе. Как сообщили испанские СМИ, во вторник, 30 января, несколько сотен радикальных сторонников независимости Каталонии и Карлеса Пучдемона прорвали полицейский кордон у входа в каталонский парламент в Барселоне. Таким образом они хотели заявить недавно избранному парламенту (внеочередные выборы были назначены Мадридом на

21 декабря 2017 г.) и его новому спикеру Рожеру Торренту протест против отказа поставить на голосование вопрос об избрании главой женералитета Пучдемона, пребывающего в Бельгии. Демонстранты выкрикивали: "Ни шагу назад!" и "Пучдемон — наш президент!".

Однако Рожер Торрент поступил хитрее. В прошлом он — мэр 5-тысячного поселка Сарья-де-Тер в провинции Жирона, выпускник факультета политических наук и управления. Сторонник независимости Каталонии. Еще будучи депутатом "распущенного" парламента, он не раз заявлял, что целью своей деятельности видит "суверенитет Каталонии" и "республиканскую форму правления в ней". Итак, поскольку до 31 января должно было состояться назначение на высший пост Каталонии, Торрент просто объявил, что выборы главы женералитета переносятся. Своим решением спикер продемонстрировал нежелание идти против решения Конституционного суда Испании, однако нашел выход. "Мы не будем выдвигать другого кандидата, — заявил Торрент. — Никто не будет решать, кто станет главой женералитета. Я лично берусь обеспечить иммунитет Пучдемону и пойду до конца".

Но именно Конституционный суд Испании постановил, что для избрания главой региона Пучдемон должен лично присутствовать в парламенте провинции. Более того, кандидат не может участвовать в предвыборных дебатах по скайпу или заочно. Кроме того, в соответствии с положением, будущий глава региональной администрации должен лично присутствовать на своей инаугурации. Как известно, Верховный суд Испании обвиняет Пучдемона в совершении тяжкого преступления, а именно — мятежа, которое карается длительным сроком заключения (около 30 лет). Для таких лиц иммунитета не предусмотрено.

Заметим, что у Пучдемона созрел иной план после того, как он в личной переписке (с министром тоже в изгнании) посчитал, что соратники его "предали". В минувшее воскресенье Карлес Пучдемон встретился в Брюсселе с делегацией от Партии республиканских левых Каталонии (ERC), а в понедельник — с депутатами его коалиции "Вместе за Каталонию" (JxCat), чтобы обсудить новый план. Он намерен обсудить его и с представителями партии CUP, третьей сепаратистской партией в каталонском парламенте.

Согласно плану, Пучдемон принесет присягу Ассоциации муниципалитетов независимости (AMI), группе каталонских городских советов — для формирования "законного и символического" правительства в Брюсселе. В то же время парламент Каталонии выберет лидера региональной исполнительной власти, который будет "оперативным" руководителем. Как сообщают местные СМИ, Пучдемон хотел бы изменить региональный закон, чтобы создать "Совет республики", который он возглавлял бы из Брюсселя параллельно с регулярным правительством в Барселоне. Непонятно, правда, как Пучдемон собирается исполнять это "символическое президентство": будет проводить Skype-конференции с правительством в Барселоне или Skype-совещания с властью на местах? А пока что руководители каталонских сепаратистских партий обсуждают план, который позволил бы Пучдемону сохранить влияние в провинции, даже если он не будет избран президентом женералитета, т.е. главой правительства.

Не секрет, что власти в Мадриде хотели бы иного руководителя Каталонии. Для этого и были назначены в декабре прошлого года внеочередные выборы в Каталонский парламент. Явка на них стала рекордно высокой. Но задумка Мадрида не удалась: опять в парламенте Каталонии доминируют партии, выступающие за независимость. По результатам декабрьских выборов, им принадлежит 70 из 135 мест. Правда, больше всего голосов набрала партия "Граждане — Гражданская партия" (Ciudadanos), выступающая за евроинтеграцию и единство с Испанией, — 57 мандатов. Однако второе, третье и четвертое места заняли сепаратистские партии: созданная Пучдемоном предвыборная коалиция "Вместе за Каталонию", в состав которой вошли возглавляемая им Европейская демократическая партия Каталонии и независимые кандидаты; "Левые республиканцы Каталонии"; "Кандидатура народного единства". Пучдемон назвал итоги выборов "пощечиной" для Мадрида, который проиграл "собственный плебисцит".

Карлес Пучдемон продолжает встречаться с единомышленниками и по-прежнему называет себя "лидером нации". Почему сторонники независимости Каталонии настаивают именно на его кандидатуре? По мнению испанских экспертов, Пучдемон у себя на родине не является особо популярной личностью. Например, лидер каталонских республиканцев Жункерас (находится в заключении) и центристка Арримадас превосходят его по популярности. Однако выбор в парламенте пал на Пучдемона, скорее всего, в пику испанскому правительству. Лидеры сторонников независимости хотят восстановить прежнюю администрацию в полном составе, ибо считают, что Пучдемон и его соратники были "несправедливо уволены". А также доказать европейской общественности, что воля каталонцев к независимости — "не разовая". Хотя в то же время многие рядовые сторонники независимости Каталонии считают, что от Пучдемона, как от лидера Каталонии, следует отказаться, дабы не раздражать власти Испании.

Верховный суд Испании 22 января отклонил запрос прокуратуры страны о выдаче повторного ордера на арест обвиненного в мятеже каталонского лидера Карлеса Пучдемона. Впервые такой ордер был выдан для Бельгии, где Пучдемон сдался бельгийской полиции, а затем был выпущен на подписку о невыезде. Но когда Пучдемон в конце января покинул Брюссель и прибыл на территорию Дании для участия в кругом столе в Копенгагенском университете, Верховный суд отказал прокуратуре. Тем не менее, хотя в декабре международный ордер на арест и экстрадицию на родину Пучдемона и четырех его советников (региональных министров) был неожиданно отозван, на территории Испании ордер на арест по-прежнему действителен. А это значит, по мнению мадридских юристов, что желание Пучдемона избраться заочно и в дальнейшем руководить администрацией из Брюсселя "незаконно". Кроме того, подобное избрание немедленно будет оспорено Конституционным судом Испании. Таким образом, вопрос образования Каталонского правительства будет отложен на неопределенное время, и Каталония будет по-прежнему на прямом управлении из Мадрида. Все это лишь продлит кризис в регионе и в конце концов приведет к новым досрочным выборам, ориентировочно в мае-июне т.г.

Сторонники независимости Каталонии, напротив, считают, что Пучдемон вполне может быть избран на руководящий пост заочно, находясь за пределами Испании, поскольку возвращение на родину грозит ему арестом. Соратники Пучдемона полагают, что на высоком посту он получит иммунитет, а после обретения Каталонией независимости "освободится от любого преследования".

Но даже с точки зрения права Европейского Союза, возможное отделение Каталонии от Испании спорно. Ст. 4 Договора о ЕС гласит, что "Союз уважает основные функции государства, особенно те, которые направлены на обеспечение его территориальной целостности". Поэтому Брюссель неоднократно указывал на то, что в случае отделения от Испании, "на утро после голосования" Каталония не станет автоматически членом Евросоюза. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объяснял, что в случае объявления о независимости Каталонии придется подавать заявку на вступление в ЕС. Выход из Испании будет означать также потерю евровалюты и доступа к внутреннему рынку ЕС. А чтобы заблокировать вступление Каталонии в Евросоюз, будет достаточно даже одной несогласной страны-члена. Нет сомнения, что Испания будет той "несогласной" страной.