Санкционный Рубикон

Август текущего года оказался весьма горячим для российских средств массовой информации, рассуждавших на тему будущего.

Эти рассуждения связаны с опубликованным текстом находящегося в Конгрессе США законопроекта S.3336. Уже само его внесение на рассмотрение породило панику. Курс рубля ускорил свое падение, зарубежные инвесторы — процесс избавления от российских ценных бумаг, журналисты и эксперты в более серьезных тонах заговорили об исключении России из мирового сообщества, обсуждается вопрос еще одной волны мирового экономического кризиса. В российских СМИ 22 августа 2018 г. назвали "точкой отсчета". Отсчета времени сроком в 90 дней (хотя в законопроекте указаны и 60 дней — для вопросов киберпреступности, и 30 дней — для вопросов применения химического оружия), по истечении которых развитие ситуации в противостоянии Россия — цивилизованный мир может принять гораздо более жесткие формы. Хотя с определением даты российские СМИ несколько ошиблись — "у страха глаза велики", в действительности ею стало 27 августа, когда был введен в действие еще один санкционный пакет и начался отсчет. "Время пошло! — написало одно из российских изданий. — Либо Россия признает свою вину и публично покается, либо американцы превратят нашу жизнь в настоящий ад".

Цели обнародованного законопроекта S.3336 — укрепить Организацию Североатлантического договора, бороться с международной киберпреступностью и вводить дополнительные санкции в отношении Российской Федерации. По мнению американских конгрессменов, он может быть использован и для других целей. Первые пункты документа поясняют: "замысел Конгресса состоит в том, что президент должен немедленно мобилизовать и поддержать ответные меры со стороны федеральных органов власти, со стороны американского правительства в отношении угрозы, которую представляет правительство Российской Федерации, и работать над предотвращением его вмешательства и других иностранных государственных деятелей в институты Соединенных Штатов и демократические процессы;

Президент должен публично призвать правительство Российской Федерации вернуть Крым под контроль правительства Украины, положить конец поддержке сепаратистского насилия на востоке Украины, прекратить оккупацию и поддержку сепаратистов на территории Грузии и Молдовы, и прекратить создавать возможности для жестокого режима Башара аль-Асада в Сирии совершать военные преступления;

Президент должен безоговорочно осуждать и противодействовать продолжающемуся вмешательству в институты Соединенных Штатов и демократические процессы президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, его правительством и аффилированными лицами его правительства".

Достаточно долго руководство РФ испытывало США "на слабо". Своей цели Россия добилась: ее восприняли всерьез, как угрозу системе западной цивилизации, как врага. Конгресс США пришел к выводу, что время бесконечных уговоров российских властей подошло к концу.

Чем же конкретно так напугало содержание законопроекта российских экспертов и власть, которая уже высказалась о незаконности готовящегося руководством США нового санкционного витка?

Санкции, уже введенные в действие, и тем более те, что предусматриваются законопроектом S.3336, одновременно оказывают негативное влияние на внутри-, внешнеполитическую и экономическую ситуацию в России.

Россия переводится американскими законодателями в категорию основного врага. Конгресс требует предоставить ему доказательства в вопросе признания России государством — спонсором международного терроризма. (На сегодняшний день такими государствами признаны лишь четыре — Иран, Сирия, Судан, Северная Корея.) Президент Российской Федерации является главой государства-террориста. Требуемые конгрессменами доказательства — это обнародование реального состояния В. Путина, источников его доходов, а также всех связанных с ним лиц, включая глав иностранных государств и политиков. Для президента РФ в законопроекте отведена специальная статья.

"Не позднее чем через 180 дней после даты вступления в силу настоящего закона директор Национальной разведки представляет в соответствующие комитеты Конгресса подробный отчет о личном состоянии и активах президента Российской Федерации, Владимира Путина, в том числе —

(1) предполагаемый чистый капитал и известные источники дохода Владимира Путина и членов его семьи, включая активы, инвестиции, банковские счета, другие деловые интересы и соответствующую информацию о бенефициарной собственности; а также

(2) выявленных наиболее значимых высокопоставленных иностранных политических деятелей и олигархов в Российской Федерации, определяемых их близостью к Владимиру Путину".

По сути, Россия объявляется государством-изгоем. Это серьезные внешнеполитические последствия для нее. Указанная ситуация ударит и по ее позициям в ООН. Абсурд, если государство-террорист является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Законопроект, как один из инструментов борьбы с российской агрессией против США, предусматривает ограничение деятельности российских СМИ в Соединенных Штатах и других странах (борьба с дезинформацией). Параллельно снимаются ограничения на действия, которые американские конгрессмены называют "исследованиями". Активность и глубина этих "исследований" в отношении России и других новообразованных государств, ранее входивших в состав СССР, были существенно ограничены после 1991 г. Российская активность привела к тому, что данные ограничения снимаются.

Более серьезны и негативные экономические последствия для Российской Федерации. Это дальнейшее расширение экономического давления на РФ, которое по масштабам влияния будет сильнее, чем санкции в отношении СССР. А Россия по своему экономическому потенциалу — далеко не СССР. Системы СЭВ, то есть государств-сателлитов, больше нет. Валютная, технологическая и импортная зависимость еще больше, чем была у СССР. Законопроект S.3336 предполагает введение дополнительных к существующим ограничений в сфере энергетических проектов, реализуемых РФ. Речь идет о введении запрета на инвестиционную деятельность в российские энергетические проекты как за пределами России, так и в самой России. Если за пределами РФ суммарное ограничение составляет 250 млн долл. США, то в отношении российских энергетических компаний ограничения предусматривают полную их изоляцию от внешнего мира. В числе ограничений — запрет на предоставление товаров, услуг, технологий и финансирования на суммы, превышающие 1 млн долл. США. То же — в отношении нефтяного сектора. Все это приведет к дальнейшему повышению стоимости электроэнергии в России. Также новые санкции — это и удар по всем инфраструктурным проектам такого рода — от "Северного потока-2" до "Силы Сибири". Это создание условий невозможности дальнейшей разведки и разработки новых месторождений нефти и газа, от арктических широт до материковой части РФ. При условии падения добычи от эксплуатации уже действующих "старых" месторождений — это лишение России основного источника дохода, включая валютный компонент. Это ослабление возможностей РФ использовать свое практически монопольное положение на европейском рынке углеводородов в качестве инструмента шантажа.

Ситуация последних месяцев при росте мировых цен на нефть позволила руководству РФ ликвидировать бюджетный дефицит и пытаться формировать для себя валютную "подушку безопасности". Но системное падение курса рубля по отношению к доллару уже привело к тому, что российский Центробанк отказался от участия в торгах на валютной бирже и временно не покупает доллары для пополнения валютного запаса.

Уже введенные санкции против российских производителей алюминия привели к закрытию отдельных предприятий по его производству. Так, 6 августа генеральный директор "РУСАЛа" Олег Дерипаска заявил, что в связи с упавшей ценой на алюминий, слабым спросом на продукцию на внутреннем и внешних рынках, а также высокой ценой на электроэнергию компания рассматривает вопрос о 4-летней консервации электролизного производства на пяти алюминиевых заводах. По оценкам российских экспертов, после остановки эти производства никогда уже не будут возобновлены. Что уж говорить о социально-экономических последствиях ликвидации нескольких тысяч рабочих мест. Следующий этап — введение запрета на экспорт российского урана в США.

Кроме того, предполагается введение жесткого контроля над приобретением недвижимости в интересах россиян. А ведь недвижимость в странах Запада была инструментом отмывания и сохранения денег, украденных у рядовых россиян представителями российской власти и приближенных к ним лиц.

Над Россией навис запрет на операции с российским внешним долгом. И хотя эти ограничения еще не введены, на фоне ожидания иностранные инвесторы уже пытаются сократить объем облигаций российского федерального займа в своих портфелях. Падают котировки этих ценных бумаг в ситуации роста их доходности, ставку по которой повышает ЦБ РФ. Проблема российского рынка заключается в том, что в условиях роста санкционного давления инвесторы не решаются заходить в российские активы, а некоторые продолжают сокращать присутствие на российском рынке. На фоне ожиданий введения санкций за один только день августа 2018 г. по итогам торгов индекс международной московской валютной биржи снизился на 1,68%, а суммарная стоимость входящих в этот индекс акций упала на 169 млрд руб., или почти на 2,5 млрд долл. Индекс РТС, отражающий валютную цену крупнейших российских компаний, "похудел" за день на 4,4 млрд долл., а падение индекса — на 3,07% — стало вторым крупнейшим за последний год.

Одним из следствий признания РФ государством — спонсором международного терроризма является наложение ограничений любых международных транзакций для российских банков с участием государства. Российская действительность последних лет такова, что более 50% банковского сектора в РФ стали собственностью государства. Соответственно, банковской системе России грозит коллапс с точки зрения возможностей использовать иностранную валюту. Представители российской власти устами ТАСС заявляют: "…Другим шагом мог бы стать переход в расчетах при экспорте вооружений на криптовалюты при их привязке к золоту, ... и для Китая, и для Индии, и для других стран это также было бы очень интересно..." В Индии почему-то сочли иначе, поэтому Индия разорвала с РФ контракты на покупку и совместное производство самолетов — и гражданских, и военных. США уже приготовили для Индии очень привлекательные предложения по сотрудничеству в области поставок боевых самолетов последнего поколения, заняв тем самым освободившуюся российскую рыночную нишу.

Центробанк России ведет активную скупку золота. Россия все чаще поддается "золотой лихорадке": помимо Центробанка РФ, наиболее активно скупают золото банки, уже находящиеся под санкциями США (ВТБ, Сбербанк, Укргазбанк и другие). Только в 2017 г. российские банки закупили у российских золотодобывающих компаний порядка 67% объема всего произведенного в России золота за год.

Предусматривается введение ограничений и на сотрудничество между Россией и Интерполом. По мнению американских конгрессменов, российские власти злоупотребляют инструментами этой организации с целью оказания давления на своих политических оппонентов, в том числе объявляя их в розыск и пр.

Вступивший в силу 27 августа очередной пакет санкций в соответствии с Актом о запрете химического оружия от 1991 г. на первом этапе включает расширение ограничений на поставку технологий, прежде всего авиационных. Ограничения коснутся и сотрудничества по поставке вооружений. России дается 90 дней на принятие решения об открытии доступа инспекторам ООН на свои объекты, где химическое оружие может производиться или храниться. В случае отказа со стороны российских властей ориентировочно с 25–26 ноября вводится второй уровень санкций, который уже может включать снижение уровня дипломатических отношений, запреты на рейсы "Аэрофлота" (сегодня только эта компания осуществляет полеты между США и РФ) и полное эмбарго на экспорт и импорт.

Можно согласиться с высказанным мнением некоторых российских экспертов о том, что в США не понимают, что в России "...не могут одуматься и изменить свою политику вмешательства в дела Соединенных Штатов..." Слишком далеко зашла российская власть в своем "вставании с колен". Изменение политики экспорта агрессии приведет к потере власти. А такой вариант развития событий для Кремля неприемлем. И вот уже ТАСС "уполномочен заявить", что "США перешли "красную черту" в отношениях с Россией, и властям стоит подумать над ассиметричным ответом — приостановить действие договора по ядерным ракетам с Вашингтоном и разместить тактическое ядерное оружие за рубежом — например в Сирии". Или, как предложил в эфире российского телеканала один "эксперт" — "сбросить небольшую ядерную бомбочку на Киев". Комментируя развитие ситуации в Сирии, пресс-секретарь Путина Песков заявил на брифинге для журналистов, что "риски столкновения с США существенно выросли, и что действия США рассматриваются как агрессия против союзника РФ".

Если боевые расчеты ПВО РФ, размещенные в Сирии, будут пытаться сбивать крылатые ракеты США, это означает еще один виток эскалации и без того кризисных отношений между США и РФ, и гарантированное расширение существующих санкций.

Нынешнее восприятие ситуации представителями российской власти дает высокую долю уверенности, что законопроект S.3336 получит статус закона и его нормы будут реализованы.

Политика "принуждения мирового сообщества к принятию российской точки зрения" через экспорт агрессии из России в другие страны приводит к тому, что в отношении РФ и руководства этого государства будет применяться любимая формула диктатора, которого сегодня в России восхваляют: "Если враг не сдается — его уничтожают". Пока только экономическими инструментами. По заявлению американского сенатора Криса Ван Голлена, американский Сенат хочет быть уверен, что ущерб, наносимый агрессивной политикой со стороны России, будет ограничен действиями в отношении экономики России, и ее влияние на других будет сдерживаться.

Законопроект S.3336 еще не закончил свой путь по превращению в полноценный закон, но "круги по воде от камня" этого документа уже пошли распространяться по всему миру. Нормы данного законопроекта являются ярким примером для действующей украинской власти — как должно защищать свои интересы государство в условиях внешней агрессии. Будет очень жаль, если такой яркий пример станет для нее еще одним неусвоенным уроком.