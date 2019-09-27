Обманчивая "выгода" Союзного государства

Москва и Минск начали новый этап реализации проекта "Союзного государства".

Судя по публикациям в СМИ, в ходе непубличных переговоров российская и белорусская стороны договорились в сентябре о программе по дальнейшему углублению экономической интеграции России и Беларуси. В декабре она должна быть утверждена, а с 2021-го — заработать.

Речь идет о создании единого регулятора национальных рынков нефти, газа и электроэнергии; гармонизации государственного регулирования отраслей экономики; едином Гражданском кодексе; унифицированной модели учета собственности и объединения моделей социальной защиты; едином внешнеторговом режиме (единой таможенной модели); едином налоговом кодексе (единой налоговой системе); сближении моделей банковского надзора при сохранении двух национальных центральных банков.

Любое объединение имеет смысл тогда, когда у объединяющихся сторон равные права, равный голос. Белорусская экономика почти в 30 раз слабее российской, а Россия — не то государство, которое приветствует реализацию принципа равноправия в инициируемых ею интеграционных проектах. И Украина, относительно которой Россия использовала экономические отношения в качестве инструмента политического давления, не исключение.

Топливно-энергетический комплекс Беларуси — одна из важнейших отраслей белорусской экономики — является потребителем российского сырья. Благополучие ТЭК зависит от российских цен на сырье, конкурентности продукции, производимой из этого сырья, и возможности продажи ее на зарубежные рынки.

Все более усложняющаяся ситуация по поставкам углеводородного сырья из России, проблема "грязной" нефти и прочее вынуждают Минск искать варианты диверсификации поставок. Американская нефть и сжиженный газ могли бы стать желанной альтернативой. Но в случае создания единого регулятора рынков нефти и газа об альтернативах российским поставкам Минску стоит забыть: ТЭК Беларуси станет лишь придатком к российским энергетическим компаниям-гигантам. Таким, как "Газпром" или "Роснефть", а энергетическая независимость для Беларуси будет утеряна полностью.

Что касается инициативы создания единого Гражданского кодекса, то отметим, что первая десятка самых богатых людей Беларуси (да и не только она) в целом уже очень плотно вписана в российскую бизнес-среду. Но в случае реализации программы по углублению интеграции, ситуация может сложиться так, что белорусский малый и средний бизнес постигнет судьба российского: он начнет сокращаться, увеличивая проблемы в обеспечении социальной защиты граждан Беларуси.

Программа по дальнейшей экономической интеграции двух стран предлагает объединить действующие модели социальной защиты. Но уровень экономического неравенства в Беларуси очень сильно отличается от ситуации в России: по этому показателю Республика — более благополучное государство, нежели Федерация. Учитывая кратность объема экономик, объединение моделей социальной защиты приведет к тому, что экономическое неравенство в Беларуси очень быстро опустится к российской действительности.

Еще одна инициатива — это создание единого внешнеторгового режима или единой таможенной модели (единого таможенного пространства). С точки зрения экономического союза — вполне логичная инициатива. Но с точки зрения экономических интересов белорусских граждан и государства Беларусь такую инициативу нельзя назвать выгодным предложением.

Дело в том, что дополнительный толчок к экономическому развитию в целом и малого и среднего бизнеса в Беларуси в частности дала война, развязанная Россией против Украины. Санкции Запада против России и ответные российские ограничительные меры привели к тому, что Беларусь стала основным поставщиком товаров, ранее поступавших в РФ из ЕС, США и других государств. Ведь вводя контрсанкции, Россия ограничила поставки товаров из стран, которые присоединились к режиму западных санкций.

Ограничив потребление этих товаров российскими гражданами, Кремль создал достаточно высокий уровень неудовлетворенного спроса на уже привычные в употреблении импортные товары. А поскольку "свято место пусто не бывает", то белорусские посредники заполнили возникший вакуум своими поставками. Как оказалось, в Беларуси прекрасно растут бананы и созревают сыры, а белорусские рыболовы в промышленных масштабах добывают устрицы, морскую и океанскую рыбу.

Объединение внешнеторгового режима приведет к ликвидации всех этих предприятий и, соответственно, рабочих мест. Возможно, Кремль рассчитывает, что, создав объединенную таможенную модель, он значительно "размоет" действующие санкции в отношении России. Но может случиться и так, что к уже существующим в США ограничениям на экономические и технологические отношения с Беларусью добавятся и санкции, которые применяются к РФ. А следствием этого может стать нестабильность белорусской национальной валюты.

Впрочем, авторами программы углубленной интеграции предусмотрено "решение" этой возможной проблемы. Речь идет о сближении моделей банковского надзора при сохранении двух автономных центральных национальных банков. Но наличие двух центров принятия решений в банковском секторе — полный абсурд. А учитывая потенциал России, очевидно, что Национальный банк Беларуси просто умрет "за ненадобностью" вместе с национальной валютой. Просто этот процесс будет растянут во времени.

Столь же пессимистичны прогнозы для Беларуси и в отношении реализации плана по созданию единой налоговой системы. Ведь при определенной схожести все же налоговые системы Беларуси и России на протяжении 28 лет развивались самостоятельно. Поскольку Беларусь — унитарное государство, а Россия — пусть и очень централизованная, но федерация, то уже хотя бы только по этой причине система сбора, администрирования, распределения собираемых налогов у них кардинально отличаются.

Например, Беларусь формально не взимает социальный налог. Он не входит в налоговый кодекс и взимается в отдельно созданный фонд. В России социальный налог — неотъемлемая часть российской налоговой системы. По мнению российских аналитиков, унификация ставок акцизов принесет для белорусских производителей алкоголя, табака и бензина убытки, в том числе "не совместимые с жизнью".

Пострадают и отношения Беларуси с Китаем. Минск активно развивал свои взаимоотношения с КНР, в частности, в Беларуси был реализован проект свободной экономической зоны — индустриальный парк "Великий камень". Также функционирует "парк высоких технологий". В случае объединения налоговых систем, вероятнее всего, эти проекты придется закрыть. А это уже удар и по самому эффективному сектору белорусской экономики — IT, и по самолюбию Лукашенко.

Почему развитие ситуации будет происходить именно так? Учитывая, что экономика России гораздо мощнее экономики Беларуси, переписывать придется именно белорусский налоговый кодекс, а не российский. При этом объединение налоговых систем вынудит Минск перерабатывать бухгалтерские стандарты. Что, в свою очередь, негативно отразится на инвестиционном климате Беларуси и значительно замедлит ее экономическое развитие.

Даже небольшой перечень рассмотренных вопросов прекрасно иллюстрирует отсутствие какой-либо привлекательности для Минска обсуждаемой идеи экономической интеграции с Российской Федерацией. Более того, подобная интеграция приведет лишь к потере Беларусью ее экономической независимости.

А вслед за потерей экономической независимости всегда приходит и потеря независимости политической и государственной: не бывает государственной самостоятельности и суверенитета без экономической независимости. Бессмысленно рассуждать и о модели возможного объединения: федерация или конфедерация. Сильный всегда поглощает слабого. А под каким "соусом" преподносится потеря государственного суверенитета — не столь уж и важно.

Сегодня руководство Российской Федерации, видя в Беларуси своего должника, хочет вернуть долг. Не обязательно деньгами, можно и экономическим поглощением. Деньги придут потом. А разговор об экономической интеграции — это лишь мягкий вариант добровольной сдачи Беларуси своего суверенитета. Причем за счет такой "интеграции" Россия получает прямой, дополнительный выход к границам государств Европейского Союза и членов НАТО. Что полностью вписывается в концепцию российского геополитического позиционирования.

Как Украине воспринимать происходящие у ее границ процессы? Как минимум, с трех позиций. Во-первых, тесное экономическое сотрудничество с Россией может привести к потере суверенитета. Во-вторых, в случае реализации программы экономической интеграции Беларуси и России Украина дополнительно получит 1084,2 км небезопасной границы. В-третьих, находясь в тесном интеграционном процессе с Россией, Беларусь не сможет рассматриваться как дружественное или нейтральное государство.

В этой ситуации Киев должен осознать возникшую угрозу и принять необходимые решения для минимизации ее влияния на Украину, вот уже шестой год противостоящую вооруженной агрессии Российской Федерации.