Парламентский калейдоскоп

В последнее воскресенье апреля в Испании состоялись досрочные парламентские выборы.

Они были третьими за последние четыре года. В нынешних гонках в отчаянном соревновании правящие социалисты победили консерваторов.

Основные дискуссии, проходившие на выборах, велись вокруг национальной идентичности и путей решения проблемы каталонского сепаратизма. Явка на голосование оказалась рекордно высокой, а результаты стали для многих неожиданными: из 350 мест в парламенте у социалистов будет 123 места (по сравнению с предыдущими выборами, дополнительно получив 38), консерваторы Народной партии — 66 мест (потеряв 69), правоцентристы "Граждане" — 57 мест (прибавили 25), ультралевые из "Подемос" — 42 места (потеряли 24), ультраправые из Vox ("Голоса") впервые получили 24 мандата.

Больше всего проиграли консерваторы и "Подемос": они потеряли почти половину своих мест, а контроль в Сенате перешел к социалистам.

По результатам выборов, у социалистов как у победителей возникло две проблемы. Первая — кризис в Каталонии не исчез, его отложили, судебные приговоры для лидеров сепаратистов могут иметь для Мадрида противоположный эффект. Вторая — на фоне каталонского кризиса возникла и приобрела широкую популярность ультраправая партия Vox, которая призвала к радикальным мерам в искоренении сепаратизма, чем разрушила продолжительное табу на существование нацистских и фашистских партий после режима Франко. Выборы не объединили нацию, а еще больше раскололи.

Политический кризис в Испании продолжается уже третий год. Попытки консерваторов применить умеренно жесткий рецепт ее лечения успеха не имели. В июне 2018 г. их послали в отставку, правда, из-за коррупционных скандалов. Удивительно то, что, хотя их новый лидер Пабло Касадо взял для партии немного более правый политический курс, этим он только усилил катастрофу своей политической силы: правоцентристские голоса отошли к партии "Граждане", а ультраконсервативные избиратели поддержали Vox.

Напомним, что консервативная Народная партия с начала 2000-х взяла курс на сознательную конфронтацию с региональным правительством Каталонии на фоне несправедливых бюджетных отчислений. Это породило в регионе мощную волну сепаратизма и в конечном итоге —кризис национальной идентичности испанцев. Ставка на криминализацию сепаратизма в 2017 г. ввела страну в период острой политической нестабильности, которая затормозилась девять месяцев назад, когда к власти пришло правительство меньшинства социалистов. Вместо конфронтации партия Пабло Санчеса начала искать пути примирения с каталонцами через диалог и компромисс именно в бюджетной сфере, ставшей первопричиной кризиса.

Как подтвердили результаты выборов, подавляющее большинство испанцев поддержали путь диалога, что позволило социалистам увеличить свою фракцию в национальном парламенте. Но до выхода из кризиса еще далеко.

Правительство меньшинства социалиста П.Санчеса, при поддержке региональных партий, включительно с каталонскими, с лета 2018 г. применяло альтернативные подходы к решению кризиса, которые заключались в предоставлении провинции больших полномочий, но без независимости. Однако полного успеха это также не принесло: тактика уступок привела правительство к попытке формализовать переговоры с региональным правительством Каталонии, пригласив на них международного посредника.

Этот шаг натолкнулся на мощную критику даже в самой партии социалистов, его расценили как путь к развалу страны. Таким образом, в марте с.г. социалисты были вынуждены объявить досрочные выборы. Недаром предвыборные дебаты сконцентрировались именно на путях выхода из кризиса сепаратизма как на вопросе выживания всей нации.

Вопрос территорий, как деликатно называют этот кризис, стоит не только в Каталонии. Испания остается одной из наиболее децентрализованных стран мира, фактически это конфедерация на основе кастильского языка и культурного наследия регионов. Кризис в Каталонии поставил под вопрос непростой конституционный компромисс, который держал страну вместе после смерти генерала Франко в 1975 г. Региональная власть Каталонии просто воспользовалась в 2017 г. полномочиями, предоставленными этими соглашениями, для достижения независимости как способа решения финансового конфликта с центром. Недаром большинство консерваторов опасаются, что в конце концов каталонцы покинут Испанию.

Во время предвыборной кампании консерваторы заняли довольно жесткую и непримиримую позицию относительно каталонского и вообще регионального сепаратизма. Лидер правоцентристской партии "Граждане" Ривера предложил 10-летний план для решения вопроса Каталонии, который предусматривает немедленный запрет регионального правления в этой провинции. Но основная масса консервативных избирателей поддержала новую ультрарадикальную партию Vox, которая заняла наиболее жесткую позицию в вопросе защиты национального единства: это полный запрет сепаратистских партий в регионах (а таких в стране 16), приостановление самоуправления в Каталонии "до лучших времен", переформатирование отношений всех провинций с центральным правительством в направлении сужения уровня самоуправления.

Vox защищает часть правового наследия диктатора Франко и позиционирует себя как новый национальный проект, новое "завоевание Испании после XV века", призывает к радикальным изменениям в стране в стремлении "защитить Испанию". Эта партия вела классическую праворадикальную популистскую кампанию, похожую на те, что состоялись в Италии и США: обходила традиционные СМИ в социальных сетях, общалась непосредственно с избирателями, уклонялась от общения с противниками и обсуждения партийной платформы.

Эта партия получила сразу 10,24% голосов и 24 места в парламенте. Она стала первой в истории страны ультраправой партией, которая создаст заметную парламентскую группу, а Испания приобщилась к ряду стран Евросоюза (в частности Италии и Германии), в чьих парламентах после 60-летнего табу снова представлены ультраправые партии.

Пока что группа партии Vox не будет играть решающую роль в формировании правительства. Однако бурный рост популярности этой партии расколол ультраправых избирателей страны и еще больше фрагментировал ее политический ландшафт.

Несмотря на успех партии Vox, политическое влияние региональных сепаратистских партий не только не ослабело, но даже усилилось. Ведущая умеренная партия "Левые республиканцы Каталонии" (ЛРК) смогла значительно расширить свое представительство в национальном парламенте с девяти мест до 15. Другая, более радикальная группа "Вместе за Каталонию" бывшего премьера К.Пучдемона получила семь мест, потеряв одно. Таким образом, сепаратисты даже усилили свою поддержку в Каталонии с 32 до 39%. Социалисты потеряли одно место от Каталонии, но остались там второй крупнейшей политической силой.

Избирательная кампания проходила на фоне суда в Мадриде над О.Хункерасом и 11 другими лидерами сепаратистов. По результатам выборов четырех из обвиненных избрали в нижнюю палату национального парламента, один стал сенатором. Теперь суд должен решить, как им принимать присягу. Нужно иметь в виду, что ведущая сепаратистская партия ЛРК приняла дальновидную стратегию обретения независимости способом, не противоречащим законодательству, — через переговоры с центральным правительством. Стратегия оказалась удачной: впервые в своей истории партия заручилась поддержкой более 1 млн избирателей.

Что касается других региональных партий, то партия Баскских националистов получила одно дополнительное место, и у нее теперь семь мест, а радикальная баскская партия EH Bildu удвоила свое представительство в национальном парламенте до четырех мест. Коалиция Канар получила два места, Партия из Наварры (Navarra Suma) — два места, партия "Компромисс" из Валенсии сохранила одно место, а региональная партия Кантабрии впервые попала в парламент с одним местом. Следовательно, до завершения "кризиса территорий" еще далеко.

На фоне этого разнообразия партий, которые вошли в состав нового парламента, только социалисты могут создать правящую коалицию. Но до проведения выборов в Европарламент 26 мая нельзя ожидать никаких политических соглашений и коалиций. Левый блок партий, включающий "Подемос", имеет в законодательном органе на 20 мест больше, чем три правых вместе.

Лидер социалистов Санчес стал первым за последние пять лет левоцентристским политиком, который получил почти полный мандат в одной из ключевых европейских стран. Он смог набрать достаточно мест в парламенте, чтобы не было крайней необходимости в союзе с каталонскими сепаратистами для эффективного управления страной. Однако на самом деле победа социалистов частична.

До недавнего времени политическая система Испании была разделена между двумя ведущими партиями — социалистов и консерваторов, которые получали во время голосования общую долю до 80% избирателей, а выборы всегда свидетельствовали о мирной передаче власти между двумя идеологическими блоками. За последние несколько лет в Испании произошла значительная фрагментация политического поля: в национальном парламенте присутствуют представители 14 партий. Победителю надо примирить левых с популистами, евроскептиков и приверженцев Уго Чавеса из "Подемоса" с сепаратистами.

В лучшем случае Санчес достигнет соглашения с региональными партиями Каталонии и Страны Басков о предоставлении им немного более широкой автономии, но не позволит регионам двигаться к полной независимости. В худшем, что наиболее вероятно, ему не удастся создать коалицию, не пообещав законного референдума о независимости. А это станет еще одним шагом к дезинтеграции Испании.