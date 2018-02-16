Огонь и ярость президента Трампа

Сложно себе представить любую другую по смыслу и стилю книгу, которая так подходила бы Дональду Трампу, как "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" Майкла Вульфа. Традиционное политологическое исследование или жизнеописание показались бы тусклыми и вряд ли вызвали бы бурю эмоций у читателя, а тем более у главного героя, который, похоже, только в этой сфере чувствует всю полноту бытия. Если бы Дональд Трамп был представлен в памфлете, возможно, противоречивым, но крепким и первоклассным дельцом, то, вполне вероятно, он рекомендовал бы книгу для чтения. Впрочем, кое-кто ехидствует по поводу того, что именно этот предмет, книга, которой не касались ни руки, ни глаза, вызвал такое негодование центрального действующего лица.

Стиль автора легкий, может даже слишком, учитывая, что речь идет все же не о поп-диве или экстравагантном бизнесмене. Вероятно, сказалось то, что Майкл Вульф некоторое время работал в издательстве журнала Vanity Fair ("Ярмарка тщеславия"). Ему с легкостью удалось вплести очевидные сплетни и болтовню в прямые цитаты собеседников. Но иногда, правда, непонятно — или это упрощенные диалоги отображают куцый мир отдельных персонажей, или это следование закону жанра. Как бы там ни было, но впечатление от книги лишь укрепляет мнение, сложившееся в процессе наблюдения за предвыборной гонкой и работой администрации 45-го президента США. Словно не только сам Вульф, но и мы все вместе 18 месяцев "полупостоянно сидели на диванчике в Западном крыле" — части Белого дома, где расположен Овальный кабинет и офисы ключевых функционеров правительства. Кстати, то, что Майклу Вульфу разрешили собирать материал для книги без заключения соглашения с условиями относительно содержания и возможности корректировать, свидетельствует как о хаотичном положении вещей, преобладавших тогда, так и об определенной дихотомии во взаимоотношениях с масс-медиа. С одной стороны, Трамп начал и до сих пор ведет войну с ведущими средствами массовой информации, которые он называет не иначе как "фальшивые новости". С другой — непреодолимое желание быть в центре внимания и излучать успех стало непреодолимым соблазном предоставить Майклу Вульфу такой доступ, который и не снился другим интервьюерам до него.

Поэтому вполне понятно, почему Дональд Трамп так разозлился: ведь его психологический портрет вышел сокрушительным. Вульф словами других персонажей подвергает сомнению умственную способность Трампа быть президентом: "его мозг не способен исполнять присущие этой должности функции", "он не способен планировать, организовывать, уделять внимание и смещать фокус... не может связать причины и следствия". Собственно, к такому мнению пришли и конгрессмены-демократы, требующие медицинского обследования. Вульф утверждает, что "очень стабильный гений", как себя назвал Трамп после обследования, является полуграмотным, хотя... есть и контраргументы наподобие: "он мог читать заголовки и статьи о себе или по крайней мере заголовки статей о себе". Были и более лестные характеристики. В частности Роджер Айлс, бывший руководитель консервативного канала Fox News, восхищается "шестым чувством относительно общественного рынка, безжалостностью и неугомонностью беспрерывных попыток овладеть им". Но вместе с тем отмечает, что у Трампа нет каких-либо политических взглядов и стержня, и поэтому он "бунтовщик без цели".

Собственно, вдохновлять и формировать чувство цели было функцией стратегического советника Стива Бэннона — одного из "трех джентльменов, руководивших процессами". Двумя другими из тройки были руководитель аппарата Белого дома Райнс Прибус, который в связке со спикером палаты представителей отвечал за функционирование правительства и реализацию президентских инициатив в законодательной плоскости, а также советник и зять Джаред Кушнер, до сегодняшнего дня отвечающий за связи с крупным бизнесом и за множество других приоритетных задач.

Организация работы новой администрации (до назначения генерала Джона Келли руководителем аппарата) существенно отличалась от всех предыдущих, которым были присущи почти военная иерархия и дисциплина. Импульсы из внешнего мира попадали не через налаженную вертикальную систему, а как на душу ляжет. Соответственно, и указания бросались исполнять все, кому выпало быть около президента, а не те, к компетенции которых относился вопрос. Фактически Трамп перенес свой хаотичный стиль управления корпорацией одного человека на Пенсильвания авеню, 1600. Майкл Вульф метко сформулировал понятие команды как "группы людей, которые прилагают усилия каждый по-своему, дабы смириться с тем, что означает работать на Дональда Трампа".

Стив Бэннон был уверен, что его босс осознал историческую ответственность своей миссии. Благодаря политическим инстинктам бывшего инвестбанкира, ставшего приверженцем теории заговоров и неортодоксальных взглядов на политику, в Белом доме и поселилась эта довольно экстравагантная компания. После публикации книги с не очень хвалебными характеристиками президента Бэннон в полной мере осознал границы признательности за свою службу и то, что победой Трамп обязан никому, кроме себя. Схематические взгляды главного стратега на глобальную политику не могут не пугать. Ближний Восток, по его мнению, надо было переформатировать следующим образом: "пусть Иордания возьмет Левый берег, а Египет — Газу. Пусть что-то сделают с этим или потонут. Саудовцы и египтяне на пределе, все напуганы Персией. Йемен, Синай и Ливия в передряге… поэтому Россия важна. Россия плохая? Да, они поганцы, но мир полон таких". Однако все мысли Бэннона направлялись на "Китай, который является всем": "Мы ничего не понимаем правильно. Все на самом деле просто. Китай сейчас там, где в 1929–1930 гг. была нацистская Германия (к сведению: нацисты пришли к власти в 1933-м. — А.Х.). Китайцы, как и немцы, — самые рациональные люди, пока не перестанут быть такими. Они превратятся в гипернационалистическое государство, и тогда джина будет невозможно вернуть в бутылку". Но Бэннону было не суждено реализовать свои геополитические замыслы — на тактическом уровне он был "съеден" Джарванкой.

Ирония судьбы в том, что все оставшиеся в Белом доме после отставки Бэннона, — это остроумное название тандема Иванки и Джареда (Джарванка — производное от имен президентских дочери и зятя), которые объединились в этой администрации, чтобы в будущем, в случае возникновения благоприятных обстоятельств, посоревноваться за следующую. При этом договоренность закрепляет именно за представительницей прекрасного пола роль будущего кандидата в президенты. Не Хиллари Клинтон, а Иванка Трамп должна стать первой! И хотя на вопрос, кто является его самым доверенным советником, президент ответил "Возможно, ответ и не понравится, но это я. Я разговариваю с собой", Джаред Кушнер и Иванка Трамп являются теми, к кому он все же прислушивается. А Джаред прислушивается к советам опытных деятелей, таких как Руперт Мердок, чья медиаимперия поддерживает Трампа, или Генри Киссинджер, ветеран realpolitik в международных отношениях. Причем последний интересен президентскому зятю и для престижа, и как настоящий советчик. Вульф утверждает, что президент неоднократно повторял: "Киссинджер говорит, что Джаред будет следующим Киссинджером". Как бы там ни было, но именно он помогал молодой команде организовывать встречи с руководством Китая и России.

Кстати, единственное упоминание об Украине тоже связано с именем этого стратега. Он, собственно, продвигал идею возможного американо-российского обмена Украины и Грузии на Иран и Сирию. Два других упоминания нашей страны связаны с Полом Манафортом, бывшим политтехнологом Виктора Януковича, бывшим лоббистом интересов президента РФ Владимира Путина через российского олигарха Олега Дерипаску, а также совсем недолго главой предвыборного штаба кандидата в президенты Дональда Трампа — конечно же, до отставки в связи со своевременно выявленными записями в "амбарной книге" Партии регионов относительно немалых выплат черной денежной наличностью. Но в действительности, читая книгу, можно увидеть в ней намного больше знакомых украинцам реалий. Такое впечатление, что оба президентских персонажа написаны одним и тем же автором — мировоззрение, стиль мышления, речи и поведения, эстетичные вкусы, тщеславие и даже роль детей во власти чрезвычайно похожи. Очевидно, "осевое время" Ясперса неизбежно досталось и "храму на холме".

Книга в течение января держалась на первом месте в рейтингах сервиса Amazon и две недели подряд — в списках The New York Times. По данным издательства, уже продано свыше 1,7 млн бумажных и электронных копий, а также копий в аудиоформате. Конечно, эта цифра не учитывает сотен тысяч нелегальных копий, разошедшихся по миру. По подсчетам экспертов, автор уже заработал более 1,1 млн долл., а если ажиотаж не стихнет, то прибавит к своим средствам еще 6,3 млн.

Только стал утихать круговорот вокруг творения Майкла Вульфа, как на Трампа и его окружение надвинулась новая "волна" — "Трампократия: коррупция Американской Республики" авторства Дэвида Фрума, бывшего спичрайтера президента Джорджа Буша-младшего. Именно он изобрел выражение "ось зла". Вокруг этой оси оборачивалась внешняя политика 43-го президента США. Будучи "никогда за Трампа"-республиканцем, Дэвид Фрум предложил опус хотя и критический, но менее эмоциональный. Если хаос является визитной карточкой президентства Трампа, то в книге это явление структурируется в логическую и аргументированную последовательность — в некий удобоваримый продукт для политического анализа, которого не хватает первой книге. Впрочем, похоже, что, несмотря на добавленную содержательность, "Трампократия" не получит такой популярности, как преисполненная сенсационных пассажей "Огонь и ярость": ведь она уже сбила оскомину, и ее содержание так подходит взрывному характеру хозяина Белого дома.

Вполне вероятно, что колоритная личность Дональда Трампа и пестрота его ближайшего окружения еще станут предметом писательских трудов в виде драмы, комедии, сатиры, или же смеси всех жанров...