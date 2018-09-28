Между Россией и Израилем пролетела "черная лысуха"

Военная операция в Сирии, вопреки неоднократным заявлениям Кремля о ее победном завершении, и далее забирает жизнь граждан России.

17 сентября 2018 г. российский контингент понес новые потери. В сирийском воздушном пространстве был сбит самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 (по классификации НАТО — "Лысуха"). Вследствие инцидента погибли 15 военнослужащих, находившихся на его борту. Обстоятельства катастрофы стали поводом для обострения израильско-российских отношений, что в перспективе может иметь далекоидущие последствия не только для ситуации в Сирии, но и во всем региональном пространстве.

Детальный анализ различных источников информации дает возможность реконструировать события в сирийском небе таким образом. Российский самолет выполнял полет над Средиземным морем около побережья провинции Латакия. Именно в это время самолеты Ф-16 израильской авиации нанесли удар по иранским военным объектам в этом регионе — обычная практика последних месяцев. Судя по всему, израильтянам удалось незамеченными подойти к цели со стороны моря и отбомбиться по ней. Сирийские силы противовоздушной обороны отреагировали на атаку с опозданием. Они открыли хаотичный огонь, жертвой которого и стал российский самолет. Несмотря на все предыдущие заявления российского руководства о создании единой российско-сирийской системы ПВО, которая стоит на страже неба Сирии, отсутствие должной координации между союзниками и ненадлежащий уровень подготовки привели к болезненным потерям.

Инцидент в военном аспекте является примером распространенного явления "дружеского огня". Он еще раз подтвердил уже давно известный факт, — в условиях многолетней гражданской войны профессионализм сирийских военных очень низкий. А еще свидетельствует о проблемах в коммуникации между сирийцами и их российскими союзниками. В целом потеря Ил-20 могла бы пройти без значительных политических последствий — в случае спокойного отношения и признания собственных ошибок со стороны участников инцидента.

Однако Москва сразу продемонстрировала неадекватную реакцию на уничтожение самолета. Причина кроется в отказе признать просчеты, которые на практике опровергают бравурные реляции военного руководства. Так, еще год назад оно заявляло, что общая сирийско-российская система ПВО фактически закрывает воздух Сирии для несанкционированных полетов. Впрочем, громкие заявления не мешали израильтянам и далее уничтожать иранскую военную инфраструктуру, а сирийские противовоздушные комплексы оказались опаснее для дружеских самолетов, чем для вражеских. В рамках пропагандистской кампании, направленной на формирование в российском обществе положительного отношения к операции на Ближнем Востоке, активно конструировался привлекательный образ сирийских вооруженных сил — профессионального и надежного партнера РФ в неспокойном регионе. Но инцидент с Ил-20 наглядно продемонстрировал уровень "профессионализма" сирийских военных.

Не желая констатировать вину в катастрофе союзников и собственные просчеты, российская власть традиционно обратилась к конспирологии. Сначала в СМИ появилась версия о французском следе в инциденте. Около сирийского побережья тогда действительно находился фрегат ВМС Франции "Овернь", который якобы осуществлял ракетные стрельбы именно в то время, когда израильтяне нанесли удар, а россияне потеряли самолет. Но на официальном уровне нашли другого виновного. Им оказался Тель-Авив. Москва обвинила израильтян в том, что они слишком поздно предупредили российскую сторону о своих операциях в районе побережья Латакии, а потом во время атаки прикрылись российским самолетом от сирийских зенитных ракет. Президент РФ В.Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Б.Нетаньяху назвал эти события трагической случайностью, которая, впрочем, произошла из-за невыполнения Тель-Авивом согласованных протоколов безопасности. Однако российское министерство обороны прямо обвинило Израиль во вражеских действиях и провокации. Эта сомнительная с военно-технической точки зрения версия была рассчитана на внутреннего потребителя. Ее активно распространяли СМИ, вызывая антиизраильскую истерию в российском обществе.

Ответ израильтян на обвинение был сдержанным. В Тель-Авиве отвергли российские инсинуации. И напомнили, что сразу после инцидента предложили свою помощь в спасательной операции, направленной на поиск экипажа утраченного Ил-20. Вину за его уничтожение израильтяне возлагают только на сирийцев. Они заявили, что по имеющимся данным могут детально реконструировать ход событий в районе катастрофы. Эта информация была предложена России. Москву посетила мощная делегация израильских военных, возглавляемая командующим ВВС Израиля А.Норкиным. Она изложила израильское видение ситуации российскому командованию.

Но озвученные аргументы не остановили российское военное ведомство. Уже после отъезда делегации Норкина ее фактически обвинили во лжи. Министр обороны РФ С.Шойгу заявил, что отплатой за израильскую "измену" будет решение передать силам режима Б.Асада противовоздушные комплексы С-300. Это контракт, реализация которого ранее блокировалась израильско-российскими дипломатическими компромиссами. Эти комплексы должны усилить систему противовоздушной обороны Сирии. При этом подчеркивалось, что при комплексах будут работать российские инструктора и советники.

Последние заявления России вызвали негативную реакцию со стороны западных государств, выполняющих собственные задачи в Сирии в рамках операции антитеррористической коалиции. Соединенные Штаты Америки — главный союзник Израиля — осудили такие действия. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Дж.Болтон заявил, что российские планы приведут к существенной эскалации конфликта, и выразил надежду, что Москва все же пересмотрит свою позицию. Саму катастрофу Ил-20 американцы назвали трагическим инцидентом, который, по словам государственного секретаря М.Помпео, демонстрирует необходимость деэскалации и поиска политического решения сирийского вопроса.

Израиль также был вынужден еще раз выступить с опровержениями российских обвинений. Тель-Авив подчеркнул, что в случае продолжения российских провокаций он оставляет за собой право обнародовать собственную информацию относительно событий 17 сентября. Израильтяне намекают, что она выставит в невыгодном свете российское военное командование в регионе, продемонстрировав его непрофессионализм и просчеты при планировании операций и обеспечении взаимодействия с сирийскими партнерами.

Сугубо в военном аспекте реализация поставок комплексов С-300 сирийцам не приведет к радикальному изменению баланса сил в зоне конфликта. Эти установки, вопреки неоднократной модернизации, довольно старые. Израиль в свое время имел возможность ознакомиться с их конструкцией. Поэтому С-300 на вооружении Сирии не являются для него полнейшей неожиданностью, — израильские военные утверждают, что имеют теоретические разработки и технические средства, способные преодолеть и эту новую сирийскую оборону.

В политическом аспекте критика со стороны Москвы подрывает баланс, сформировавшийся в течение последних лет в израильско-российских отношениях. Несмотря на открытую поддержку со стороны РФ антиизраильских сил, прежде всего Ирана и его прокси, они имели все признаки хрупкого партнерства. Парадоксально, но интересы двух государств не имели радикальных противоречий, а отношения не приобрели характер прямой конфронтации. Россия вооружает врагов Израиля, — но она не заинтересована в их окончательной победе. Москву интересует беспрерывный конфликт на Ближнем Востоке. Именно он открывает новые возможности, создает для нее рычаги влияния на исламский мир. Зато Израиль заинтересован в использовании дипломатических средств для снижения уровня поддержки своих врагов Россией, поскольку объективно сугубо военными средствами перекрыть поставки российского вооружения Ирану и его союзникам невозможно. Также Москва становится посредником при реализации дипломатических связей с Тегераном. Следовательно, Израиль, не отказываясь от выполнения своей стратегической цели — подорвать иранский военный потенциал около собственных границ, с определенным уважением относился и к российским интересам в Сирии. Свидетельством этого и является согласованная практика сообщать российскому командованию об ударах израильской авиации с целью избежать жертв среди российских граждан. И ни в коем случае речь не идет о доверии и дружбе между двумя государствами — единственно о попытке правительства Б.Нетаньяху использовать все доступные средства ради защиты национальных интересов и не создавать себе новых врагов там, где это возможно.

Но последние действия со стороны россиян порождают закономерный вопрос: есть ли у таких отношений Тель-Авива и Москвы перспективы в будущем? Водоразделом здесь как раз и становится вопрос поставки комплексов С-300 Сирии и определение их статуса. Если они действительно будут представлять угрозу для израильских операций в регионе, закономерной реакцией станет их уничтожение. Это однозначно подтвердил министр обороны Израиля А.Либерман. Возможные жертвы среди россиян в таком случае уже вряд ли остановят Израиль, — он имеет определенный опыт таких действий в Войне на истощение 1967–1970 гг., когда прямое советское вмешательство в израильско-египетский конфликт закончилось болезненными потерями для СССР и свертыванием операций. Поэтому от российской позиции, а конкретно от того, насколько воинствующая антиизраильская риторика останется блюдом сугубо для внутреннего потребления, а насколько действительно обретет практическую реализацию, сейчас зависит, как именно будут развиваться события.

В Украине обострение израильско-российских отношений не только тешит национальное сознание, поскольку усложняет международную ситуацию для Кремля. Оно открывает и определенные возможности. Ранее Россия выдвигала требование свернуть украино-израильское военное партнерство как плату за отказ поставлять режиму Б.Асада комплексы С-300. Если же их все равно передадут Сирии, это снимет с Тель-Авива какие-либо ограничения относительно продажи вооружения Украине. Конечно, сегодня потребность в нем не настолько безотлагательная, как в 2014 г., но любые новые перспективы в этом направлении пойдут на пользу обороноспособности нашего государства.