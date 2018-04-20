Красная линия на сирийском песке

Воинствующие заметки президента Дональда Трампа приобрели мощную взрывную форму, но, вопреки дотла разрушенным целям, кое у кого сложилось впечатление, что это было постановкой. То есть не то, что 7 апреля западные спецслужбы или сирийская оппозиция перед своей эвакуацией, при посредничестве России, из города Дума инсценировали химическую атаку, на что намекали российские официальные лица и их многочисленные пропагандисты. А, собственно, то, как был нанесен ракетный удар по научно-исследовательским учреждениям и хранилищам химического оружия, применение которого стало причиной гибели 75 и отравления более 500 человек.

В своей характерной манере Дональд Трамп возложил ответственность за химическую атаку не только на "зверя Асада", но и на Путина и Иран, которые должны "заплатить большую цену". Бесспорно, он не мог не подвергнуть вполне справедливой критике президента Барака Обаму: ведь если бы тот пересек "определенную им красную линию на песке (наказал Асада за нарушение ультиматума о недопустимости повторного использования химического оружия. — А.Х.), сирийская катастрофа могла бы давно закончиться".

Самой шокирующей заметкой Трампа в Твиттере стало предупреждение России: "Готовься к милым, новым и умным ракетам, которые полетят в Сирию". Казалось, автора не пугала вероятность непосредственного столкновения двух ядерных сверхсил. Полтора часа спустя, благодаря экстренному вразумлению со стороны президентского окружения о большей ответственности за судьбу человечества, хозяин Белого дома уже сигнализировал об отсутствии "причин для самых плохих отношений между США и РФ за всю историю, включая холодную войну". Оставив своей команде по вопросам национальной безопасности дополнительно усложненную головоломку, Дональд Трамп погрузился в мятущийся мир обвинений "фальшивого и искаженного расследования" о его связях с россиянами, которое и является причиной "большинства проблем с Россией"…

Вновь назначенный советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон дебютировал адвокатированием идеи более широкого по охвату и мощного по форме удара. Впрочем, победили умеренные аргументы руководителя Пентагона Джеймса Мэттиса, который считает лишним создавать основания для вооруженного конфликта с Москвой и погружаться (при отсутствии стратегии) в сирийские дела больше, чем до сих пор. Посмотрим, приобретет ли конкретные очертания идея Джона Болтона насчет замещения американского двухтысячного контингента в Сирии военными из Саудовской Аравии и Египта. Таким образом, было принято решение нанести "очень точный, пропорциональный, но мощный удар" по связанным с программой производства химического оружия трем объектам, уничтожение которых не представляло бы угрозы не только для гражданского населения, но и для российских и иранских военных.

На фоне беспомощности Совета безопасности ООН, где Россия в который раз заблокировала резолюцию об осуждении химической атаки и восстановлении механизма международного расследования фактов применения этого оружия массового поражения, западные страны отвергли бессодержательный проект, предложенный Москвой, и начались военные маневры. Вашингтон отправил "для ротации" к берегам Сирии авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Гарри Трумэн", а Лондон — несколько атомных подводных лодок. Российский флот был выведен из сирийского порта Тартус ради "проведения стрельб", а с аэродрома ВКС РФ "Энгельс" под Саратовом подняты в воздух и направлены, вероятно к западноиранской базе Хамедан, по два стратегических бомбардировщика Ту-95МС и Ту-160М. Сирийские войска осуществляли передислокацию и подготовку их устаревшей системы ПВО советско-российского образца к боевому применению. Под шумок разворачивания американских сил в регионе израильские ВВС 9 апреля нанесли удар-возмездие по аэродрому "Т-4", откуда ровно три месяца назад был осуществлен запуск боевого дрона в сторону израильской границы. Вследствие авиаудара были убиты семеро иранских военных, включая ответственного за февральскую операцию.

И вот 14 апреля коалиция обрушила на цели 103 крыла-тые ракеты стоимостью свыше 135 миллионов долларов. Синхронный удар союзников был нанесен с трех направлений — Красного моря, Персидского залива и Средиземного моря. Причем, несмотря на наличие близ побережья Сирии американских эсминцев "Уинстон Черчилль" и "Дональд Кук" с более чем 180 крылатыми ракетами на борту, ударили не с эсминцев, а с подводной лодки "Джон Уорнер". Кроме этого, американцы задействовали стратегические бомбардировщики В-1В, эсминцы "Хиггис" и "Лабун", а также ракетный крейсер "Монтеррей". Британцы присоединились истребителями "Торнадо" и "Тайфун" с базы Королевских ВВС на Кипре, а французы — истребителями "Мираж" и фрегатом "Лангедок".

По информации Пентагона, все цели поражены, данных об успешных перехватах ракет системами ПВО противника нет, хотя и была зафиксирована их работа постфактум. Но из Москвы увидели, как сирийцам удалось сбить 71 крылатую ракету! При этом заместитель начальника ГШ РФ отрапортовал, что уничтожены все ракеты, нацеленные на аэродромы, кроме трех, разорвавшихся в Хомсе. Учитывая, что на самом деле по аэродромам ударов не наносили, расхождения в данных можно объяснить применением средств радиоэлектронной борьбы. Опосредованным подтверждением является тот факт, что после бравурных заявлений об отражении 17 апреля второго за неделю удара ВВС Израиля сирийские войска признали — это была лишь электронная американо-израильская атака. Как бы там ни было, ни один россиянин не пострадал. А хваленые противоракетные комплексы, по словам военных высоких должностных лиц, "своевременно выявляли и контролировали все пуски", но не были задействованы, поскольку "ни одна из крылатых ракет в зону ответственности российских ПВО не входила".

Не присущее россиянам пацифистское поведение на фоне угроз сбивать ракеты и наносить удары по платформам, с которых их запускают, объясняется не только тем, что теоретически "янки" могут повторить показательную ликвидацию в стиле Дейр-эз-Зора. Вполне понятно, что силы России и ее младшего партнера Сирии абсолютно несопоставимы с активами, которыми владеют США и их союзники. Впрочем, упреждая потенциальное перерастание регионального конфликта в глобальный, американцы задействовали имеющиеся деконфликтные каналы связи. И тут есть два важных момента. Во-первых, они послали это сообщение по военным (т.е. техническим), а не политическим каналам. (Позднее в интервью программе Би-би-си Hardtalk Сергей Лавров жаловался: в отличие от периода холодной войны, когда в сложнейшие времена каналы коммуникаций держали открытыми, сейчас их нет ни с Вашингтоном, ни с Лондоном.) Во-вторых, несмотря на предположение любителей теории заговоров (дескать, Путин с Трампом договорились), на самом деле американские войска предоставили россиянам лишь рутинные сообщения о нежелательности присутствия в определенных районах воздушного пространства. То есть никто не то что не называл объекты удара, но даже не акцентировал на его возможности.

Похоже, что в Штатах Трампа больше, чем за собственно военную акцию, критиковали за неудачную фразу "миссия завершена", ассоциирующуюся с речью Джорджа Буша-младшего об иракской кампании, из которой Соединенные Штаты не могут "вынырнуть" уже пятнадцать лет подряд. Согласно PWE Research Center, 58% опрошенных американцев поддерживают удар по Сирии. Во время внутренних дебатов в Белом доме министр обороны Джеймс Мэттис безуспешно пытался склонить президента обратиться в Конгресс для получения согласия на военную акцию. Впрочем, в этом частном случае конгрессмены не увидели наступления на полномочия законодательного органа. Они также согласились с заявленной целью ударов — защитой национальных интересов США (ибо оружие массового уничтожения угрожает всем без исключения странам) и принуждением режима Асада к выполнению международных соглашений о запрете такого оружия. Более того, глава сенатского комитета по иностранным делам республиканец Боб Коркер и демократ Тим Кайн подали законопроект об авторизации не ограниченного сроками использования вооруженных сил в войне с террором (лишь раз в четыре года предусмотрены слушания в Конгрессе). Проект содержит положение действующей авторизации с 2001 г., принятой после атак 11 сентября, а также перечень террористических организаций, которые за это время меняли форму, расположение и название.

На другой стороне Атлантики возникла зеркальная проблема. На фоне низкой поддержки кампании со стороны общественности (22% — "за", 43 — "против") лидер британской оппозиционной Либерально-демократической партии Джереми Корбин пытался провести закон, позволяющий использование военных сил исключительно с разрешения Палаты общин. Он попытался подвергнуть обструкции премьер-министра Терезу Мэй, обвиняя ее не только в том, что она не подождала всего два дня (когда члены парламента вернутся с пасхальных каникул и проведут надлежащие дебаты), но и приняла "нелегитимное" решение при отсутствии весомых доказательств. Его непринятие и апеллирование к международному праву вроде бы имеет логическую основу, поскольку Устав ООН предусматривает либо самооборону, либо действия, авторизованные Советом безопасности. Однако Джереми Корбин не является членом тайного совета Британии, которому был предоставлен доступ к доказательным материалам разведки. А авторитетного вывода международной комиссии при нынешних условиях в принципе быть не может, поскольку, покрывая своего клиента, Россия систематически блокирует любые неудобные для него резолюции в Совете безопасности. Хотя и без того за семь лет жестокой войны многочисленные военные преступления и преступления против человечности зафиксированы в ряде документов правительственных и международных организаций.

Описанной ситуации наилучшим образом отвечает избранная правительством позиция, базирующаяся на праве гуманитарной интервенции: в исключительных случаях принимать меры для облегчения невыносимых гуманитарных страданий огромного масштаба. Все предпосылки объективно существуют, а именно: наличие убедительных доказательств (принятых международным сообществом) огромных масштабов гуманитарных проблем, требующих немедленного и неотложного решения; отсутствие практической альтернативы использованию силы; применение силы пропорционально целям облегчения гуманитарных страданий и осуществляется в жестких временных рамках при условии достижения исключительно этой цели. Правительство Ее Величества фактически не могло не присоединиться к запланированной акции — как по гуманитарным соображениям, так и из необходимости поддержать США — своего ключевого союзника, в деле отравления в Солсбери недвусмысленно вставшего на сторону Соединенного Королевства.

Официальный Париж, в целом разделяя правовую позицию Лондона, руководствовался и иными соображениями. Еще предыдущий французский президент, который в 2013 г. был готов наказать режим Башара аль-Асада за использование химического оружия впервые, был разочарован нерешительностью Барака Обамы. По мнению Франсуа Олланда, проявленная Америкой слабость поощрила дерзкие действия Владимира Путина в Крыму и Донбассе. Поэтому самый молодой в истории французский президент хочет наверстать упущенное, проявив себя на внешнеполитической арене и сирийских территориях, и в отношениях с крупными игроками. Несмотря на то, что Анкара категорически отвергла инициативу Парижа развернуть французский контингент на территории, контролируемой курдами, по имеющимся данным, "галльский" спецназ там уже присутствует. Старается Эммануэль Макрон играть также роль посредника между своими западными коллегами и Владимиром Путиным. Если ему это удастся, ЕС встанет на обе ноги в формулировании и осуществлении политики относительно крупнейших угроз безопасности.

Безусловно, одной ногой является Германия — как лидер в вопросах прекращения российской агрессии в Донбассе. Правящая коалиция, включая традиционно промосковскую Социал-демократическую партию, почти единодушно поддержала действия тройки. Хотя здесь не мог не отметиться известный "путинферштеер" — президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, высказавший обеспокоенность "галопирующим отчуждением России и Запада" и призвавший "не демонизировать всю страну". С другой стороны, Берлин решил не принимать даже символического участия. Несмотря на то, что именно Германия пострадала от сирийского кризиса больше всех европейских государств, приняв полмиллиона сирийцев, искавших спасения от кровавого Асада и его покровителя Путина. Здесь сказалось желание избежать возможного боевого столкновения с россиянами и, в определенной степени, откровенная антипатия между руководителями государств.

Турция тоже заняла довольно любопытную позицию, поддержав военную кампанию своих союзников по НАТО против союзников "по факту соседства". Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу критически воспринял слова главы французского государства о том, что Анкара отделилась от Москвы. Вместе с тем он попытался исполнить просьбу о приобщении Франции к саммиту по сирийскому урегулированию между Турцией, Россией и Ираном в Анкаре. В Москве были готовы к расширению формата, однако иранцы предложили провести отдельную встречу, на что, конечно, не согласились французы. "Отношения с РФ не являются альтернативой НАТО, США и Франции", — заметил руководитель турецкой дипломатии, также высказавший заинтересованность в продолжении миссии Италии и Испании по обеспечению противовоздушной обороны на границе с Сирией. Генеральный секретарь НАТО приветствовал подготовку Турции к участию в Объединенных силах высокой степени готовности и констатировал, что вероятное приобретение российских комплексов С-400 является национальным делом. "Важен вопрос, эта ли система будет интегрироваться в систему противовоздушной обороны НАТО", — заметил он.

Озвученная Москвой идея возможной поставки Сирии комплекса С-300 — неприятный сюрприз для Израиля, который уже долгое время чувствует себя в воздушном пространстве Сирии почти как у себя дома и периодически наносит удары по иранским стражам революции и поддерживаемой ими террористической группировке "Хизбалла". Это, наряду с "чрезвычайно серьезным осуждением нападения на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом", является пока наиболее конкретной реакцией Владимира Путина. Очевидно, он будет продолжать реализацию стратегии, цинично сформулированной московским попом Всеволодом Чаплиным: "Главное — не променять на страхи свободу, будущее, самостоятельность России и ее место в мире"; можно пойти на отстранение Асада, "однако вместо этого надо в ультимативной форме заявить, что мы применяем в отношении Киева и всей нынешней левобережной Украины те же принципы защиты сограждан и соотечественников, которые были применены в Крыму", ведь "в отличие от американцев, мы абсолютно не боимся разрушения крупных городов. Чего бояться людям, которые живут вечностью?"

Нереализованный московский геополитически-апокалипсический бред непременно будет толкать Россию на эскалацию уже имеющихся конфликтов, в частности в Украине, а также на создание новых — скорее всего, в информационном и киберпространстве, где незаметны малый объем и прогрессирующие проблемы экономики, технологическая отсталость и прочие недостатки путинской России. В реальном мире это точно не та сила, которая может принудить Соединенные Штаты считаться с "правом" иметь сферы влияния, где бы то ни было.

Хотя в Сирии с этой силой какое-то время будут мириться, поскольку, несмотря на ажиотаж вокруг зрелищного удара, кардинально ситуацию он там не изменил. Да, Вашингтону не хватает четкой стратегии, лишних ресурсов и политической воли разобраться с ситуацией своими силами, но интуитивно Дональд Трамп избрал modus operandi, который может сработать. Условно этот способ действия можно охарактеризовать как подход "свободного ковбоя", который не взваливает на себя бремя столпа безопасности, а вмешивается лишь когда баланс сил начинает меняться в пользу противоположной стороны. При этом такой подход не будет требовать существенно увеличить военное присутствие на длительное время — разве чтобы снова разнести дотла еще какой-либо набор целей.