Конституционные баталии за Белый дом

Со словами "Демократия под угрозой. Президент не оставляет нам другого выбора, кроме как начать действовать, ведь он снова пытается исказить выборы в собственную пользу" спикер Палаты представителей Ненси Пелоси запустила процесс формального выдвижения обвинений главе государства.

Демократы уверены, что составленный на основе собранных в ходе слушаний в Конгрессе свидетельств отчет содержит достаточно оснований, чтобы оценить действия президента на соответствие Конституции США и сформулировать пункты обвинений в ее нарушениях. Ожидаемо швырнув в "баклушечных демократов" твиттом, Дональд Трамп предостерег их, что "чрезвычайно важный и нечасто используемый инструмент импичмента будет буднично применяться для нападения на будущих президентов".

Республиканцы не медлили с публикацией собственного отчета, который, по меткому выражению главы комитета по вопросам разведки Адама Шиффа, был написан для "аудитории из одного человека". И расследование, и первые слушания по формулированию сути нарушений показали четкий раскол нижней палаты по партийному признаку. Выдержке председателя юридического комитета Джерри Надлера, принявшему эстафету импичмента от невозмутимого Адама Шиффа, республиканцы противопоставили нехитрый набор направленных на общественность тезисов, усиленных партийной дисциплиной. Более того "слоны" ожидают присоединения к своему лагерю нескольких "ослов", ведь на выборах следующего года им грозит немилость избирателей из тех округов, которые способствовали приходу к власти атипичного республиканца. Таким образом, даже на этапе выдвижения обвинений демократическим большинством в Палате представителей создается впечатление, что импичмент служит орудием, скорее, политической борьбы, чем заботы о судьбе Республики. В 1998 году по меньшей мере пятеро конгрессменов-демократов проявили свою принципиальность, отдав голоса за три из четырех пунктов обвинений Билла Клинтона.

Возможно, дело выглядело бы иначе, если бы в прошлом году не ушел из жизни Джон Маккейн и не сошли с политической сцены ряд республиканских звезд классического образца, что сделало возможным поглощение Дональдом Трампом Великой старой партии. Поразительным контрастом является и то, что, вопреки непреложным фактам, ее представители упорно придерживаются кремлевских нарративов о якобы украинском, а не российском вмешательстве в американские выборы, проявляют болезненное недоверие и шельмуют военных, дипломатов и разведчиков.

Попали в ходе слушаний 4 декабря в немилость и профессора по конституционному праву (традиционно, с пропорциональным представительством — три от демократов и один от республиканцев), приглашенные для определения конституционных оснований импичмента. "Любят ли они свою страну?" — с очевидной ноткой негодования спросил в своей твиттер-заметке Трамп, который собственным присутствием вносил уже обычный диссонанс в общение с главами государств — членов НАТО на юбилейном саммите в Лондоне. Даже приглашенный республиканцами профессор согласился с коллегами в том, что приостановление военной помощи другой стране в обмен на расследование против политического оппонента является преступлением, подпадающим под импичмент. Расхождение во взглядах между профессором Джонатаном Турлеем и коллегами только в том, что первый предостерегает от "снижения стандартов импичмента с целью втиснуть его в недостаточное количество доказательств и чрезмерного гнева".

Львиная доля слушаний была посвящена проведению параллелей с предыдущими импичментами, размышлениям категориями политической философии, которой руководствовались архитекторы американской демократии, а также историческим экскурсам для тогдашнего понимания таких понятий, как "государственная измена", "взятка" и "тяжкое преступление". Дело в том, что в отличие от Уголовного кодекса, который содержит четкие дефиниции указанных преступлений, отцы-основатели намеренно оставили в Конституции широкое поле для толкования.

По словам Памелы Карлан, отцы-основатели пришли бы в ужас "от одной лишь идеи о том, что президент может просить иностранное правительство помочь в его переизбрании". И это при том, что Трамп публично призвал Россию отыскать электронные сообщения Хиллари Клинтон, а Украину и Китай — начать расследование "коррупции" Байденов.

Республиканцы подвергали сомнению справедливость слушаний, ведь, по их словам, оппоненты лишили их патрона возможности надлежащего представительства, а также неуступчивы в вопросе предоставления права вызвать свидетелей. Под последними подразумеваются запустивший расследование информатор, Хантер и Джозеф Байдены, а также глава комитета по разведке Адам Шифф, которого обвиняют в координации действий с информатором до его формального обращения по поводу преступления, вероятно, совершенного Трампом. Впрочем, почти в преддверии слушаний адвокаты Трампа сообщили об отказе от участия в них, а он не только сам не сотрудничает с Конгрессом, но и запретил делать это своим подчиненным. Собственно, что и дало основания профессору Фельдману охарактеризовать действия президента как лишение Палаты представителей "фундаментального полномочия по импичменту" и возвышения над законом, который является "ядром правонарушения, подлежащего импичменту". Дело в том, что отцы-основатели предполагали низкую вероятность преследования президента генеральным прокурором, кандидатуру которого глава государства вносит в Конгресс на утверждение. Чтобы предотвратить узурпацию власти и безнаказанность, они и предусмотрели процедуру импичмента.

Профессор Турлей протестовал против широкого определения коррупции, однако ему оппонировал профессор Фельдман: если "Палата считает, что президент требовал чего-то ценного в виде расследований или объявлений о расследовании, и он сделал это коррупционно, ради личной выгоды, это значило бы, согласно Конституции, взяточничество, и такое определение не противоречило бы закону".

Юристы отклонили аргумент республиканцев, что нужно дождаться выборов, и вот тогда граждане сами дадут оценку действиям президента. Это означало бы безнаказанность за совершение проступков и зеленый свет для использования недозволенных методов, как, например, преследование оппонентов или поощрение вмешательства иностранного государства, чтобы избежать наказания и удержаться при власти.

Возможно, демократы прислушаются к советам Джонатана Турлея, что для успешного импичмента нужна значительно более широкая база. Хотя он имел в виду больше доказательств и свидетельств относительно украинской саги, а также усиления пункта о препятствовании правосудию решениями судов о неправомерности игнорирования членами администрации повесток из Конгресса на слушание, — Джери Надлер намекнул на возможность включения в процесс импичмента доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Очевидно, это добавило бы юридического веса импичменту, и вместе с тем усилило бы и тезис республиканцев, что дело не в нарушении Конституции, а в непринятии отданных за Трампа 63 млн голосов и желании "ослов" отстранить его от власти. Так или иначе, у демократов еще есть время поразмыслить, какие формулировки обвинений будут выглядеть обоснованными с правовой точки зрения и вызовут наибольшую поддержку в обществе, ведь они не питают иллюзий, что контролируемый республиканцами Сенат "зарубит" их.

В общем, трудно не согласиться с наблюдениями бывшего спичрайтера Дж. Буша-младшего Дэвида Фрума, что слушания с участием профессоров выглядели менее слаженными и четкими, чем с участием дипломатов и военных. Тогда как скепсис и аргументы юриста от республиканцев выглядели довольно убедительными, в отличие от попыток конгрессменов от этой партии усилить ощущение шоу, — юристы от демократов позволяли себе выплескивать эмоции. Дошло до того, что профессор Карлан, выступая против "монархической" угрозы, позволила себе отметить, что "хотя Дональд Трамп и может назвать сына Бароном, но не может его бароном сделать". Пожалев по поводу неосмотрительного высказывания, она извинилась, но слово-воробей полетело по консервативным телеканалам и социальным сетям как свидетельство некорректности и предубежденности. Интересным также является субъективное высказывание позвонившего на общественный политический канал C-SPAN: зрители слушаний с демократическим уклоном, в основном среднего возраста, оперировали фактами. А вот республиканцы преимущественно попадались преклонного возраста, и они почти тотально озвучивали веру в Дональда Трампа и поддержку всех его действий…

Не успели улечься страсти по действу на Капитолийском холме, как неугомонный Руди Джулиани неожиданно появился на киевских склонах после небольшой остановки в Будапеште для встречи с Юрием Луценко. Похоже, последний в достаточной степени овладел английским языком, чтобы не путаясь, как прежде, в свидетельствах, сыграть одну из ключевых ролей в документальном фильме о "коррупции" Байденов. Другой собеседник Джулиани — Андрей Деркач, скорее всего, останется за кадром, — впрочем, он охотно сможет сделать вклад в развитие теории "вмешательства" или чего-то похожего.

Тем временем федеральный прокурор Нью-Йорка провел встречу с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым по делу друзей Джулиани, вероятно, причастных к отзыву посла США в Украине Мари Йованович. Парнас и Фруман, обвиненные в нарушении законодательства о финансировании политических кампаний, видели американского дипломата и украинского высокопоставленного чиновника преградами на пути к лакомому куску — украинскому рынку сжиженного газа. Оказался перед перспективой расследования относительно этичности своего поведения ведущий голос республиканцев в расследовании по процедуре импичмента Девин Нуньес: Парнас способствовал конгрессмену в организации звонков и путешествия за деньги налогоплательщиков в Европу с целью поиска свидетельств, которые расшатали бы основы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о связях Трампа и его окружения с Кремлем.

В отчете комитета по вопросам разведки содержится перечень телефонных номеров, с которыми связывались Руди Джулиани и Лев Парнас. Даже без расшифровки самих бесед очевидно, что именно они стояли за организацией взрывного интервью Юрия Луценко журналисту издания The Hill Джону Соломону о "коррупции Байденов" и списке "неприкосновенных", якобы врученном Мари Йованович тогдашнему генпрокурору. Но самым проблемным в списке Джулиани является номер офиса бюджета и администрирования Белого дома, который и приостановил в свое время предоставление оборонной помощи Украине, что не только подтолкнуло двух сотрудников к увольнению, но и вызвало, собственно, всю эпопею с импичментом.

Согласно опросу ABC News/Ipsos poll, 70% американцев считают неправильной просьбу Трампа расследовать дело политического конкурента, с которой он обратился к иностранному лидеру. 51% поддерживает отстранение президента от власти, 19% считают 45-го президента неправым, впрочем — не хотят его импичмента и отстранения, а вот четверть опрошенных вообще не считает его неправым.

Разумно воздерживаясь от прямых оценок действий Трампа, Владимир Зеленский заявил: "Мы в войне. Если вы стратегический партнер, то не можете что-либо блокировать нам. Думаю, что это о честности". Скорее, благодаря ситуации, чем приступу угрызений совести, в бюджетный запрос Белого дома на 2020 год включены 250 млн долл. на оборонную помощь Украине. Из этих фондов Киев может использовать 39 млн на уже согласованные для продажи 150 ракет и две установки знаменитейших "Джавелинов". Остается надеяться, что личный юрист президента не будет звонить в офис бюджета и администрирования, глава администрации Белого дома не испугается реакции Кремля, а темпераментный Дональд Трамп будет сохранять хотя бы нейтральное настроение в отношении Украины по меньшей мере до ноября будущего года…