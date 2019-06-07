Израиль качнуло "политическое землетрясение", негативные последствия которого могут ощущаться еще очень долго.

Впервые в истории, со времени восстановления Израильским государством своей независимости, после выборов в Кнессет не удалось сформировать правительство.

Девятого апреля граждане Израиля проголосовали на выборах в Кнессет. А через пять месяцев после этого, 17 сентября, израильтяне вновь пойдут избирать себе слуг народа. Никогда до сих пор выборы в Кнессет не проводились дважды в течение одного года: Кнессет XXI созыва был распущен еще до создания правительства.

29 мая в полночь закончился крайний срок, когда Беньямин Нетаньяху мог сформировать свое правительство. На апрельских выборах его "Ликуд" получил 35 из 120 мест в Кнессете — как и оппозиционный политический альянс "Кахоль Лаван". Но поскольку у Нетаньяху потенциал для создания коалиционного большинства был больше, президент Израиля Реувен Ривлин поручил ему сформировать правительство.

Но Беньямин Нетаньяху так и не смог сформировать коалиционное большинство. И когда следующим шагом могло стать поручение президента сформировать правительство Бене Ганцу — лидеру альянса "Кахоль Лаван", "Ликуду" удалось нанести опережающий удар. В течение ночи со среды на четверг он подал на голосование резолюцию о роспуске Кнессета, которую поддержали 74 парламентария, при том, что против проголосовали 45.

Авигдор Либерман, руководитель партии "Наш дом Израиль" (НДИ), которую поддерживают русскоязычные иммигранты с территорий бывшего Советского Союза, имеющие светские взгляды, требовал принятия закона об отмене освобождения учеников религиозных школ от военной службы. Нетаньяху не хотел на это соглашаться, поскольку потерял бы поддержку религиозных партий (16 мест). В свою очередь, без НДИ (5 мест) он мог бы получить половину голосов в Кнессете. Но это было только теоретически, ведь такая шаткая коалиция стала бы очень чувствительной, что сделало бы невозможным принятие серьезных решений в критические для государства моменты.

Премьер-министр в четверг 30 мая выступил со специальным заявлением, в котором напал с резкой критикой на главу НДИ Авигдора Либермана. Биньямин Нетаньяху подчеркнул: "Два миллиона людей выбрали меня, чтобы я руководил страной. Действительно, голосовали и за другие партии, но они (партии) обещали рекомендовать меня на должность главы правительства и благодаря этому получили свои мандаты.

Либерман нарушил обещание, данное своим избирателям. Из-за него не было создано правое и устойчивое правительство. На переговорах он получил все, что хотел: пенсии, хостелы, должности и закон о призыве, но все равно отказался входить в правительство. Это уже второй раз за последнее время Либерман ликвидирует правое правительство. Он серийный разрушитель правых правительств".

"Ликуд" и "Наш дом Израиль" успешны на выборах, поскольку четко придерживаются правила — говорить и предлагать то, что может понравиться избирателям. Нетаньяху и Либерман научились хорошо разбираться в психологии своих избирателей, голосующих не глазами, а ушами, и действуют для себя правильно, обслуживая большинство.

И в этом ничего нового нет. В условиях тотальной политической доверчивости электората Авигдор Либерман хорошо улавливает конъюнктуру на потребность толпы. Русскоязычная община часто чувствует себя обделенной и не всегда соглашается с теми нормами, которые были утверждены задолго до ее прибытия. Отсюда и попытки через выборы вводить свои правила, которые часто не стыкуются с принятыми общеизраильскими.

Либерман на последних выборах мог кануть в политическое небытие. И канул бы, если бы Нетаньяху, даже после неоднократных измен Либермана, не продолжал считать его естественным союзником и не гальванизировал "политический труп" запретом нападок на него. Но "друг" из породы "политических скорпионов" вполне предвиденно "отдал долг".

Последние политические события, по мнению израильских экспертов, свидетельствуют, что необходимо менять систему выборов. Нужны выборы по округам, с личной ответственностью депутата перед избирателями. Сейчас никто ни за что не отвечает. Всем безразличны избиратели, поскольку депутаты зависят не от них, а от своего партийного босса.

Поэтому напрашивается вопрос: не время ли изменить английскую систему правления (которая без королевы и королевской семьи неэффективна и непрактична) на американскую? В современном Израиле она была бы значительно логичнее. Ведь то, что произошло в израильской политике, имеет прецедентный характер. Нельзя исключать: "провернутое" Нетаньяху в будущем попытается повторить и другой влиятельный политик. Так что же тогда — каждых полгода израильтянам ходить на новые выборы?

Политическое землетрясение, качнувшее всю страну, еще не закончилось. Это были только первые подземные толчки; новые колебания и сдвиги могут возникнуть в ближайшее время и привести как к разрушениям, так и к преобразованиям.

Не исключено, что после сентябрьских выборов с политической арены может сойти пророссийская партия — НДИ. За нее традиционно голосовали русскоязычные граждане Израиля предпенсионного и пенсионного возраста, которые не овладели ивритом и потому недостаточно интегрированы в жизнь страны своего проживания.

Электорат Либермана безграмотно говорит на русском, поскольку стал забывать этот язык, а ивритом так и не смог овладеть в объеме, необходимом для успешной жизни в этой стране. Эта электоральная группа пенсионеров так до сих пор и не поняла, что Израиль — еврейское государство, а не Россия.

Но последние выборы в Кнессет освещают важную проблему — вопрос Конституции Израиля. Ведь у Израиля до сих пор нет своей Конституции. И чего стоит государственная система, в которой Всего один человек может создать столько проблем для своей страны?!

Возможно, политическая несговорчивость Либермана подтолкнет политический истеблишмент определиться со временем подготовки написания текста и принятия Конституции Израиля. Конституции незыблемой, статьи которой будут обязательны для выполнения всеми правительствами.

Но нынешняя ситуация в Израиле указывает на один нерешенный вопрос. А именно — на необходимость отделения религии от государства. Априори страна не может называться демократической, если в ней есть место религиозному давлению и нетерпимости. И Либерман здесь — едва ли не единственный человек в израильской политике, не поддавшийся шантажу религиозных ортодоксов.

Миллиарды шекелей налогоплательщиков, которые должны были бы тратиться на культуру, науку, образование, социальную сферу или здравоохранение, в Израиле идут на содержание тех, кто не работает, но хорошо потребляет, и количество их из года в год неуклонно увеличивается. По факту, ортодоксы не служат, не работают и живут на помощь от государства.

Последние выборы в Израиле подтвердили, что электорат, который больше доверяет телевизору, не способен избирать то, что на данный отрезок времени оптимально. Не способен оценивать результаты и требовать от избранных парламентариев выполнения взятых на себя обязательств, и главное — своевременно менять избранных.

Куда идет Израиль? Ведь полоса нестабильности, в которую ввергают его политики, может спровоцировать большие проблемы в обеспечении национальной безопасности государства Израиль. А несменяемость в верхнем эшелоне политических элит показывает, что "слуги народа" стали "царями народа".

"Министры-многостаночники", которые уже много лет "тусуются" на властном Олимпе, легко перемещаются с должности министра здравоохранения в кресло министра обороны, от министра образования — до министра абсорбции, при этом мало что понимая в этих сферах. Вместе с тем простые граждане страны, выполняя свой гражданский долг, идут на выборы и избирают тех, чьих программ они, в принципе, не знают, но кто им многое наобещал.

Но повторные выборы проходят не только из-за конфликта Нетаньяху с Либерманом. Причина в том, что партийные программы, с которыми они пошли на последние выборы, были размытыми. Никто ничего не понял: политические скандалы, палестинцы, призыв в армию и другие далекие от простых израильтян вопросы. А решение проблемы автомобильных пробок, ремонта дорог, сокращения рабочего дня, борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, неудовлетворительного состояния системы здравоохранения, бюрократии были заговорены или же просто обойдены вниманием.

Десятилетнее неизменное правление Нетаньяху показало, что он хорошо знает, как работает израильская политическая система, в которой "выжить" может не тот премьер, который хочет реальных реформ в стране, а опытный в "дворцовых интригах" политик.

Он — один из немногих премьер-министров за последние 20‒30 лет, которому удавалось "досидеть" свой срок. Нетаньяху изворачивается и петляет между интересами разных партий, раздавая им фиктивные портфели и выделяя деньги из бюджета. Сейчас ему удалось отсрочить завершение своей политической карьеры. Но даже если в сентябре он сможет сформировать новое правительство, все равно это уже будет начало его конца.

Эпоха Нетаньяху завершается, и он делает все возможное, чтобы избежать бунта на корабле "Ликуда", где многие понимают, что он "хромая утка". И кто явным образом, а кто тайно хочет от него избавиться. Все играют ва-банк, еще не зная, что готовят им результаты новых выборов.

Либерман мастерски разыграл свою карту, блефовал, усыпив бдительность Беньямина Нетаньяху, поклявшись в своей верности и в том, что он войдет в правительство, главой которого видит "только Биби". Но в последнюю минуту подорвал "бомбу", от которой вздрогнула вся страна, вселив уверенность, что есть жизни без Биби и после Биби.

Либерману с его пятью мандатами удалось сделать, казалось бы, невозможное: он вернул Израиль к повторным выборам, которые могут оказаться концом политической карьеры Нетаньяху. Нетаньяху был, Нетаньяху пока что есть, но скоро может навсегда остаться в прошлом, и намного раньше, чем сам этого хочет.

Сегодня пишется новая страница в истории Израиля. И, судя по всему, политическая система этой страны вошла в полосу затяжного кризиса. Ведь дополнительные выборы и отложенные до осени решения способны привести лишь к нестабильности и политическому взрыву.