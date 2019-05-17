Бизнес-план Кушнера

Ближний Восток в ожидании неизвестного. В течение двух лет США держат интригу и откладывают объявление нового плана решения арабо-израильского конфликта.

Куратором подготовки "соглашения века" назначен старший советник и зять президента США Джаред Кушнер. Ему помогают специальный представитель по вопросам международных переговоров Джейсон Гринблатт и посол США в Израиле Дэвид Фридман.

Процесс арабо-израильского урегулирования неоднократно становился фактором коренных изменений в системе региональных международных отношений, что приводило к появлению новых форм взаимодействия или изменению соотношения сил. Нет сомнения, что это одна из сложнейших проблем мира, где за десятилетия противостояния накопилось множество критических моментов.

В таких условиях возможность эскалации — норма, и ее нельзя исключать после того, как "соглашение века" официально станет новой стратегией США. До этого, как можно ожидать, остается несколько недель. Сделать ее достоянием гласности запланировано после завершения священного для мусульман месяца Рамадан (ориентировочно 4 июня). До этого времени также премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху должен сформировать новое правительство.

США пока что официально не распространяли информацию о содержании плана. Однако в течение последних месяцев в СМИ начали появляться разного рода утечки, части "соглашения века" и просто сообщения со ссылкой на информированные источники. В материалах акцентируется на урегулировании палестино-израильского конфликта как на ключевом элементе ближневосточного мирного процесса.

Очевидно, что эти публикации стали формой информационного противостояния, поскольку все консультации по разработке американского плана стороны проводили в закрытом режиме и не могли открыто влиять на общественное мнение. Не имея возможности оценить достоверность информационных вбросов, предлагаем обратиться к первоисточнику и попытаться очертить контуры документа, подготовкой последних штрихов которого занята администрация Белого дома.

Джаред Кушнер постоянно старался избегать обсуждения плана, однако, вероятно под давлением приближения "времени Ч", 2 мая принял участие в ежегодной конференции Вашингтонского института ближневосточной политики, где в течение 45 минут пытался прояснить ключевые аспекты своего видения и понимания ближневосточного урегулирования. Он смог дипломатично избежать разглашения конкретных деталей о том, что назвал подробным рабочим документом, который показывает, что они считают возможным и как люди могут жить вместе. Вместе с тем Кушнер достаточно четко очертил схему запланированных действий. На ее основе можно представить основное направление усилий и приблизительно оценить шансы на успех.

Начнем с определения. Что представляет собой американский план? "Соглашение века" трудно назвать классической мирной инициативой. Она не предполагает начала какого-либо переговорного процесса, конференций или круглых столов. То есть США хотят предложить сторонам уже готовые практические решения, по которым не нужно проводить консультации. Нужна только готовность эти решения реализовать.

Команда Кушнера сознательно игнорирует методы классической дипломатии, которая, по ее мнению, оказалась бессильной в этом конкретном случае. Предшественники старались согласовать приемлемую для всех сторон общую политическую рамку — и проиграли. Поэтому Кушнер не видит смысла возвращаться к обсуждению решений Мадридской мирной конференции (согласован принцип "территории в обмен на мир") или соглашений, заключенных в Осло (в частности, о признании палестинцами права Израиля на существование, создание Палестинской национальной администрации), потому что это не несет никакой практической пользы для рядового палестинца и не способствует выходу из тупика споров вокруг того, что уже давно миновало. Сейчас приоритет отдается деловым подходам. По мнению старшего советника, в процессе работы удалось создать очень хороший бизнес-план. И это действительно лучшее определение для американского документа.

Зять Трампа рассчитывает, что именно движение снизу или разработанное его командой экономическое видение региона создаст в будущем условия для политического согласия Израиля и Палестинской национальной администрации. Считается, что обеспечение фундаментальных экономических нужд и лучшего уровня жизни для палестинцев может быть залогом успеха. США хотят сделать из палестинской территории оазис для инвестиций.

При этом они осознают, что для благоприятного инвестиционного климата и роста экономики нужны отсутствующие ныне четкие границы, безопасность, верховенство права, прозрачность и преодоление коррупции. Как обеспечить эти условия без приемлемой политической рамки? Кушнер говорит, что тщательно изучались модели развития Польши, Южной Кореи, Японии, Сингапура. Честно говоря, это больше похоже на чудо, если они смогут применить опыт этих стран к палестино-израильскому конфликту. Слишком уж разные страны, условия и факторы.

Интересно и вместе с тем тревожно, что Кушнер вспомнил в этом контексте Украину, у которой, по его словам, был довольно хороший план, однако его реализация была не слишком хороша — не хватало управления. Трудно сказать, насколько наш опыт может быть полезен для палестинцев.

Если бизнес-план вообще реален, то нужны деньги, много денег. Если же речь заходит о финансах, то Кушнер лишь отшутился, что это будут не его деньги, а других людей. Единственным очевидным источником являются союзные Вашингтону аравийские монархии Персидского залива, которые посещали и зять Трампа, и сам Трамп. Из утечек из эмиратских источников известно, что американский бизнес-план предусматривает 25 млрд долл. инвестиций в Западный берег и сектор Газа в течение 10 лет, а также 40 млрд в виде помощи Египту, Иордании и Ливану в случае принятия плана. Сумма огромная, однако все же главным препятствием является не она, а ряд других аспектов. Из них самый очевидный — позиция палестинцев.

Руководство ПНА осознает, что "соглашение века" может полностью снять палестинский вопрос с региональной повестки дня. Министр иностранных дел ПНА Рияд аль-Малики четко заявлял, что американский план неприемлем и напоминает не мирное урегулирование, а сдачу Палестины Израилю. По его словам, в таком случае никакие деньги не способны изменить этот расклад.

При этом в течение последних двух лет у США не было прямого контакта с ПНА, они последовательно на нее давили: признали Иерусалим столицей Израиля и перенесли туда свое посольство, утвердили решение о закрытии офиса Организации освобождения Палестины в Вашингтоне и прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Палестинцы и при прямых контактах с американцами отказывались от предыдущих мирных инициатив, а теперь ситуация представляется еще более бесперспективной.

Кроме того, не следует забывать о глубоком расколе среди самих палестинцев. Кроме господствующей в ПНА партии ФАТХ, есть и более радикальные палестинские группировки, способные на настоящую эскалацию. Подписанное в октябре 2017 г. Каирское соглашение об объединении и примирении между ФАТХ и ХАМАС не смогло устранить противоречия. В результате новое палестинское правительство, сформированное в апреле этого года, исламисты ХАМАС не признали. Но ситуация с "соглашением века" побуждает палестинцев искать поддержки. Свою помощь охотно предлагает Россия.

В феврале с.г. в Москве состоялись межпалестинские встречи, организованные в противес ближневосточной конференции в Варшаве, где и обсуждался американский план. Каких-либо существенных результатов россияне не достигли. Участники не смогли даже подписать общий документ — Московскую декларацию, один из пунктов которой отвергает возможность принять "соглашение века", или формулу "экономического мира".

Понятно, что Россия всячески будет использовать палестинцев в борьбе против США и для давления на Израиль. Учитывая высокие ставки в этой геополитической игре, нельзя исключать задействование Москвой и наиболее опасных методов, в частности прямого содействия возобновлению вооруженного противостояния. Некоторые палестинские группировки, которые Запад признал террористическими, в России таковыми не считаются, а потому их поддержку Москва будет подавать как помощь национально-освободительному движению.

Учитывая все эти факторы, как Кушнер ни пытается игнорировать общие политические принципы урегулирования конфликта, они никуда не исчезнут и будут мешать американскому бизнес-плану. В предыдущие годы переговорщики действительно старались договориться об общих позициях и мало говорили о детализированных планах реализации. Стороны просто не доходили до экономики/инвестиций, не имея возможности прийти к общему консенсусу.

Вместе с тем, когда слишком много времени проводишь в работе над деталями, очень высока возможность потерять общую картину. Даже если команда Кушнера и сохранила общее понимание проблемы, все равно никто не даст гарантии, что стороны будут выполнять детализированные предложения США без консенсуса по общим рамкам.

А рамки за годы конфликта сформировались жесткие. Если избегать обсуждения общей схемы палестино-израильского урегулирования, которая включает такие болезненные вопросы, как Иерусалим, границы, права палестинских беженцев, безопасность и взаимное признание, то значительно повышается риск возникновения конфликта, а об овеянной мечтой инвестиционной среде или успешном бизнес-плане можно забыть. Поэтому Кушнер был вынужден признать, что работа над ключевыми аспектами ведется и соответствующие предложения сформированы.

Но что это за предложения? Зять Трампа сказал, что компромисс должен быть где-то посредине. При этом посредине в его видении — это на базе реалий, сложившихся на сегодняшний день. Американцы рассчитывают максимально занизить ожидания палестинцев, чтобы любые предложения показались им лучше, чем ожидаемые. И вот Кушнер под аплодисменты говорит, что его команда представлена реалистами, и поэтому Иерусалим — признанная столица Израиля, и отныне это будет частью любого окончательного соглашения.

При этом он игнорирует политические амбиции палестинцев и избегает выражения "палестинское государство". Согласно утечкам в СМИ, палестинцам как столицу предложат Абу-Дис — палестинский городок на востоке Иерусалима. Также речь идет о том, что американский бизнес-план содержит принцип растворения границы между Израилем и палестинским образованием, согласно реалиям 2019 г. Западный берег превратится в административную единицу под контролем Израиля по схеме отношений между Гонконгом и КНР.

Если власть ПНА откажется от американских предложений, то Израиль в одностороннем порядке аннексирует территории Западного берега, и никакие призывы тогда уже не помогут уладить палестинскую проблему. Здесь следует подчеркнуть, что Кушнер действительно не исключает односторонних шагов, однако высказывает надежду, что стороны все же ответственно отнесутся к американским предложениям.

США должны учитывать и позицию своих союзников в лице аравийских монархий. За десятилетия противостояния с Израилем арабский мир своими руками создал Палестину как идеологическое оружие борьбы с израильтянами, став ее заложником. Сейчас региональная парадигма изменилась, появились другие угрозы, главной из которых считается Иран, и, соответственно, появились новые интересы.

На фоне иранских действий палестинская проблематика резко потеряла свою актуальность для арабского мира. Ради собственных национальных интересов аравийцы, вероятно, согласились бы потратить миллиарды, забыть об арабо-израильском противостоянии и сконцентрироваться на борьбе с Ираном. На этом и пытаются играть США с Израилем.

Однако Соединенным Штатам будет чрезвычайно трудно продать своим арабским партнерам бизнес-план, который не содержит хотя бы видимости реализации арабской мирной инициативы. Как возможные главные спонсоры, КСА и ОАЭ на сегодняшний день официально считают ее основой мирного урегулирования, так что США должны предложить арабским союзникам возможность сохранить лицо. В этой ситуации символы имеют значение, и Вашингтон должен удовлетворить символические потребности арабских союзников, чтобы инвестиции не выглядели обычной взяткой.

"Соглашение века" имеет очень сложную схему, со многими компонентами и неопределенными шансами на успех. Даже сам Кушнер чрезвычайно осторожно высказывается о возможном успехе. Настолько осторожно, что иногда кажется, будто он и сам не верит в успех своего дела.