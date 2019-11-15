Импичмент Трампа. Шоу сезона 2019/2020 началось

После 50 дней расследования за закрытой дверью, дозированных утечек свидетельств, ставших причиной медийных волн, 13 ноября Америка и мир имели возможность собственными глазами пять с половиной часов наблюдать за слушаниями в Палате представителей относительно импичмента 45-го президента США.

Бесспорно, несколько дней это событие будет доминировать в информационном пространстве, но станет ли 13-е число фатальным для Дональда Трампа, говорить преждевременно. Шансы отстранить экстраординарного политика по процедуре импичмента вряд ли возросли, а до выборов будущего года еще много времени.

Слушания транслировали все крупнейшие эфирные и кабельные сети. Впрочем, охват аудитории точно не достигнет рекордных 70% американцев, как это было с импичментом Ричарда Диксона, и, скорее всего, даже в 12 раз меньшей аудитории, наблюдавшей за делом Билла Клинтона 20 лет назад. В отличие от тех случаев, "объект" нынешнего политического процесса игнорирует непосредственное участие в нем, называя его заговором демократов, цирком, позором и охотой на ведьм. Если вы не активный сторонник той или иной партии, американист, журналист или популярный блогер, вас вряд ли привлечет шоу, в котором нет эпатажных "звезд" или политических тяжеловесов. В этом смысле, как по мне, был прав сын президента Эрик, оценивший слушания как "ужасно скучные".

Между тем мало верится в слова Трампа, что он был "очень занят" и даже одним глазом не посмотрел часть слушаний, ведь его график не содержал каких-либо мероприятий, только после обеда его ждала встреча с президентом Турции. В течение дня "реальный Дональд Трамп" (на это имя зарегистрирована официальная страница в Твиттере) обнародовал дюжину собственных заметок, а также несколько комментариев и видеороликов своих сторонников. Отсутствовавший 20 лет назад фактор социальных сетей является еще одной причиной существенного уменьшения телеаудитории. Очевидно, что, как и в ходе выборов 2016 г., именно от активности в социальных сетях (52% американцев используют Фейсбук, а 17% — Твиттер как ключевой источник) будет зависеть победа в битве за мозги и сердца разделенной Америки (56% опрошенных CBS считают, что Трамп плохо справляется с импичментом, а 52% — то же самое думают о демократах).

Похоже, "ослы" тактически ошиблись, не начав импичмент сразу в публичной плоскости. Это не только давало основания республиканцам критиковать противников за предубежденность, отсутствие справедливых правил и хоть наименьшей возможности оппонировать. Первые слушания фактически стали своеобразной экранизацией уже обнародованной на то время саги, которая, собственно, и содержала все сенсации и ключевые эпизоды. Впрочем, не обошлось без новых занятных штучек, о которых речь пойдет позже.

Республиканцы получили время, чтобы сформировать стратегию торпедирования импичмента и распределить между собой роли. В преддверие мероприятия конгрессмены-республиканцы получили своеобразный "темник" с изложением их прочтения событий, а также выводов, которыми они будут руководствоваться в процессе работы комиссии и убеждения американцев. В частности, в документе речь идет о "глубоком, искреннем и разумном скепсисе относительно Украины", четкой позиции относительно необходимости "Европе увеличить вклад в региональную безопасность", отсутствии давления на президента Зеленского и упоминания военной помощи в разговоре с ним. Возобновление этой помощи без возобновления украинской властью расследования в отношении Байденов трактуется как отсутствие оснований для обвинений демократов, следовательно, нехватка доказательств, необходимых для импичмента.

Как только слушания были открыты, несколько республиканских конгрессменов, используя процедурные вопросы, попытались подвергнуть обструкции процесс опроса свидетелей. Впрочем, председательствующий на слушаниях Адам Шифф локализовал эти попытки, ведь установленные демократами правила дают ему полный контроль над процессом и не позволяют оппозиции, в частности, вызвать свидетелей, среди которых республиканцы хотели бы увидеть сына Джозефа Байдена, а также, собственно, информатора, чье заявление стало триггером импичмента. Один из демократов, реагируя на настойчивые требования оппонентов услышать того, кто "все это начал", высказал желание увидеть в зале Дональда Трампа, что вызвало смех присутствующих.

Ключевой спикер республиканцев, сопредседатель комитета по вопросам разведки Палаты Девин Ньюнес назвал слушания кампанией против Трампа, которая основывается на выборочных фактах и срежиссированной медийной кампании. Он обвинил демократов в том, что они приписывают республиканцам, в частности, связи с россиянами, ведь досье Кристофера Стила, ставшее основанием для расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, базируется на полученных от россиян документах. Вместо этого, по его мнению, "ослы" обходят факты "вмешательства" украинских политиков и должностных лиц, включительно с послом в Вашингтоне. Да, действительно, Валерий Чалый публично отреагировал на идеи Трампа относительно принадлежности Крыма России, но вряд ли это можно считать вмешательством в выборы. Не тянут на это и некоторые критические оценки украинцами личности экстраординарного кандидата в президенты, в частности заметки в социальных сетях Арсения Яценюка и Арсена Авакова. В добавок к уже известному аргументу о скоординированном с демократами обнародовании Сергеем Лещенко данных "амбарной книги" Партии регионов, Девин Ньюнес вспомнил имя американской гражданки Александры Халупы. Наверное, ее украинское происхождение, умноженное на ее расследование афер Пола Манафорта и взаимодействие с Национальным демократическим комитетом, по мнению конгрессмена, является весомым доказательством "вмешательства" именно Украины.

Итак, Девин Ньюнес призвал направить расследование на следующие три аспекта: "координацию действий" "предвзятого относительно Трампа" информатора с конгрессменами-демократами накануне подачи им заявления о нарушении со стороны главы государства; глубину "вмешательства" Украины в президентские выборы 2016 г.; а также роль Байденов во всей истории с Украиной. Не совершая персональных нападок против первых двух свидетелей открытых слушаний — заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента и временного поверенного по делам США в Украине Уильяма Тейлора, конгрессмен заявил, что государственные служащие должны проводить определенную избранными народом лицами политику, а не формировать ее; что президент имеет право на любых основаниях и когда угодно увольнять послов. "Минюст и ФБР, а теперь и Государственный департамент потеряли доверие миллионов американцев", — подытожил Ньюнес.

Выступления действующих дипломатов фактически повторяли факты, уже известные из обнародованных недавно записей с предыдущих закрытых слушаний. Впрочем, Уильям Тейлор проинформировал, что уже после его свидетельств один из сотрудников посольства сообщил, что случайно стал свидетелем разговора между послом США в ЕС Гордоном Сондлендом и американским президентом. На вопрос к Сондленду об отношении Трампа к Украине посол ответил, что того больше волнует расследование в отношении Байденов.

Республиканцы раскритиковали все материалы расследования, заявляя, что никто из опрошенных в его рамках должностных лиц не имел непосредственного контакта с главой государства, а свидетельства со "вторых или даже третьих рук", с правовой точки зрения, не являются весомыми для любого суда. Впрочем, импичмент имеет скорее политическое значение, чем юридическое. К тому же президент не только игнорирует расследование, но и блокирует участие в нем государственных служащих. Потому неудивительно, что сейчас на Капитолийском холме не появились непосредственные участники событий. Судебным делом против Палаты представителей пытается сделать невозможными свои свидетельства исполняющий обязанности главы администрации Белого дома Мик Малвейни, который неосмотрительно заявил на пресс-конференции о связи требований относительно расследования против Байденов и предоставления помощи Киеву: "услуга за услугу — это то, что в дипломатии делают все время". Похоже, что в случае обострения кризиса он может разделить с Руди Джулиани, которого республиканцы не особо защищали, титул "козла отпущения", поскольку именно он организовал приостановление военной помощи Украине без каких-либо объяснений и в обход установленной процедуры принятия такого типа решений.

Несмотря на высказанный Джорджем Кентом "сдержанный оптимизм", что новое украинское руководство серьезно относится к борьбе с коррупцией, а сформировавшееся у Трампа негативное отношение к Украине не имеет фактологической основы, республиканцы главное внимание уделили "сплошной коррупции" в Украине. Якобы именно это стало причиной приостановки помощи, но когда появилось понимание, что с Зеленским можно иметь дело, помощь была возобновлена. Кстати, это произошло 11 сентября, после того, как накануне демократы начали требовать обнародования заявления информатора, и через два дня после того, как началось расследование действий Трампа—Джулиани относительно Украины.

Используя прямую речь президента Зеленского, что на него не оказывалось давление, а также утверждая, что никто не ставил возобновление помощи в зависимость от расследования, республиканцы обвинили оппонентов, якобы те могут предположить, что Владимир Зеленский мог говорить неправду. Суждения американских дипломатов, что поддержка США является критически важной для Украины в войне с Россией, а также что глава нашего государства чрезвычайно чувствителен к настроениям украинцев, не оказали особого впечатления на республиканцев. Они также "пропустили" мимо ушей слова Уильяма Тейлора об обеспокоенности украинцев приостановлением помощи и попытками втянуть Украину во внутриполитические американские разборки, а также прямую речь Гордона Сондленда, что и обещанный Трампом визит Зеленского в Вашингтон, и возобновление помощи зависят от его публичного заявления о возобновлении расследования относительно "Бурисмы" (Байденов) и "вмешательства" Украины в американские выборы.

Слушания стали кульминацией недели, впрочем, накануне произошло несколько событий, достойных отдельного внимания. Как и предыдущий генпрокурор, который, несмотря на раздражение Трампа, самоустранился от надзора за расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера, Уильям Барр не захотел публично заявить о невиновности Трампа в "украинском деле". Но неспособность нынешнего генпрокурора четко и убедительно ответить на вопрос конгрессмена-демократа, не начинал ли он каких-либо расследований по просьбе или по совету президента, может сыграть с ним злую шутку. Такая "чувствительность" к пожеланиям главы государства в Соединенных Штатах квалифицируется как преступление, поскольку является вмешательством в правосудие.

Несмотря на громкий хор республиканских голосов о якобы вмешательстве Украины в президентские выборы, Минфин США вводит дополнительные санкции против путинского повара Евгения Пригожина, причастного к хакерским атакам на американскую демократию. Хотя разве это может убедить Трампа в ошибочности теории о "вмешательстве" Украины на основании того, что Виктор Пинчук финансирует американский аналитический центр Атлантический совет, в состав экспертов которого входит американец российского происхождения Дмитрий Альперович, чья компания осуществляла расследование и пришла к выводу о причастности российских спецслужб к взлому сервера демократов?

Материалы судебного дела против Роджера Стоуна — одного из бывших политических стратегов Трампа, которые, кстати, были получены во время расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, свидетельствуют о том, что будущий президент и его окружение знали о взломе серверов демократов и планах Wikileaks их обнародовать намного раньше, чем публично заявляли. Более того, они обсуждали, как лучше всего воспользоваться этим компроматом в своей избирательной кампании.

Наиболее досадным и опасным для Украины в этих слушаниях стало то, что лейтмотивом защиты Трампа является мысль о "всепоглощающей коррупции", которая "обеспечивает" нашему государству лидерство в мировом антирейтинге и задает вопрос, следует ли такое государство поддерживать. Да, нам еще далеко до свободных от этой болезни стран (в рейтинге восприятия коррупции Transparency International мы занимаем 120-е из 180 мест), но эта очевидная гипербола запечатлеется в сознании не только американской общественности. Этот "аргумент" с радостью будут использовать и россияне, хотя находятся на 18 ступенек ниже.

Скандал также уже опосредованно нанес другой ущерб, ведь были вынуждены уйти со своих должностей профессионалы с положительным отношением к Украине, в частности спецпредставитель Курт Волкер, старший советник госсекретаря Майк Маккинли, директор офиса России и Евразии СНБ Тим Моррисон, а также его коллега Эрл Меттивс. Министр энергетики Рик Перри, который, собственно, и убедил Трампа в целесообразности телефонной беседы с Зеленским, также объявил о своей отставке в конце года. Необходимость правдиво и публично свидетельствовать под присягой может стать причиной новых карьерных падений. Дадут ли свой результат личные жертвы честных служащих в поиске истины, покажут только ноябрьские выборы 2020 г.