Игры в безопасность

До сентября 2020 года Германию должны покинуть 9,5 тысяч американских военнослужащих. О таком решении президента США Дональда Трампа сообщают американские медиа, ссылаясь на собственные источники. Согласно плану, войска будут передислоцированы в другие места за пределами страны (в том числе в Европе) или вернутся домой.

Позже Берлин получил официальное уведомление Вашингтона о возможном частичном выводе американских военных, находящихся на территории страны.

Решение Белого дома вызвало беспокойство как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Не будет ли это означать обострение отношений между США и ФРГ? Как изменится безопасностная ситуация в регионе? Наконец, что будет дальше в условиях агрессивных провокационных действий РФ?

Дело в том, что ФРГ традиционно была составляющей частью оборонительной стратегии США после Второй мировой войны. Страна рассматривалась как ключевой форпост Запада в условиях противостояния Востоку во главе с Советским Союзом. Однако если после 1990 года в Германии находилось 400 тысяч иностранных военнослужащих, половина которых были американцами, то со временем контингент стал неуклонно уменьшаться. И причина в том, что уже не было угроз, существовавших более полувека.

В результате на сегодняшний день в Германии осталось около 38,6 тысяч американских военнослужащих, размещенных на пяти из семи баз США в Европе (две другие расположены в Италии и Бельгии). В дальнейшем, принимая во внимание заявленное сокращение на четверть, их количество опустится до отметки 29,1 тысяч человек.

Американская власть объясняет решение Белого дома "отсутствием необходимости в большом американском военном контингенте в Германии из-за общего увеличения затрат на оборону со стороны других стран НАТО". По словам американских членов правительства, решение связано "с напряженностью между Трампом и немецкой властью". Однако в нынешней безопасностной ситуации в Европе такие действия вызывают в некоторой степени противоречивые чувства.

На самом деле в вопросе вывода американских войск из Германии тесно переплетаются политические и финансовые аспекты.

О планах сокращения контингента в Германии Вашингтон говорит уже довольно давно. Например, в прошлом году ныне отставной посол США в ФРГ Ричард Гренелл прозрачно намекнул, что его страна может передислоцировать часть своих военных из Германии в Польшу. Причиной таких заявлений было якобы нежелание канцлера Ангелы Меркель повысить военные затраты в пределах до 2% ВВП, как на этом настаивал Дональд Трамп.

Глава Белого дома считает, что Европа должна платить за свою безопасность самостоятельно, и уже весьма продолжительное время давит на партнеров по НАТО, в том числе на ФРГ, в отношении увеличения затрат на оборону. Кроме того, Д.Трамп пытается вынудить европейцев ответственнее подходить к вопросам безопасности и рассчитывать в первую очередь на собственные силы, а не на "помощь из-за океана".

Но здесь есть несколько моментов.

Страны НАТО уже отреагировали на этот месседж, хотя не все и не всегда именно из-за США. Представители Восточной Европы, находящиеся на первой линии противостояния с РФ, уже нарастили свои бюджетные оборонительные показатели, понимая угрозу со стороны Кремля. Чего, кстати, не скажешь об остальных странах на Западе Европы.

ФРГ здесь действительно пока не дотягивает до уровня, на котором настаивает президент США. Однако власть страны не отказывается их наращивать и активно это демонстрирует. Руководство Германии рассчитывает увеличить оборонительные расходы до 1,5% от ВВП лишь к 2024 году и до 2% — к 2031-му. В 2019 году оборонительные расходы Берлина, по оценкам SIPRI, возросли на 10% — до 49,3 млрд долл. и стали рекордными за последнее время. Речь идет уже об обновлении парка военной техники. Так, Бундесвер озвучил намерение приобрести у американцев 30 самолетов F-18 Superhornet и 15 самолетов F-18 типа Growler.

Однако руководство Германии акцентирует на другом: страна покрывает около трети затрат на содержание американских войск на своей территории. За последние семь лет федеральный бюджет выделил на это свыше 760 млн евро. Указанные средства преимущественно касаются погашения затрат на использование американцами инфраструктуры, земель под армейские нужды, а также на эксплуатацию зданий и пенсии для бывших сотрудников баз. Еще сотни миллионов евро были выделены под строительство на американских базах. Из 480 млн евро, предоставленных правительством в период 2012–2019 гг. на строительство расположенных в Германии военных объектов партнеров по НАТО, почти все деньги приходятся на объекты США.

Кроме того, после согласования в ноябре 2019 года странами альянса новой формулы бюджета, согласно которой доля американских финансовых вливаний уменьшилась, а Германии — возросла, на сегодняшний день означает, что и США, и ФРГ вносят в бюджет НАТО одинаковую долю — почти по 16%.

То есть фактически между странами есть некоторые трения, однако вроде бы достигнут какой-то компромисс: расходы стран НАТО возросли, ФРГ постепенно, но наращивает свои возможности, и у Германии нет нужды в большом американском контингенте. Но есть несколько "но".

Решение Трампа о сокращении численности американских военных не совсем выгодно Германии, хотя руководители страны сдержанно и с некоторым сожалением отреагировали на него. Дело в том, что присутствие контингента приносило некоторые политические дивиденды Германии. Большинство американских военных ориентированы не на защиту ее территории, они выполняют задачи в рамках НАТО и военных операций США во всем мире. Это придавало значимости роли ФРГ в составе альянса и создавало крепкий трансатлантический мост двусторонних отношений между странами. Его потеря или послабление, по оценкам отдельных экспертов, создает некоторые риски разного рода.

Один из них — социально-экономический. В стране на базах Соединенных Штатов работают 12 тысяч немцев. Десятки тысяч других рабочих мест тоже зависят от американских военных. Так что сокращение контингента США будет иметь негативные последствия для немецкой экономики. Да, конечно, можно говорить, что экономика страны мощная и с последствиями справится, однако нужно учитывать ожидаемый экономический кризис. И рост уровня безработицы для Германии лишь усилит возможные негативные последствия.

И наконец ключевой момент, вызывающий опасения военных экспертов: как повлияет вывод войск на ситуацию в Европе на фоне агрессивной политики Кремля? Москва, оккупировав Крым и часть восточной Украины, активно демонстрирует пренебрежение международными правилами и пытается разрушить нынешнюю безопасностную архитектуру. А потому присутствие мощных организованных военных группировок, которые могут быстро отреагировать на смену обстановки, весьма актуально. Неужели США решили оставить Европу на съедение РФ?

Скорее всего, нет. Во-первых, вряд ли американцы сделают необдуманный и нерасчетливый шаг. Об этом свидетельствует тот факт, что решение о сокращении американского контингента стало результатом работы главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. То есть военные сами посчитали, что и где можно сократить. Кроме того, объекты инфраструктуры и частично вооружение и военную технику, которые использовались, если не задействуют, то, наверное, законсервируют и в случае обострения ситуации снова смогут использовать по назначению.

Параллельно американское присутствие наращивается уже в странах Восточной Европы. 6 июня 2020 года польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что надеется на передислокацию некоторых войск США, которые должны вывести из Германии, в Польшу. Дело в том, что Варшава последние несколько лет вела переговоры с Вашингтоном о наращивании присутствия американских войск в стране. В 2019 году президенты обеих стран договорились об этом.

В частности речь идет об увеличении численности войск примерно на одну тысячу военных США, создании и общем использовании Центра боевой подготовки в Дравско-Поморском, инфраструктуре для обеспечения присутствия боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения. Кроме того планируется построить военный аэродром для подготовки или (в случае непредвиденных обстоятельств) разворачивания штаба дивизии США и подразделений спецназначенцев для поддержки воздушных, наземных и морских операций.

Пока точно неизвестно, куда и сколько переедет американских военных, которых планируют вывезти из Германии. Возможно, часть их распределят на другие базы в Европе. Но, учитывая высокую мобильность американских войск, их возвращение и разворачивание может произойти довольно быстро. И, наверное, именно так думают в Генеральном штабе РФ, а потому ошибочно предполагать, что сокращением своих войск в Германии Трамп пытается снять некоторое напряжение в отношениях с Москвой. В Белокаменной так это не воспринимают.

Таким образом, если рассматривать вопрос исключительно с безопасностной точки зрения, вряд ли следует ожидать обострения отношений между США и Германией. Конечно, у Берлина могут возникнуть некоторые сложности социально-экономического характера, однако успех их разрешения зависит от многих обстоятельств нынешней реальности, в частности хватки немецкой власти в контексте диалога с Вашингтоном. К тому же политического таланта у руководства обеих стран хватит, чтобы в который раз продемонстрировать способность к компромиссам и диалогу.

Переформатирование американской группировки в Европе с частичным сокращением персонала не следует рассматривать как утрату возможностей или месседж для Кремля. Сохраняется общий тренд в усилении сил и средств НАТО, в том числе стран-членов, на восточной границе альянса. Это не только увеличение присутствия американских войск в Румынии, Польше и балтийских странах, но и рост расходов на оборону, наращивание сил и средств, пересмотр национальных стратегий и доктрин.