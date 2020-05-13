Анкара отправила С-400 на карантин

Еще недавно Турция готовилась вывести на боевое дежурство приобретенный в РФ зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400. Параллельно Анкара заявляла о готовности закупить у Москвы следующую партию этого средства ПВО. Но COVID-19 внес коррективы в турецкие планы…

Турция, несмотря на негативную реакцию США и союзников по НАТО, в 2017 году приобрела у России ЗРК С-400 "Триумф" на сумму 2,5 млрд долл. По условиям первого этапа контракта, в 2019 году Анкара получила два дивизиона ЗРК и свыше 120 управляемых ракет "земля—воздух". При этом Москва не предоставила турецкой стороне ни одной из технологий его производства.

С-400 был размещен в аэропорту Мюртед (Акинчи) возле Анкары для обеспечения защиты воздушного пространства столицы страны. Работы по развертыванию комплексов были завершены в конце 2019-го — начале 2020 годов и проводились турецкими и российскими специалистами. По планам, объявленным в начале года президентом Турции Реджепом Эрдоганом, активировать "четырехсотку" должны были в апреле 2020-го. Но этого не произошло.

Покупка комплексов ПВО С-400 стала краеугольным камнем отношений между Турцией и США. По оценкам экспертов, они несовместимы с системами альянса, не могут обеспечить надежной защиты от российских авиационных средств поражения, и, главное, — представляют риски для будущих самолетов F-35, которые планировала приобрести Анкара.

Пойдя "на поднятие ставок", Турция из-за отказа Соединенных Штатов не получила новые американские истребители для оснащения военно-воздушных сил, а также потеряла несколько миллиардов долларов, ранее вложенных в производство компонентов к F-35 на своей территории.

Оказавшись в такой ситуации, турецкая сторона предложила приобрести американские Patriot для собственных потребностей, рассчитывая с их помощью прикрывать свои части и подразделения на границе с сирийской провинцией Идлиб (поскольку разворачивать там С-400, по понятным причинам, не хочет). Но предложение турецкой стороны было отклонено. В феврале 2020 года США отказали с однозначной формулировкой от Пентагона: "Турция не получит эти комплексы, если не вернет российский С-400".

Если до начала пандемии Анкара имела более или менее стойкие и сильные экономические позиции перед давлением Вашингтона, то на сегодняшний день из-за распространения коронавируса и введенного карантина ситуация несколько изменилась. Военно-политическое руководство Турции понимает риски, и поэтому дальнейшее движение в направлении углубления военно-технического сотрудничества с РФ в определенной степени замедлилось.

Так, 21 апреля 2020 года агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в оборонном ведомстве Турции сообщило, что Анкара из-за "вспышки коронавируса" отложила активацию систем С-400, запланированную на апрель. В то же время руководство Турции публично заявило, что не намерено отменять предыдущие решения.

Параллельно российское агентство "Интерфакс АВН", ссылаясь на неназванный источник в промышленности РФ сообщило, что Москва и Анкара, несмотря на ситуацию с пандемией, продолжают консультации о поставке дополнительной партии систем ПВО С-400. Кроме того, агентство сослалось на устаревшее интервью директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрия Шугая от 16 марта 2020 года, который заметил, что Россия рассчитывает в ближайшем будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400. Якобы "происходит согласование составляющих системы, сроков поставки и прочих условий".

В действительности ситуация непростая. По оценкам турецких экспертов, вспышка коронавируса заставила руководство Турции сосредоточиться на борьбе с пандемией и защите экономики. Задержка с развертыванием С-400 дает Анкаре больше времени на обдумывание следующего шага. Именно поэтому в последние недели президент Реджеп Эрдоган и его правительство вообще не поднимали публично вопросы российских ЗРК.

Скорее всего, причина решения Анкары о задержке активации полка С-400 вполне политическая. Примечательно, что пандемия не нарушила ни одной турецкой военной операции ни в Ливии, ни в Сирии, ни в Ираке, а также никоим образом не повлияла на другие военные планы, которые были бы связаны с активацией уже приобретенных систем.

В действительности Анкара реально опасается санкций США в рамках CAATSA (Закон о Противодействии противникам Америки путем санкций, 2017 год), которые могут сильно ударить по экономике страны вместе с пандемией. Принимая во внимание внутриполитическую ситуацию, Турция неохотно ищет помощи в Международном валютном фонде, вместо этого рассчитывая на поддержку именно Соединенных Штатов.

В начале апреля 2020 года Анкара уже обратилась в Федеральную резервную систему США, надеясь на фоне сокращения иностранных резервов в стране получить финансовую поддержку на сумму 10 млрд долл. Активация же С-400 лишила бы Турцию возможности вести со США переговоры по этому вопросу и привела бы к экономическому кризису, аналогичному валютному летом 2018 года (вызванному ссорой с Вашингтоном из-за задержания американского пастора Эндрю Брансона) или даже хуже того.

Но потребность Турции в твердой валюте для спасения экономики — не единственный фактор. Замедление действий Анкары по дальнейшему развертыванию С-400 на своей территории, по оценкам экспертов, обусловлено по меньшей мере тремя другими факторами: изменением геостратегической ориентации Анкары в Сирии, необходимостью для Реджепа Эрдогана оставаться в дружеских отношениях с президентом США Дональдом Трампом в отсутствие поддержки со стороны американских Сената и Конгресса, а также потребностью обеспечить надлежащий уровень политического доверия со стороны турецкой общественности.

Так, общение руководства Турции, России и Ирана по вопросам Идлиба в начале 2020 года показало, что турецкие и американские интересы стали более согласованными в сирийской войне. Границы сотрудничества с Москвой стали четко проявляться как на северо-западе, так и на северо-востоке Сирии.

Несмотря на мартовское соглашение между Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным, разрыв доверия между двумя сторонами сосредоточен на критической магистрали М4 на юге Идлиба. Это хорошо понимают в Москве, и поэтому российские медиа постоянно сообщают об общем с Турцией патрулировании этой трассы. Анкара же хочет объединить вооруженные группы суннитов для противостояния проиранским военным формированиям и усиления войск сирийского режима. Вашингтон, со своей стороны, полностью осознает, что он не имеет другого союзника, кроме Турции, которая может сбалансировать Россию в регионе.

Другой фактор связан с личными отношениями между Эрдоганом и Трампом, который был довольно снисходительным к Анкаре в условиях давления в Конгрессе США. По оценкам турецких экспертов, кризис вокруг пастора Эндрю Бренсона в 2018 году дал Эрдогану осознать, что последствия ссоры с Трампом могут быть негативными.

Как отмечают западные СМИ, во время четырехчасовой беседы Эрдогана и Трампа в Белом доме в ноябре 2019 года американский президент лично подчеркнул проблему с С-400. Он дал понять, что активация российской ЗРК — красная линия для Вашингтона, и Трамп больше не сможет защищать Анкару, если системы будут активированы.

Кроме всего этого, есть еще и внутренний фронт противодействия в самой Турции. Активация ЗРК С-400 может вызвать усиление давления со стороны общественности, которая будет требовать перемещения приобретенных российских комплексов к сирийской границе для защиты собственных войск возле Идлиба. Сейчас около 22 тыс. турецких военных дислоцируются на 56 заставах вокруг этого города, лишенного какой-либо защиты от воздушных ударов. Одно из негативных последствий такой открытости — известный факт гибели 61 турецкого солдата с конца февраля 2020 года. Президенту Эрдогану было бы трудно объяснить, почему активированные системы хранятся в Анкаре, в то время как турецким солдатам в Идлибе срочно необходимо воздушное прикрытие, а также почему он не может применить полученные ЗРК по назначению против сирийского, иранского и российского вооружения и техники в этом регионе. Таким образом, отсрочка активации С-400 помогает руководству Турции избежать внутриполитического кризиса в стране.

Бесспорно, это решение раздражает Москву, которая надеется продать Анкаре очередную партию С-400, ведь последняя заявила о готовности ее приобрести. Кремль пытается постоянно поддерживать эту тему в медийном пространстве, чтобы таким образом оказывать давление на официальную Анкару.

Вполне вероятно, что Анкара, учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, связанную с последствиями пандемии COVID-19 и потребностью внешних финансовых ресурсов, постепенно соглашается с требованиями США. Турция приостановила активацию уже приобретенных ЗРК, а переговорный процесс с РФ находится фактически в подвешенном состоянии. Анкара, несмотря на текущие политические заявления, может отказаться от дальнейшего сотрудничества с РФ по С-400, и причин для этого — достаточно. Иначе негативных последствий Турции уже не избежать.

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