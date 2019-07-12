Хлопоты вокруг иранского урана

Тегеран официально заявил, что начинает обогащение урана до уровня, превышающего установленные ему лимиты.

Такое невыполнение договоренностей развязывает Соединенным Штатам руки для дальнейшего усиления антииранской политики.

Действия иранской власти не стали сюрпризом. Еще в начале мая президент Хассан Рухани выступил с громким заявлением. Тегеран, отвергая обвинения США в невыполнении условий ядерной сделки, выдвинул 60-дневній ультиматум другим участникам договоренностей 2015 г. — Великобритании, Франции, Германии, Российской Федерации и Китаю, требуя от партнеров гарантий и шагов, которые позволили бы защитить иранскую экономику от возобновленных американских санкций. В случае отсутствия прогресса в этом направлении Иран оставлял за собой право отказаться от выполнения договоренностей 2015 г.

События последующих двух месяцев показали всю сложность ситуации. На дипломатическом уровне Иран получил некоторую поддержку. Не только Китай и РФ, но и ведущие европейские государства высказались в пользу сохранения соглашения. Впрочем, эти заявления имели декларативный характер и не принесли практических положительных результатов Тегерану, который продолжал страдать от санкций США. Параллельно обострялась военная составляющая американско-иранской конфронтации. Вашингтон обвинил иранцев в серии атак на танкеры в Персидском заливе. Инцидент с уничтожением американского БПЛА подразделениями Корпуса стражей Исламской революции 20 июня едва не привел к прямому вооруженному столкновению — президент США в последний момент отменил запланированный удар в ответ по иранским целям. Сомнительно, что Белый дом был реально готов к военной акции. Скорее, его заявления стали еще одним элементом информационного давления на иранскую власть. Но в любом случае такая реакция ярко иллюстрирует уровень угрозы конфликта, который в случае эскалации может распространиться на весь Ближний Восток.

Надежды Ирана были связаны со встречей общей комиссии по вопросам ядерного соглашения в Вене, которая состоялась 28 июня. Тегеран ожидал услышать реальные предложения от партнеров по урегулированию ситуации, предоставляя таким образом последний шанс сохранить договоренности. Впрочем, результаты встречи не удовлетворили иранскую власть. Болезненным вопросом стало обеспечение иранских экономических связей в обход американских санкций. Европа запускает для этого специальный механизм недолларовой торговли — INSTEX. Однако он имеет ограниченную сферу использования и не распространяется на ключевой сегмент иранского экспорта — торговлю нефтью. Соединенные Штаты четко дали понять, что не позволят европейцам угрожать санкционному режиму, иначе и сами они станут жертвой американских ограничений. В этих условиях Европа, несмотря на задекларированное желанию сохранить ядерное соглашение, связана по рукам и ногам в своей политике. Соответственно, ее инициативы оказались недостаточными для иранской стороны.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи по результатам встречи в Вене прямо заявил, что они далеки от ожиданий Тегерана. Он подчеркнул, что в таком случае Иран будет продолжать политику постепенного сокращения выполнения им обязательств в рамках договоренностей 2015 г. И уже спустя неделю, именно когда истек срок иранского ультиматума, эту позицию ярко проиллюстрировал. Раньше Иран уже увеличил объемы производства обогащенного урана, и в результате его запасы превысили установленные соглашением лимиты. Впрочем, уровень обогащения элемента оставался в пределах договоренностей (до 3,67 %). Но 7 июля А.Аракчи сообщил, что его страна отвергает и эту часть своих обязательств и начинает обогащение урана до уровня 4,5 %. На следующий день эксперты МАГАТЭ подтвердили, что Тегеран действительно уже это делает, вновь нарушая положения ядерного соглашения.

Такое решение Тегерана обычно не означает возврата к программе создания ядерного оружия. Но это — демонстративный акт, призванный показать решительность иранской власти и ее неготовность выполнять договоренности, которых не поддерживают партнеры. Вся риторика страны вокруг ядерного вопроса в последние месяцы базировалась на признании необходимости сохранить соглашение — но всеми сторонами. Иран настаивал, что безосновательно страдает от американской агрессивной политики. Поэтому в условиях, когда воинствующая риторика Вашингтона лишь обостряется и санкции наносят все больше вреда иранской экономике, а Европа не может предложить Тегерану действенных альтернативных механизмов продолжения торговых отношений, иранская власть считает невозможным ограничивать себя в одностороннем порядке.

При этом Тегеран оставляет за собой право и в дальнейшем сворачивать выполнение соглашения, если партнеры не предложат реальных инициатив в его поддержку. Новый дедлайн установлен на начало сентября. Представитель МИД страны Аббас Мусави заявил: если Европа не отнесется к своим обязательствам серьезно и не перейдет от слов к делу, Иран будет вынужден принять новые меры — жесткие и ошеломляющие. Дипломат не уточнил, о чем именно речь, но можно предположить, что страна грозится дальнейшим развитием своего ядерного потенциала, что окончательно похоронит соглашение 2015 г.

Судя по риторике Вашингтона, администрация Дональда Трампа не будет ожидать более решительных шагов со стороны Тегерана: ей достаточно имеющейся ситуации, чтобы заклеймить иранцев как угрозу, с которой нужно бороться. Последние действия иранской власти становятся настоящим подарком для информационного обеспечения этой борьбы. Теперь Соединенные Штаты имеют конкретные основания заявлять о нарушении Тегераном ядерных обязательств. Постороннему наблюдателю может показаться, что действия Ирана спровоцированы американцами. Впрочем, это не мешает Вашингтону громогласно утверждать, что его подозрения все же оправдываются и это требует адекватного ответа. Как государственный секретарь Майк Помпео, так и сам президент Трамп быстро отреагировали на решение Ирана 7 июля. Они в один голос заявили, что расширение иранской ядерной программы приведет лишь к новым санкциям и дальнейшей изоляции этого государства.

В крайне невыгодном положении оказываются европейские страны. На словах они заявляли о всесторонней поддержке ядерного соглашения, но на практике ничего не сделали для его защиты. В условиях жесткой антииранской позиции Вашингтона Европа не смогла предложить выход из кризиса, который удовлетворил бы Тегеран. Поэтому неудивительно, что когда терпение у иранцев лопнуло, европейцам остается только осуждать такие действия. В общем заявлении министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, а также руководитель внешнеполитического ведомства ЕС обвинили Иран в нарушении взятых обязательств. Они призвали срочно провести заседание комиссии по вопросам ядерного соглашения. Впрочем, вряд ли эта попытка направить диалог в дипломатическое русло удовлетворит иранцев, которые уже устали от безрезультатных разговоров.

Полноценной реализации миротворческого потенциала Европы мешают разные подходы европейских стран к этому вопросу. Так, позиция британцев — традиционных союзников Соединенных Штатов — более жестка, чем риторика континентальных партнеров. Еще в начале июля британский министр иностранных дел Джереми Хант заявил, что его страна может выйти из ядерного соглашения, если Иран будет нарушать его условия. Актуальные проблемы двусторонних отношений между Лондоном и Тегераном добавляют остроты этому вопросу. 4 июля британцы задержали в Гибралтарском проливе танкер, который, нарушая эмбарго на торговлю с режимом Асада, направлялся с иранской нефтью в Сирию. В ответ Мохсен Резаи, секретарь Совета по определению политической целеобразности Ирана (совещательный орган при верховном лидере государства), пообещал в ответ захватить британский танкер, если иранское судно не освободят. Такая риторика со стороны иранских должностных лиц точно не добавляет им симпатий со стороны Лондона.

Пальму первенства в деэскалации ситуации хочет принять на себя президент Франции Эмманюэль Макрон. Его дипломатический советник Эмманюэль Бонн находится с визитом в Иране, пытаясь уговорить иранских должностных лиц вернуться к выполнению ядерного соглашения. Такая активность Парижа отвечает стратегии Макрона в отношении Ближнего Востока и Северной Африки: политик хочет усилить французское влияние в регионе медиаторскими усилиями. На сегодняшний день именно он владеет наилучшими позициями для ведения переговоров от имени объединенной Европы, поскольку в Германии и Великобритании вот-вот должны смениться главы правительств, и там ныне некоторый вакуум власти. Впрочем, перспективы французов достичь успеха в иранском вопросе весьма призрачны, поскольку конфронтация вокруг него с обеих сторон достигла высокого уровня. Об этом свидетельствуют результаты встречи Бонна с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Приветствуя усилия Франции сохранить соглашение, иранское должностное лицо вместе с тем подчеркнуло, что его государство не изменит своего решения повысить уровень обогащения урана до тех пор, пока не получит обещанных ему договоренностями преференций.

Последние новости с дипломатических фронтов не добавляют оптимизма. 10 июля по запросу Соединенных Штатов состоялось специальное заседание Совета руководителей МАГАТЭ. Но оно стало площадкой лишь для дальнейших взаимных нападок. Американцы обвинили Тегеран в шантаже и провокациях, заявив, что такие действия ничего ему не дадут. Иран же подчеркнул мирный характер своей программы и готовность сотрудничать, критикуя одностороннее решение США выйти из ядерного соглашения. Представитель РФ поддержал союзника, обратив внимание на непоследовательность позиции США, которые выдвигают иранцам обвинения в несоблюдении договоренностей, в то время как сами отказались от своей части обязательств. Как видим, стороны далеки от достижения компромисса, и в дальнейшем, скорее всего, следует ожидать нового витка конфронтации, а не урегулирования ситуации.