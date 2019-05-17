Ультиматум Тегерана

Кризис вокруг иранского ядерного соглашения набирает обороты.

8 мая президент Ирана Хассан Рухани заявил, что его государство приостанавливает выполнение некоторых ключевых договоренностей, достигнутых в 2015 г. Это стало ответом на политику администрации президента США Дональда Трампа, которая, не доверяя иранской стороне, последовательно работала на отмену соглашения и осуществляла давление на Тегеран. Поэтому сегодня ядерная сделка находится под угрозой, что может иметь дальновидные последствия.

Иран продолжительное время пытался доказать необоснованность обвинений Вашингтона, который еще в прошлом году в одностороннем порядке возобновил санкции против иранских банковского и нефтяного секторов. Впрочем, несмотря на поддержку со стороны европейских государств, такие меры не дали результатов. Ирано-американское противостояние продолжало обостряться.

Белый дом, ориентируясь на своих региональных союзников, резко осуждал экспансионизм и реваншизм иранской власти. В начале апреля он внес Корпус часовых Исламской революции — отдельную ветвь вооруженных сил Ирана — в список террористических организаций. Последней каплей, переполнившей чашу терпения Тегерана, стало анонсированное 5 мая усиление американского военного присутствия на Ближнем Востоке. В регион была направлена ударная группа во главе с авианосцем "Авраам Линкольн". Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что таким образом его страна дает четкий сигнал Ирану воздержаться от атак на интересы Соединенных Штатов и их союзников. Он отверг обвинение в планировании конфликта с Тегераном. Но добавил, что Вашингтон готов ответить на любую агрессию с иранской стороны.

Такое воинствующее заявление заострило ситуацию и спровоцировало Иран на громкий ответ. Он был сформулирован достаточно взвешенно и осторожно. Что и не удивительно, ведь у президента Ирана репутация умеренного политика. Рухани подчеркнул, что его страна выбирает путь дипломатии вместо войны в такие сложные времена, но эта дипломатия будет осуществляться на новом языке. Рухани не объявил об окончательном отказе Ирана от ядерного соглашения 2015 г. Тегеран все еще возлагает на него определенные надежды. Однако он требует выполнения ее положений всеми сторонами.

Фактически странам, участвовавшим в составлении договоренностей, был выдвинут ультиматум. Британия, Франция, Германия, Российская Федерация и Китай получили 60 дней на то, чтобы восстановить торговые отношения с Ираном в обход американских санкций. Если же они не в состоянии это сделать, Рухани оставил за своей страной право на адекватный ответ на американское давление. А именно — восстановление работ по обогащению урана, что будет означать окончательные похороны для ядерного соглашения. Предупредительным шагом президента Ирана стало объявление о "замораживании" выполнения части заключенных договоренностей. Рухани заявил, что Иран не будет передавать за границу свои запасы обогащенного урана и тяжелой воды — необходимые элементы для продолжения реализации ядерной программы.

В Вашингтоне такой демарш воспринимают как подтверждение обоснованности собственных претензий к Тегерану. Администрация Трампа отличается четкой произраильской позицией и активизацией партнерства с Саудовской Аравией. Поэтому неудивительно, что именно Иран, который в последние годы активизировал свою деятельность на Ближнем Востоке, угрожая интересам Тель-Авива и Эр-Рияда, трактуется ею как основная угроза и дестабилизирующий фактор регионального пространства. Именно в этом контексте следует рассматривать ревизию позиции Вашингтона относительно ядерного соглашения.

Действия Тегерана — усиление влияния в Ираке, развертывание военного присутствия в Сирии и поддержка повстанцев в Йемене — требуют от Соединенных Штатов оперативной реакции. Чтобы подорвать иранский потенциал к реализации активной политики, еще год назад Трамп заявил о решении выйти из ядерного соглашения, а в ноябре прошлого года восстановил в полном объеме антииранские санкции. Американские должностные лица однозначно дают понять, что именно на таком языке они намерены разговаривать с иранской властью.

Любые инициативы и проекты, призванные нивелировать эффект санкций, Вашингтон воспринимает крайне негативно. Государственный секретарь М.Помпео подчеркнул, что любые попытки обойти их натолкнутся на жесткое противодействие со стороны Соединенных Штатов. Это — четкий сигнал другим участникам ядерного соглашения, которые, в отличие от США, настаивали на необходимости его выполнения. Не желая компромиссов, Белый дом требует от них определиться с позицией. И если она не будет соответствовать американскому видению, готовиться к неминуемым последствиям (как, например, попадание под действие санкций всех компаний, которые будут продолжать бизнес с Ираном).

Такая политика Вашингтона вызывает беспокойство прежде всего у ведущих стран Европейского Союза, участвовавших в составлении соглашения с Ираном. Последний год Британия, Франция и Германия выступали адвокатами ядерной сделки, пытаясь смягчить позицию администрации Трампа. Но заявление президента Рухани ставит их в затруднительную ситуацию, сводя на нет их усилия. Понятно, что готовность Ирана отказаться от соглашения опровергает те аргументы, которые страны ЕС использовали в защиту договоренностей 2015 г.

Сейчас европейские "миротворцы" оказались зажатыми между Вашингтоном и Тегераном, ставших на путь обострения противостояния. Первый обвиняет их в мягкости к иранской угрозе; второй — в невыполнении взятых на себя обязательств и недостаточном уровне поддержки. Пока что страны ЕС придерживаются своего традиционного курса. В своих высказываниях европейские политики и дипломаты продолжают делать ударение на необходимости поддерживать соглашение, критикуя резкий американский подход к проблеме. Параллельно они призывают Иран не прибегать к необдуманным шагам, ибо это может привести лишь к введению новых санкций.

Что касается иранского ультиматума, то ситуация остается непонятной. ЕС стремится продолжать торговое сотрудничество с Тегераном, ведь его значение для иранской экономики очевидно. Так европейцы стремятся дипломатично-торговыми средствами отвадить Иран от идеи о возобновлении ядерных разработок. Но, учитывая ключевое место Соединенных Штатов Америки как торгового партнера Европы, вряд ли они слишком будут рисковать на этом направлении, натыкаясь на опасность попасть под американские санкции. Поиск решения продолжается. Перспективным считается использование специального торгового канала INSTEX, — это развитие своеобразной бартерной торговли, реализованной вне границ банковских систем и не привязанной к доллару. Впрочем, ее потенциал все еще остается ограниченным.

Российская Федерация — еще один участник соглашения 2015 г. — также делает ударение на необходимости его защиты. Такая позиция Москвы вызвана прежде всего ее партнерскими отношениями с Тегераном. Антиамериканизм российского и иранского режимов делает их естественными союзниками на международной арене. Поэтому неудивительно, что Кремль осудил неоправданное, по его мнению, давление, которое Вашингтон оказывает на Иран. Именно в нем россияне усматривают причину ультиматума Рухани.

Такую позицию Москвы Иран оценил и ответил словами признательности. Руководитель иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что из участников ядерного соглашения свои обязательства выполняют Россия и Китай, и поэтому Тегеран не имеет к ним претензий. Совсем другое дело — европейцы, пока не оправдавшие иранских ожиданий. В таких условиях Кремль радушно перекладывает ответственность за разрешение кризиса на Брюссель, становясь в позицию наблюдателя. Россия соглашается сотрудничать с Европой по этому вопросу и может разыграть указанную карту для попытки нормализовать собственные отношения с ведущими странами ЕС, ослабленные из-за российско-украинского конфликта.

Впрочем, режим В.Путина использует имеющиеся споры прежде всего для усиления конфронтации между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками. Расхождения по иранскому вопросу — еще одна существенная угроза единства западного мира, на которые так полагается Кремль в своем стремлении к ревизии международного порядка.

Последние дни отмечаются повышенной дипломатической активностью по иранскому вопросу. В Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел Британии, Франции и Германии. Неожиданно ее посетил государственный секретарь М.Помпео. Он изменил график своего визита в РФ специально для того, чтобы провести двусторонние встречи с коллегами и ознакомить их с американским взглядом на иранскую угрозу. Однако пока ему не удалось повлиять на их позицию. Руководитель внешнеполитического сектора ЕС Ф.Могерини по результатам переговоров подчеркнула, что страны — члены Союза продолжают поддерживать ядерное соглашение с Ираном. Кроме того, от министров прозвучали опасения по поводу возможной военной эскалации, которую следует при любых условиях избегать. Такая угроза действительно существует, — примером обострения ситуации в зоне Персидского залива стали недавние атаки на четыре танкера около побережья ОАЭ, в которых некоторые усматривают иранский след.

Перспективы разрешения кризиса остаются непонятными. В его основе лежит объективная реальность — фундаментальные американо-иранские разногласия во взглядах на будущее Ближнего Востока. Маневры вокруг ядерного соглашения — лишь элемент этой конфронтации. В самом большом проигрыше от нее остаются европейские государства, которые оказались между США и Ираном и пытаются обеспечить компромисс, параллельно сталкиваясь с критикой от обеих сторон. Зато полноценным бенефициаром может стать Россия.

Кремлю такая дестабилизация международной среды открывает новые возможности. Она дает возможность сыграть на имеющихся противоречиях и воспользоваться спорами в евроатлантической среде. Кроме того, иранский вопрос отвлекает внимание Европы и США от других регионов, что дает РФ пространство для продолжения своих агрессивных действий, в частности и в Украине.