Дипломатические баталии Москвы и Вашингтона

История американо-российских отношений последней четверти века подтверждает важную закономерность — каждая новая американская администрация пыталась развивать отношения с Москвой если не с чистого листа, то по крайней мере в положительной тональности.

И всегда такие усилия в конце концов оказывались напрасными. Политическая корректность американцев или природный оптимизм не позволяют им сделать вывод, что антагонистическая гуманистической (западной) цивилизации сущность российского государства является единственной системотворческой чертой, которая сохранилась от эпохи империи по сей день.

Блестящий американский дипломат времен начала холодной войны Джордж Кеннан необычайно метко сформулировал парадигму отношений с Москвой: "Советы — непроницаемы для логики соображений, но весьма чувствительны к логике силы". Между тем развал Империи зла дал надежду, что Россия способна превратиться в демократию и занять должное место в мире, а хаотичное правление Бориса Ельцина питало эту иллюзию. Приход Владимира Путина восприняли скорее с любопытством, чем с осторожностью. Запад оставил "логику силы", сосредоточившись на диалоге и переубеждении. Там предпочитали не замечать возврата тревожных симптомов хронической болезни авторитаризма. Даже на агрессию против Грузии не было со стороны Запада адекватной реакции. Зато была перезагрузка с США и партнерство ради модернизации с ЕС.

Путин решил не повторять ошибок прошлого и, избегая прямого противостояния, начал действовать в нелинейной (гибридной) логике. Это означает тотальное противоборство, т.е. не отдельную операцию влияния, а постоянную кампанию пропаганды, введение в заблуждение, осуществление влияния и подрыва обществ стран-жертв, не специфический инструментарий, а использование как оружия всего имеющегося под рукой — от энергоресурсов до российской литературы и хакеров. При этом четкое осознание, какой тонкой является грань между тем, как вели себя Соединенные Штаты в разгар холодной войны (вмешивались во внутренние дела других стран, вплоть до смены правительств и т.п.), и тем, каким государством и обществом они являются теперь, было размыто верой в самые бессмысленные теории заговоров. Несравнимость потенциалов требовала действовать ниже порога, который делал бы агрессию явной, а значит, требовал бы жесткого ответа.

Аннексия Крыма стала тем, на что Запад не реагировать не мог. Путин решил сыграть ва-банк, что, в его случае, означает постоянное поднятие ставок, пока противник не проиграет. А чтобы приблизить поражение, необходимо укротить волю к сопротивлению, внести смятение в его ряды. И вот здесь была сделана роковая ошибка. Если игра в "докажите, что ихтамнеты есть на Донбассе" срабатывала, то публичные доказательства вмешательства управляемых российскими спецслужбами хакеров в президентскую кампанию 2016 г. являются лишними. Хотите публичности? Получите ее в расследовании специального советника Роберта Мюллера, который все-таки размотает хитро сплетенный клубок влияний, денег и связей команды Дональда Трампа с россиянами. А американское разведывательное сообщество не собирается делать достоянием гласности методы своей работы, степень знаний и источники информации. Достаточно лишь его весомого слова.

Теперь уже известно, что о личной причастности Путина к операции "наш/слабый кандидат в Белом доме" американцы узнали от источника из его ближайшего окружения. Возможно, фамилию этого источника нужно искать среди некрологов российских высоких чиновников, у которых в последние несколько лет внезапно случались сердечные приступы и другие неурядицы, несовместимые с жизнью.

Если бы Владимир Путин знал главное правило идеи неопределенности, согласно которому для принятия решения нужно сосредоточиться на последствиях, которые можешь знать, а не на достоверности события, степень которого знать не можешь, то он прислушался бы к предупреждению Барака Обамы и перестал бы вмешиваться в американский демократический процесс… Реакцией на наглость Кремля стало объявление в декабре прошлого года нежелательными персонами 35 российских шпионов под дипломатическим прикрытием, введение санкций против ГРУ и ФСБ, а также блокирование двух зданий, принадлежащих российской дипломатической миссии. Желая не портить отношения с кандидатом-победителем и достичь с ним "большой договоренности", которая безусловно включала бы и Украину, Владимир Путин решил не действовать по принципу взаимности и высылать аналогичное количество американских дипломатов не стал. Исходя из иррационального желания Дональда Трампа установить дружеские взаимоотношения с Владимиром Путиным, это могло бы сработать! Вместо этого включились уже проверенные неоднократно механизмы сдерживания и противовесов, спроектированные, как видим, не только для невозможности узурпировать власть изнутри, но и вследствие внешнего вмешательства. Конгресс США принял (конституционным большинством обеих палат), а президент Трамп был вынужден подписать Закон о санкциях против трех опасных для всего мира режимов — северокорейского, иранского и российского.

Российская великодержавная логика не могла не требовать "адекватного" ответа. В Москве решили сыграть красиво, и в последний день июня выдвинули требование до 1 сентября сократить предельную численность американской миссии с 1200 до 455 чел., т.е. до количества российских дипломатов в Соединенных Штатах. И если для Кремля это беспрецедентное сокращение было ответом на выдворение Обамой российских "дипломатов" в декабре, а антироссийский закон лишь стал поводом, то в Вашингтоне это восприняли как первый шаг эскалации в дипломатической войне с администрацией Трампа. Американцы вынуждены были избавиться от наемных технических работников из числа российских граждан и прекратить на неопределенный срок выдачу неиммиграционных виз, а иммиграционные выдавать исключительно в Москве.

Теперь Вашингтон должен был действовать по принципу взаимности. В день прибытия вновь назначенного посла РФ, который должен был заменить своего предшественника, оказавшегося в эпицентре скандала с вмешательством Кремля в американские внутренние дела, россиянам было приказано в течение 72 часов освободить здание генерального консульства в Сан-Франциско и двух помещений в Вашингтоне и Нью-Йорке. При этом американцы не стали высылать российских дипломатов, позволив перевести их в другие дипломатические учреждения на территории страны. Симптоматичен ответ российского посла: "Говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы". Воистину Ленин жив, потому что вылез не только на коммунистическом шабаше в оккупированном Симеизе, но и в голове кадрового дипломата!

Государственный департамент выразил надежду, что "достигнутый по желанию Российской Федерации паритет позволит избежать дальнейших действий в ответ и начать двигаться в сторону задекларированных обоими президентами целей — улучшить отношения между странами и усилить взаимодействие по вопросам, представляющим обоюдный интерес".

Закрытие генконсульства в Сан-Франциско стало болезненным ударом для Кремля, и не только репутационным. Дело в том, что на какое-то время Россия потеряет возможность вести активную шпионскую деятельность на Тихоокеанском побережье через постоянную разветвленную и хорошо отработанную сеть.

В условиях санкционного давления Россия как никогда нуждается в технологиях и разработках, инкубатором которых является Силиконовая долина. И хотя отсталый характер российской экономики и феодальная общественно-политическая система не позволяют внедрять украденные технологии в большом масштабе, что наглядно доказал проект Сколково, в них нуждается российский ОПК. Доля технологий пятого уклада в России (преимущественно в ОПК и аэрокосмической промышленности) составляет лишь 10%, а на четвертый приходится 50, в то время как в США доля шестого уклада составляет 5%, пятого — 60 и четвертого — лишь 20%. Фактически американская санкционная петля воссоздает механизм сдерживания научно-технологического развития Советского Союза и его сателлитов, известна как Координационный комитет. Его целью было сделать невозможным попадание в социалистический лагерь каких-либо разработок и технологий, которые могли бы усилить не только военно-промышленный комплекс вражеского блока, но и экономику в целом, прежде всего энергетическую отрасль. Как только развеется черный дым от сожженных документов над зданием в Сан-Франциско, американские спецслужбы попытаются получить материальное подтверждение имеющимся данным относительно шпионской деятельности, а также вмешательства в выборы. Необходимость увеличить плотность сотрудников с дипломатическими паспортами в оставшихся помещениях дипучреждений и функциональное перераспределение, вызванное перемещением, на какое-то время дезорганизует работу резидентуры в целом.

Наверное, именно поэтому российская пропагандистская машина подняла неслыханную шумиху. Американцев начали обвинять в нарушении Венских конвенций о дипломатических и консульских отношениях, рейдерстве и других грехах. МИД поместил фото будто бы проведенных американскими правоохранителями обысков в вашингтонском помещении, а также видео в подтверждение того, что сотрудники ФБР находятся в здании в Сан-Франциско. Спикер внешнеполитического ведомства Мария Захарова, известная своими танцевальными талантами и высказываниями, граничащими с хамством, даже заявила, что "не все американские президенты доходили до конца своего срока".

Очевидно, за истерикой будет новый ответ Москвы, ведь еще есть пространство для околодипломатических баталий. По мнению Путина как выпускника правового факультета Ленинградского государственного университета, "американская сторона отняла право на пользование нашей собственностью. Это является нарушением наших прав. Думаю, нам нужно обратиться в суд и посмотреть, насколько хорошо работает хваленая американская судебная система". Вдобавок к этому он оставил за собой право на дальнейшее сокращение количества американских дипломатов в РФ, поскольку у россиян лишь 300 дипломатов, аккредитованных в дипломатических представительствах в США, а еще 155 работают в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В ответ американцы могут снова сократить количество помещений, используемых российской дипмиссией, поскольку даже с недавним блокированием имущества у россиян на несколько помещений больше.

Такое противостояние случалось и в прошлом. Так, в 1986 г. американцы арестовали сотрудника постоянного представительства СССР при ООН в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатической (шпионаж). Неделю спустя Москва ответила арестом американского журналиста, которого тоже обвинила в шпионаже. Волна высылок (американцы объявили persona non grata в целом 55 чел.) привела к сокращению количества дипломатических представителей до 251. Москва также запретила советским гражданам работать на американские посольства и консульства. Ситуация изменилась лишь после развала СССР, когда американские дипломаты стали желательными персонами, учитывая партнерский подход Вашингтона и огромные объемы помощи, предоставляемой Соединеннымие Штатами. Впрочем, о тех временах нынешние россияне предпочитают не вспоминать, вытесняя естественную потребность быть признательными искусственным ощущением "унижения" в связи с "крупнейшей катастрофой современности", как охарактеризовал Путин развал Империи зла.

Похоже, нынешнее состояние холодных отношений будет сохраняться довольно долго, потому что американцы не будут терпеть поведения, от которого путинский режим не в состоянии отказаться. Хотя, как ни крути, в этом противостоянии россияне точно (снова) проиграют. Поправка Джексона—Вэника, которую приняли в 1974 г. для ограничения торговых отношений со странами, в частности СССР, которые препятствовали свободной эмиграции и нарушали другие права человека, просуществовала вплоть до 2012 г. Закон о санкциях содержит намного больше претензий к РФ, а его отмена будет зависеть не только от устранения Россией причин его принятия, но и от благоприятной политической конъюнктуры в Вашингтоне и, возможно, выполнения дополнительных условий, ведь политика — это все-таки искусство возможного.