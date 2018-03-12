"Чудо-оружие" Путина, или Круговорот истории

Обращение президента РФ В.Путина к Федеральному собранию по своей сути, а не по эмоциональности, чем-то напомнило выступления А.Гитлера периода окончания Второй мировой войны. Тот неоднократно заявлял о наличии у Германии "чуда-оружия" или "оружия возмездия", способного уничтожить врагов Третьего рейха. Тогда лидер нацистской Германии тоже имел в своих закромах уникальные на то время ракеты "Фау-1" и "Фау-2". Однако это никак не помогло ему сохранить режим, державший Европу в ужасе.

Ключевая часть доклада президента РФ В.Путина состояла из презентации, сопровождавшейся соответствующим видеорядом "новейших" образцов российского вооружения. Однако, невзирая на пафосность, со стороны не жителя России все это походило больше на демонстрацию силы пещерным человеком, размахивающим дубиной. Конечно, это ужасающее зрелище, но если немного разобраться в деталях, то все намного прозаичнее.

Руководитель Кремля, рассказывая о "новейшем" и "не имеющем аналогов в мире" оружии, многое оставил за кадром. Оказывается, оно далеко не новейшее и имеет аналогов в мире. Кроме того, многое из представленного изготовлено в единичном экземпляре, а кое-что проходит испытания, и неизвестно, станет ли вообще когда-либо на вооружение росармии.

Так, если говорить о стратегическом ракетном комплексе шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Сармат", то речь идет только о бросковых испытаниях. А они, на самом деле, представляют собой короткий запуск из шахтной пусковой установки макета ракеты на небольшое расстояние до момента срабатывания маршевого двигателя. До того как комплекс будет принят на вооружение, пройдет еще не два года, как об этом сказано, а гораздо больше — лет пять, в лучшем случае. О том, что еще предстоит длительный и непростой процесс, свидетельствует хотя бы история первых бросковых испытаний "Сармата", которые должны были пройти еще в 2014 г., а потом неоднократно переносились, пока не состоялись в декабре минувшего года.

Кроме того, Путин не сказал и о том, что, по сути, "Сармат" по своим возможностям (за некоторыми исключениями) почти полностью повторяет характеристики МБР Р-36М "Сатана". Это и вес — чуть более 200 тонн, и дальность — до 16 тыс. км, размер боевой части и т.п. Да и габариты, скорее всего, идентичны. Ведь погружать ракету придется в те же шахты, где ранее находились МБР "Сатана". Также в ракете будут использоваться жидкостные двигатели от Р-36М, а именно РД-264 в их модернизированной версии РС-99 (он же ПДУ-99).

Отличием, возможно, является разве что реализация в них гиперзвуковых маневрирующих боевых блоков. Однако сама идея этого тоже не нова и уходит еще в анналы советской истории.

Тем не менее, надо отдать должное, что РФ все же продвинулась в этой теме. Кроме бросковых испытаний в конце 2017 г., летом 2016 г. были проведены успешные огневые испытания двигателя ПДУ-99 первой ступени РС-28. Также в 2016 г. прошло несколько тестов гиперзвуковых маневрирующих боевых блоков для "Сармата" на МБР РС-18Б (SS-19 Stiletto).

Касаемоперспективной крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, испытания которой, по словам В.Путина, прошли в конце 2017 г., то это тоже не уникальное решение, хотя, бесспорно, очень грозное.

Разработкой таких силовых установок занимались в СССР и США еще в 50-е гг. Их вполне реально сделать. Соединенные Штаты еще в 60-е прошлого столетия произвели и испытали первые прототипы двигателя. Однако от дальнейшей разработки США отказались ввиду чрезмерной дороговизны создаваемого двигателя, сложности обслуживания, хранения и обеспечения безопасности, а также непростого процесса производства и высокой степени заражения собственных территорий во время полета.

Отдельно стоит отметить подводный беспилотник с ядерной силовой установкой. Скорее всего, речь идет о реализации проекта "Статус-6", который предполагает создание беспилотного подводного робота, а также разработку атомной подводной лодки — носителя для таких роботов.

Эта разработка действительно есть и успешно реализуется. 19 ноября 2015 г. ЦРУ подтвердило существование системы "Статус-6" с мощностью заряда до 10 мегатонн с основной целью поражения баз ВМФ и прибрежных городов США. Позднее, 27 ноября 2016 г., американская разведка подтвердила уже практическое испытание прототипа подводного беспилотника с ядерной силовой установкой, запущенного из подводной лодки "Саров".

Однако сама разработка этого дрона/торпеды также уходит глубоко в советскую историю к 40—50-м гг. прошлого века — к проекту ядерной торпеды Т-15 со сверхмощной боеголовкой. Но проект торпеды был закрыт в связи с невозможностью на уровне технологии тех лет "разработать достаточно компактный ядерный реактор". Позднее к этой теме еще много раз возвращались. В результате в 1978 г. для торпеды АМБ-8 был создан ядерный реактор для проведения испытаний.

Однако с точки зрения радиационного заражения местности подводный взрыв считается самым опасным. Если воздушные ядерные взрывы считаются "самоочищающимися", т.к. основная часть продуктов распада уносится в стратосферу, то морские еще долго будут о себе напоминать уровнем радиации, миллионами погибших людей и на многие годы уничтоженной инфраструктурой. Именно поэтому даже при использовании ядерных торпед в советские времена рассматривался вопрос не нанесения огневого удара по береговым объектам, а в первую очередь создания с их помощью разрушительного цунами.

Очередной "новинкой" из речи В.Путина стал высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", который с декабря 2017 г. поставлен на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.

О том, на какой стадии создания в действительности находится этот проект, сказать трудно. Однако легко догадаться, что если речь идет об опытном дежурстве, значит, уже проведен ряд пусков, тем не менее предстоит еще много работы по доведению комплекса до нужной кондиции.

Конечно, наличие "Кинжала" существенно расширяет возможности Воздушно-космических сил России, но существует множество вопросов к этому проекту. Для начала, он не является суперсовременным и не имеющим аналогом в мире. Еще в 1959 г. в США начались полеты на экспериментальном пилотируемом ракетоплане Х-15, продолжавшиеся до 1970 г. Наивысшая скорость, которую удалось на нем достичь, составила 6,5 Мах. (Мах (М) — отношение локальной скорости потока к местной скорости звука. В воздухе скорость в 1 Мах равняется 1225.044 км/ч).

Затем к этой теме еще неоднократно возвращались как в СССР, так и в Соединенных Штатах. Пришли к тому, что начали использовать гиперзвуковой прямоточно-воздушный двигатель (ГПВРД), на котором достигли практического потолка порядка 19 М. Пока же максимальная известная скорость, которой удалось достичь американцам и австралийцам для такого типа аппаратов, составила 11 М.

Что же касается российской ситуации с созданием гиперзвуковой ракеты "Кинжал", то она, по словам Путина, летает со скоростью в 10 М. Однако пока, как известно, самую быструю в РФ ракету корабельного базирования "Циркон", с которой, по разным слухам, планировалось делать ракету воздушного базирования, удалось разогнать только до скорости 8 М.

Конечно, РФ могла создать "Кинжал", но проблема в том, что чем выше скорость такого типа оружия, тем в несколько раз возрастает его себестоимость. Даже если российской промышленности удалось получить заявленную скорость (а этого не стоит исключать), а также обеспечить ее маневренность и управляемость, то проблема с тем, чтобы запустить проект в серию и, в конце концов, закупить для нужд ВКС РФ. Ее цена для МО будет довольно существенна. В условиях сокращения бюджета "Кинжал" может остаться лишь на уровне нескольких образцов.

Насчет гиперзвукового ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком "Авангард", который, по словам Путина, способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука и при этом надежно управляется, то по факту, скорее всего, речь идет о подвижном грунтовом ракетном комплексе с межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 "Рубеж". С 2016 г. она должна была поступать на вооружение войск РВСН РФ.

РС-26 "Рубеж" является дальнейшим развитием проекта "Ярс" (РС-24 "Ярс"), только как раз с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны, о которых и говорил Путин. РС-26 "Рубеж", предположительно, твердотопливная трехступенчатая с дальностью полета до 12 тыс. км (хотя официально заявляется — 2—6 тыс. км) и может оснащаться 3—6 гиперзвуковыми маневрирующими боеголовками мощностью 150—300 кТ. Работы над этой ракетой и боевыми блоками велись уже очень давно — по меньшей мере с 2006 г. и, по-видимому, завершились.

По-сути, о "Рубеже"/"Авангарде" ничего сверхнового Путин не сказал. Дело в том, что средняя скорость баллистической ракеты подобного класса составляет 20 Махов. Об управляемых блоках тоже говорилось довольно давно. Только вот конкретных результатов по поражению целей теми же боевыми блоками и их реальной способностью маневрировать/планировать на такой скорости и попадать точно в цель — пока нет.

Еще одна "новинка" из выступления Путина — боевой лазер наземного базирования. Безусловно, это перспективное направление, но оно также не является уникальным. Этой тематикой уже достаточно давно занимались СССР, США, Китай, Германия и Франция. Наработки в России по этой теме есть и, вполне возможно, есть теоретическая способность создавать оружие, поражающее лазерным лучом высокой мощности различные объекты. Но если после развала Союза передовые страны пошли в этой теме достаточно далеко, то Россия в этом направлении отстала.

Очень спорно, что был представлен действующий образец. Ведь для реального использования боевых лазеров нужна не только большая мощность, но еще и сложная система наведения и фокусировки. С учетом того, что доступ к западным технологиям у РФ ограничен, перспективы создания принципиально нового комплекса весьма сомнительны.

В действительности, своим обращением к Федеральному собранию В.Путин решил "убить двух зайцев" — мобилизовать собственный электорат перед выборами президента, показав по старинке "Кузькину мать" зловещему Западу, ну и, конечно, заставить тот же Запад снова прийти к перераспределению сфер ответственности и зон влияния в мире, к т.н. соглашению "Ялта-2". По-сути, Владимир Владимирович в очередной раз продемонстрировал, что немного заблудился в истории.

Скорее всего, такие действия на международной арене будут иметь обратную реакцию. Демонстрация агрессии лишь упрочит позицию цивилизованного мира по отношению к РФ, как к непредсказуемому соседу, от которого стоит держаться подальше (хотя и найдутся те, кто захочет ублажить Кремль).

Кроме того, Москва по факту публично подтвердила, что имеет, хоть и единичные экземпляры вооружения, но в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) (речь в первую очередь об "Авангарде" и крылатой ракете с ядерным двигателем). Об этом уже давно неоднократно говорили американцы, а Москва все время отнекивалась.

Конечно, РФ может иметь некоторые наработки в создании перспективных образцов вооружения и военной техники, представляющих угрозу для передовых стран. Однако очень спорно, что Кремль вообще когда-либо решится на реальное применение подобного оружия. Кроме того, в условиях деградации экономики, отсутствия доступа к иностранным инвестициям, сокращения оборонного бюджета маловероятно, что все эти наработки будут "доведены до ума".

Обращение Путина к Федеральному собранию засвидетельствовало, что Кремль загнан в угол и решил достать последний аргумент — стратегическое оружие. Как отреагирует цивилизованный мир — покажет время. Однако отрезвление однозначно наступит.