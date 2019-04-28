Внешнеполитические ЗЕписки

Из пяти предыдущих, пережитых страной за 28 лет, одни были досрочными, двое проводились на фоне революций, в 2014-м они завершились в первом туре, в 2004-м — в третьем. Нынешние уложились в два классических тура, однако побили все рекорды и по количеству кандидатов, и по накалу страстей. Казалось бы, в воюющей и не самой богатой стране, в условиях крайне ограниченных ресурсов и все еще незабытого единства, рожденного на Майдане, 44 кандидата, способных внести по 2,5 млн гривен и оплатить избирательную кампанию, — это перебор. Увы, шокирующим оказалось не столько количество желающих возглавить страну, сколько их качество. Именно содержание дискуссий (если вообще их таковыми можно назвать) стало главным разочарованием. Мечта о кандидатах в президенты с четкой политической позицией (за исключением трех или четырех знакомых лиц) растаяла еще в первом туре, а уровень диалога позволяет сделать вывод — политическая культура у нас так и не появилась.

Однако нет времени лить слезы по упущенным возможностям. Наши западные симпатики рады за украинскую демократию, но не устают повторять после очередного "дна", что мы "никогда не упускаем возможность упустить возможность". Результат, показанный Владимиром Зеленским на этих выборах, является феноменальным. Так же, как и феноменальным может оказаться шквал критики, если новой команде не удастся быстро и понятно для общества продемонстрировать "инаковость". Уже ясно, что новому президенту придется действовать в условиях сильнейшей внутренней нестабильности и внешней неопределенности. Особенно важно для него ступить на тонкий лед внешней политики хорошо подготовленным, — кредит доверия наших партнеров и союзников может оказаться недолговечным. Критически важно, чтобы были учтены и исправлены ошибки предыдущих пяти лет, особенно что касается четкой артикуляции наших национальных интересов, готовности взять на себя ответственность и обеспечить реализацию тех задач, выполнение которых нам по плечу, и уж точно — гарантировать выполнение уже взятых на себя обязательств.

Первая реакция из-за рубежа показала, что на Западе (да и на Востоке) лучше подготовились к возможной смене президента Украины, чем мы внутри страны. Пока у нас продолжается вселенский фейсбук-плач по проигрышу Порошенко, ключевые лидеры Запада уже поздравили Владимира Зеленского с убедительной победой. Кремль воздержался, хотя накануне второго тура много говорили о "руке Кремля" и даже о финансировании кампании Зеленского через ФСБ. Часть одиозных российских политиков высказывали поддержку команде Зе, как бы демонстрируя выбор Москвы. Подобную радость Кремль излучал и после победы Трампа, администрация которого предоставила Украине летальное оружие, значительную материальную и политическую поддержку. У меня нет сомнения в том, что и в отношении Зеленского радость "за поребриком" преждевременна.

Тем не менее Кремль уже успел сформулировать и выставить будущему президенту Украины ряд условий, и даже устами различных посредников озвучить некий "пакет" "нормализации" отношений. О нем лучше всех рассказал Медведчук, роль которого в переговорах с Москвой в команде Зе уже оценили как бесполезную. Вполне очевидно, что проблема Донбасса, формирование понятной и продуманной стратегии в отношениях с Россией относится к сложнейшим вопросам, которые невозможно решить за неделю. Некоторые идеи были озвучены — пригласить США и Британию в "нормандский формат", обеспечить активную и даже агрессивную информационную кампанию на оккупированных территориях, попытаться "перезапустить" процесс переговоров, выслушав для начала все пожелания другой стороны и выставив им собственные позиции. Хорошо, что было четко заявлено о приверженности сохранения существующего формата и о необходимости замены команды переговорщиков. Плохо, что это, скорее всего, не даст быстрого и желаемого результата.

На протяжении последнего года, в том числе за деньги наших западных союзников, российские политологи и политтехнологи не прекращали разработку различных сценариев "по Украине". Кто-то слышал о подобных предложениях, сформулированных с участием экспертов из Германии, кому-то будет интересно узнать, что перспективы урегулирования в Донбассе обсуждались и в двустороннем российско-американском формате. Любопытно, что сценарий обострения ситуации на Востоке рассматривается лишь при совершенно невозможном предположении о военной эскалации со стороны Украины. Во всех остальных случаях речь шла либо о сохранении статус-кво, либо об уступках с нашей стороны, которые можно озвучить как "возврат Донбасса на российских условиях в обмен на снятие санкций, дешевый газ, возобновление торговли". При этом проблема Крыма не обсуждалась вообще. Разумеется, что подобные сценарии попросту неприемлемы.

Слабость нового президента не столько в том, что он неопытен в международной политике, как в том, что он становится заложником решений, принятых не им, и о подводных камнях которых он может даже не подозревать. Решать сложнейшие проблемы с Россией в таких условиях конвенциональными методами невозможно. Очевидно, в ближайшее время должен быть назначен опытный представитель президента по урегулированию конфликта в Донбассе, который в кратчайшие сроки вступит в контакт с Вашингтоном, Парижем и Берлином (к ним стоит добавить и Пекин) с тем, чтобы услышать из первых уст позицию союзников. Он же мог бы встретиться и с Сурковым (или другим уполномоченным Кремля), чтобы ознакомиться с видением проблемы оккупантом. Не через посредника, а напрямую. Затем позиция Украины могла бы быть сформулирована с учетом уже наработанных ранее предложений о миротворцах и опыта "минской группы". Важно четко понимать, как именно видят за Западе и на Востоке прекращение огня, ввод миротворцев, контроль над границей и дальнейшие шаги по деоккупации, а не судить об их позиции по сообщениям в прессе, заявлениям на ток-шоу или от посредников.

Сила нового президента в том, что он пока не знает, насколько сложно достижение хотя бы минимального прогресса, когда имеешь дело с современной Россией. При этом есть желание действовать и вера в то, что решение существует. Попробую же сформулировать несколько шагов, которые могут ускорить этот процесс. Прежде всего, это, конечно же, позитивная ситуация в стране, экономический подъем, реальная борьба с коррупцией, смена парадигмы "жертвы агрессии" на "Украина может все". Крайне важным фактором является налаживание соответствующих коммуникаций как среди политической элиты, так и в самых широких слоях общества. Чувство общности страны и целей, перед ней стоящих, взаимосвязи между результатом работы и благополучием, равенства перед законом, системности реформ, прозрачности кадровых назначений, инвестиции в образование и культуру являются не менее мощным оружием, чем танки и орудия. Повсеместный рост благополучия не менее важен, чем количество личного состава на линии разделения. Карл Густав Маннергейм говорил: "Прежде чем тратить огромные деньги на оборону, нужно создать для людей тот уровень жизни, который они захотят защищать". Трудно спорить с этим тезисом.

Далее, следует пересмотреть оборонный заказ и убедиться, что в максимально сжатые сроки армия Украины получит самое современное высокотехнологичное вооружение, которое позволит реально сдерживать аппетиты Кремля, стать реальным вкладом в европейскую безопасность в рамках нашего сотрудничества с НАТО. Процесс сближения с альянсом должен перестать быть объектом громких заявлений и символичных жестов. Реалистичные и практические шаги, сделанные профессионально и без излишней риторики, намного важнее.

Наконец, необходимо с привлечением лучших умов сформулировать целостную концепцию внешней политики Украины, провести ротацию послов, часть из которых просто профессионально непригодна, а многие находятся за рубежом по два-три срока, теряя связь с реальностью. Требует кадровой перезагрузки и организационной трансформации и структура МИДа, на котором лежит основная нагрузка по реализации внешней политики. При этом важно не забыть избавить дипломатическую службу от назойливого и попросту унизительного контроля со стороны Администрации президента. Речь идет не о дележе полномочий и власти, а об укреплении позиций Украины на жизненно важных переговорах. Сильная дипломатическая служба — ключевой инструмент в достижении успеха.

Учитывая личность новоизбранного президента, даже и говорить не нужно о важности коммуникаций. Уровень диалога между властью и народом в предыдущий исторический период на поверку оказался катастрофически провальным. Даже те несколько вопросов, которые находятся в прямой компетенции главы государства — безопасность и внешняя политика, — так и остались "недокоммуницированными". Объективные проблемы, связанные с очевидной конфиденциальностью множества аспектов оборонной и внешней политики, не исключают необходимости постоянного и масштабного разъяснения того, кто, что, почему и за какие средства делает.

Во время избирательной кампании кто-то решил, что "комедиант" звучит хуже, чем респектабельное "опытный политик" или "профессионал". Но как быть с классиками, которые на всех европейских языках не устают повторять, что политика — циничный бизнес, где царит грязь и ложь, а под личиной профессионалов могут скрываться самые выдающиеся жулики и воры именно потому, что отлично знают предмет. Подобные определения и поверхностные оценки вообще не применимы, если демократия — истинная, народ свободен в выборе, а элита думает об интересах государства, а не о своих карманах и закромах. Ничего этого я не увидел в прошедшей президентской кампании. Лишь незначительная часть из изначально взявших курс на Банковую смогли удержать планку дискуссий на профессиональном уровне и не опуститься на личности. Большинство даже не пыталось сделать хорошую мину при плохой игре. Самая плохая новость для президента номер 6 — ему все-таки придется стать политиком.

Борьба за то, какой будет украинская власть в предстоящие пять лет, только начинается. Уже не вызывает сомнения, что именно в предстоящую пятилетку будет сформирован новый мировой порядок, в котором не Россия, а Китай займет место основного соперника США; многосторонние международные институты, скорее всего, ослабнут и подвергнутся реформированию; Европейскому Союзу предстоит выдержать испытание Брекзитом в условиях повсеместного подъема популизма и праворадикальных движений. К концу срока шестого президента Украины уже точно не будет Меркель, закончится второй срок Путина и Трампа, а Китай, вполне вероятно, столкнется с экономическими проблемами. Поэтому именно сейчас настало время задуматься, что же пошло не так в предыдущие пять лет. Вопрос не в том, что сделано было мало, а в том, что могло быть сделано значительно больше. Об этом говорят наши иностранные партнеры, об этом говорит настоящая деловая и интеллектуальная элита, которая в любых условиях упрямо продолжает работать здесь и сейчас, вкладывая в страну силы, деньги и надежду. Непонятные кадровые назначения, высокомотивированные низкоквалифицированные люди на всех уровнях государственного аппарата, отсутствие минимальных признаков порядка на улицах и в головах породили повсеместное раздражение и неприятие власти в любых ее формах. Слабое государство вызывает сочувствие, а не уважение.

Никто не оспаривает, это попросту несерьезно, что за пять военных лет страна изменилась, и во многих отношениях — качественно. Пятый президент останется в истории как человек, сделавший немало для укрепления наших отношений с ЕС и НАТО, однако так и не сумевший прекратить кровопролитие в Донбассе. Все это отныне станет прерогативой нового главы государства. Если и он попытается быть одним воином в поле, он обречен на быстрое и сокрушительное поражение. Прозрачное и понятное народу формирование команды, а со временем и политической силы — единственный путь к победе. Он обязан вернуть Министерству иностранных дел его законные полномочия, развести функции Минобороны и Генштаба, способствовать тому, чтобы каждый суд был антикоррупционным, а правоохранительные органы занимались своими прямыми обязанностями. Налоговая амнистия — отличная идея, но после нее должен наступить порядок, понятный всем — и бизнесу, и государству. Но самое главное — впереди борьба за парламент, ведь без принятия законов ни одну важную реформу сдвинуть не удастся. Поэтому все только начинается.