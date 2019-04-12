Досрочные парламентские выборы – мифы и реалии

На этой неделе политики и эксперты активно обсуждали вероятность досрочного прекращения полномочий Верховной Рады. Но, на мой взгляд, не всегда были точны в датах и определениях.

Победа Зеленского на президентских выборах сегодня выглядит более чем вероятной. Столь же очевидным является его желание заполучить крупную фракцию в Раде. Если бы парламентские выборы проходили сразу после президентских, так бы наверняка и случилось. Но они назначены на 27 октября. За этот срок можно подрастерять изрядное количество сторонников. Существует ли способ превращения очередных выборов во внеочередные?

Досрочное прекращение полномочий ВР, согласно статье 90 Конституции, возможно в трех случаях:

— во-первых, в случае неспособности депутатского корпуса в течение месяца сформировать парламентскую коалицию;

— во-вторых, в случае невозможности в течение 30 дней на протяжении одной сессии открыть пленарные заседания;

— в-третьих, в случае, если после отставки Кабинета министров в течение 60 дней не сформировано новое правительство.

Был еще четвертый — так называемая неполномочность Рады. Этот способ роспуска ВР не предусмотрен Основным законом, что, однако, не помешало применить его в 2007-м. Тогда треть депутатов добровольно отказалась от мандатов, что позволило тогдашнему президенту Ющенко издать указ о досрочных парламентских выборах. Но сейчас данный механизм не работает: действующее законодательство запрещает партиям "обнулять" предвыборные списки. А потому места нардепов, досрочно сложивших полномочия, автоматически займут те, кто находился на непроходных местах в партийных "табелях".

Из трех конституционных способов досрочного прекращения полномочий Рады более или менее реалистичным выглядит только первый. Как минимум, по двум причинам:

— сам факт реального существования парламентской коалиции давно вызывает сомнения;

— в свое время из Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" были изъяты статьи, касающиеся процедуры формирования и роспуска коалиции.

Не станем вдаваться в подробности, почему так случилось, просто констатируем: старые правила создания и функционирования коалиции отменены, новые — не написаны. А, согласно украинским реалиям, все, что не отрегулировано, — уязвимо.

В феврале 2016-го, после ухода фракций "Батьківщина", "Самопоміч" и РПЛ, прекратила свое существование парламентская коалиция "Європейська Україна". Две крупнейшие партийные ячейки Рады — БПП и НФ якобы заручились поддержкой внефракционных депутатов и заверили, что коалиция продолжила свое существование.

Якобы — поскольку поименного списка членов никто не видел. Спикер Парубий вначале обещал предать огласке персональный состав коалиции, затем (в феврале 2017-го) объявил, что это не входит в его компетенцию. То есть о том, что коалиция действительно существует, известно со слов спикера и ее координаторов Герасимова и Бурбака. Юридических подтверждений до сих пор предоставлено не было.

Важный момент: согласно статье 90 Конституции полномочия парламента не могут быть досрочно прекращены в последние шесть месяцев срока полномочий ВР и президента. То есть Раду (даже существуют правовые основания) нельзя распустить:

— до вступления в должность нового президента;

— после 27 мая текущего года.

Срок полномочий Рады отсчитывается не со дня выборов (как многие ошибочно полагают), а с момента приведения депутатов к присяге— с 27 ноября 2014-го. То есть последние полгода полномочий действующей ВР — 27 мая — 27 ноября 2019-го.

Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля. Центризбирком в течение 10 дней с момента получения всех протоколов окружкомов должен установить результаты волеизъявления путем принятия соответствующего протокола. Не менее чем через 3 дня после подписания протокола ЦИК, "Голос України" и "Урядовий кур'єр" должны обнародовать результаты выборов. Не позднее чем через 30 дней после обнародования итогов волеизъявления, победитель выборов должен быть приведен к присяге, после чего обретет полномочия президента.

Суммируем: теоретически возможно, что новоизбранный глава государства вступит в должность в первых числах мая. Таким образом (при наличии желания и соответствующих юридических оснований) у него будет две-три недели на то, чтобы досрочно прекратить полномочия Рады.

Перейдем к юридическим основаниям. Отсутствие парламентской коалиции — допущение, пускай и обоснованное, но юридически не доказанное.

Во-первых, каким образом установить факт наличия/отсутствия коалиции? Во-вторых, даже доказанный факт отсутствия коалиции не означает автоматического роспуска действующей ВР и объявления новых парламентских выборов. Поясним: допустим, каким-то образом установлено, что, например, по состоянию на 4 мая в Раде отсутствует коалиция, объединяющая 226 депутатов (требование ст. 83 Конституции). В этом случае депутатский корпус в течение 30 дней должен сформировать новую (предписание той же статьи 83). Даже если Рада новую коалицию не сформирует, досрочно прекращать ее полномочия нельзя. Конец отведенного Основным законом срока припадет на начало июня, до окончания каденции ВР останется менее полугода, а в этом случае досрочные парламентские выборы запрещены (ст. 90 Конституции).

Как это собираются обойти? При помощи суда. И не Конституционного (как кто-то может подумать), а киевского Окружного административного.

6 марта с.г. данный орган официально потребовал от Верховной Рады подтвердить информацию о наличии коалиции. Как следует из официального заявления пресс-службы Окружного административного суда города Киева, — "Суд постановил вытребовать у Верховной Рады, Аппарата Верховной Рады, коалиции депутатских фракций в парламенте сведения, по состоянию на 28 февраля 2019 г., с указанием фамилий, имен, отчеств народных депутатов, входящих в состав коалиции депутатских фракций в Верховной Раде".

На каком основании? В рамках рассмотрения иска депутата Андрея Деркача. Указанный нардеп обратился в ОАС столицы по поводу бездействия координаторов коалиции, не обеспечивших внесение кандидатуры министра здравоохранения. Прежде чем установить степень ответственности кураторов большинства, суд пожелал необходимым установить сам факт существования коалиции.

Как следует из приведенного выше заявления пресс-службы киевского ОАС, суд обязал подать необходимые документы (либо письменные объяснения невозможности предоставления суду истребованных доказательств) до 12 марта. То есть еще месяц назад. По нашей информации, документы предоставлены не были, объяснения — тоже.

Подытожим. Если соответствующие документы не будут предоставлены, у суда будет повод установить, что коалиция отсутствует как минимум с 28 февраля 2019 г. 30 дней, отведенных на формирование новой, истекли в конце марта. Следовательно, у победителя президентских выборов, если он обопрется на решение ОАС, появятся формальные основания прекратить полномочия ВР сразу после принятия присяги.

Допустим, не в тот же день (Конституция требует в этом случае провести консультации с руководством ВР и лидерами фракций), а на следующий или через пару суток. Как бы там ни было — времени до 27 мая достаточно.

Можно ли прекращать полномочия конституционного органа на основании возможного решения административного суда? Надо думать, эффективность подобной схемы была бы выше, если бы на дворе был не апрель 2019-го, а хотя бы май 2016-го. Согласно прежней редакции статьи 124 Конституции, юрисдикция судов распространялась на все правоотношения в государстве. Именно опираясь на эту норму, Верховный суд в 2004-м принял решение о так называемом "третьем туре" президентских выборов.

Но в июне 16-го в КУ внесли изменения. Теперь судоустройство строится по принципу специализации. А юрисдикция судов распространяется на юридические споры и уголовные обвинения.

Экспресс-опрос правоведов по поводу жизнеспособности описанной нами схемы ясности не внес, их мнения разделились. Нет у них единства и по поводу возможной позиции Конституционного суда. То, что гипотетический президентский указ о досрочном прекращении полномочий ВР может быть предметом рассмотрения в КС, — более чем вероятно. Впрочем, "гибкость" монопольного органа конституционной юрисдикции общеизвестна. К тому же в нашем государстве возможно практически все.

Конструктором оригинального "капкана для Рады" наши источники называют Андрея Богдана, осуществляющего юридическое сопровождение кандидата Зеленского и, одновременно, личного адвоката Коломойского. Утверждают, что Богдан (один из возможных кандидатов на роль главы АП, в случае победы Зеленского) имеет прочные связи с киевским ОАС. По тем же сведениям, иск Деркача не был частью схемы изначально, просто в суде (полагаю, по рекомендации извне) решили использовать подходящее существующее дело для "подкопа" под парламент.

Означает ли это, что в случае возможной победы Зеленского схема будет задействована? Не факт, как не является пока фактом и сама его победа.

Более того — сам факт использования этой схемы совершенно не обязательно означает роспуск ВР. Нормы статьи 90 — дискреция, а не императив. Глава государства не обязан, а может досрочно прекратить полномочия Рады в случае невыполнения ею определенных конституционных предписаний.

Что из этого следует? В планах, наравне с роспуском действующего парламента, может значиться и его шантаж. Принуждение к сотрудничеству посредством угрозы досрочных выборов. 10 апреля ресурс "liga.net", со ссылкой на информацию, полученную от членов команды Зеленского, обнародовал план его действий в случае победы. Там, в частности, значится (цитируем) — "Секретный план" для Рады. Поскольку большинство решений невозможны без Верховной Рады, Зеленский хочет наладить сотрудничество с депутатами. А если сотрудничества не получится, обещает использовать другие варианты, "которые многих удивят".

Может быть, в этом и заключается "секретный план"?

Может ли быть заинтересован в досрочных парламентских выборах Порошенко? На мой взгляд, скорее, да. Причем и в случае победы, и в случае поражения. В случае победы — может сам инициировать такой шаг, в случае поражения — дать фракции команду "не мешать".

Если Порошенко победит (шансы минимальны, но они есть), ему нужно будет конвертировать свою победу в поддержку на выборах. Да, его партия в любом случае наберет меньше, чем есть (на сегодня во фракции — 135 депутатов). Но почти наверняка в июле 2019-го после "именных виборов" и консолидации электората, поддержка "Солидарности" будет выше, чем в октябре.

Если Порошенко проиграет, то в июле ему еще будет на кого и на что опираться. А в октябре большая часть избирателей может поостыть, а большая часть соратников — разбежаться.

Что еще добавить? Пока досрочные парламентская кампания— теоретический сценарий. Есть много нюансов, сложностей и допущений. Но если этот сценарий будет воплощен в жизнь, внеочередные выборы в Раду должны состояться в течение шестидесяти дней с момента принятия решения о досрочном прекращении полномочий ВР VIII созыва. То есть (вероятнее всего) — 27 июля.

Так что, на всякий случай, корректируйте сроки отпусков.