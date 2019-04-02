Проигрыш власти

Первый тур президентских выборов показал, что власть в лице действующего президента проигрывает с разгромным счетом. И хотя голоса всех избирателей как в Украине, так и на Тернопольщине еще не подсчитали, поскольку до сих пор продолжается прием протоколов и бюллетеней окружными избирательными комиссиями, первые уроки этих выборов уже можно усвоить. А кроме того, участникам избирательного процесса следует проанализировать, как избежать нарушений законодательства в дальнейшем.

На Тернопольщине, которая отличается значительной долей сельского и патриотически настроенного населения, традиционно высокая явка избирателей. Но 31 марта, во время первого тура, участки посетило заметно меньшее количество избирателей (66%), чем на президентских выборах 2014 г. Тогда, напомним, явка превысила 76%.

Типичный избиратель в западных областях Украины от выборов до выборов поддается влиянию националистической риторики со стороны кандидатов и в президенты, и в депутаты. И на этот раз значительная часть жителей клюнула на приманку Петра Порошенко "Вера! Язык! Армия!" Не исключено, что в пользу этого кандидата сработала еще и сеть подкупа избирателей (так называемая сетка). Однако на сегодняшний день ни органы полиции в области, ни общественные организации не смогли установить организаторов и исполнителей, плативших деньги, и избирателей, их получавших. Хотя одно уголовное производство по факту подкупа избирателей полиция все же зарегистрировала — продолжается расследование.

И даже те дисциплинированные избиратели, которые пришли на участки, в подавляющем большинстве выказали протест действиям и достижениям действующего президента Порошенко и центральной власти вообще. Президент из-за невыполненных обещаний (война в Донбассе продолжается пять лет подряд, незавершенные реформы, заоблачные цены и тарифы на коммунальные услуги), катастрофически утратил доверие избирателей. По данным почти 93% обработанных протоколов из пяти округов Тернопольщины, в первом туре Порошенко поддержали 24,5% избирателей, тогда как пять лет назад этот показатель был на уровне 60%.

Стабильный электорат в области от выборов до выборов удерживает Юлия Тимошенко — на уровне 14–15%. Но масштабная предвыборная агитация, неформально начавшаяся еще летом прошлого года и сопровождавшаяся многочисленными билбордами, раздачей брошюрок с "Новым курсом Украины" и его модификациями, еще сильнее пленила сердца избирателей. За Юлию Тимошенко на этот момент проголосовало почти 19% избирателей Тернопольщины.

Более чем вдвое по сравнению с прошлыми президентскими выборами улучшил результат Анатолий Гриценко. Он получил новых приверженцев среди интеллектуальной части жителей края, которые не хотят видеть у власти олигархических лиц. По предварительным данным, его поддержали в области 17% избирателей.

Результат Владимира Зеленского на Тернопольщине — это далеко не 30% поддержки в масштабах Украины. Однако даже в патриотически настроенном украиноязычном краю за актера-комика отдали голоса почти 15% избирателей. Это молодежь и люди среднего возраста, которые не заняты или мало заняты умственным трудом, бросили вызов действующей власти, сказав ей: "Довольно!"

Президентские выборы-2019 подтвердили: манипуляции с голосами, влияющими на результат волеизъявления, сместились во времени и происходили по меньшей мере за две-три недели до дню голосования. Они заключались в возможном использовании сети подкупа избирателей. В пользу действующего президента сильно сработали и мартовская индексация пенсий, и монетизация субсидий. Поскольку государственная "Укрпошта" брошюрками с приветствиями действующего президента напомнила, кто позаботился о пенсиях и субсидиях. И потому, по моему мнению, отпадала насущная потребность вбрасывать бюллетени в пользу того или иного кандидата или теперь фальсифицировать протоколы участковых и окружных комиссий. К счастью, таких грубых нарушений во время первого тура выборов президента не зафиксировали ни наблюдатели коалиции общественных организаций "За честные выборы", ни гражданской сети "Опора", ни Комитета избирателей Украины, ни штабов кандидатов в президенты.

Однако остался ряд вопросов к организации самого избирательного процесса. Из-за плохой подготовки членов участковых комиссий некоторые из них не поняли, что нужно вывешивать информационные плакаты о кандидатах в президенты (наблюдатели ГС "Опора" зафиксировали четыре таких комиссии в разных районах области). Случалось, члены участковых комиссий в Тернополе отказывались выдавать избирателям бюллетени на основании паспорта в форме ID-карточки, требуя приложение с указанным местом регистрации. И только после вмешательства-разъяснения окружной комиссии такие избиратели получили бюллетени и проголосовали.

По сообщению наблюдателей от разных общественных организаций, от одного до пяти человек на каждом избирательном участке Тернопольщины не нашли себя в списках избирателей. Зато там всплывали "мертвые души", что свидетельствует как о недостаточно тщательной работе местных органов ведения государственного реестра избирателей, так и о равнодушии живых избирателей, которые не смогли проверить себя в госреестре.

Не обошлось и без очевидных правонарушений со стороны самих избирателей. Чего только стоит селфи с заполненным бюллетенем, которые их авторы разместили в социальных сетях! Этим они, наверное, отчитались, что отработали деньги, полученные за голос. По двум таким фактам органы полиции области открыли уголовное производство, увидев в действиях горе-фотографов признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса ("Нарушение тайны голосования").

Так что как манны небесной ожидаем от Верховной Рады принятия во втором чтении и в целом Избирательного кодекса, который унормировал бы все проблемные вопросы проведения выборов разного уровня и максимально ограничил возможности для фальсификации.