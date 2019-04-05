Анализ кандидатов — версия Запада

Конечно, нельзя утверждать, что внимание всех западных столиц было прямо-таки приковано к нашим выборам, или там ночей не спали, переживая, кто же выйдет во второй тур, — своих проблем у всех хватает. Тем не менее, определенные опасения у наших западных партнеров были. Но они, судя по оценкам и комментариям, не оправдались.

Главное, чего боялись в демократическом мире, — масштабных фальсификаций, сомнительных результатов, недостаточной легитимности победителя и, как следствие, массовых протестов и очередной дестабилизации ситуации в Украине, которой, вполне вероятно, мог бы воспользоваться Путин. Поэтому команды основных игроков — Порошенко и Тимошенко, замеченные в массовом отлове избирателей "сетками" и приманивании "пирамидками", по информации ZN.UA, были неоднократно и разными устами предупреждены: "Никаких фальсификаций! Выборы должны быть честными. Иначе будет больно".

После обоснованных серьезных опасений насчет возможных грубых и системных нарушений Запад с нескрываемым удовлетворением признал выборы президента Украины в первом туре конкурентными и свободными, а их проведение — прозрачным и эффективным, о чем было заявлено практически всеми наблюдательными миссиями.

Дариуш Росати, глава делегации наблюдателей от Европарламента, похвалил украинцев за их "твердую приверженность демократии и свободе", напомнив, что выборы проходили в "сложном контексте" — "Украина находится в состоянии войны с Россией": "Сегодня прямые последствия этого — 13 тысяч жертв, сотни тысяч раненых, миллионы беженцев и внутренне перемещенных лиц, массовые нарушения прав человека, гуманитарная катастрофа, опустошение и разрушение. Это — контекст, в котором проходили эти выборы. И мы должны это учитывать".

Михал Щерба, представитель миссии Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО подчеркнул: "То, что я видел, — это был свободный выбор свободных людей. Украинцы продемонстрировали свою приверженность демократическим и евроатлантическим ценностям".

Миссия Европейской сети организаций по наблюдению за выборами ENEMO признала, что выборы проходили "преимущественно в соответствии с законами Украины и международными стандартами", а "незначительные общие нарушения и нарушения в день выборов не повлияли на их результат".

Канадская миссия наблюдения CANADEM устами своего главы Л.Аксуорти объявила, что выборы президента в Украине "были проведены честно и свободно", "избирательная среда была конкурентной, и явка 63% — такой показатель, которого хотели бы достичь многие развитые демократии в мире". Кстати, высокую явку, как значительный позитив и свидетельство политической ответственности украинских граждан, отмечали многие наблюдатели и комментаторы. Правда, большинство из них признавали Украину "отличницей" демократизации, глядя на Россию и Беларусь, а хотелось бы, чтобы нас уже сравнивали хотя бы с Центральной Европой и Балтией.

"Эти выборы демонстрируют шаг вперед к демократизации Украины", — резюмировала Синди Маккейн, сопредседатель американской миссии Международного республиканского института (МРИ) и вдова особенного для Украины американца — сенатора Джона Маккейна. Ее поддержал президент МРИ Дэниель Твайнинг: "Это были честные и свободные выборы, результатам которых можно доверять. Несмотря на давление России, несмотря на оккупацию, несмотря на дезинформацию. Я считаю, это — победа демократии".

Что же касается столиц, то комментариев было немного — в основном, от друзей и соседей, и в основном — не столько похвала, сколько выражение надежд на достойное проведение второго тура. Так, министр иностранных дел Латвии Э.Ринкевичс, поздравив Украину с позитивной в целом оценкой миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, подчеркнул важность второго тура, а внешнеполитическое ведомство Эстонии надеется на его свободное и честное проведение. Глава МИД Швеции М.Валльстрем позитивно отметила предварительный отчет БДИПЧ ОБСЕ и сказала, что это является "важным свидетельством демократического развития Украины". Руководитель канцелярии президента Польши К.Щерский заметил, что на основании результатов первого тура трудно предвидеть результаты второго, но при этом подчеркнул, что если выборы пройдут в соответствии с демократическими стандартами, то независимо от того, какими окажутся результаты, это будет свидетельствовать о сохранении прозападного курса Украины, что крайне важно для Варшавы. Глава МИД Чехии Т.Петршичек остался весьма доволен тем, что первый тур выборов в нашей стране прошел без серьезных эксцессов, и считает, что второй тур пройдет в спокойной атмосфере, а новоизбранный президент вместе с новым парламентом, который украинцы изберут осенью, продолжит политические и экономические реформы и сохранит курс на сближение страны с ЕС.

В заявлении представителя внешнеполитической службы самого Евросоюза сказано: "Европейский Союз надеется на свободный, честный и прозрачный второй тур выборов 21 апреля, который состоится в соответствии с международными стандартами. Важно, чтобы все стороны придерживались демократических принципов, уважая волю украинского народа и избегая ненадлежащего напряжения".

А вот столицы -"тяжеловесы" пока хранят молчание. На момент подготовки данного материала из офиса немецкого канцлера, Елисейского дворца, Белого дома и Госдепа никаких официальных комментариев не последовало. Правда, в духе времени — в Твиттере — было обнародовано краткое заявление послов стран "Большой семерки", приветствовавших предварительные выводы БДИПЧ ОБСЕ и отметивших, что первый тур президентских выборов "имел конкурентный характер и состоялся в целом в мирной и безопасной атмосфере". Также, "основываясь на замечаниях ОБСЕ/БДИПЧ, послы Группы Семи призывают кандидатов и их команды добросовестно придерживаться соответствующих норм закона во время подготовки и проведения второго тура президентских выборов".

На замечаниях БДИПЧ ОБСЕ, выводы которого легли в основу доклада совместной Международной наблюдательной миссии на президентских выборах в Украине (в нее вошли представители Европарламента, БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПА Совета Европы, ПА НАТО) стоит также остановиться, поскольку именно они и являются мерилом чистоты проведения выборов в любой стране — члене ОБСЕ. Именно на выводы этой структуры, как правило, ориентируются и другие международные организации, и мировые столицы.

18 страниц убористого текста — отрезвляющий душ на головы тех, кто, наслушавшись и начитавшись похвал, уж было решил, что Украина вдруг и впрямь стала светочем демократии. Отнюдь. Наблюдатели наблюдают не только в день выборов. Они скрупулезно изучают и оценивают всю избирательную кампанию, весь процесс — и законодательство, и финансирование, и регистрацию, и освещение в медиа, и работу ЦИК, и многие другие аспекты.

И по каждому из этих пунктов у наблюдателей было изрядное количество претензий к украинским выборам. Несмотря на рекомендации Венецианской комиссии, прежние замечания ОБСЕ и давние обязательства Киева, так и не был принят Избирательный кодекс. Зафиксированы множественные случаи подкупа избирателей, особенно массово — командами П.Порошенко и Ю.Тимошенко. Миссия БДИПЧ также получила несколько сообщений о широко используемом разными кандидатами инструменте избирательной кампании — развернутой по всей стране "благотворительной деятельности", в которой участвовали политические партии, фонды, организации и лица, аффилированные с кандидатами.

Действующий президент не делал четкой границы между деятельностью главы государства и своей избирательной кампанией, используя поездки по стране для агитации и проводя ее, в том числе, на государственных площадках, активно используя админресурс. В частности, отмечается в документе, заседания Совета регионального развития были использованы как платформы для кампании Порошенко в разных областях Украины. Такие действия главы государства противоречат положениям Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года. Прямое участие генпрокурора Ю.Луценко в поддержке действующего президента (его появление на форуме по выдвижению Порошенко, заявления в соцсетях), весьма тревожат международных наблюдателей, поскольку "ставят под сомнение независимость его ведомства". В нецелевом использовании админресурса также были уличены и другие кандидаты.

Одна из ключевых проблем — освещение кампании украинскими СМИ, значительная часть которых сконцентрирована в руках олигархов. Доступ кандидатов к СМИ, говорится в заявлении международных наблюдателей, был "явно несбалансированный и неравный", "подкрепленный предвзятым освещением определенных кандидатов и кампании", а между кандидатами "не было настоящей дискуссии".

Подводя на пресс-конференции итоги наблюдения за первым туром выборов, специальный координатор ОБСЕ, почетный президент ПА ОБСЕ Илкка Канерва подчеркнул, что теледебаты кандидатов на пост главы государства должны стать традицией в Украине: "Проведение дебатов на телевидении — это очень важный инструмент, поскольку это дает возможность сравнить задания, видения кандидатов. Очень важно, чтобы проведение дебатов стало традицией".

Однако, несмотря на указанные в докладе Международной наблюдательной миссии многочисленные недостатки, все ее участники признали, что эти нарушения не оказали серьезного влияния на результаты волеизъявления.

Западные партнеры убедились, что массовые уличные протесты в Украине пока не намечаются, страна, похоже, остается на западном треке, а основной промосковский кандидат набрал всего лишь 10% голосов, и украинское общество уже вряд ли можно назвать серьезно расколотым на пророссийскую и прозападную части. Вздохнули с облегчением, и теперь все внимание — второму туру.

На чьей же стороне западные симпатии? Официально — ни на чьей. И неофициально, чаще всего, тоже. Варшава, например, даже специально подчеркнула устами главы президентской канцелярии К.Щерского: "Мы, польские политики, особенно здесь, в президентском дворце, не имеем своего фаворита". У большинства европейских столиц такая же позиция. Где-то не любят и не уважают Порошенко, где-то удивляются возможности увидеть комика в кресле президента воюющей страны, где-то просто с любопытством наблюдают за происходящим в Украине, а где-то — и вовсе изредка равнодушно поглядывают. Но в целом для Европы, по свидетельству многих наших собеседников, главное — не фамилии кандидатов, а демократический процесс, реальные реформы и эффективная борьба с коррупцией, а не их имитация.

Но, похоже, есть и некоторые исключения — Брюссель и Берлин. Обратили на себя внимание два похожих сообщения пресс-службы президента Порошенко о двух телефонных разговорах — с президентом Европейского совета Дональдом Туском и канцлером Германии Ангелой Меркель. Оба мэтра европейской политики, как свидетельствует президентский сайт, поздравили Петра Порошенко с выходом во второй тур. Мы, конечно, очень удивились, поскольку в мировой дипломатической практике не принято поздравлять "с выходом во второй тур", поздравляют — с победой. Вот, например, на сайте Европейского совета размещено поздравление Дональда Туска в адрес победившей на выборах президента Словакии Зузаны Чапутовой. А поздравления с выходом П.Порошенко во второй тур там нет. Что вполне объяснимо по указанной выше причине. Но не было из Брюсселя и опровержения информации, распространенной АПУ. Наши европейские источники подтвердили, что разговор между Порошенко и Туском действительно состоялся. И намекнули, что в отличие от других столиц, Брюссель, точнее, высшее руководство Евросоюза, предпочло бы видеть на посту президента Украины хорошо знакомого им, пусть и не безгрешного Порошенко, чем экстравагантного, непредсказуемого и доселе никому на международной арене не известного комика Зеленского. Доказательством тому может служить неожиданный мини-саммит в Брюсселе за 10 дней до выборов, в котором с европейской стороны приняли участие главы всех трех институций Евросоюза — президент Европейского совета Д.Туск, президент Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер и президент Европарламента А.Таяни. Видимо, в ожидании массового заезда в Брюссель собственных комиков после майских выборов в Европарламент уходящее руководство ЕС решило, что комедиант еще и в президентском кресле в Киеве — это уже излишнее "веселье" для бедной Европы.

Похожая история и с "поздравлением" Меркель, так же появившемся лишь на сайте президента Украины, и за которым так же не последовало опровержения немецкой стороны. Однако в тот же день Берлин послал Украине куда более четкий сигнал. И хотя это были слова не канцлера, а замглавы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Й.Вадефула, с большой долей уверенности можно предположить, что это "маячок" от самой А.Меркель.

"Парламентская фракция ХДС/ХСС ожидает, что оба участника второго тура выборов президента Украины продолжат курс на взаимодействие с Западом. Они должны высказать четкое обязательство относительно активизации усилий, направленных на укрепление верховенства права и борьбу с коррупцией, а также продолжать курс на экономическую консолидацию, — говорится в заявлении фракции политсилы канцлера Германии. — Высокий процент голосов за актера Владимира Зеленского является выражением уменьшения доверия к политическим элитам и разочарования в эффективности реформ времен президентства Петра Порошенко. Большая часть населения связывает с Владимиром Зеленским надежду на более решительную борьбу с коррупцией и противодействие влиянию олигархам.

Зеленский должен в течение следующих трех недель представить конкретное видение содержания своей политики, а также команду политиков, которая будет его поддерживать. Украина не может позволить себе положиться на неопытное руководство, имея конфликт с Россией, а также находясь в тяжелой социально-экономической ситуации. Подобная ситуация будет только на пользу России и поощрять ее интенсифицировать дестабилизационную политику по отношению к Украине. Кроме того, Зеленский должен уточнить, каким образом будет достигаться задекларированная им цель избавления от влияния олигархов, особенно с учетом того, что его предвыборная кампания в значительной мере была отмечена поддержкой олигарха Игоря Коломойского.

Очередное поражение Юлии Тимошенко свидетельствует, что избиратели не имеют доверия к ее непонятной внутренней и внешней политике. Прежде всего, она не смогла объяснить избирателям свои затратные предвыборные обещания, реализацию которых вряд ли можно было бы профинансировать, и которые своими последствиями причинили бы только вред развитию Украины".

Конечно, каждый может прочесть это заявление по-своему. Однако, думается, системная и обладающая колоссальным управленческим опытом Меркель, вложившая в Украину немало душевных сил и средств немецких налогоплательщиков, чувствующая за нашу страну личную ответственность, как и ответственность за всю Европу, вряд ли в восторге от перспективы "неопытного руководства" комиком воюющей страной. Да и с комиками, к слову, у нее отношения складываются не очень. 16 апреля в Берлине административный суд будет рассматривать дело против А.Меркель, истцом в котором выступает немецкий сатирик Я.Бемерман, чье острое стихотворение, высмеявшее президента Турции Эрдогана, три года назад привело к дипломатическому кризису между Германией и Турцией. Комику пришлись не по душе комментарии канцлера по поводу этого его творения.

Почувствует ли родственную душу в Зеленском Трамп? Вполне возможно. В Порошенко он ее точно не видит. Пока же Вашингтон в основном молчит. Лишь спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер произнес сакраментальную фразу, звучащую перед каждыми выборами — о том, что Соединенные Штаты "будут сотрудничать с любым президентом Украины, независимо от того, кто победит на президентских выборах". По свидетельству дипломата, Штаты не поддерживают ни одного из кандидатов, а "поддерживают принципы".

Судя по всему, это соответствует действительности. Правда, как свидетельствуют наши источники, пока на авансцену не ворвался В.Зеленский, выбирая между Порошенко и Тимошенко Вашингтон непублично отдавал предпочтение Порошенко. Иметь дело с Юлией Владимировной не горели желанием ни в Европе, ни в Америке. Ее терновый венец так и не превратился в корону, слетев с белокурой головы под тяжестью многослойной паутины вчерашнего популизма.

Порошенко неприятен, но понятен. Внесистемный Зеленский вызывает настороженность и сплошные вопросы. Хотя и его президентство, как утверждают наши собеседники, никоим образом Штаты не пугает. Они не в восторге от такой перспективы, но прекрасно знают, как и какими "флажками" его обставить. И не только его. Тень Коломойского зрима и ощутима. Она явно и существенно омрачает образ молодой и задорной команды реформаторов, которую пытаются продать на экспорт талантливые креативщики Зеленского, выставляя фронтменами "зеленой" команды знакомые и приятные Западу лица Данилюка и Абромавичуса.

Оценки западных экспертов и прессы по поводу Зеленского подчас диаметральны. Но все едины в одном: его победа в первом туре — результат пяти лет президентства Порошенко, самый низкий в мире уровень доверия украинского народа к власти — тоже "заслуга" действующего президента. "Голосование было референдумом о Порошенко", — написала Мелинда Харинг на страницах авторитетного американского журнала Foreign affairs.

Что же касается "мистера Зе", то кто-то, как например автор Bloomberg Леонид Бершидский, видит в Зеленском "надежду для реформаторов", основываясь на словах "фронтменов" о том, что актер может стать "той надеждой, той платформой, где люди с необходимой политической волей могли бы получить полномочия", поверив их обещаниям "и рядом не стоять" с Зеленским, если появится риск влияния на него Коломойского.

Кто-то сравнивает "мистера Зе" не только с итальянским комиком, ставшим звездой итальянской политики Беппе Грилло, но и с Трампом, и с даже вовсе не комиком — Макроном. Многие констатируют, что мировой тренд прихода к власти комедиантов и новых популистов докатился и до Украины. Правда, необычность и эффективность кампании украинского комедианта обратила на себя внимание практически всех сторонних наблюдателей.

А кто-то просто уверен, что "Зе" — это катастрофа для Украины. Известный американский профессор политологии Александр Мотыль считает, что избрание Зеленского главой государства будет иметь как минимум несколько немедленных разрушительных последствий, поэтому украинцам стоит осознать, что возглавлять Украину в условиях опасного современного мира — это не шутка. Еще в феврале ученый так аргументировал свою убежденность в статье для Atlantic Council: "Олигархи воспользуются неопытностью Зеленского и его неспособностью управлять сложными правительственными структурами Украины, чтобы вернуться к власти, и то же сделают коррупционеры всех уровней. ВВП Украины упадет, возрастет теневая экономика и безработица, торговля с Европой сократится, а "утечка мозгов" — в первую очередь за счет той же молодежи, голосующей за Зеленского, — ускорится". Как считает политолог, "реформы в целом остановятся — Зеленский и понятия не имеет о том, как меняются общество, экономика и политика — он будет изучать это еще в течение года или двух". "Российский президент Владимир Путин и его приспешники на неподконтрольных правительству территориях Украины будут очень довольны прогрессивным упадком Украины из-за плохого руководства Зеленского. Путина будет сильно соблазнять нападение, например, на Мариуполь, едва ли не сразу после инаугурации комика, — прогнозирует А.Мотыль. Или же Россия устроит пропагандистское наступление, чтобы поймать наивного Зеленского в ловушку обязательств, равнозначных отказу Украины от собственного суверенитета". Так же вполне возможно, предполагает американский эксперт, "что результатом парламентских выборов осенью станет такой состав Верховной Рады, при котором договориться по любым вопросам будет просто невозможно. А сочетание слабого президента со слабым парламентом лишь усилит внешние и внутренние вызовы, которые будут стоять перед Украиной"…

"Даже в украинской политике, не испытывающей недостатка в невероятных историях, такой невероятной истории еще не было", — резюмирует заочную дискуссию западных СМИ автор немецкой Die Zeit Симоне Бруннер.

Украина же пока развлекается и веселится, обсуждая анализы финалистов президентской гонки. А на Западе — кто с тревогой, кто с откровенным недоумением — наблюдают за этим сюрреалистическим шоу в воюющей с Россией и к тому же самой бедной стране Европы, вспоминая старую мудрость — хорошо смеется тот, кто смеется последним. Главное, чтобы им не оказался Путин.