Пролетая над гнездом "утки"

Суть сформулирована незатейливо: "Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то, вероятно, это и есть утка".

Отечественные выборы-2019 (причем, оба раунда — и президентский, и парламентский) станут для украинского избирателя своеобразным "duck-test". Правда, с несколько другой смысловой нагрузкой — тестом на адекватность.

Птицеловы человеческих душ постарались на славу, воруя привычные значения слов и наделяя устоявшиеся понятия иными смыслами. С их легкой руки граждане стали наделять одних политических "пернатых" несуществующими достоинствами, других — отсутствующими пороками.

Совы выглядят дятлами, грифы — журавлями, кондоры — колибри. Тучные пингвины — гордыми соколами, падальщики — голубями мира. Драные петухи хвалятся готовностью совершить кругосветный перелет (и многие верят), надутые павлины поют под "фанеру" соловьиными голосами (и кто-то плачет от умиления). "Хромые утки" с телеэкранов выглядят боевыми ястребами. Неоперившиеся птенцы, клюющие с грязной лапы хозяина и неспособные даже внятно чирикать, — орлами, высоко парящими над мелкими схватками. Кто-то, как знаменитая птаха Суракаф, меняет окрас регулярно.

Все окончательно перестает выглядеть тем, чем является на самом деле. Сколь многие смогут отличить реальное от надуманного?

Избирательные бюллетени, похоже, обречены стать лукавыми книжками-раскрасками. В них многие произвольно дорисуют к полюбившейся картинке недостающее — широкие крылья, могучий клюв, орлиный взор, благородный окрас. Справедливость, патриотизм, твердость, мудрость.

Многие избиратели додумают, вообразят, нафантазируют. Потому что устали. Устали ждать команды взлетать. Устали биться крыльями в непробиваемые стены глупости и жадности. И все больше тех, кто незаметно для себя превращается в ручных попугаев, копирующих голос птицевода.

Мы устали клевать друг друга, устали от токсичной мякины фейков, от услужливо подливаемого в кормушку и поилку интернет-помета. Устали кормиться "жареными утками". Устали питаться жирными червями сомнения после очередного кислотного ливня вранья обильно покрывающими все вокруг. За последнее время нам скормили столько дряни, что мы разучились отличать вкус правды. Нам сделали столько прививок от компромата, что никакой громкий скандал не в силах побороть нашу "куриную глухоту".

Мы устали метаться между силками избирательных "сеток" и нависающей крышей загаженной голубятни. Устали настолько, что на нашем птичьем дворе впору высаживать десант опытных ветеринаров, вооруженных антидепрессивным кормом.

Мы устали искать долгожданное небо. Потому многие в день выборов с облегчением предпочтут намалевать лубочную синеву в обесцвеченных книжках-раскрасках. Не задумываясь о том, сколь скоро эти голубые мечты-каракули будут смыты очередными кислотными дождями лжи. Новые слезы. И, возможно, свежая кровь.

Не задумываясь о том, что эти ветхие бумажки скоро станут стройматериалом для очередной загаженной "голубятни". Рискующей либо завалиться из-за криворукости "зодчих", либо обрушиться от порыва северо-восточного ветра.

Двухголовая курица в имперском кокошнике еще только отъедается, полагая парламентскую осень лучшим временем для охоты, оттачивая клюв для долбления наших мозгов. А грозному белоголовому орлану наши птицы низкого полета откровенно нагадили в гнездо, хотя наивно намеревались прикормить. И потому он, сложив крылья, какое-то время будет хмуро взирать, как воронье всех мастей примется клевать неоперившуюся отечественную демократию.

У нас есть шанс вспомнить, что для взлета следует пробивать прогнивший потолок, а не дно.

И не надо бояться ни "черных лебедей", ни крылатых хищников с триколорами на крыльях, ни множащихся стаек перелетных птиц, — небо осилит летящий.

Рожденные вольными птицами все равно наберут высоту. Мы еще взлетим. Мы еще полетаем.

Выборами раньше — выборами позже.

Жаль, долетят не все.