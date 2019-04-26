Дипломатические подмостки Зе!команды

Не успел утихнуть хайп после обнародования результатов экзитполов и признания действующим президентом Петром Порошенко своего поражения на выборах, как зарубежные лидеры кинулись поздравлять с победой его оппонента — шоумена Владимира Зеленского.

Президенты США, Франции и Польши, канцлер Германии, премьер-министры Великобритании, Канады, представители многих других государств, НАТО и ЕС. Поздравления из столиц лились потоком. И в них четко просматривались основные месседжи.

"Поддерживаем восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины". "Мы будем и дальше поддерживать усилия Украины в отражении агрессии". "Важным является проведение ключевых реформ судебной системы, децентрализации и борьбы с коррупцией". "Важно сохранение евроатлантического курса". "Стабильная Украина имеет чрезвычайно важное значение для европейской безопасности"…

Ангела Меркель не ограничилась вежливым поздравлением: канцлер Германии пригласила будущего украинского лидера посетить Берлин. А через несколько дней и перезвонила, договорившись с Зеленским, согласно сообщению Бюро прессы и информации федерального правительства Германии, "тесно контактировать". Пригласил в Варшаву новоизбранного украинского президента и поляк Анджей Дуда, британский премьер Тереза Мэй ждет его в Лондоне, а генсек НАТО Йенс Столтенберг — в штаб-квартире альянса в Брюсселе, причем "в ближайшее время".

Еще в ночь после голосования позвонил Дональд Трамп. Неожиданный звонок. Ведь поздравить новоизбранного украинского президента вполне мог госсекретарь Майкл Помпео или вице-президент Майкл Пенс.

Наши собеседники высказывали различные предположения, почему вашингтонский звонок был сделан все же из Белого дома. Одни полагают, что, учитывая бесславное участие нынешней украинской власти в американской президентской кампании 2016-го, равно как и недавние скандальные заявления генпрокурора Юрия Луценко, в Вашингтоне решили таким образом — "на контрасте" — продемонстрировать свое отношение к уходящему президенту и его администрации. Другие увидели в этом звонке личный интерес американского президента к неоднозначной персоне новоизбранного украинского коллеги и желание Трампа "хайпануть самому".

По информации ZN.UA, разговор прошел успешно: Трампу понравился Зеленский, к которому американский президент, по свидетельству американских источников, "почувствовал симпатию". Что ж, будучи фриком, Трамп вполне мог увидеть в Зеленском, как и ранее в Макроне, родственную душу — успешного несистемного игрока, сумевшего пробиться на вершину власти, не будучи при этом частью истеблишмента. Но для Украины этот звонок важен уже хотя бы потому, что между лидерами двух стран вроде бы появилась положительная эмоциональная связь.

А вот Кремль не спешит. Устами пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова он заявил: направлять поздравления Зеленскому — преждевременно. Правда, статс-секретарь МИДа РФ Григорий Карасин сообщил, что "граждане Украины проголосовали за перемены". Ну а Дмитрий Медведев высказал мнение, что у Украины "шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть".

При этом кремлевские и околокремлевские комментаторы не скрывали своей радости от поражения Порошенко: по их мнению, результат в 24,45% — это унизительный, но закономерный итог "политика войны". Примечателен комментарий в Telegram главы Чечни Рамзана Кадырова: "Таким образом украинский народ выразил свой протест против безрассудного курса команды Порошенко, против патологической ненависти Порошенко к России и юношеской любви к Западу".

Впрочем, и на Западе к кандидатам относились по-разному. Ряд стран пусть и не явно, но поддерживали Порошенко. Вспомним хотя бы поздравления в его адрес с выходом во второй тур от Mutti. Что, кстати, вызвало молчаливое неодобрение у многих партнеров Берлина по Евросоюзу. Другие (например Польша и Венгрия) с нетерпением ожидали смены хозяина президентского кабинета на Банковой, видя в этом возможность вывести из тупика двусторонние отношения.

Но в целом Западу важна была не персона победителя, а прозрачность и демократичность избирательного процесса. А чистота победы Зеленского, с его рекордным отрывом почти в 49%, ни у кого не вызывала сомнения.

Быстрая реакция ведущих мировых столиц, массово бросившихся поздравлять Зеленского с победой, — следствие не только прогнозируемости результатов выборов. Безоговорочная победа несистемного политика, противостоящего действующему президенту (а за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, пришедших на избирательный участок), в глазах мирового сообщества — несомненная легитимизация нового главы государства.

Укрепляют позиции новоизбранного президента и выводы международных наблюдателей, по оценкам которых выборы прошли мирно, демократично и в соответствии со стандартами ОБСЕ. В частности, специальный координатор краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ на президентских выборах в Украине Георгий Церетели отметил, что "выборы были конкурентными и прошли с уважением к основным свободам. А проведение подсчета и установления результатов голосования происходит гораздо лучше, чем в первом туре".

"Эти выборы мы оцениваем как одни из наиболее демократических в истории Украины", — сказал в беседе с ZN.UA на условиях анонимности представитель одного из западных посольств. В госдепе Соединенных Штатов отметили, что выборы в Украине были "мирными, конкурентными, и результат отражал волю народа", и добавили, что поддерживают предварительный отчет ОБСЕ о выборах.

Украина на фоне Беларуси, России или Туркменистана и в самом деле выглядит образцом демократии на постсоветском пространстве. Однако недостатки этой нестандартной кампании не менее важны, чем ее уже многократно расхваленные достоинства. Изъянов хватало. В частности, Церетели отметил: избирательная кампания в обоих турах характеризовалась отсутствием настоящей дискуссии по волнующим общество вопросам. И на этот аспект особо обращали внимание иностранные дипломаты, отправлявшие на Родину депеши о ходе выборов.

Непонимание, опасение, ожидание… Таковы чувства, испытываемые мировыми столицами после ошеломляющей победы украинского шоумена.

Конечно же, представители посольств поддерживали контакты со штабом Зеленского на протяжении всей избирательной кампании. Они отмечают его прогресс как политика: "апрельская версия" кандидата заметно отличается в лучшую сторону от его "январского варианта". Им импонирует намерение новоизбранного президента привести во власть новых людей. Некоторые даже осторожно надеются, что Зеленскому — человеку не из украинского истеблишмента, утратившего доверие Запада, а суперамбициозному self-made man из провинциального Кривого Рога — удастся завершить основные реформы и сломать традиционную систему украинских "договорняков".

Опасения у западных партнеров вызывает не столько дефицит политического опыта у новоизбранного президента, сколько отсутствие влиятельной группы поддержки свежеиспеченного главы государства в стенах Верховной Рады. Вывод делают однозначный: в таком случае Украина, находящаяся в состоянии войны с Россией, вступает в затяжной внутриполитический кризис. По мнению заместителя руководителя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йоганна Вадефула, "фаза неопределенности" "может поощрить Москву активизировать курс на дестабилизацию в Украине".

Наши собеседники из дипломатических кругов опасаются, что "старый" парламент не даст президенту Зеленскому принять необходимые законы и провести кадровые назначения во внешнеполитическое и оборонное ведомства, СБУ, ГПУ и НБУ. А если президентские кандидатуры и будут поддержаны депутатами, то ценой этого станут очередные "понятийки" на ресторанных салфетках. Поэтому-то некоторые западники и полагают: досрочный роспуск Верховный Рады позитивно повлиял бы на внутриполитическую стабильность Украины. (Но сам Зеленский пока не будет уверен в том, что процедура роспуска парламента и объявления выборов удастся, на такой шаг не пойдет. Замах без удара ему не нужен.)

Но как и украинские избиратели, международные партнеры Украины не знают ни внутри-, ни внешнеполитических взглядов новоизбранного главы государства, ни внешнеполитических приоритетов его администрации. Они не ведают, кто из окружения Зеленского формирует внешнеполитическую повестку, а кто ответствен за проведение внутренней политики. И не представляют, кто же возглавит МИД, Минобороны, СБУ, СВР, Генпрокуратуру, НБУ и АПУ.

В то же время наши собеседники уверены: администрация Зеленского не будет предпринимать кардинальных изменений во внешней политике. И уж точно этого не произойдет до парламентских выборов. В противном случае это будет самоубийственное решение, поскольку негативно повлияет на рейтинг политических сил, аффилированных с Зеленским.

Такая уверенность в неизменности внешнеполитических приоритетов во многом базируется на заявлениях Зеленского во время неофициальных встреч и его ответах журналистам.

В отличие от Порошенко, Зеленский во время избирательной кампании нечасто говорил о внешней политике и международных отношениях. Если суммировать эти редкие заявления, то вырисовывается следующее. Новоизбранный президент выступает за евро- и евроатлантическую интеграцию. При этом перед вступлением в ЕС и НАТО Зеленский предлагает провести референдум.

На российском направлении для него приоритеты — "вернуть наших всех заключенных, всех пленных, военнопленных", а также "закончить огонь" в Донбассе. Еще Зеленский планировал в случае избрания президентом пригласить Великобританию и Соединенные Штаты к участию в переговорах в нормандском формате, "перезагрузить" Минский процесс, а Виктора Медведчука лишить роли посредника в переговорах с Россией. Наконец, он обещает информационную войну с Россией.

Вот, пожалуй, и все.

Эти тезисы никак не могут удовлетворить повышенный спрос. Как не удовлетворяют его ни комментарии отвечающего за идеологию в штабе Зеленского Руслана Стефанчука, ни заявления спикера Дмитрия Разумкова. Но беседы с различными людьми, участвовавшими в штабе Зе!команды в разработке внешнеполитической стратегии, позволили мне определить следующие рамочные приоритеты администрации Зеленского.

Во-первых, новая администрация будет добиваться для Украины членства в Европейском Союзе. Однако членству в ЕС (равно как и в НАТО) будет предшествовать референдум. Во-вторых, планируется углубленное сотрудничество с Соединенными Штатами. В-третьих, новая администрация планирует уделить особое внимание Канаде, а Японию определяет как ключевого партнера. В-четвертых, предполагается создать альянс с ближайшими соседями (Румыния, Грузия, Польша), а с теми соседними странами, с которыми у Украины существуют серьезные проблемы — Польшей и Венгрией, — изменить тональность отношений. В-пятых, планируется развитие балто-черноморских инициатив с участием Украины. При этом в Черноморском регионе ключевым партнером определяется Турция. В-шестых, в отношении Беларуси будет применен "прагматичный" подход.

Примечательно, что в списке не упомянут Китай. Как заметил один из наших собеседников, "торговать с Китаем будем. Но наступает время глобальной войны. И нам необходимо выбирать друзей. А наш друг и союзник — Соединенные Штаты".

На этапе обсуждения — первый визит Зеленского после инаугурации. В мире дипломатии он важен своей символичностью. И это в штабе новоизбранного президента понимают. По информации на сегодняшний день, в свою первую официальную поездку Зеленский отправится не в столицы-тяжеловесы — Вашингтон, Берлин, Париж или Брюссель. Сейчас в его окружении обсуждают Варшаву, Вильнюс и Оттаву. Однако не исключено, что в ходе дискуссии остановятся на столице и не из этого списка.

Что касается России, то внешнеполитическими советниками Зеленского она рассматривается как угроза безопасности и военный противник Украины. По словам наших собеседников, одно из ключевых положений — Донбасс и Крым не должны стать предметом "договорняков" с Россией. Санкционная политика Украины должна быть синхронизирована с санкционной политикой Соединенных Штатов и Европейского Союза. Торговля с Россией — "прагматичная", с учетом стратегических интересов украинской экономики.

Разработчики внешнеполитической стратегии из Зе!команды исходят из того, что необходимы "прямые переговоры" с Россией. Особо акцентируют внимание: "прямые переговоры" должны проходить только в "нормандском формате". Либо с участием посредников. И никаких встреч тет-а-тет, которые приводят к катастрофическим для Украины последствиям. Одновременно предлагается пересмотр Минских договоренностей, что подразумевает проведение новых переговоров, которые должны привести к новому соглашению — вначале по Донбассу, а после и по Крыму.

В Зе!команде полагают, что на переговорах с Россией необходимо обсуждать следующие вопросы. Первый — прекращение вооруженной агрессии. Второй — прекращение огня, отведение войск от "зоны столкновения". Третий — возвращение военнопленных и политических заложников Кремля. Четвертый — выполнение Россией своих обязательств как страны-оккупанта.

Правда, хотелось бы, чтобы Зе!команда подробнее пояснила, например, чем эти пункты отличаются от "российской" повестки дня их предшественников, поскольку всем этим занималась и предыдущая команда. В чем будет заключаться новизна их подхода? Или, скажем, в чем существенная разница между первым и вторым пунктами?

Идею "прямых переговоров" с Россией уже поддержал спецпредставитель госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер, назвав желание Зеленского поговорить с Путиным "хорошей, а не плохой вещью". Видимо, в том числе и потому, что самому Волкеру в последнее время не удавалось поговорить даже с Сурковым. Посему сомнительно, что в ближайшее время из идеи "прямых переговоров" с Россией что-то выйдет. Как возникают сомнения и в успешности затеи изменения нормандского формата и привлечения в него Соединенных Штатов и Великобритании: у Лондона хватает головной боли и с Брекзитом, а Вашингтон и ранее не высказывал большой охоты входить в данный формат, предпочитая, чтобы им занимались Париж и Берлин.

Уже в ближайшие недели новоизбранному президенту необходимо будет окунуться в мир большой геополитики (с ее текущими вызовами рекомендуем ознакомиться в статье Сергея Немырыча и Андрея Полищука "2019-й. Что дальше"), а через месяц-другой — принять непосредственное участие в международных переговорах.

Очевидно, что первыми проверку боем на способность к "договорнякам" проведут россияне. Москва уже сейчас создала сложную ситуацию, установив ограничения на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов, что может привести к топливному кризису. Уже на этой неделе Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО. За этим последуют и другие проверки. Наши собеседники не исключают и обострения уже в скором времени обстановки в Донбассе. Как в этом случае поведет себя новоизбранный президент? Готов ли он уже завтра начать выполнять обязанности главнокомандующего? Хочется верить, что в Турции он не только будет наблюдать за съемками нового "Вечернего квартала", но и вместе с будущими членами "военного кабинета" будет обсуждать государственные дела.

Испытания нового президента ожидают не только в отношениях с Россией. Проявлять твердость духа и отстаивать национальные интересы придется и перед Вашингтоном, Берлином, Парижем, Брюсселем, Варшавой, Будапештом…

У Зеленского пока нет политических навыков. Нет опыта государственного управления. Нет понимания системы международных отношений и нюансов внешней политики Украины. В противном случае он бы не заявил наивно, мол, чтобы остановить войну в Донбассе, только и надо, что прекратить стрелять. Но одной лишь самоуверенностью или бравадой — а эти черты характерны для новоизбранного президента — успеха в международных делах не добьешься.

Наши собеседники из команды будущего президента отмечают скорость его обучения и говорят: "Если раньше Зеленский был губкой, то теперь у него появился фильтр". По их словам, он сейчас неспешен в принятии решений. Но для Зеленского характерна импровизация.

Кое-кто обратил внимание на его самоуверенное обращение к странам "постсоветского союза", от которых, вероятно, нервно дернулся Лукашенко и скрипнул зубами Путин: "Посмотрите на нас — все возможно!". По свидетельству источников, эти запоминающиеся слова — спонтанное заявление, импровизация, исполненная на кураже. "Да вся кампания Зеленского была построена на кураже!", — воскликнул один из наших собеседников, имеющий отношений к Зе!команде.

Но импровизации хороши только в джазе. И даже в "Лиге смеха" важно выходить на сцену хорошо подготовленным — с заготовками гэгов, раскадровками мизансцен, продуманным музыкальным сопровождением. Тем более важно думать о последствиях во внешней политике.

Сегодня Зеленский — чистый лист. Наши собеседники из Зе!штаба видят в этом и ценность, и опасность: новоизбранный президент вбирает в себя огромный массив неизвестной ему ранее информации, одновременно формируя собственный взгляд, и многое зависит от того, кто будет его ведущим "огранщиком". Пока в ближайшем узком окружении Зеленского нет человека, профессионально разбирающегося в международных отношениях и внешней политике.

Но пустоты вокруг первых лиц не бывает. Она быстро заполняется. И новые люди, часто толкая друг друга локтями, спешат заявить о себе в Зе!команде, стремясь зарезервировать на будущее кабинет — либо на Банковой, либо на Грушевского, либо на Михайловской. Но, как флегматично заметил один из наших собеседников, "никто из находящихся рядом с Зеленским не может быть уверен, что получит должность…".

В числе тех, кто в составе рабочих групп трудился в разное время над внешнеполитической стратегией Зе!команды, — экс-министр финансов Александр Данилюк, дипломат Андрей Веселовский, глава "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко, информационщик Александр Харебин. Участвовал в работе и эксперт из Института будущего Илия Куса. Курировал деятельность рабочих групп Руслан Стефанчук. Определенное отношение к выработке внешнеполитичекой стратегии имел политолог Никита Потураев.

По некоторой информации, в последнее время в Зе!команде появился дипломат из "старой гвардии" Владимир Хандогий. Кроме того, замечен в штабе и Василий Филипчук из Международного центра перспективных исследований.

Эксперты рабочих групп не входят не то что в первый круг, но даже и не во второй. Их место пока — минимум в третьем. Но именно о некоторых из них в первую очередь начинают говорить люди, вхожие в штаб (или называющие себя таковыми), когда речь заходит о будущем главе внешнеполитического ведомства. Фамилии кандидатов называются разные — Данилюк, Веселовский, и даже Валерий Чалый — нынешний посол Украины в США.

Но уверенным пока нельзя быть ни в чем: ничего еще не определено окончательно. При этом, например, Данилюк уже публично заявил, что его "не интересует" возможное назначение на должность главы МИДа.

Объем внешних и внутренних вызовов, стоящих перед воюющей страной с ослабленной экономикой и разбалансированным механизмом управления, — огромный. Новому президенту следует быть готовым к этому. Иначе Украина, в очередной раз заставившая мир взглянуть на нее с интересом, снова окажется в числе проигравших.