Таки да ― Фемида ослепла

Во вторник, 9 июля, Малиновский районный суд Одессы вынес-таки оправдательный приговор одесскому городскому голове Геннадию Труханову и всем остальным фигурантам дела о покупке мэрией зданий бывшего завода "Краян" по завышенной в несколько десятков раз цене.

Последние страницы оправдательного приговора коллегия судей в составе Виктора Короя, Сергея Черевка и Дмитрия Передерка читала за плотно закрытыми дверями. Они были заперты изнутри, чтобы не допустить гражданских активистов, которые вместе с Михеилом Саакашвили пытались прорваться в зал заседания через плотный заслон сторонников мэра, титушек и полиции. Крики и шум от возникшей давки в коридоре время от времени нарушали тишину в зале и монотонное чтение судьями текста приговора, который они спешили огласить до конца рабочего дня. В целом на чтение 400 страниц вердикта ушло четыре дня.

Специализированная антикоррупционная прокуратура уже заявила, что оспорит вердикт суда. Судя по комментариям руководителя САП Назара Холодницкого, его ведомство надеется, что решение будет выносить Антикоррупционный суд Украины, который теоретически должен заработать в начале сентября этого года. Ну а пока для его обжалования у прокуроров есть 30 дней в запасе, но в Апелляционном суде Одесской области. Однако если САП подаст апелляцию в самый последний день, то суд вряд ли успеет рассмотреть ее за месяц. В таком случае дело будет передано в Апелляционную палату Антикоррупционного суда Украины, чего так опасаются фигуранты дела и на что рассчитывает сторона обвинения. Ведь надежды на справедливое рассмотрение дела в Апелляционном суде Одесской области нет. Как и не было иллюзий в отношении Малиновского райсуда, который в быстром темпе рассматривал дело. Подозрительно быстро, считают юристы. Суд торопился, или его торопили, чтобы приговор был вынесен до начала работы нового Антикоррупционного суда, на который в стране возлагается так много надежд. И если бы САП не взяла долгую паузу, чтобы внести изменения в обвинительный акт, то приговор, скорее всего, был бы вынесен еще весной этого года.

Прокуроры, напомним, просили для Труханова 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности в органах власти в течение трех лет. Остальным обвиняемым требовали от 7 до 11 лет. Среди них — заместитель мэра Одессы Павел Вугельман, директор городского департамента коммунальной собственности Алексей Спектор, его зам Владимир Радионов, глава постоянной депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности Василий Шкрябай, а также оценщица зданий, директор ЧП "Брокбизнесконсалт" Галина Богданова и два представителя собственника зданий — Петр Загодиренко, директор ООО "Девелопмент Элит", которое выступало в роли продавца, и Игорь Кравченко, директор ООО Valton Group, участвовавшей в перепродаже зданий завода "Краян".

Однако, несмотря на то, что первая судебная инстанция признала всех этих лиц, без исключения, невиновными, сомнений нет, что сделка купли-продажи зданий "Краяна" — это афера.

Во-первых, налицо манипуляции с самой продажей имущественного комплекса завода. Напомним, первоначально весь заводской комплекс, включая производственные корпуса и админздания, был оценен в 67 млн грн, и выставлен на аукцион. В итоге со второй попытки он был продан за 11 млн грн. Новый собственник отделил админздания и перепродал их уже якобы за 44 млн грн. А затем эти здания уже у другой компании купила мэрия за 185 млн грн. В такую сумму их оценила фирма-оценщик. Но, по данным детективов НАБУ, руководил всей этой сделкой, начиная от банкротства завода и заканчивая продажей его зданий мэрии, используя фиктивные фирмы-прокладки, бывший народный депутат Украины Александр Дубовой, о котором в свое время в СМИ писали как о главном рейдере Одесской области, приложившем руку к "захвату" ряда предприятий региона.

Во-вторых, сами фигуранты дела решили вернуть в городскую казну половину суммы. То есть 92,6 млн грн. На этот счет даже было подписано дополнительное соглашение. И предпринимались попытки через суд снять арест с этой части средств.

В третьих, мэрия купила старые, технически устаревшие здания советской постройки, в ремонт и реконструкцию которых она вложила свыше 200 млн грн. Кроме мэрии, которая решила там организовать современный центр админуслуг и собрать под одной крышей свои разбросанные по городу службы и департаменты, они никому в таком виде и по такой стоимости не были нужны.

Однако одесский суд не только обелил всех без исключения фигурантов дела, но и полностью перечеркнул работу детективов НАБУ и собранную ими солидную доказательную базу, которая едва уместилась в 67 томов уголовного дела. "Не установлено", "не доказано", "не представлено", "не подтверждено", "не обосновано", "отсутствуют факты", "доводы не нашли своего документального подтверждения", "обвинение не может основываться на предположениях", и так далее, и тому подобное. Так судьи расправились с аргументацией детективов НАБУ и прокуроров САП, признав добрую часть доказательств — недопустимыми. В частности, из-за нарушения процессуальных норм при их сборе. К примеру, суд не принял во внимание доводы касательно состояния и оценки зданий "Краяна". Оказывается, неправильно проводился их осмотр. И вообще, установить реальную стоимость в условиях нестабильного рынка, с их точки зрения, не представляется возможным. Судьи также посчитали, что некоторые обыски, осмотры, допросы также проводились с нарушениями. Их якобы проводили детективы, не имевшие на это специального разрешения.

Именно процессуальные зацепки и позволили судьям "заныкать" и "замылить" ряд важных доказательств. И даже заявить, что мэру Труханову вообще не было предъявлено обвинение, поскольку оно было вручено ему с нарушением. Это должен был сделать лично руководитель САП, хотя, по мнению Холодницкого, это норма является спорной.

Оправдательный приговор Малиновского районного суда в отношении фигурантов дела "Краян" по всем статьям обвинения показал полную несостоятельность не только судебной, но и правоохранительной системы, а также законодательной базы, позволяющей судьям при желании запросто выбрасывать в мусорную корзину добытые детективами факты. А главному фигуранту дела, погрязшему в уголовных делах, которые следуют за ним по пятам, красоваться на предвыборных билбордах.

Сегодня, согласно соцопросам, граждане Украины считают коррупцию одной из главных проблем в государстве. Между тем слоган команды Труханова "Доверяй делам" вышел на всеукраинский уровень. И под этим политическим брендом ее участники пытаются заполучить места в новой Верховной Раде. Жаль, авторы не добавили в слоган слово "уголовным"…