Бесы города "Ангела"

С 2017 года на гражданских активистов в Украине было совершенно полсотни нападений — спланированных, коварных, жестоких. Ни по одному из них заказчики не найдены. Ни по одному.

"Почему мы должны терпеть, пока самых активных из нас убивают и калечат? С каких пор это стало нормой? Почему мы привлекаем людей к гражданской деятельности, но не можем их защитить? Кто заказал этих людей? Кто покрывает заказчиков? Почему такое количество расследований саботируется?"...

Эти вопросы, давно ставшие риторическими, прозвучали из уст прикованной к больничной койке активистки из Херсона Екатерины Гандзюк. В бинтах, со следами ожогов на лице она записала это видеообращение, которое активисты показали на мониторе, установленном на Банковой в ночь акции протеста. Ее мужественный голос под стенами администрации президента звучал как обвинительный приговор нынешней власти, всей правоохранительной системе, неспособной защитить своих граждан от насилия. Ведь не только активисты, журналисты, политики, а любой человек в нашей стране может стать мишенью для нападений.

Екатерину в июле с.г. облили серной кислотой. Пострадало от ожогов почти 40% тела. Она перенесла десять операций и до сих пор находится в реанимационном отделении. "Да, я знаю, что выгляжу сейчас плохо. Но, по крайней мере, меня лечат. Меня лечат хорошо украинские врачи. И я точно знаю, что выгляжу сейчас гораздо лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие. Потому что их сегодня не лечит никто".

Полиция начала расследовать нападение на Екатерину как "хулиганство". Но под натиском общественности она была вынуждена квалифицировать дело как "умышленное нанесение тяжких телесных повреждений", а затем как "покушение на убийство".

Интересно, слышали ли министр МВД Арсен Аваков и генпрокурор Юрий Луценко пронизывающие до боли, до слез искренние, мужественные слова этой девушки, верящей в неотвратимость наказания, несмотря ни на что? Слышал ли о том, как тяжело Екатерине было записывать это видеообращение? Но еще тяжелее ей переносить безразличие, бездействие и безответственность людей у власти. "Стране приходится переваривать огромное количество регионалов, сепаратистов и "мусоров", чтобы хоть как-то выжить", — говорила она.

Генпрокурор после заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны и накануне акции "Ночь на Банковой" по сути обвинил самих активистов в растущем против них терроре. Со слов Луценко, ответственность за нападение на активистов, в том числе, лежит на атмосфере ненависти к власти, которую создают сами активисты. И акция под стенами администрации президента — часть такой политики.

Власть априори виновата, несмотря на результаты ее работы, посетовал генпрокурор. Хотя фактически по всем нападениям на общественных активистов установлены исполнители. Луценко сообщил, что Нацполиция вместе с прокуратурой отправила в суд около тысячи подозреваемых в насильственных действиях и в отношении общественных активистов.

Надо отметить, буквально через два дня были задержаны подозреваемые в покушении на жизнь одесского активиста, одного из лидеров партии "Сила людей" Олега Михайлика. В него стреляли в упор. Активист потерял много крови, пережил кому, но сегодня состояние его здоровья стабилизировалось. Хотя пуля, застрявшая в теле, пока не извлечена.

Напомним, неделю назад, днем 22 сентября, Михайлик вместе с другими одесскими активистами участвовал в акции против очередной стройки на пляже "Ланжерон", где произошла стычка с полицией, а уже вечером его нашли окровавленным возле подъезда своего дома в центре города, на ул. Осипова, неподалеку от областного управления Нацполиции.

Задержанными оказались трое граждан Грузии, у которых нелады с законом были и раньше. Арест одного из них вылился в целое представление. В суде, после определения одному из них меры пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога, вспыхнула драка. Родственники задержанного уверяли, что он полностью парализован и совершить преступление не мог, а полиция утверждает, что он симулирует полный паралич. Чтобы развеять сомнения, прокурор Одесской области Олег Жученко заверил общественность, что задержанные обоснованно подозреваются в покушении на убийство одесского активиста. И что правоохранители работают над тем, чтобы установить заказчиков. По словам Жученко, нападение планировалось и готовилось заранее, поскольку за активистом велось наблюдение.

Что интересно, силовики попутно нашли и задержали двух подозреваемых и в нападении на представителя "Автомайдана", одесского активиста Виталия Устименко, который несколько месяцев назад получил ножевые ранения со стороны неизвестных. Ими оказались бывшие бойцы полка "Азов", военнослужащие 54-й мехбригады, числившиеся в списке дезертиров. Один из них ранее был судим за хищение оружия и в 2015 г. признан виновным, но от наказания был освобожден с трехлетним испытательным сроком. Одного задержали на территории Донецкой области, другого — Днепропетровской. Виталий уже опознал одного из нападавших.

Но будут ли найдены заказчики? Это главный вопрос, который поднимают активисты. Уверенности у них нет. Да и откуда ей взяться? Ведь даже генеральный прокурор Ю.Луценко на вопрос журналистов о том, смогут ли правоохранительные органы установить заказчиков нападений на активистов, ответил: "Время покажет". А прокурор области О.Жученко, отвечая на мой вопрос — каковы мотивы нападений на активистов, коль задержаны исполнители? — заявил, что "на это могут указывать факты или сами исполнители. Но они нам таких сведений не представляют".

За последние два года в самой Одессе совершено более десятка резонансных нападений на активистов. Однако ни Петр Порошенко, ни Юрий Луценко, ни Арсен Аваков так и не обратили свой пристальный взор на положение дел в Одессе. То, что президент страны справился о здоровье Олега Михайлика, ни о чем таком не говорит. В Одессу были направлены дополнительные силы для расследования данного преступления, а заодно и для оперативной отработки региона. Но эти меры вряд ли коснутся главного источника всех одесских бед — коррупции, с чем, собственно, и борются активисты.

Юрий Луценко сообщил о намерении провести в Одессе в самое ближайшее время координационное совещание вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Но главный месседж, по словам Луценко, будет очень простой: "своих в обиду не дадим". Он пообещал применить самые максимальные меры воздействия, но в рамках закона. При этом генпрокурор отметил, что одними карательными методами не удастся "привести Украину в каждый город", где обижают проукраинских активистов, и улучшить там ситуацию. Нужно действовать методами "пропаганды, любви и уважения", считает он.

Между тем одесские активисты твердят о другом. И требования выдвигают несколько иные. Сразу после нападения на Михайлика они потребовали от Киева отставки руководителя главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина и прокурора области Олега Жученко. Они уверены, что большинство нападений на активистов связано с их активной борьбой с коррупцией и грубыми нарушениями в градостроительной и земельной сферах города. А крышует все это полиция при полном отсутствии контроля со стороны прокуратуры. Посему Одесса, со своими давними криминальными традициями, лишь усиливает нынешний кровавый тренд страны.

Мы ее теряем. Такие заявления время от времени слышат одесситы от киевских политиков. Но Одесса потеряна давно, еще с середины 90-х, когда при правлении коммуниста Руслана Боделана город перешел под контроль определенной бизнес-группы, обосновавшейся в Лондоне. Именно эта финансово-промышленная группа всегда следила за сменой власти в городе. И почти всегда имела лояльных или даже своих мэров, как сегодня. Исключением был Эдуард Гурвиц. Чтобы его убрать с поста градоначальника в то время пролилось немало крови. Был убит и редактор газеты "Вечерняя Одесса" Борис Деревянко. Помнится, как один из местных телеканалов крутил записанное за границей интервью с криминальным авторитетом по кличке Ангел. Тогда он словно пастор учил одесситов жизни. Его имя до сих пор не сходит с уст политиков, активистов, журналистов, называющих его одним из "хозяев" Одессы, у коего на службе мэр Геннадий Труханов.

О связях Труханова, Ангерта и офшорных компаниях сказано немало. В этом году история об одесской мафии прозвучала в расследовании британского журналиста, который, будучи в Одессе, тоже испытал на себе все прелести одесской демократии. Когда Труханов отказал журналисту в интервью, тот попытался задать вопрос мэру на улице во время одного из городских празднеств. Но как только он выкрикнул свой вопрос о лондонской квартире Труханова, в ответ (и это при всем честном народе) британский журналист получил удар ниже пояса. Согнувшись, он уже не слышал ответа мэра: "Давайте отойдем в сторонку".

Вся страна могла наблюдать, как во время судебного процесса по избранию Труханову меры пресечения по подозрению в коррупции и растрате казенных средств вели себя титушки. Тогда был избит одесский активист Виталий Устименко. После второго судебного заседания, когда слушалась апелляция САП, разборки имели продолжение. На улице (титушек тогда не было) активисты давали пинка депутатам горрады, приехавшим поддержать мэра, и бросали в них камни. На обратном пути в кафе на трассе Киев—Одесса депутаты от мэрской партии "Доверяй делам" встретились с активистами. Выясняя отношения, один из них плеснул горячим кофе в лицо активисту. Мы, дескать, вас не трогали, а вы устроили суд Линча?

Одесса была потеряна во второй раз после Майдана, когда БПП сделало все для того, чтобы мэром города стал Геннадий Труханов. И сегодня вместе с фракцией Труханова в Одесской горраде "Доверяй делам" продолжает дерибанить город и опустошать казну.

Юрий Луценко советует проукраинским активистам найти мужество сотрудничать с властью ради защиты общих ценностей. Каких? В ситуации с Одессой трудно себе представить даже мирный диалог. Большая часть активистов ставит цель свергнуть Труханова с поста мэра. Нет диалога и с полицией, которую активисты обвиняют в крышевании коррупции и интересов крупного бизнеса. Можно сквозь пальцы смотреть на обвинения активистов, считая их голословными, что и делает местная полицейская верхушка. Но поведение стражей порядка выдает их с головой.

Стоит вспомнить резонансное столкновение между полицией и активистами в Горсаду на Дерибасовской осенью прошлого года. Напомним, тогда была анонсирована мирная акция в защиту бывшего Летнего театра, который представлял собой пустующую, поросшую травой площадку. Тесно зажатая старыми домами, она вместе с Городским садом, подаренным городу Де Рибасом еще в XIX в., является частью исторического ареала Одессы. И вот здесь (с разрешения городских властей) должен был вырасти торговый центр. Когда люди пришли на мирную акцию, то увидели огромное полчище экипированных полицейских во главе с начальником областного управления Дмитрием Головиным, которому во время столкновений активистов со стражами порядка камень угодил в голову. После этого случая несколько активистов попали в СИЗО. И за одного из них, Сергея Стерненко, губернатор области Максим Степанов внес залог.

Что, спрашивается, защищала полиция? Пустующую площадку? Старые ворота? Так они все равно были бы взломаны. (Они и сейчас стоят распахнутые для организации и проведения мероприятий и арт-проектов). Или полиция защищала интересы одного из местных олигархов, чье имя наравне с Ангелом тоже не сходит со страниц СМИ? Бизнесмена Владимира Галантерника, чье имя в городе стало уже нарицательным, активисты называют бизнес-партнером Труханова и одним из хозяев города, — настолько выросли за последние годы одесские активы его бизнес-группы. О них в июле с.г. активисты говорили на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Речь идет о таких знаковых для города и его туристической привлекательности объектах, как курорт "Аркадия-сити" на берегу моря, знаменитый "Привоз", который раньше был коммунальной собственностью, Старосенная площадь возле железнодорожного вокзала, отданная в аренду. С именем Галантерника активисты связывают и нашумевший проект застройки Школьного аэродрома, действующего военного объекта, у которого город изъял земли.

В конце сентября одесские активисты для достижения своих целей, а это борьба с коррумпированной властью и правоохранительной системой в городе, заявили о создании межпартийного объединения "Одесская политическая платформа", куда вошли одесские представители "Демальянса", "Народного руха Украины", партии "Сила людей" и др. Среди инициаторов были Олег Михайлик, на которого впоследствии было совершено покушение, и Михаил Кузаконь, лидер одесского РУХа. В начале августа его автомобиль, в котором находится он и журналист Григорий Козьма, на скорости таранил грузовик. По счастливой случайности они остались живы. Заказчики тоже не найдены.