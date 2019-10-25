Стойкий "оловянный" дипломат

Его часовая речь, которую конгрессмены слушали со "вздохами и затаенным дыханием", а также десятичасовой марафон ответов на вопросы создали целостную картину событий и действующих лиц, которые, собственно, и послужили причиной запуска процедуры импичмента.

Выступление посла настолько больно ударило по линии обороны Трампа, что поспешно были задействованы все подручные средства. На следующее утро группа конгрессменов-республиканцев пыталась ворваться в помещение для закрытых слушаний, настаивая, что американцы должны быть в курсе событий, что обвиняемый имеет право на защиту и что процесс в советском стиле недопустим. Хотя в состав трех причастных к расследованию комитетов входят почти полсотни республиканцев, а администрация Трампа сама отказалась принимать участие в работе созданного Конгрессом органа, то есть иметь возможность защищаться, и инструктировала государственных служащих игнорировать его. Львиная доля сенаторов-республиканцев стали соавторами резолюции, осуждающей расследование нижней палаты, и требует формального голосования по запуску процедуры импичмента, которой de facto не существует. Минюст переквалифицировал следствие с обычного в уголовное производство об обстоятельствах, связанных с проведением расследования возможных связей Трампа и его окружения с Кремлем.

Трамп назвал участников флешмоба "воинами", а республиканцев "никогда за Трампа", в частности и бывшего кандидата в президенты сенатора Митта Ромни, не исключившего возможности голосования за импичмент, — негодяями. Вполне предсказуемо дошло и до оскорблений американского дипломата и попыток дискредитировать его свидетельства. "Большими фальшивыми новостями" охарактеризовало их альт-правое издание Breitbart, бывший главный стратег Трампа Стивен Бэннон назвал слушание "кабинетом войны", а ведущий интернет-канала Yourvoice America даже обвинил Тейлора в тесных финансовых связях с компанией "Бурисма". Дальше всего пошла пресс-секретарь Белого дома, причислившая посла к "радикальным неизбранным бюрократам, ведущим войну против Конституции".

Такое бесцеремонное поведение уже давно стало фирменным стилем глашатаев с 1600 Пенсильвания авеню, несмотря на то, что ни мастер публичных коммуникаций, ни ее работодатели вместе взятые, не могут похвастаться таким послужным списком, как у критикуемого ими дипломата.

Уильям Тейлор — выпускник военной академии Вест-Пойнт и Гарварда, имеет за плечами шесть лет службы в Вооруженных силах, включая участие в боевых действиях во Вьетнаме, за что награжден Бронзовой звездой. Работал в министерстве энергетики, в аппарате Сената, в представительстве США в НАТО, в Государственном департаменте, занимая высокие дипломатические должности в Афганистане, Ираке и Израиле. На верительных грамотах посла США в Украине (2006–2009 гг.) стояла подпись президента-республиканца Дж. Буша. Собственно, посол Тейлор — достойный представитель той когорты американских государственных служащих, которые защищают национальные интересы США, проявляя свои политические вкусы разве что в избирательных бюллетенях.

Так что же вызвало столь болезненную реакцию Трампа и его окружения? Прежде всего то, что тщательно выписанная хронология событий и связей разоблачила специально выстроенную из должностных лиц (министра энергетики Рика Перри, посла США в ЕС Гордона Сондланда, а также спецпредставителя по переговорам по Украине Курта Волкера) и доверенных лиц президента (личного адвоката президента Рудольфа Джулиани) схему втягивания украинской власти в кампанию по дискредитации самого рейтингового противника из демократического лагеря; что приостановленное предоставление помощи имело целью давление на Киев; что государственный секретарь, по меньшей мере, был осведомлен об этом. Опосредованно показания Тейлора доказывают, что схема включала в себя не только посла США в ЕС и главу администрации, но и самого 45-го президента.

В середине июля посол впервые осознал, что предлагаемая Трампом в приветственном письме новоизбранному президенту Украины встреча в Белом доме обусловлена расследованиями в отношении компании "Бурисма" и "вмешательства" Украины в американские выборы 2016 г. 18 июля во время закрытой видеоконференции Тейлор узнает, что президент США через главу своей администрации поручил офису менеджмента и бюджета приостановить финансирование помощи Украине. Пентагон в течение суток положительно ответил на запрос Белого дома по поводу целесообразности восстановить помощь, что, наконец, произошло лишь спустя два месяца после этого.

На следующий день посол узнал подробности разговоров в Вашингтоне с секретарем СНБО Украины А.Данилюком и советником президента А.Ермаком, в частности, об увязке Гордоном Сондландом визита Зеленского с "расследованиями". Советник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прервал встречу, не желая участвовать в "наркосделке", посоветовав своим подчиненным держаться в стороне от внутриполитических вопросов и обратиться к юристам Белого дома.

Накануне "сверхсекретного" телефонного разговора президентов 25 июня, текст которой, впрочем, администрация Трампа сделала достоянием гласности с целью отбелить президента, Уильям Тейлор узнал, что Гордон Сондленд дал украинскому президенту совет заверить своего визави в готовности приложить все силы к проведению расследований. В тот же день Александр Данилюк высказал г-ну Тейлору нежелание президента Украины быть пешкой, которую используют в предвыборной кампании. Такое заявление явно контрастирует со словами Владимира Зеленского, сказанными во время пресс-конференции с Дональдом Трампом на Генассамблее ООН 25 сентября, об отсутствии давления, но это и понятно, ведь на кону стояла критически важная поддержка Соединенными Штатами государства, которое в течение пяти лет противодействует вооруженной и другим видам агрессии со стороны России.

1 сентября Уильям Тейлор сообщил Александру Данилюку, что помощь в текущем финансовом году может быть полностью потеряна, если ее не восстановят до конца месяца. Через несколько часов после того состоялась встреча президента Украины с вице-президентом США, которую Владимир Зеленский начал с высказывания обеспокоенности по поводу приостановления помощи. Майк Пенс прибег к рассуждениям о необходимости бороться с коррупцией и больше вовлекать европейцев, впрочем, пообещал вечером переговорить с президентом. Выяснилось также, что Гордон Сондланд посоветовал Андрею Ермаку не ожидать помощи, пока украинцы не пообещают расследовать дело "Бурисмы". Таким образом, твиттер-заметка Трампа о том, что "ни Тейлор, ни любой другой свидетель не доказал, что украинцы знали о приостановлении помощи", свидетельствует лишь о том, что его автор не прочитал и половины показаний посла.

Текст насыщен любопытными подробностями, но хотелось бы выделить три эпизода, наиболее красноречиво свидетельствующие о профессиональных и этических качествах Уильяма Тейлора. В конце июня, во время встречи Курта Волкера и Уильяма Тейлора с командующим ООС генерал-лейтенантом Александром Сырским в Станице Луганской, командующий поблагодарил за американскую помощь. Посол чувствовал себя неловко: он знал, что ее приостановили. "Трамп должен был проявить больше уважения к главе другого государства", — заметил Тейлор Гордону Сондланду, который объяснял желание Трампа поместить Зеленского в "публичную коробочку" через публичное поручение начать расследование. На абстрактные соображения посла в ЕС, что Трамп как бизнесмен ожидает оплаты "должника", прежде чем выписать ему чек, Тейлор заметил, что украинцы ничего не должны президенту Трампу, а удерживать военную помощь ради достижения внутриполитических целей — это безумие.

Свое выступление посол Тейлор завершил двумя украинскими историями. В первой, с информаторами, Джулиани, альтернативными каналами, услугами за услугу, коррупцией и вмешательством в выборы, — Украина является объектом. В другой, в которой речь идет о субъектном государстве, — существует двухпартийная поддержка молодой нации, которая освобождается от своего прошлого, противодействует агрессивной России и хочет быть частью Западного мира. Можно сказать, что есть и две американские истории. В первой политики-прохиндеи и кремлевские прокси-силы стараются еще глубже погрузить Украину в американские внутриполитические распри, чтобы достичь, в лучшем случае, своих недальновидных целей, а в худшем — потери ею критически важной поддержки Вашингтона в экзистенциональном противоборстве с Империей зла. Счастливая американская история требует единения, подлинных преобразований в государстве и взвешенной профессиональной дипломатии, ведь стратегической целью Украины является выход на союзнический уровень отношений с США, какими бы политическими оттенками ни был окрашен Белый дом. Впрочем, пока там находится Дональд Трамп, очевидной задачей является, скорее, преодоление негативных последствий и управление рисками, рожденными его, так сказать, неортодоксальными подходами.