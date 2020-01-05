Списки педофилов для педагогов. Защитит ли детей реестр сексуальных преступников?

Недавно Верховная Рада приняла Закон о введении Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего, и усилении ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего, прозванный в народе законом о химической кастрации педофилов.

Этот закон медиа успели окрестить "украинским Законом Меган" — по названию принятого в 1994 году Конгрессом США закона, открывшего доступ к базе данных лиц, осужденных за половые преступления. Закон постоянно критикуют, поскольку он почти не влияет на количество преступлений и приводит к чрезмерному вмешательству в частную жизнь.

Защита детей — одна из любимых тем у популистов. Вот и в этот раз парламентарии отличились страстными речами, но результат оказался неэффективным: под яркой оберткой обнаружилась вязнущая в зубах мерзкая ириска.

Доработанный проект 0887, унаследованный депутатами от парламента предыдущего созыва (во время работы которого был зарегистрирован под номером 6607), является результатом двухлетней дискуссии законодателей и экспертов. Он, среди прочего, предусматривал добровольную химическую кастрацию преступников, больных педофилией, и приговоренных по соответствующим статьям Уголовного кодекса, а также "полузакрытый" реестр осужденных за преступления против половой свободы малолетних. В начале июля 2019-го, по требованию более 150 депутатов, Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента, впрочем, в повестку дня внесли и законопроект 6449 авторства Олега Ляшко и его радикальных коллег. 12 июля парламент принял законопроект 6449 сразу в целом и принял в первом чтении за основу проект 6607.

Законопроект Олега Ляшко внедрял принудительную химическую кастрацию для всех лиц, совершивших половые преступления относительно ребенка, — как больных педофилией, так и здоровых людей, а также открытый реестр лиц, совершивших такие преступления. Эксперты подчеркивали, что такой подход нарушает права человека, а принудительная химическая кастрация является нечеловеческим обращением, поэтому президент наложил вето. Но в конце концов обновленная редакция законопроекта 0887 (6607) была принята, и он ожидает подписи президента.

Сначала идею закона составляла, в том числе, добровольная химическая кастрация. Но во время подготовки ко второму чтению в этой части кастрирован был закон. Украина оказалась не готова к введению добровольной химической кастрации. Кое-где контраргументом стала коррупционная составляющая, кого-то убедили в основном вредные для организма последствия применения препаратов для химической кастрации.

Закон предусматривает незначительное продление срока лишения свободы за изнасилование ребенка и дополняет соответствующие статьи Уголовного кодекса новыми частями. Теория и практика доказывают, что механическое продление сроков наказания (особенно несущественное) не сильно влияет на преступность. Мало того, хаотичные правки в Уголовный кодекс разбалансируют его и создают ситуацию, когда за изнасилование, контрабанду леса, жестокое обращение с животными в присутствии ребенка или похищение автомобиля можно получить одинаковые сроки заключения. А это уже приводит к тому, что уголовный кодекс перестает быть инструментом общественной справедливости.

Законодатели действительно сделали страшную вещь, уравняв санкции за убийство, сопряженное с сексуальным преступлением, с санкциями за повторное сексуальное преступление относительно малолетних. При этом для такого убийства Уголовный кодекс устанавливает "вилку": 10–15 лет лишения свободы или пожизненное, а за повторное сексуальное преступление относительно малолетнего новый закон предлагает наказывать заключением на 15 лет или пожизненным. Во-первых, такая формулировка без вилки нарушает общие правила конструирования санкций и сужает возможности суда при индивидуализации наказания. Во-вторых, это едва ли не побуждает преступников не только совершить сексуальное насилие, но и убить жертву, поскольку наказание грозит идентичное или даже меньшее, а еще — свидетельствовать в суде будет некому.

К лицам, осужденным за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица, применяется административный надзор на срок до погашения судимости, но и после этого могут быть наложены обязательства сообщать органам Национальной полиции об изменении места жительства или пребывания дополнительно в течение трех или шести лет.

Кроме того, закон предусматривает создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего, администрировать который будет Минюст.

При этом закон направлен на "осложнение жизни" именно преступникам, совершившим сексуальные преступления против малолетних лиц (в возрасте до 14 лет), и не касается посягательств на сексуальную свободу несовершеннолетних (от 14 до 18 лет), которые, несмотря на это, являются детьми. Это недостаточно последовательный шаг, если цель инициативы — защита детей.

Эксперты Ассоциации УМСПЧ во время доработки законопроекта подчеркивали, что законодательного закрепления права пользования реестрами недостаточно. Непременно должна быть обязанность проверять претендентов на должности для всего перечня руководителей соответствующих заведений и учреждений. Без этого любой запрос может считаться незаконным. Фактически, все "читатели" реестра получат формальное право доступа к реестру, но не будут иметь полномочий для проверки информации. Еще интересно, — что же будут делать руководители детских учреждений, увидев в реестре своего претендента? Ведь закон не запрещает брать таких на работу.

В целом, идея полуоткрытых реестров создает много проблем. Кто-то должен проверять пользователей перед предоставлением доступа, контролировать правомерность и законность запросов, и т.п. Эта схема создает широкое поле для манипуляций и слива персональных данных. А создание эффективных механизмов защиты персональных данных было одним из условий для визовой либерализации со странами шенгенской зоны.

Во время подготовки ко второму чтению мы предложили более простой и менее рискованный путь — создать закрытый реестр для правоохранителей с возможностью лица получать справку о себе (она может быть и электронной, не обязательно на финской бумаге с вензелями и позолотой). В других законах, регулирующих деятельность учебных заведений и заведений детского досуга, — предусмотреть обязанность претендента на должность предоставлять такую справку и запретить сексуальным преступникам претендовать на такие должности.

Почему парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности не согласился пойти этим путем? Ответ банальный и печальный, — это считалось бы концептуальным изменением законопроекта ко второму чтению, чего тогда не позволял Регламент Верховной Рады. Но ради результата можно было подготовить новый закон и принять позже, сделав его качественным. Вместо этого парламентарии решили принять закон неэффективный и популистский.

Пользователями реестра законодатель определил следователей, прокуроров и других уполномоченных лиц Нацполиции и ГБР, — речь идет о десятках тысяч людей. Получать данные смогут также должностные лица госорганов, назначающие руководителей и заместителей руководителей учебных заведений и заведений здравоохранения, предоставляющих соответствующие услуги детям, а также руководители этих заведений — при принятии людей на работу. Это, в целом, могут быть сотни тысяч людей, которые по запросу смогут получить информацию о ком угодно, — требований к запросу закон не устанавливает. Поэтому это, скорее, "полузакрытый" реестр, и такой подход не является сбалансированным.

Еще один вопрос, который кажется нерешенным, — срок хранения информации в реестре педофилов. Лицо считается таким, что не привлекалось к уголовной ответственности, после снятия или погашения судимости. Но новый закон прямо указывает, что реестр будет содержать информацию в том числе и о таких лицах. И здесь еще одна коллизия: не может официально несудимое лицо числиться в реестре, название которого начинается словами "Единый реестр лиц, осужденных за преступления…"

О сроке можно сделать выводы разве что по двум моментам: информация в реестр вносится на основании приговора, а исключается — в случае его отмены. Но такая неопределенность неприемлема для закона. В то же время срок хранения такого рода информации может быть достаточно длительным. Так, Европейский суд по правам человека в решении по делу Б.Б. против Франции признал тридцатилетний срок хранения информации в реестре сексуальных преступников приемлемым при условии соблюдения стандартов защиты персональных данных.

Президент Украины в своих предложениях к ветированному закону 6449 обратил внимание на то, что Европейский суд по правам человека в решении по делу Зед против Финляндии определил, что разглашение информации может иметь разрушительные последствия для частной и семейной жизни соответствующего лица, его социального и профессионального положения, подвергая опасности бесчестия и изоляции.

Как решить проблему? Переименовать реестр и сделать его закрытым, предоставив доступ к нему только профильным работникам органов правопорядка и прокуратуры. Установить четкий срок хранения и основания для обработки информации в реестре. Вносить туда информацию и о лицах, совершивших сексуальное преступление против несовершеннолетних. Дать возможность людям бесплатно и (по необходимости) онлайн получать справку о себе. Законом обязать кандидатов на должности, связанные с работой с детьми, предоставлять справку от держателей реестра и запретить назначение на такие должности лиц, когда-либо осужденных за сексуальные преступления против детей. Пересмотреть в санкциях предлагаемые изменения для соблюдения баланса в Уголовном кодексе. В то же время этот закон президенту следует ветировать, как он уже сделал это с его радикальным "братом".