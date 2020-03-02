С приходом новой властной команды все чаще начали звучать призывы сосредоточиться на гуманитарном аспекте войны на Востоке, искать пути примирения по обе стороны от линии размежевания. Так, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо объявил о старте Национальной платформы примирения и единства. Запуск платформы отложили из-за очередного локального обострения на линии размежевания, но инициаторы уже заявили, что не отказываются от своей идеи. Задача этой платформы, по замыслу ее авторов, — "наводить мосты", а также помогать людям, живущим по обе стороны от линии размежевания, "слушать" и "слышать". Коммуникация, как и природа, не терпит пустоты, поэтому, словно стебельки травы, пробьется даже через асфальт. Надо только время. А времени с начала боевых действий в Донбассе прошло уже довольно много. Нынешняя же активизация разговоров о коммуникации с ОРДЛО не означает, что до сих пор коммуникация не восстанавливалась и не выстраивалась в разных формах и разными способами.

Этот факт подтверждают и исследования, посвященные горизонтальным связям между оккупированным и неоккупированным Донбассом, проводившиеся в течение последних полутора лет. Одно из них, проведенное в период с конца 2018-го по конец 2019 года в виде трех волн опроса, дает понимание того, в каком состоянии мы подходим к этому диалогу и каков потенциал для его расширения. (Во время первой и второй волн исследования было опрошено по 800 респондентов на подконтрольной части Донбасса. Во время третьей волны — опрошено 1200 респондентов. Выборка репрезентативная для подконтрольной части Донбасса, многоступенчатая, с квотным отбором на последнем этапе.)

Из соображений безопасности опросы проводились на подконтрольной территории, а также в "серых зонах". Все три волны — проведенные в декабре 2018-го, марте 2019-го и октябре 2019 года, — показали довольно похожие результаты. Поэтому почти через шесть лет после утраты контроля над частью Донецкой и Луганской областей можно говорить об определенной устойчивости коммуникативных стратегий наших граждан по обе стороны от линии размежевания. Так какие они сейчас, и каким образом граждане адаптировались к новой реальности?

В нынешних условиях — боевые столкновения, информационная война, экономическая блокада, ограничение передвижения и прочее — легче говорить о связях, предшествовавших событиям 2014 года, чем об установлении новых. Так какие стимулы для граждан на подконтрольных территориях поддерживать контакт с гражданами с неподконтрольных территорий? Очевидно, один из главных стимулов — многолетние отношения, которые предшествовали началу войны и основывались на семейных узах или близких дружеских связях. Согласно опросу нашего Исследовательского центра SPHERA, у 29% жителей подконтрольных районов Донецкой и Луганской областей есть родственники, постоянно проживающие в ОРДЛО. Еще 28% ответили, что у них на неподконтрольных территориях есть близкие друзей. Динамика за конец 2018-го — конец 2019-го не демонстрирует почти никаких отличий в ответах респондентов, поэтому можно говорить о некоторой устойчивости контактов в Донбассе. Таким образом, через без малого шесть лет после возникновения линии размежевания и боевых действий там у большинства жителей подконтрольных районов до сих пор есть причины поддерживать связи с жителями оккупированных территорий. И абсолютное большинство этих людей заявляет, что поддерживает связи со своими родственниками и друзьями на оккупированных территориях. Для этого они используют разные средства связи, среди которых лидируют мобильные телефоны (свыше 60% используют их), а также мессенджеры (около 30%), скайп (21%), социальные сети (около 20%), электронная почта (5%).

Частоту общения можно назвать достаточно интенсивной, ведь больше половины тех, у кого есть родственники на неподконтрольных территориях Донбасса, рассказывают, что общаются с ними довольно часто — по крайней мере один раз в неделю. Частота общения с близкими друзьями немного ниже, но и в этом случае речь идет о постоянном и довольно частом общении с помощью разных средств.

Кроме частоты общения, важно, приводит ли это общение к спорам, в частности к таким, которые приводят к ухудшению отношений. Большинство опрошенных (65%) утверждает, что во время общения точки зрения их и родственников с неподконтрольных территорий почти всегда или практически каждый раз совпадают. Расхождение во взглядах отмечают всего 6% опрошенных. О чем же говорят во время своих контактов жители подконтрольных и неподконтрольных частей Донбасса?

Абсолютное большинство утверждает, что прежде всего они обсуждают собственное здоровье и последние новости из жизни семьи, друзей и знакомых. Также чаще других тем они обсуждают события в своих населенных пунктах и тарифы. Это касается как тех граждан, у кого в ОРДЛО остались родственники, так и тех, у кого там проживают близкие друзья. И самое главное: тему политики, а также пути решения ситуации в Донбассе обсуждают меньше всего, — об этом заявили всего несколько процентов опрошенных из обеих категорий. Таким образом, обсуждения потенциально острых тем в основном избегают. Вместо этого жители Донбасса в процессе диалога пытаются концентрироваться на нейтральных и эмоционально объединяющих событиях и новостях. Именно поэтому, можно предположить, их общение довольно интенсивное, а сами разговоры, по их признанию, нечасто заканчиваются спорами и ссорами. Кроме того, можно предположить, что за последние почти шесть лет, особенно в 2014–2015 годах, которые характеризовались самыми драматичными боевыми действиями, часть контактов была прервана из-за непримиримых позиций и расхождения во взглядах друзей и даже родственников, поэтому некоторая часть респондентов ответила об отсутствии актуальных контактов с ОРДЛО. Или же, возможно, они старательно избегают в своих разговорах острых углов и выбирают только те темы, где вероятность конфликта небольшая. Также не исключено, что часть жителей с откровенно проукраинской позицией выехала на подконтрольную территорию.

Благодаря всем этим факторам, общение на будничном уровне между гражданами по обе стороны от линии размежевания только в отдельных случаях приводит к спорам и ссорам. Есть еще один фактор, о котором следует сказать: общение на политические темы и о событиях в Донбассе тоже не обязательно становится причиной споров, ведь точки зрения в этих вопросах не полностью противоположные. Об этом свидетельствуют как поддержка некоторых сценариев решения ситуации в Донбассе, так и оценка того, с кем воюют украинские силовые структуры, а также информационные преференции, демонстрируемые жителями подконтрольных частей Донецкой и Луганской областей. И это уже тема для отдельной статьи.

Как вывод, можем утверждать, что, несмотря на боевые действия, экономическую, информационную и другие блокады, на горизонтальном межличностном уровне коммуникация между жителями Донбасса не прекращалась. Она подверглась ограничениям, но за эти годы граждане адаптировались и выработали коммуникационные стратегии, позволившие им сохранить контакты. Для этого они используют весь спектр информационных и коммуникационных технологий, а сами контакты достаточно постоянные и интенсивные. При этом политические и чувствительные темы, сознательно и неосознанно, не становятся главным смыслом этих контактов и не приводят к их ограничению или прекращению. Принимая во внимание крайне низкое доверие к украинским средствам массовой информации и в целом к украинской власти, демонстрируемое жителями неподконтрольных территорий, даже такой мостик коммуникации очень важен и сохраняет все условия для реинтеграции этой части Донбасса в украинский дискурс. Следовательно, на будничном межличностном уровне жители подконтрольных территорий "слышат" Донбасс и даже ему отвечают.

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