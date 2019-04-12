Месть президента и демарш губернатора

Президент страны решил поменять коней на переправе и убрать Степанова накануне решающего тура выборов. Но вряд ли такой ход прибавит Петру Порошенко бонусов на Одесщине, да и стране в целом. Месть за личный провальный результат в первом туре выборов — скверная история.

Сразу после оглашения итогов голосования президент заявил, что услышал всех и сделал выводы. Но ситуация с отставкой Степанова скорее свидетельствует об обратном. 40 минут Петр Порошенко и Виталий Ковальчук уговаривали Степанова написать заявление "по собственному". Не уговорили. Эпопея с его увольнением, тянувшаяся с прошлых выходных и вылившаяся в демарш губернатора из-за понуждения его написать заявление по собственному желанию, а также неконституционность указа президента об отстранении его от должности, завершилась в действительности не поркой губернатора, а скандалом. И это скандал связан не с результатами работы Степанова на посту руководителя области, а с выборами президента, с итогами волеизъявления, с неприменением губернатором, как это странно не звучит, админресурса. Речь идет о нашумевших социальных выплатах из бюджета малоимущим гражданам накануне выборов.

"Сетка" не прошла

Одесская область еще в феврале попала в фокус тех, кто изучал эту технологию подкупа. Засветилась объявлениями о выделении матпомощи и бланками заявлений на имя губернатора для ее получения. Гражданская сеть "ОПОРА" даже отдельно исследовала эту тему. Фактов подкупа на Одесчине не обнаружила, но заявила, что выделение разовой помощи перед выборами может расцениваться как злоупотребление админресурсом. И даже призвала Одесскую ОГА отложить выплаты на послевыборный период. С таким требованием выступили и часть депутатов облрады. Но Степанов тогда резко выступал против остановки выплат. "Это областная программа соцпомощи, и выборы тут ни при чем", — заявил в сердцах Степанов на заседании облрады, рассматривавшей данный вопрос.

Дело в том, что в Одесской области был иной принцип выделение разовой помощи. Деньги на выплату наименее защищенным гражданам (а было выделено на этот год 90 млн грн.), депутаты дополнительно заложили в областную комплексную программу социальной поддержки населения на 2018–2020 гг. И приняли механизм распределения, который в общем-то ничего не имел общего с принципом работы "сетки" (раздачи по 1 тыс. грн за голосование за определенного кандидата).

Для получения денег нужно было предоставить в районные и городские управления соцзащиты населения заявление на имя губернатора и пакет документов, который поступал в департамент социальной и семейной политики ОГА. И затем рассматривался на координационном совете по вопросам соцподдержки с участием депутатов всех фракций помощь полагалась тем, у кого доход или пенсия менее 2500 грн в месяц и нет субсидии и льгот на оплату коммунальных услуг. Выплаты должны были проводиться в течение года, по мере обработки обращений.

Однако после разоблачения "сетки", которая была выявлена в других областях; после шума поднявшегося не распознавшими разницу в методике оказания материальной помощи; после ажиотажа вокруг получения помощи и вала заявлений -- Степанов вынужден был перенести выплату денег на период после 22 апреля, чтобы не было и намека на подкуп избирателей. В итоге порядка 7–8 тысяч человек, по которым принято положительное решение, смогут получить материальную помощь после выборов.

Сколько бы прибавили голосов президенту благодарные за одноразовую помощь малоимущие граждане — неизвестно, но строптивость губернатору не простили. Петр Порошенко заявил, что он не знал о переносе выплат людям, иначе бы сразу же уволил Степанова.

А вот министр МВД Арсен Аваков, чье ведомство занимается "сетками", — иного мнения. После заседания Кабмина, согласовавшего отставку Степанова, Аваков, голосовавший против, заявил, что губернатор Одесчины противодействовал фальсификации, и заблокировал "сетку".

Разрыв почти в пять раз

С точки зрения главы государства, именно губернатор оказался в ответе за его низкий результат на Одесчине. Это четко дал понять Порошенко, который оказался вместе со Степановым в студии телеканала 1+1 в четверг в программе "Право на владу".

В Одесской области по итогам первого тура выборов Петр Порошенко получил всего-то 9,08% голосов. Это едва ли не в пять раз меньше, чем у лидера президентской гонки Владимира Зеленского, набравшего 41,26 %. Тогда как штаб Петра Порошенко, со ссылкой на социологию, показывал поддержку президенту на уровне 15–18 %. Более того, родная для Порошенко Бессарабия отдала больше всего голосов за пророссийского кандидата Юрия Бойко. Он лидировал здесь в двух округах — с центром в Арцизе (округ №142) и с центром в Измаиле (№143), где Бойко получил соответственно 35,07 и 36,02% голосов, опередив Владимира Зеленского. А Петр Порошенко — всего 8,83 и 6,77 % соответственно. Последняя цифра — наихудший результат. И это в округе — вотчине семьи Урбанских, членов БПП. К тому же Анатолий Урбанский возглавляет Одесскую областную раду. Но Петр Порошенко всю ответственность за провальный результат первого тура выборов на Одесчине возложил не на свой предвыборный штаб и соратников по партии, а лишь на губернатора. Во всяком случае, публично. Хотя Степанов со своей стороны как глава региона четко отрабатывал инициативы президента и прославлял реформы и достижения под умелым руководством Петра Алексеевича.

Надо отметить, еще ниже результаты, чем по Одесской области, у Петра Алексеевича в Днепропетровской (8,32%), Харьковской (8,52), Запорожской (8,76), Луганской (6,58%) областях. Но никаких кадровых решений со стороны президента в отношении тамошних губернаторов не последовало. Главу государства, оказывается, задел как раз тот факт, что столь низкий результат он получил именно в родной ему Одесской области, которая получала больше денег, чем другие.

Порошенко пообещал, что Одесчиной больше не будут управлять варяги. Он признал, что назначения губернаторами Игоря Палицы, Михеила Саакашвили и Максима Степанова были кадровыми ошибками.

Вместо Степанова временно исполнять обязанности председателя Одесской ОГА президент своим указом назначил первого заместителя губернатора, депутата областного совета от БПП Сергея Паращенко, выходца из Бессарабии. До назначения в ОГА он возглавлял фракцию БПП в облраде и руководил крупным фермерским хозяйством. Паращенко стал заместителем Степанова совсем недавно, в середине марта. Ранее этот пост занимал Александр Терещук, бывший руководитель Киевской милиции, которого Порошенко вернул в столицу, и поставил во главе Киевской области. Теперь надежды президента на Одесчине будет оправдывать бывший регионал, который уже успел попасть под четкий прицел гражданской сети "ОПОРА". Но это детали, главное для президента — преданность. Новоиспеченный и.о. уже взял под козырек и пообещал неукоснительно соблюдать требования Петра Порошенко как главы государства и Верховного главнокомандующего.

Политическая расправа

Вряд ли наделавшая столько шума отставка одесского губернатора принесет главе государства дополнительные бонусы на выборах. О пользе Одесскому региону, понятное дело, речи вообще не идет. Ради любви избирателей Петр Порошенко наказал не Максима Степанова, а, скорее, себя. Ибо непонятно, на что рассчитывал глава государства, принуждая губернатора писать заявление по собственному желанию? На тихий, покорный уход? Я, мол, тебе должность дал, я ее у тебя и отниму? На мужской разговор внутри "семьи"? Но Степанов никогда не был членом команды Порошенко. Да и должность губернатора он получил не прямо из рук президента, а выиграл поначалу конкурс на должность председателя Одесской ОГА. Понятно, что без благословения главы государства их ситуативный союз вряд ли состоялся бы. Но Степанов не слуга Порошенко. Как он сам выразился, "я работаю на страну, а не на президента", как бы это пафосно ни звучало.

Да, для Степанова должность губернатора была выгодным трамплином к более высоким постам в Киеве. Это ни для кого не секрет. Но руководить областью ему нравилось, тем более что он был на своем месте. Как системный менеджер он восстановил управляемость областью и со рвением и энтузиазмом осуществлял проекты и двигал реформы — в медицине, образовании, социальной сфере, инфраструктуре. Другое дело, насколько быстро и эффективно. Но это уже несколько иная история.

И, надо сказать, к деятельности Степанова на посту губернатора у Петра Порошенко до старта выборов не было претензий. Напротив, глава государства демонстрировал удовлетворенность его работой во время частых визитов на Одесчину. Да и сам Степанов, можно сказать, с неприкрытым рвением, как и подобает доморощенному чиновнику, прославлял достижения Петра Порошенко и его реформы.

Но теперь, после первого тура выборов, разгневанный глава государства, заявил, что Одесская область под руководством Степанова упала в рейтинге регионов на 8 позиций и занимает третье место с конца. Хотя на Одесскую область шло приоритетное финансирование, а это миллиарды гривен. А потому Петр Порошенко ожидал от родной Одесчины лучшего результата. По словам главы государства, губернатор — политическая должность, и та оценка, которую получил президент на выборах, зависит, в том числе, и от работы председателя облгосадминистрации.

"Было бы очень удивительно и нечестно перед общественностью Одесчины еще вчера говорить им о наших проектах — в инфраструктуре, медицине, образовании, а сегодня написать заявление об уходе", — прокомментировал губернатор свое неповиновение президенту. На своей странице в Фейсбук Степанов выложил свое фото, на котором он держит белый лист бумаги с надписью "Обеспечил честные выборы! Отстранен?", дав понять причину его увольнения. Вслед за ним к участию во флешмобе в соцсетях присоединились его коллеги — сотрудники Одесской областной госадминистрации, чиновники других госслужб и ведомств, медики, работники образования. Подхватив главный месседж "Выборы прошли честно. За что отстранен Степанов?", они вместе с губернатором по сути продемонстрировали свое чиновничье неповиновение президенту страны. "Бунт" — именно такими заголовками пестрел интернет в начале этой недели.

Если власть в стране поменяется, Степанова, скорее всего, не забудут. Важно, чтобы он на новой должности не забыл, что бунтовать против несправедливости и самодурства можно начинать не только "под занавес", а в любой момент. Если в приоритете страна.