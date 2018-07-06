Лето олигарха

Помнится, четверть века тому премьер Леонид Кучма призывал парламент превратить отечественную политику в искусство масштабных рывков.

Случилось иначе. Политика в Украине стала высоким искусством масштабных "кидков". Действующий гарант — не последний в этом артистичном ремесле. Посему любое "деловое" предложение Петра Алексеевича официальные партнеры, временные попутчики и потенциальные союзники воспринимают с изрядной долей скепсиса. Тем более — в условиях опасной близости будущих выборов.

"Порошенко договаривается с Яценюком и Аваковым о совместном списке на парламентских выборах". "Порошенко договаривается с Тимошенко об ограничении президентских полномочий и ее будущем премьерстве в обмен на избрание его главой государства". "Порошенко договаривается с Бойко о совместной борьбе против Тимошенко". "Порошенко договаривается с Тимошенко о совместной борьбе против Гриценко". "Президент договаривается с Тимошенко ("Народным фронтом", "Оппозиционным блоком") о досрочных парламентских (президентских) выборах". Et cetera. Недели не проходит, чтобы умы политически озабоченных обывателей не смущали очередным слухом об очередных тайных переговоров президента.

Принять любой из этих слухов за чистую монету легко. Ибо Петр Алексеевич — суть негоциант, "тереть" со всеми обо всем, дабы купить подешевле и продать подороже, — его фирменный стиль. Не удивлюсь, если насельник Банковой, к примеру, пойдет на переговоры с Коломойским о возвращении "Приватбанка" в обмен на контроль над "1+1". Поверить трудно разве что в разрекламированные Тимошенко "терки" Порошенко с главарями ОРДЛО. Хотя бы потому, что любой вопрос, связанный с Донбассом, утрясать придется не с каким-то водевильным Захарченко, а с Путиным. А украинский президент для российского — не переговорщик.

Речь идет о понятной истории с неясными перспективами. Порошенко борется за себя. Пытаясь вовлечь в свои игры всех. Но Петру Алексеевичу никто не верит. Памятуя о прежних "кидках". И с Петром Алексеевичем все меньше считаются. Каждый новый рейтинг уменьшает количество желающих на него ставить и готовых в него вкладывать.

По имеющейся информации, главный советчик Порошенко по предвыборным вопросам Игорь Грынив периодически рекомендовал патрону не искушать судьбу и сыграть в досрочные президентские выборы. Пока уровень доверия не упал до неприличного, а соперники не успели развернуть штабы.

Арсенал средств, используемых действующими отечественными властителями для сохранения себя у руля, известен, — PR, админресурс и подкуп.

PR. Гарант старательно перерезал ленточки и развешивал медали, но, как показали закрытые опросы, очков ему это не прибавило.

"Безвиз" уже отыгран как яркий медиа-повод, требуются свежие впечатляющие победы. Децентрализацию ловко "перепиарил" на себя прыткий премьер. Вопрос о введении миротворческой миссии на Донбасс отложен не неопределенный срок. Много надежд возлагалось на томос об автокефалии Украинской Церкви, но Константинополь не спешит с его обнародованием. Если ранее речь шла об июле, теперь возможная дата оглашения благой вести перенесена то ли на август, то ли на сентябрь. И насколько четко будет прописана церковная независимость Киева пока не слишком ясно. Согласно различным соцопросам, данная тема волнует от 20 до 31% населения, что существенно меньше ожидавшегося властью. Куда больше возбуждает избирателя перспектива отмены депутатской неприкосновенности. Но 300 голосов, необходимых для этого, в Раде пока не набирается. Не помогла и уловка: президентский законопроект предусматривает ликвидацию иммунитета для нардепов следующего созыва. Однако большинство действующих парламентариев мечтает о новой каденции, а потому совершать "обрезание" не торопится. Хотя президент не оставляет попыток "додавить" их.

Админресурс. Тоже не все для президента радужно.

Вследствие децентрализации главными распорядителями этого капитала оказались мэры и руководители органов местного самоуправления. Они же, согласно исследованиям, превратились в наиболее эффективных предвыборных агитаторов. Влиять на них так, как на глав местных администраций, Порошенко не может. Но способен держать их на крюке при помощи прокуратуры (ресурс Нацполиции Банковой недоступен). Способ действенный, но лишь отчасти. Досрочные президентские выборы возможны только в случае добровольной отставки президента. С этого момента его царственная карета превращается в тыкву. И.о. главы государства становится спикер — не самый лояльный к Порошенко персонаж. А сам бывший гарант оказывается просто кандидатом в президенты, одним из многих. И ныне как бы лояльные к Петру Алексеевичу Кернес, Труханов и иже с ними, могут утратить должную отзывчивость в отношении гражданина Порошенко. Тем более что (по некоторым данным) действующий глава ГПУ активно трансформирует прокурорский ресурс. Он превращает его из механизма президентского влияния в инструмент повышения собственного веса. Такой актив может оказаться весомым аргументом в будущих переговорах о дальнейшей политической судьбе Луценко. Который, по-прежнему, верит в себя и не слишком верит в счастливую судьбу нынешнего патрона.

О степени реального влияния главы государства на мэров можно отчасти судить хотя бы на примере киевского городского головы. По нашей информации, Петр Алексеевич не так давно требовал от Виталия Кличко публично заявить о нежелании участвовать в президентской гонке и готовности поддержать Порошенко. Но пока не добился своего. При том, что речь идет о формальном соратнике гаранта, обычно чутком к просьбам вождя. Более того: люди близкие к градоначальнику утверждают, что Кличко в самом деле на планирует выдвигаться в президенты, невзирая на давление части своего окружения.

Подкуп. Да, в наших реалиях, штука зело действенная.

Но лица, определенные на роль кассиров, уже сомневаются, стоит ли давать столько, сколько просят. Поскольку давать придется на еще не сбитого, но уже пикирующего летчика. Кроме того, отдельные кандидаты в президенты располагают еще бóльшими ресурсами материального стимулирования населения. Москва, знаете ли, не спит. Путин раскладывает фаберже в разные корзины.

Еще одним аргументом (и весьма веским), удерживающим Порошенко от искушения сыграть в досрочные президентские, является боязнь негативной реакции Запада. Петр Алексеевич рассчитывает, что в случае проигрыша, как минимум Меркель и Туск, смогут уберечь от неприятных последствий, от посягательств на его свободу и его бизнес. Не думаю, что он уже получил подобные гарантии. Но склонен полагать: в случае резких телодвижений о возможном покровительстве западных лидеров нынешний президент Украины может забыть. Досрочные президентские выборы как раз и относятся к разряду особо нежелательных выкрутасов.

И, наконец, последнее. Успех операции при столь сложных стартовых условиях возможен при наличии искушенного начштаба. Глава АП Райнин на эту роль не тянет вполне очевидно. Секретарь Совбеза Турчинов, наиболее очевидный кандидат на подобную должность (насколько известно), в очередной раз ответил очередным отказом.

Отчасти из-за тупика, куда, похоже, окончательно уткнулись переговоры между Порошенко и "Народным фронтом". НФ все еще не понимает, как ему взлететь на парламентских, но чем отчетливее падение соратника по властной коалиции, тем меньше хочется думать о совместном политическом парении. Кроме того, и Яценюк, и Аваков Петру Алексеевичу откровенно не доверяют. А он — им. "Таможенная история", вероятно, стала точкой невозврата.

Масла в огонь, надо думать, могла подлить история с погромом в харьковском горсовете. 20 июня группа чрезмерно активных граждан (по утверждениям местных журналистов, имеющих отношение к Нацкорпусу), пользуясь чрезмерной пассивностью правоохранителей, устроила небольшой бедлам. По нашим сведениям, министр внутренних дел, не испытывающий сильной любви к харьковскому мэру, тем не менее изрядно удивился, что его ресурс (служебный и общественный) кто-то использовал без его ведома. Экспресс-расследование вывело Авакова на потенциального заказчика инцидента: собранные им сведения якобы указывали на главу АП Райнина (продолжающего контролировать Харьковскую ОГА и после переезда в Киев). Если это и так, то, скорее всего, заваруха была личной инициативой Игоря Львовича, время от времени напоминающего о себе Геннадию Адольфовичу. Но Аваков мог расценить это как недружественный акт администрации президента по отношению к себе.

Как бы там ни было, последнее заседание "стратегической девятки" Аваков (как нам рассказали) покинул досрочно, сославшись на важные дела. На раздраженный вопрос президента, какие дела могут быть важнее общения с главой государства, министр с нажимом повторил "важные" и отбыл. К слову, еще раньше с этого же совещания ретировался и премьер, также сославшись на занятость.

Вожди НФ все отчетливее дают понять президенту, что говорить о совместных предвыборных планах едва ли стоит. Турчинов, главный идеолог союза Порошенко и "фронтовиков", формально оставаясь "при" главе государстве, начал дрейфовать обратно к Арсену и Арсению. Тем более что вожди НФ, подозревая его в излишне активном заигрывании с Петром Алексеевичем, начали несколько ограничивать его доступ к внутренней информации и его влияние на принятие внутрипартийных решений.

Одним словом, шансы Порошенко завербовать Турчинова изрядно уменьшились. И желание играться в досрочные президентские выборы — тоже.

Тем удивительнее, что с недавних пор глава государства (как передают близкие к нему люди) снова проявил интерес к внеочередной кампании. На этот раз — парламентской. Идея не нова, этим сценарием давно пугали НФ и Гройсмана. Инициаторами, насколько можно судить, выступил не Грынив (он, как раз, говорят, был против), а Игорь Кононенко и Сергей Березенко, для которых попадание в парламент — задача не менее, а, возможно, и более важная, чем успех босса в президентской кампании.

Порошенко якобы обозначил готовность сыграть в досрочные выборы в Раду. Но в то, что он рискнет это сделать, поверить сложно. Ибо задача выглядит еще более неподъемной.

Для начала напомним о трудностях, описанных выше, с пиаром — грустно, с админресурсом — ненадежно, с начштаба кампании — туманно. Да и Запад, что к досрочным президентским, что к досрочным парламентским отнесется без должного понимания.

Но есть и проблемы другого порядка. Нужны поводы — медийный и формальный. Медийным может служить срыв голосования Рады за новый состав ЦИК или (что более эффектно) возможный отказ от ликвидации депутатской неприкосновенности. Формальным — развал коалиции и невозможность сформировать новую в течение месяца либо срыв пленарных заседаний в течение 30 дней.

Де-юре коалиции нет давно, но де-факто она успешно штампует законы и объявить о ее отсутствии задним числом будет трудно. Это, во-первых. Во-вторых, о развале коалиции должен заявить спикер. Это его обязанность, но что будет, если он ею пренебрежет? Да ничего, наша история уже знала такие случаи. А то, что Андрей Парубий, выдвиженец НФ и партнер Гройсмана, не будет торопиться ничего оглашать, — очевидно. В-третьих, даже если БПП выйдет из коалиции, у Рады есть месяц на формирование новой. Месяц от заявления Парубия, которое неизвестно когда будет.

В-четвертых, подавляющее большинство и политических сил, и отдельных депутатов, в досрочных выборах не заинтересовано. А потому способно сделать все, чтобы заседания не срывались. Работа ВР после демарша БПП в четверг — тому подтверждение. А если очень надо — то и новую коалицию склеят, хотя многим в канун очередной кампании оформлять официальные союзы с явными идеологическими противниками не сильно с руки. В-пятых, потерпеть осталось недолго — через неделю ВР должна уйти на каникулы.

А президента поджимают сроки. Потому что, по Конституции, полномочия Рады не могут быть прекращены в последние шесть месяцев полномочий действующего президента. То есть после 6 декабря 2018. А от президентского указа о роспуске до выборов должно пройти два месяца. А от момента формального развала коалиции до президентского указа у ВР есть месяц на поиск новой конфигурации коалиции. А старт новой сессии — в сентябре. То есть, по сути, — либо сейчас, либо никогда.

Кроме того, решение президента о роспуске можно попробовать обжаловать — как это сделал БЮТ в 2008 году. Указ Ющенко о досрочном прекращении полномочий Рады был юридически сомнительным документом, решение Киевского окружного админсуда — тоже. Но сработало. А еще более эффективно сработало другое средство. Кабмин Тимошенко просто не выделил средств на внеочередную кампанию и дерзкая затея Виктора Андреевича накрылась огромным медным тазом.

Для выделения средств на проведение досрочных выборов требуются соответствующие решения парламента и правительства. Что-то мне подсказывает, что добиться этих решений будет непросто.

А еще можно попытаться оспорить законность досрочных выборов, ссылаясь на нелегитимность ЦИК…

Одним словом, Петру Алексеевичу будет о чем подумать в ближайшие дни. На мысли о вверенной ему стране времени, похоже, не останется.