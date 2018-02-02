ЦИК: изменение состава с дальним прицелом

Вероятнее всего, в ближайшие дни будет изменена значительная часть нынешнего состава ЦИК — 13 из 15 ее членов. Потому что пришло время.

Не в смысле окончания предусмотренного законом 7-летнего срока полномочий членов ЦИК — он истек почти четыре года назад (1 июня 2014 г.). А в смысле того, что власть решила: именно сейчас для нее насталовремя провести такое изменение. Причин такого решения несколько.

Во-первых, нынешний состав ЦИК уже "выслужил" себя по-полной. Он официально зафиксировал победу двух президентов — диктатора и демократа. Он также обеспечил три парламентские избирательные кампании — 2007, 2012, 2014 гг. За что и получал "по заслугам" от каждой власти. Семь членов ЦИК, которые в ближайшее время должны уйти "на заслуженный отдых", получили награду "из рук" В.Януковича — они стали орденоносцами или заслуженными юристами (член ЦИК Т.Астахова была отмечена даже дважды — в июне 2010-го и в ходе подавления Революции достоинства в январе 2014-го). Еще трое из нынешних "отставников" награждены П.Порошенко. Уникальной в смысле президентских отмечаний можно считать особу М.Охендовского, который был назначен в состав ЦИК по квоте Партии регионов, и который бессменно "служит" в ней еще со времен Кивалова — с 2004 г. Так вот, г-н Охендовский заслужил "высокую благодарность" сразу от обоих президентов. В.Янукович вскоре после прихода к власти в 2010-м присвоил ему звание заслуженного юриста Украины, а П.Порошенко в 2015-м наградил орденом Ярослава Мудрого. В первом случае награждение состоялось за "весомый личный вклад в государственное строительство, развитие конституционных принципов украинской государственности, многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм", во втором — за "значительный личный вклад в государственное строительство… весомые трудовые достижения и высокий профессионализм".

Во-вторых, по понятным причинам (в частности из-за сомнительной легитимности пролонгации полномочий нынешних членов ЦИК) медлить с изменением состава ЦИК дальше некуда. В конце концов, власти уже и не нужно медлить, потому что она дотянула решение этого вопроса донужного ей времени. Дело в том, что срок полномочий членов ЦИК, которых назначат именно теперь, охватит две президентские и две парламентские избирательные кампании — 2019 и 2024 гг. Если бы смена произошла вовремя (как этого требует закон, устанавливающий, что срок полномочий члена ЦИК — 7 лет), то новый состав ЦИК смог бы провести только одни президентские и одни парламентские выборы (2019 г.). Но политическое руководство государства, очевидно, хочет сохранить себя при власти как можно дольше, а для этого ему надо держать в своем распоряжении "ручной" инструмент организации выборов. Поэтому вопрос об изменении состава ЦИК власть решает с прицелом на будущее, беспокоясь о своей неизменности. Именно поэтому смену состава ЦИК все время откладывали и переносили. Этому способствовало то, что власть полностью устраивала ситуация с нынешним ее составом, который из-за правовой сомнительности эдакой "пролонгации по умолчанию" срока его полномочий с 2014 г. почти четыре года находился в подвешенном состоянии и был максимально зависимым от желания/нежелания власти его изменить.

В-третьих, изменение состава ЦИК стало возможным потому, что правящие политические силы, олицетворенные БПП (читай — Банковой) и НФ, смогли договориться о "разделе" ЦИК между собой. Раньше НФ сдерживало то, что предлагаемые президентом в состав ЦИК кандидатуры в абсолютном своем большинстве были ориентированы на Банковую. "Фронтовики" не имели желания отдавать на полный откуп президенту еще один важный орган, понимая, к чему это может привести в будущем. Тем более что эти две политические силы давно уже не верят друг другу на слово. Их совместная деятельность базируется на перестраховках и гарантиях, которые призваны обезопасить от вполне возможного "кидка" (что уже не раз случалось). Сейчас Банковой и НФ удалось сбалансировать свои "аппетиты" как относительно персонального состава ЦИК, так и ее руководства. По предварительной договоренности председателем ЦИК станет представитель БПП, а одним из заместителей — представитель НФ (персоналии уже тоже определены). Другие руководящие должности (еще одного заместителя председателя и секретаря ЦИК) уступят тем фракциям, которые "дадут" необходимые голоса для назначения нового состава ЦИК (а при определенных обстоятельствах они могут быть замещены также представителями БПП). Для Банковой чрезвычайно важно "взять" должность председателя ЦИК (как и под контроль всю ЦИК), поскольку, помимо всего прочего, она как раз "запустила" несколько новых политических проектов (партий) под следующие президентские и парламентские выборы. А реализация этих проектов (регистрация партий как субъектов избирательного процесса, регистрация выдвинутых ею кандидатов, включение их представителей в окружные и участковые избирательные комиссии и т.п.) в значительной степени зависит от ЦИК, подготовительную работу относительно решений которой организовывает именно председатель ЦИК.

Безусловно, политическое распределение руководящих должностей ЦИК не имеет ничего общего с такими принципами деятельности ЦИК, как независимость и коллегиальность. Для того чтобы обеспечить независимость ЦИК, закон, в частности, предусматривает, что председатель, заместители и секретарь избираются тайным голосованием на ее заседании. На практике же получим совсем другое — тайное голосование членов ЦИК будет лишь формальным прикрытием решения, которое уже фактически приняли соответствующие политические силы даже еще до формирования нового состава этого органа (парламент еще не проголосовал за новых членов ЦИК, а на Печерских холмах уже определили, кто в ней будет руководить). В свою очередь это будет значить, что никакого независимого организатора выборов в Украине по меньшей мере в семь ближайших лет не будет — при таком подходе создадут политически заангажированный орган, который фактически станет "ручным" инструментом тех политических сил и отдельных лиц, которые его сформируют.

Изменение состава ЦИК стало возможным еще и потому, что этот вопрос был включен в т.н. большой кадровый пакет вместе с вопросом назначения главы НБУ, двух судей Конституционного суда, некоторых министров, другими кадровыми вопросами. Обоснованно можно предположить, что в пакет включен также вопрос об увольнении министра финансов А.Данилюка (решение по нему на Банковой принято уже давно). Нет сомнения, что "на торги" выставлена также должность главы ГФС (для этого накануне освободили от должности Р.Насирова). Хотя решение по этому кадровому вопросу принимает Кабмин, но оно по определению не может не попасть в "большой кадровый пакет", поскольку должность главы ГФС является сверхважной и сверхвлиятельной с точки зрения как экономики (бизнеса), так и политики. Логичным является включение в пакет и должности уполномоченного Верховной Рады по правам человека, потому что срок полномочий назначенного в 2012 г. омбудсмена истек почти год назад. Однако, судя по всему, решение этого вопроса усилиями Банковой сейчас заблокировано, поскольку президент не хочет усиливать своих "соратников" из НФ, которому, как известно, эта должность отошла еще по предыдущим договоренностям. Один раз этот вопрос уже вызывал перенесение смены состава ЦИК. В конце концов, в кадровый пакет могли войти и другие должности, потому что значительной частью государственных органов (НБУ, ФГИ, МЗ и т.п.) руководят временные исполняющие обязанности. Не надо также забывать о том, что по т.н. квотному принципу состоялось формирование многих государственных органов, в т.ч. новообразованных. Так, по этому принципу назначен директор ГБР, его заместители, и планируется заполнить другие руководящие должности в этом органе.

С формированием "большого кадрового пакета" появилась возможность удовлетворить интересы большей части политического истеблишмента, интересы других (кроме БПП и НФ) парламентских фракций, а следовательно — провести результативное голосование по всем нужным вопросам. А самый большой выигрыш (как на этот момент, так и на будущее) от такого кадрового пакета получит Банковая, которая хочет любым способом получить контроль над самым большим количеством государственных органов. Как уже отмечалось, в АП не доверяют НФ, зная, что он ведет переговоры с другими политическими силами, с которыми в нужный момент может создать альянс на президентские и парламентские выборы.

В демократических правовых государствах формирование персонального состава органа, который организовывает подготовку и проведение выборов, является вопросом организационно-управленческим. В Украине же он всегда приобретает большое политическое значение. Это происходит по той простой причине, что для наших власть имущих ЦИК — это значительно больше, чем орган, выполняющий организационно-техническую функцию. Они рассматривают ее как средство сохранения власти и/или ее получения. "Там" (на Западе) органы, которые организовывают проведение выборов, создают условия для свободного волеизъявления и фиксируют его результат. У "нас" (на постсоветском пространстве, в частности в Украине) ЦИК чаще всего "играет" на стороне правящих политических сил, создавая благоприятные условия для их победы на выборах и даже "делая" для них нужный результат. Вспомните, как это было на президентских выборах в 2004 г., когда после второго тура ЦИК при отсутствии оснований объявила президентом Януковича. Тогда только Майдан не дал ему возможности незаконно занять высший государственный пост.

Очевидно, что ЦИК сыграло свою роль и на президентских выборах 2010 г., когда Янукович "взошел на престол" и вскоре привел Украину к большой беде. Часто приходится слышать, что как бы там ни было, но Янукович тогда пришел к власти демократическим путем — в результате выборов.

По моему убеждению, такие утверждения являются поверхностными, поскольку не учитывают "механизмов и способов" тех выборов, которые довольно предметно зафиксированы в материалах "черной бухгалтерии" Партии регионов. Передавая в мае 2016 г. эти материалы в НАБУ, в интервью ZN.UA я говорил, что они подробно раскрывают механизм прихода Януковича к власти. На их основании можно доказать, что Янукович пришел к власти незаконно и не был легитимным президентом Украины. В сущности, в 2010 г. повторилась ситуация второго тура президентских выборов 2004 г., когда на основании сфальсифицированных результатов председатель ЦИК Кивалов объявил Януковича президентом. Тогда же я подчеркивал, что материалы "черной бухгалтерии" ПР свидетельствуют об участии в становлении режима Януковича многих государственных учреждений, в частности и ЦИК.

К сожалению, эти материалы на сегодняшний день надлежащим образом не расследованы. В деле "черной бухгалтерии" НАБУ и САП смогли расследовать лишь один эпизод, который, кстати, связан с деятельностью ЦИК в 2010 г. А дальше это дело вопреки закону было передано в ГПУ, где оно растворилось в огромном массиве других дел и, скорее всего, будет успешно "похоронено". Нет сомнений, что в таком развитии событий в связи с делом "черной бухгалтерии" ПР кровно заинтересована как предыдущая, так и нынешняя политическая власть, поскольку обе они в той или иной степени "пользовались" возможностями ЦИК.

Судя по тому, каким образом и по каким принципам формируется новый состав ЦИК, никто не отказывается от традиции "использования" ЦИК. А потому наивно надеяться, что результатом смены персонального состава этого органа станет изменение принципов его деятельности. Принципиально ничего не изменится — в некоторой степени (например, в части концентрации влияния на ЦИК одного человека) его деятельность может даже ухудшиться. При этом не вызывает никакого сомнения, что крайне запоздалое изменение состава ЦИК на Банковой используют с пиар-целью — подадут как продолжение реформ, выполнение обещания кардинально обновить этот орган и таким образом создать предпосылки для свободных и честных выборов.