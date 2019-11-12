Генерал от коррупционерии

"По предварительному сговору эти лица осуществили закупку некачественного вещевого имущества для ВСУ по завышенным ценам и такого, которое не соответствует техническим требованиям. Речь идет о бронежилетах 1–4-го класса защиты, которые простреливаются", — так объяснил причину объявления подозрения "пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны", убытки от действий которых оценены в 100 млн грн, руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба.

Позже появилось сообщение, что "подозрение получили начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения — Саковец и Комырянский".

Но вслед за этими цветочками (как водится в последнее время, "в турборежиме") появились ягодки. Буквально через пару дней (небывалая скорость) Печерский суд Киева принял решение по делу о "некачественных бронежилетах" — взять под стражу начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко.

"Ходатайство удовлетворить. Взять Дмитрия Марченко под стражу", — объявил судья. При этом суд установил возможность внесения залога в 76 млн грн. В случае внесения залога Марченко должен будет сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Справедливо ли генерал оказался на нарах или стал очередным "стрелочником", предстоит разобраться следствию. Перед нами задача более простая: понять, как майор из Николаева Марченко, еще пять лет назад таксовавший на взятом в кредит Hyundai Tucson, стал генерал-майором? Более того, "генерал-реформатором", как его называют журналисты по вызову Мининформполитики, "популяризирующие ВСУ" путем написания глянцевых интервью, чем насмешили до слез бывших сослуживцев майора из 79-й Николаевской бригады.

И что теперь должно сделать ГБР, чтобы доказать очевидное: реформатор — это все-таки не тот, кто наживается на армии, а генерал — не тот, кто получил это звание, образно говоря, на складе вещевого имущества.

Ведь сам Марченко признает, что был в Донецком аэропорту лишь двое суток, но что с того, если все слышали, что он "был в рядах "киборгов" и подарил президенту Порошенко оберег киборгов — игрушку "Кузю".

Знал бы тогда Петр Алексеевич, что этот Кузя обернется кузькиной матерью его планам стать Верховным главнокомандующим на второй срок. Так как настоящие киборги своим братьям по оружию простреливаемые бронежилеты не закупают. А их кукловоды, превратившие армию в прибежище для барыг, погубят рейтинг любого президента или министра обороны.

Сегодня Марченко открещивается, что его с должности начальника службы воздушно-десантной техники 79-й бригады в кресло руководителя управления Минобороны десантировал тогдашний президентский военный советник Юрий Бирюков — личность известная. Хотя бы тем, что его личину "патриота" до сих пор не может сорвать никакое ГБР. Казалось, журналист-расследователь Владимир Бойко с документами в руках доказал, что этот "патентованный мошенник" (классификация автора расследования) с дурно пахнущим шлейфом уголовных дел, ни дня не служивший в армии, пришел в волонтерство с единственной целью — ради личной наживы.

https://strana.ua/news/175560-armejskoho-sovetnika-prezidenta-birjukova-obvinili-v-masshtabnoj-afere-i-sozdanii-seks-biznesa.html

"Я не являюсь работником Порошенко или Бирюкова — я сотрудник Министерства обороны", — заявляет "генерал-реформатор", уточняя, что Загороднюк ранее работал в Проектном офисе реформ при МО, тесно с ним сотрудничая. "Он меня создавал", — подчеркивает Марченко.

Возможно, после скандала с пятью высокопоставленными чиновниками Минобороны Андрей Загороднюк более пристально приглядится к последнему. Хотя бы потому, что если закупка некачественных бронежилетов касается министра опосредованно, то другая "реформа" Бирюкова—Марченко может ударить по нему уже как непосредственному руководителю военного ведомства страны, ведущей боевые действия.

Речь идет о питании военных по т.н. каталогу. Это когда солдат кормит не прошедшая конкурс гражданская компания на условиях аутсорсинга, — по стандартам, кстати, армий НАТО, — а подразделение само закупает продукты ("по каталогу"), само ремонтирует столовые, закупает оборудование и т.д., но и возвращает отрыжку совка — институт военных поваров и традицию нарядов бойцов на кухню.

26 июля с.г. Окружной административный суд Киева приостановил действие приказа Министерства обороны №90 от 4 марта 2019 г. "О переходе воинских частей Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения с использованием Каталога продуктов питания в 2019 году", предусматривающего окончательный перевод на новый режим всех оставшихся подразделений ВСУ — 285 воинских частей (за предыдущие годы "на каталог" перешли 73 в/ч).

После чего Марченко, полностью переводя стрелки на министра, заявил: переход всех частей ВСУ "на каталог" будет разблокирован в ближайшее время независимо от решений суда по поручению нового министра обороны Андрея Загороднюка.

У наблюдателей возникает вопрос: Загороднюк знает, что его подставляют? Ведь министр не может не знать о проблемах с бюджетом страны-2020 вообще и с бюджетом МО в частности. А ему докладывали, что "каталожная" схема Бирюкова—Марченко повышает расходы на питание одного солдата на 60%? Могли ведь и не доложить, потому что эта цифра — 60% — не с потолка взята, а с аудита Счетной палаты, результаты которого Минобороны почему-то засекретило еще во времена Бирюкова-советника.

"По сути, этот приказ — он наш, внутренний... Каждая воинская часть должна, соответственно, перейти. То есть дается приказ, и командиру [части] надо подготовить поваров, столовую, закупить кухонное оборудование. Это будет чисто наш внутренний приказ, который точно не касается бизнеса, — развивал свою мысль насчет невыполнения решения суда Марченко. — Загороднюк создавал эту систему, ему это все известно! Он видел, как мы делали первые попытки ее ввести. Как нас натравливали аудит и говорили, что мы перерасходуем бюджетные средства. Хотя мы объясняли, что это те же средства, которые предусмотрены [бюджетом], мы больше не просим — просто перестаем платить барыгам".

Отсюда возникает очередной вопрос: "Дело Свинарчуков", "дело бронежилетов", воровство в Укроборонпроме и т.д. — вот все эти скандалы — они сильно помогли бывшему Главковерху переизбраться на новый срок? Закладывавшаяся тогда же "реформа по имени "каталог" сильно поможет нынешней власти вообще и Загороднюку персонально, когда вскроются все аспекты изначально заложенной туда коррупционной составляющей?

Почему бы Дмитрию Марченко, так смело расписывающемуся за министра, не доложить наверх, что "по каталогу" нормы отпуска продуктов не выполняются, их учета нет, а раз так, то продукты разворовываются, солдатам достаются "корешки", украшаемые иногда для телевизионной PR-картинки ананасами. А чтобы у матросов (десантников, саперов etc.) не возникало вопросов, возглавляемое "генерал-реформатором" Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ продукты, закупаемые "по каталогу", проверяет на качество исключительно в своих (мобильных и стационарных) лабораториях. И не признает протоколы иных, в т.ч. государственных сертифицированных лабораторий касательно качества приобретаемых Минобороны харчей. В то время как знакомые с ситуацией утверждают: ведомственные лаборатории не дают положительной оценки без взятки.

Если так, то это классическая вертикальная коррупционная схема с перенаправлением денежных потоков на самый верх. Неужто Андрей Загороднюк не понимает, кем видит общественное мнение в этой вертикали персонально его вне зависимости от степени неучастия?

На последнем совещании у Марченко генерал подтвердил намерение перевести все поголовно части ВСУ "на каталог". Его поддерживает собственное управление, поддерживает глава департамента госзакупок МО Владимир Гулевич, поддерживает глава Проектного офиса реформ Диана Петреня, поддерживает заместитель начальника управления развития продовольственного обеспечения Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Хмыз.

Самое удивительное, что военные, которые разучились молчать, регулярно докладывают: денег на ремонт инфраструктуры (столовых, кухонь, складов, холодильников) нет, нет подготовленных поваров, командиры не согласны отвлекать от боевой учебы военнослужащих нарядами на кухню. Ибо переход в таких условиях "на каталог" означает (особенно во время учений в полевых условиях) возврат к полевым кухням, на которых снова станут варить кашу из хранящихся где попало продуктов воины-срочники, кое-как обучившиеся искусству пользования котлом на колесах образца 1942 года.

Да и с продуктами (особенно в последнее время) неувязочки участились. Из частей, которые уже питаются по каталогу, все чаще слышен нарастающий ропот из-за полной неорганизованности и отсутствия элементарных норм довольствия. Бойцы жалуются, что происходит полная профанация. На первый взгляд, привозят вроде все продукты по номенклатуре. Но по каким-то неведомым причинам в первый день съедают все яйца, на следующий — на все три приема пищи жарят картошку (хотя, может, так проще поварам?) А на третий день этой самой картошки уже нет даже для борща… Но, эврика, выход найден — даем бананы! Словом, сплошная витаминизация, происходящая потому, что до сих пор никто из тыловиков так толком и не понимает, сколько, чего, кому и когда полагается.

И все бы ничего, солдат (даже контрактник) все вынесет — должен же он по Уставу стойко переносить все тяготы и лишения. Очевидно, сюда входит и трехразовое испытание бананами… Тем паче, что обидно не должно быть никому — бойцы меняются в наряде по кухне вместо боевой учебы. Ведь в местах постоянной дислокации практически не осталось поваров и вспомогательного персонала из числа гражданских лиц.

Казалось бы, министру обороны, который должен быть "отец солдату", впору задуматься над происходящим и принять меры. Но не тут-то было. Он действует от противного. Может, чтобы запутать противника-супостата?

По крайней мере, в пользу этого говорит один из топ-чиновников тыловиков, пожелавший остаться неназванным: "Тыл Минобороны дал заявку на следующий год закупить дифференцированно аутсорсинг и каталог. Те воинские части, где уже работает каталог — оставить каталог, а там где аутсорсинг — соответственно аутсорсинг. Но министр обороны неумолим и категоричен: отдал приказ всем частям перейти на каталог!"

Но "генерал-реформатор" не обращает на это внимания. Он единодушен с министром. По его мнению, скоропалительный переход "на каталог" — исключительно ради "галочки" о проведении "реформы" — может происходить не обязательно с созданием необходимой тыловой инфраструктуры. "Как часть переходит ["на каталог"]? Делают ремонт, устанавливают новое оборудование и потом переходят. А сейчас министр сказал: пусть сначала переходят на новую систему, чтобы уже поставлялись продукты по каталогу, а с ремонтом уже потом будут догонять", — говорит Дмитрий Александрович, опять-таки не от своего имени, а прикрываясь министром.

Который, напомним, в свое время говорил: "На стандарты НАТО надо переходить потому, что они — лучшие. Их крупнейшие армии мира с миллиардными бюджетами разрабатывали".

Для полноты картинки Марченко осталось лишь "Кузю" Загороднюку подарить. Правда, сделать это ему нынче довольно проблематично. Передачи за решетку ходят только в одну сторону. И то, если подельники не забудут и не открестятся, обозвав токсичным то, что в нынешних условиях вполне возможно.