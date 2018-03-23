Пределы допустимого в экспериментах с воюющей армией

Минобороны вместо дымовых шашек закупило на 72 млн грн смесь для страйкбола и дымовых завес в кинематографических съемках. Военная прокуратура возбудила производство по ч. 3 ст. 425 УК — "халатное отношение к воинской службе". На фоне других сообщений это таки да, халатность.

"Ширлан"

12 марта с.г. канал "1+1" показал утопающий в паводке палаточный городок николаевского полигона "Широкий лан". Напомнив поход бойцов и офицеров тамошней 53-й бригады в николаевскую прокуратуру в феврале 2016 г., вызванный аналогичными условиями. Тогда командование части пошло под суд, а в марте 2017 г. Минобороны распорядилось выделить 370 млн грн для строительства стационарного военного лагеря. В ночь на 13 марта на "Ширлане" загорелась палатка, в результате чего погиб один военнослужащий, семеро получили ранения.

Хотя в марте 2017-го министр обороны Степан Полторак сказал: "Завершение первой очереди строительства запланировано на конец этого года". Прошел год. 16 марта 2018 г. МО утверждало: "235-й Межвидовой центр подготовки частей и подразделений ОК "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины "Широкий лан" Николаевщины продолжает свое развитие в плановом режиме. Строительство не останавливается, несмотря на природно-климатические условия. Объекты находятся в почти 60-процентной готовности".

В телесюжете сообщалось, что из 370 млн грн выделено пока 213 млн, или почти 60%. Пропорция "деньги/объем работ" вроде бы соблюдена. В цифрах. На объектах, рассказывают очевидцы, ситуация выглядит так: о 60-процентной готовности можно говорить лишь в отношении десяти мужских и одной женской казарм; инфраструктура (котельная, водозабор, очистные сооружения, водопровод, теплосеть и т.д.) готова процентов на 10%. Столовая на 3 тыс. человек существует в виде "коробки". Возможно, подробности подготовила для нас Центральная военная прокуратура, которая еще 12 марта с.г. зарегистрировала в Едином реестре уголовное производство №42018110350000024.

Эксперимент

"Я и мои сослуживцы очень сомневаемся, что нам дают продукты в полном размере. Сейчас мы в зоне АТО, продуктов "натовских" нет уже несколько дней, кроме этого, задержки постоянно. А когда их все-таки привезут, состояние их будет непригодно для употребления", — это цитата из письма в Минобороны от 27 февраля с.г. военнослужащего находящейся на "передке" 79-й ОДШБр Алексея Гондарука.





До 2004-го ВСУ питались руками доставшихся ей в наследство от Советской армии военных кашеваров. Затем был внедрен эксперимент с обеспечением питания военных гражданскими фирмами по принципу аутсорсинга, который удался и был распространен на все ВСУ. В 2015 г. Проектный офис реформ МО внедрил новый эксперимент — с переходом на "систему продовольственного обеспечения с применением каталога продуктов питания". Список предлагаемых солдату продуктов был расширен, и по нему части заказывали фирме-поставщику тот ассортимент, из которого пищу готовила призванная назад старая поварская гвардия.

"Эксперимент направлен на выполнение задач, определенных Военной доктриной Украины, утвержденной указом президента Украины от 24 сентября 2015 г. №555/2015, а именно: развитие ВСУ по западным стандартам, достижение совместимости с вооруженными силами государств — членов НАТО", — уведомляло на заре введения очередного новшества МО. Оно разложило по полочкам все выгоды. Во-первых, экономия госсредств: "Расходы Министерства обороны Украины на продовольственное обеспечение уменьшаются с действующей стоимости 61,44 грн до 57,26 грн" (цены конца 2015 г., современные будут указаны ниже. — Авт.).

Во-вторых, антимонополизм: "Для определения победителей по предоставлению услуг по поставке продовольствия… департаментом государственных закупок и поставки материальных средств Министерства обороны Украины были проведены открытые электронные торги, по результатам которых были определены поставщики услуг".

В-третьих, никаких нарядов на кухню: "Не предвидится привлечение военнослужащих к несению службы в суточном наряде, ведь эти функции возлагаются на гражданский персонал, который содержится в воинской части по штатному расписанию".

В-четвертых, антикоррупционная составляющая: "Закупку услуг по поставке военным частям пищевых продуктов осуществляет департамент государственных закупок и поставки материальных ресурсов МОУ в ходе проведения открытых торгов… Командир войсковой части не имеет никакого отношения к средствам, закупке продуктов и выбору поставщика".

Сегодня трудно сказать, почему, решившись на очередной эксперимент, МО закрыло глаза на тот факт, что система питания ВСУ на аутсорсинге имела конечной целью адаптацию этого сектора тылового обеспечения как раз для армии, ведущей реальные боевые действия. И почему, ссылаясь на НАТО, мнения специалистов альянса не учитывались. А они звучали. "В армиях стран НАТО для обеспечения солдат питанием используется аутсорсинг, то есть гражданские компании", — еще в 2015-м говорил в Киеве представитель агентства по материально-техническому обеспечению и закупкам НАТО (NSPA) Бюлент Тюдеш. "Что касается мытья посуды и уборки — все на аутсорсинге", — убеждал он, отмечая, что в подавляющем числе армий альянса к услугам "военных поваров" не прибегают даже в ходе военных операций.

Экспериментаторы

Наш собеседник, офицер из службы тыла ВСУ, дал добро на интервью, лишь заручившись обещанием, что его имя и занимаемую должность редакция не обнародует. "Я считаю, что "каталог" — возвращение к старой системе, — сказал он. — На сегодняшний день поварами и работниками кухни части укомплектовывают за счет боевого состава. Взять хотя бы "учебку" "Десна": чтобы начать питание по каталогу, необходимо увеличить штат до 300 человек — за счет военных специалистов, определяющих боеготовность подразделения".

Здесь мы перебьем собеседника, чтобы отметить два момента. Во-первых, работающей в "Десне" на аутсорсинге компании почему-то хватало порядка 120 сотрудников. Во-вторых, если посчитать все переводимые "на каталог" части, то число вакансий по ВСУ будет равняться тысячам человек. Где собираются реформаторы найти специалистов неквалифицированного труда на зарплату, стремящуюся к минимальной, когда этот контингент давно уже освоил схожие профессии на Западе, оплачиваемые в десять раз лучше?

А теперь вернемся к нашему собеседнику, раскладывающему эксперимент по полочкам МО. Экономия. "Сегодня работающая на аутсорсинге фирма несет все затраты, то есть закупает продукты, выплачивает зарплату работникам, оплачивает услуги ЖКХ, логистику, косметические ремонты, дополнительное питание в праздники, проводит закупку продовольствия и т.д., — говорит он. — Для сравнения, в перешедших "на каталог" частях около 80 грн идет лишь на продукты; остальные затраты несет государство. Раньше зарплату персоналу платили частные компании, теперь — государство. Если фирмы исходили из 74 грн в сутки (трехразовое питание), то теперь к официально декларируемым 80 грн "по каталогу" надо добавить все затраты (ЖКХ, з/п, логистику, ремонт, прочее). По этому поводу был вердикт Счетной палаты со скрупулезным подсчетом государственных средств. Но его тривиально засекретили".

Из попавших к нам материалов известно, что по итогам аудита в 2016-м Счетная палата констатировала: "Определение целесообразности перехода на новую систему питания было осуществлено без учета рисков". Среди них — увеличение стоимости питания ВСУ на 30–40% по сравнению с аутсорсинговой системой; отсутствие конкуренции; низкий уровень готовности войсковых частей к возврату к военным поварам. Главный вывод Счетпалаты — реализация эксперимента увеличила расходы из госбюджета на 60%.





Антимонополизм. "В МО создан Центр развития и сопровождения матобеспечения ВСУ, которым руководит полковник Дмитрий Марченко, — продолжает г-н N. — Центр занимается и развитием материального обеспечения, и проверкой, и следственными действиями, и исполнением наказаний — следователь, судья, прокурор и палач в одном лице! У нас была войсковая часть-лаборатория №3466 — месяца четыре назад расформировали. Хотя центр не имеет права проводить лабораторные исследования, но они ездят, отбирают на анализы продукты".

Еще пару слов от себя: договоры о поставках по каталогу предусматривают обновление ("освежение") продуктов с истекшим сроком хранения. Хозяйственный кодекс (ст. 293) трактует это как бартер. А ч. 3 этой статьи указывает, что не может быть объектом бартера имущество, отнесенное законодательством к основным фондам, которые являются государственной собственностью, если иная сторона договора не является государственным предприятием (в нашей ситуации, когда договор заключается между МО и частной фирмой, это как раз тот случай). Иными словами, правильное и логичное положение о замене просроченных продуктов на свежие в условиях эксперимента с "каталогом" не работает.

"Всех поваров и кухонных работников в ходе "эксперимента" у фирм забрали и ввели в штатное расписание воинских частей. Но по ряду причин их оказалось недостаточно, — продолжает свой рассказ наш собеседник. — Соответственно, к работе на кухне снова привлекаются "товарищи солдаты". То есть стопроцентный возврат к "совковой" системе питания с отвлечением армейцев от боевой подготовки. Хотя министру обороны добросовестно докладывают: "Бойцов на кухне нет!". Это — откровенная ложь".

Этим словам нашего собеседника тоже есть подтверждение. Вот акт №408/2/333 (от 12 августа 2017 г.) внеплановой проверки комиссии из управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в/ч А2802 (Николаев): "Приготовление пищи для личного состава в части осуществляется двумя военнослужащими срочной службы, один из которых без соответствующей подготовки и образования".

Схема злоупотреблений на поставках тоже незамысловата. "Одна из частей заказывает фирме-поставщику продукты по каталогу, в том числе 50 кг осетра, имея на довольствии 800 человек, — рассказывает интервьюируемый. — По 63 г сырой рыбы на бойца? А после чистки и готовки что останется? Хотя по старой системе солдату положено 150 г рыбы без головы, с головой — 195 г. Вот и получается: продукты закупили, в котел заложили, а выход порции неизвестен. В книгах контроля он не отображается, проверить нет возможности: только цена и калории, ибо сейчас доведенной нормы нет. В то же время, в отличие от питания по каталогу, фирмам на аутсорсинге категорически запрещено менять одни продукты на другие. Например, имеют право давать вместо мяса курятину один, максимум два раза в неделю. А "по каталогу" — почти каждый день ее шпарят, и никто на это не обращает внимания".

Где выход?

"Оптимальный вариант — чтобы договоры с победителями тендеров МО заключало не на год, а хотя бы на три-пять лет, — высказывает свою точку зрения наш собеседник. — Фирмы могли бы тогда составлять с командованием части план работы по ремонту помещений, закупке оборудования и т.д. А через пять лет, выиграют подрядчики тендер или нет, эта инфраструктура оставалась бы в части и служила дальше. Придет другая фирма, она и продолжила бы работы, но был бы стимул, была бы перспектива для всех. Ведь за год серьезные работы спланировать невозможно".

"Столовая на "Широком лане" — это первая ласточка. Если бы не погиб боец, никто бы об этом не стал и говорить, — уверен офицер. — Идет возврат к старой системе, идет большая грязная битва за бюджетные средства, а солдат не наедается. И вот увидите: он молчать не будет".

В разговоре с ZN.UA Алексей Гондарук рассказал, что, невзирая на "наказание гривней" (его лишили части денежного вознаграждения), он кое-чего все-таки добился: Минобороны прислало запрашиваемые им накладные на поставки продуктов, а также начало теребить командование подразделения звонками, в результате чего питание солдат таки улучшилось. Было ли это следствием письма или результатом работы в эти дни в Минобороны комиссии Государственной аудиторской службы, неизвестно.

Зато из компетентного источника известно, что у аудита есть подозрения насчет серьезной коррупционной составляющей вокруг эксперимента с каталогом. Также существуют обоснованные опасения, что окончательные выводы будут засекречены от широкой общественности по простой причине: реформы — твердая валюта Украины на рынке мировых инвестиций, западного доверия и западной же военной помощи. Одно дело — неудавшаяся реформа, совсем другое — реформа проворовавшаяся. Хотя активность простого солдата, военной прокуратуры, Счетной палаты, Госаудитслужбы вселяют определенную надежду.

Впрочем, как стало известно из заслуживающих доверия источников, сейчас Минобороны "плотно работает" с Министерством экономического развития и торговли на предмет включения расходов на питание ВСУ в Государственный оборонный заказ. С засекречиванием этих расходов. Объяснение МО такого шага почти логично: из цифры издержек госбюджета на питание армии супостат может легко определить количество ее личного состава. Почему все же это "почти логика"? Хотя бы потому, что шпионы количество наших бойцов могут легко узнать, открыв "Белую книгу" — ежегодное издание МО и Генштаба, выпускаемое с 2005 г. Отчего нам никак не избавиться от подозрений, что, желая спрятать от общественного контроля миллиардный бюджет, инициаторы этого шага преследуют несколько иные цели, нежели защиту от вражеской разведки.

Реформа, ведущая к раздуванию штата кухонных рабочих за счет боевых специалистов, "эксперимент", возвращающий на кухню призванных учиться военному делу настоящим образом, — это путь в никуда. "Министр предлагает добавить воинским частям аж 78 новых видов хозяйственной деятельности, — писала наша газета в 2012-м в статье "Боевые свиньи Саламатина". — Министр обороны предлагает военным заняться разведением крупного рогатого скота, буйволов и домашней птицы". За истекшее время поменялось все: президент, министр, армия, сама Украина, которая из мирной страны превратилась в воюющее государство. Но почему-то до нынешних реформаторов никак не дойдет: украинский солдат в военное ли, в мирное ли время не должен быть рабом. Ни в свинарнике, ни на кухне.

Как известно, в армии Рима до Пунических войн запрещено было служить неимущим (не могущим купить оружие и снаряжение) и рабам. После тяжелой победы над Карфагеном государство решилось на эксперимент — взяло на себя содержание воинов и открыло легионы для бедняков. Для рабов — никогда.