В армии может появиться новый род войск — повара

На днях информпространство порадовало новостью: в Вооруженных силах по примеру Бундесвера хотят создать отдельный род войск — медицинский.

Об этом заявил начальник ГВМУ, начальник медслужбы ВСУ полковник медслужбы И.Хоменко, передал "Укринформ". "Эта система была выбрана в сотрудничестве с иностранными советниками. В нее войдут около 25 тысяч военнослужащих, что составляет 10% от численности ВСУ", — отметил он.

В данном случае логика реформирования понятна, своевременность не обсуждается. В отличие от иной новеллы — попытки реформировать не менее важную сферу — армейское питание. ZN.UA в материале "Пределы допустимого в экспериментах с воюющей армией" (ZN.UA, №11, 2018 г.) описывало, как и с какой целью реализуется желание "впихнуть невпихуемое" одного из новаторов-совместителей, занимающего одновременно должности двух советников — главы Минобороны и главы государства.

По имеющейся информации, новая Счетная палата во главе с В.Пацканом живо заинтересовалась изложенными фактами — лучшего случая показать результативную деятельность и не сыщешь. Известно, что и НАБУ "замерло в стойке", примеряясь, откуда зайти. Что же касается ГПУ, то заявленное ее руководителем желание поймать "крупную рыбу" делает свое дело. Он ее учуял. Ведь тайны "Воздухофлотского двора" все чаще становятся общим достоянием, утверждая в мысли, что реформа с Каталогом продуктов — не что иное, как игра в пиар с элементами криминала. Подтверждение тому — приведенные на сайте сканы документов.

Памятуя, что Украина уверенно идет в Европу, а ее стандарты нам не чужды, я просто не имел права утаить эти документы. Всем вышеупомянутым структурам они интересны. А две (если интерес не будет праздным) — могут вспомнить опыт использования материалов СМИ для возбуждения дела. Минобороны к подобному не привыкать. Свеж пример, когда НАБУ по итогам журналистского расследования открыло дело по масштабной махинации со строительством жилья для военных и поставкам топлива в МО.

Не менее важным представляется посвятить в детали налогоплательщиков. Ведь речь может идти об очередном искусно закамуфлированном тривиальном "дерибане" оборонного бюджета, который (так и не став прозрачным) превратился для кое-кого в коммерцию. Отсюда вытекает острая необходимость финансово-правовой экспертизы. А пока — лишь первичный анализ.

Факты — вещь упрямая. Особенно когда подкреплены документами, а последние — цифрами. Они не требуют доказательств, только кратких объяснений. Как, например, служебная записка от 19.03.18 №4586/з начальника ГШ — Главкома ВСУ В.Муженко на имя министра обороны С.Полторака. В этой записке один генерал армии информирует другого: "На протяжении 2017–2018 годов в систему продобеспечения с использованием Каталога продуктов привлекается 76 воинских частей, где предусмотрено 4029 должностей". В 2019-м количество таких в/ч увеличится. Соответственно, дополнительно потребуется еще 9000. "Таким образом, в ВСУ необходимо будет содержать более 13 000 должностей", — предупреждает НГШ своего патрона. Несложно посчитать: это увеличение численности ВСУ минимум на 5,2%. Что, в свою очередь, может послужить предпосылкой для создания нового отдельного рода войск с рабочим названием "ПОВАРА". По аналогии с медслужбой, речь о которой шла в начале.

Но первоисточник от Муженко, которым он явно старается отмежеваться от Каталога и уйти от гипотетической ответственности по принципу "а я ведь предупреждал", несет еще ряд любопытных тезисов. Ключевой — "дополнительное введение должностей… приведет к сокращению военнослужащих в боевых частях". Как панацею глава Генштаба предлагает "ввести должности поваров только в в/ч, выполняющих задания за пределами пунктов постоянной дислокации (ППД), а остальные — оставить в системе аутсорсинга с переходом на Каталог". Вне сомнений, умно. Ибо при таком подходе количество недостающих "поварских" должностей сокращается в 1,5 раза — до 8500. Правда, ничего нового он не придумал. Ведь 4 фирмы (из которых осталось 3 — в результате давления с рынка ушла "Авика"), предоставляющие услуги по аутсорсингу, начали выступать именно за такой подход еще 5 лет назад. При этом кормят военных и готовы делать это по Каталогу значительно меньшими людскими ресурсами, не имеющими отношения к численности ВСУ. Только не дают им такой возможности. То ли из вредности, то ли из личной выгоды...

Хотя начальник Генштаба в своем обращении к министру ратует: "Учитывая опыт НАТО, целесообразно рассмотреть выведение всего гражданского персонала за пределы численности ВСУ". А по Каталогу его туда ввели и успешно продолжают. Что вызывает у западных экспертов, по меньшей мере, недоумение и отдаляет ВСУ от Альянса.

Ожидается, что реакция нардепов профильного комитета ВР на политику протекционизма будет более жесткой. Они уже приготовили "красную карточку", если министр обороны "с целью урегулирования рисков" отважится, как предлагает Генштаб, "внести изменения в Закон о численности ВСУ в части увеличения их на 8000 гражданских должностей". Ибо как бы ни хаяли парламент, но его представителям, в отличие от фейсбучной аудитории, гораздо сложнее пустить пыль в глаза неуклюжими попытками "паркетных" волонтеров-реформаторов доказать успешность эксперимента мифическими улучшениями.

Они-то отдают себе отчет, что это медленная удавка. На изменения в бюджет ВРУ не пойдет. А Минобороны вынуждено будет перебрасывать все больше личного состава в кухонные войска. Которые, как пылесос, потянут финансы из боевой подготовки, закупки новой техники и вооружения. Это четко явствует из докладной Начтыла ВСУ полковника Л.Харахалиля на имя начальника Генштаба: "На 6.04.18 в 23 частях, перешедших на Каталог, введено 1580 должностей продслужбы... существует проблема с набором персонала, укомплектованность составляет 67%". А в дальнейшем, по словам Начтыла, "при переведении на такую систему остальных частей общее количество продслужбы ВСУ составит 15 233 должности", т.е. 6% (!) всей украинской армии. Для начала "общее увеличение численности ВСУ в 17–18 годах составит 12 402 должности".

Но это лишь скромная предварительная оценка главного тыловика. Тщательные расчеты независимых экспертов говорят об увеличении продовольственников на 22 000, т.е. без малого 9% от общей численности армии! Они недалеки от истины. Это подтверждает начальник Генштаба в еще одном, более раннем докладе на имя министра обороны, отвечая на № 2045/у от 21.10.2015: "В случае перевода всех воинских частей ВСУ на систему продобеспечения по аналогу эксперимента, необходимо дополнительно ввести 25,2 тыс. должностей поваров и обслуживающего персонала". Не правда ли, здорово, что архивное дело в Минобороне на высоте, и рукописи не горят? Иначе как бы мы узнали, что две светлые головы, дослужив до генералов армии Украины, еще 2,5 года назад вынашивали планы существенно повысить боеготовность войск, сделав каждого десятого (!) в этих войсках поваром...

И хотя г-н Муженко в упомянутом документе акцентирует внимание: "при этом расходы Минобороны увеличатся ориентировочно на 5 млрд грн, из которых 4 млрд грн. — закупка услуг и содержание персонала, а 1 млрд грн. — обеспечение современным оборудованием всех столовых ВСУ", продовольственный цугцванг под бравурные сюжеты продолжает шириться в войсках.

Лишь начальник тыла, набравшись мужества, откровенен в рисках введения Каталога. Возможно вспомнил п.2 постановления КМУ от 28.12.2016 № 1026 "Некоторые вопросы закупки продуктов питания Министерством обороны", обязывающий аудиторскую службу обеспечить осуществление контроля обоснованности затрат во время проведения процедур закупки продуктов питания".

"Сухие" риски из его докладной на НГШ:

— снижение боевого потенциала и боеготовности подразделений в связи с введением должностей поваров;

— лишние расходы на содержание личного состава во время пребывания в/ч за пределами ППД (8–9 месяцев на полигонах и в АТО), оплату коммунальных услуг и энергоносителей (пример 79-й бригады, по его расчетам, только на 10 поварах допрасходы —

297,5 тыс. грн.);

— нагрузка командования несвойственными функциями (содержание, трудоустройство, охрана труда персонала), ответственность за качество продовольствия и его сохранность (при отсутствии ветеринарной медицины в войсках).

Любой специалист безапелляционно согласится с доводами полковника Харахалиля, дополнит их и диагноз поставит: реформа ради реформы. И рецепт решения проблемы выпишет — реализация Каталога обкатанным годами аутсорсингом. Тогда и солдат будет сыт, и боевая подготовка не пострадает. Бюджет армейский не похудеет на сотни миллионов, необходимых на фронте. А как следствие — у правоохранителей работы поубавится. Но все это будет зависеть от того, что возьмет верх: здравый смысл Генштаба или нездоровый аппетит Бирюкова и Ко?

Столовая военно-медицинского клинического центра Южного региона, где лечат личный состав ВМС Украины, Южного оперативного командования Сухопутных войск ВСУ и ветеранов. На довольствии в среднем 500–600 человек. На эксперимент ВМКЦ перевели с начала 2018 года. Корм готовят здесь. Одесса, 5 апреля 2018 года