День тишины: хватит молчать!

Суббота и воскресенье 20 и 21 апреля — дни тишины, во время которых запрещена какая-либо агитация за или против кандидатов в президенты.

Скорее всего, этот запрет уже традиционно нарушат штабы кандидатов. Может, следует не столько возмущаться по этому поводу, сколько взвесить целесообразность указанного ограничения и попытаться изменить регулирование?

Все три избирательных закона — о выборах президента, народных депутатов и местных выборах — содержат абсолютный запрет на агитацию в преддверие и день выборов. Необходимость такого запрета мотивируется потребностью дать возможность избирателям отдохнуть от навязчивой агитации и принять взвешенное решение. Такой тотальный запрет кажется достаточно патерналистским жестом государства, пытающегося таким образом защитить своих неразумных граждан, неспособных противостоять информационному потоку. Это было актуально в XX веке, когда плотность этого потока была в десятки раз меньше, чем сегодня.

Телеканал "1+1" в преддверие голосования едва ли не весь день посвящает программам с участием претендента на президентскую должность, отмечая в свою защиту, что там он актер, а не кандидат. Напоминает ситуацию из мультфильма "Бестолковый Вомбат", где главный персонаж посреди города дает уличный концерт со сбором пожертвований, добывая музыку из свирели, которую он перед тем неосмотрительно проглотил. На замечание полицейского, что в городе нельзя петь на улицах, компаньонка Вомбата Мышь отвечает: "А он не пел, он дышал!"

Комитет избирателей Украины, Гражданская сеть ОПОРА и Движение "Честно" указывают на большое количество материалов в публичном пространстве в дни тишины перед первым туром президентских выборов без указанных исходных данных, но с признаками скрытой агитации. Хотя эти материалы и не содержали прямых призывов голосовать за или против определенных кандидатов, но были выполнены в той же стилистике, цветной гамме, теми же шрифтами, что и другие агитационные материалы кандидатов, и сопровождались простыми лозунгами — "Думай", "Змінюй", "Не втрать ще 5 років", "Підтримай наших", "Президент — слуга народу" и т.п.

Контраргументы технологов избирательных штабов кандидатов можно обобщить до уровня примитивных тезисов "не пойман — не вор" и "а вы попытайтесь доказать, что это агитация, а не что-то другое". Действительно, юридические перспективы дел в отношении такой специфической внешней рекламы весьма сомнительны, если вообще не нулевые. Вот только общество все видит, все понимает. Так сказать, все всё видят, но ничего сделать не могут. Возможно, с этой задачей справился бы судья, умеющий не только механически применять букву закона, но и справедливо толковать его, но такие случаи для Украины, скорее, исключения, чем правило.

Впрочем, действительно ли есть потребность в дне тишины?

Одна из проблем технической реализации такого запрета — социальные сети и интернет в целом. Даже российский левиафан до сих пор не способен взять под контроль этот сегмент общественного пространства: все новые и новые законы не мешают распространению мыслей, а лишь повышают уровень технической грамотности населения, которое уже знает технологии VPN, TOR и понемногу овладевает шифрованным и анонимным darknet. Даже в Facebook для полиции будет проблематично поймать за руку нарушителей-агитаторов — не на профайл же админпротокол составлять! Процедура привлечения к административной ответственности, кстати, не слишком изменилась с момента принятия в 1984 году отечественного Кодекса об административных правонарушениях. Новые времена требуют новых решений.

Еще один запрет касается обнародования результатов социологических опросов, связанных с выборами, в течение двух дней до дня голосования, а также результатов экзит-полов до завершения голосования. Последнюю норму традиционно обходят СМИ, публикуя, например, данные экзит-полов от Мустафы Найема, который пользуется при этом эвфемизмами наподобие "Шоколадный ликер", "Пиво "Перша ПРИВАТна броварня", "ЗЕбровка", "Вдова Клико" и т.п. Кстати, такие "алкогольные замеры" нам известны еще с президентских выборов 2010 года.

Аналогичные ограничения практиковались во многих странах. Часто они даже не закреплялись в законах, а были всего лишь джентльменским соглашением между различными политическими игроками. Верховные и Конституционные суды многих стран в течение последнего десятилетия регулярно признают неконституционными запреты на агитацию в дни тишины и на обнародование соцопросов и экзит-полов. Суды отмечают: такие ограничения — чрезмерное и непропорциональное вмешательство в свободу слова и свободу выражения взглядов. Любопытна позиция Верховного Суда США, который в 1992 году установил, что ограничение вести агитацию на расстоянии менее ста шагов от избирательного участка не противоречит Конституции, поскольку эти 15 секунд, необходимые для преодоления указанного расстояния, являются личным временем избирателя, когда на него уже нельзя влиять. Законодатели тоже постепенно убирают чрезмерные ограничения. Так, в минувшем году в ноябре в Молдове разрешили агитацию в дни тишины, предусмотрев запрет агитировать на избирательных участках.

Еще более бессодержательным представляется запрет вести агитацию уже после волеизъявления, но до установления ЦИК окончательных результатов. Зачем этот запрет, кого он защищает? Государственные органы следят за соблюдением этого правила: активиста гражданского движения "Відсіч" полиция буквально за руки и за ноги вынесла с Майдана Независимости, где он пытался раздать листовки, направленные против одного из участников второго тура. Формальная причина — не выполнил требований полицейских прекратить незаконную (по их мнению) агитацию. Суд, рассмотрев это дело, ошеломил правоохранителей своим решением: в действиях парня не было признаков административного правонарушения.

Фактически полицейские безосновательно ограничили личную свободу и свободу выражения взглядов и должны были бы понести за это наказание. Но в таких случаях они не несут, к сожалению, никакой ответственности, даже дисциплинарной. У них меньше шансов быть наказанными за нарушения конституционных прав и свобод, чем получить выговор за конфликт с руководством, ведь система дисциплинарной ответственности полностью зависит от руководителей полицейских подразделений. А задержание активистов почти всегда санкционируется руководством.

Долгое время дорабатывается принятый в первом чтении проект Избирательного кодекса, который должен заменить собой ряд профильных законов. Пока проект содержит в себе ограничение на агитацию в преддверие и день выборов, но есть надежда, что во время второго чтения парламентарии уберут этот странный запрет или заменят его чем-то более адекватным. Конечно, в дальнейшем украинским политикам никто не будет мешать договариваться между собой и добровольно не вести агитацию в дни тишины. Но это уже будет сознательный выбор в пределах существующей свободы, а не навязанное свыше ограничение.

Единственная польза от дней тишины — сугубо урбанистическая: ведь лучшего стимула сорвать всю эту надоедливую бумажную продукцию со всех возможных поверхностей для работников коммунальных предприятий и не придумать. Но, выбирая между чистотой улиц и свободой выражения взглядов, я встану на сторону свободы.

Недаром же Дом профсоюзов на Майдане Независимости так долго украшал баннер "Freedom is our religion".