"Зеленая" энергетика: уроки испанского

Рассчитывают выклянчить на ближайшие три-четыре года хотя бы пяток миллиардов долларов. Ибо "новая программа с МВФ — это позитивный сигнал для инвесторов и международных партнеров Украины, индикатор продолжения реформ". Вернулись с обещаниями.

Одновременно страна собирается банально раздать своим олигархам и приближенным миллиардов так восемь-десять долларов. Просто за то, что они будут… расшатывать энергосистему Украины. И это, естественно, тоже сигнал "довіри до української держави та державних гарантій". Хорошо хоть не за три года намереваются раздать, а за десяток лет. Может, одумаются?

Речь идет о солнечной энергетике. Родившаяся у нас как схема вывода денег с государственного предприятия "Энергорынок" для соратника Янкуковича Андрея Клюева, она благополучно пережила и Майдан, и российское вторжение, только частично сменив выгодополучателей. Хотя тарифы "на солнце" с тех пор все же срезали, они остались самыми высокими в Европе, примерно в 1,6–2 раза выше, чем в более богатых странах. Не на порядки выше, как было прежде, что уже примечательно.

В настоящее время в мире солнечная энергетика бурно развивается и резко дешевеет. У нас это по-прежнему чисто схема для вывода денег. К энергетике она имеет только то отношение, что разрушает энергосистему. Что, в общем-то, особо и не скрывают. В лучшем случае говорят, что в ней еще оставались резервы. То есть сук, на котором сидим, еще не весь спилен. Продолжаем пилить?

На выходе — поставки с солнечных электростанций не только дороги (раза в три дороже даже электроэнергии ТЭС), но еще и нестабильны. Их надо балансировать, что обходится оператору энергосистемы весьма недешево.

Вдобавок львиная их доля находится в районах, где и так профицит дешевой электроэнергии. При этом всю "зеленую" энергию, независимо от потребности энергосистемы, надо выкупать и оплачивать. По самому высокому тарифу.

Пока мощности "соларников" были не особо большими, с этим мирились, но сейчас "Жучка подросла", и потоки мощностей стали реально влиять на стабильность системы. Весной уже были первые случаи ограничения мощности АЭС из-за этого.

А на подходе — ввод в эксплуатацию массы новых мощностей солнечной генерации. При этом даже намек на регулирование проблемы вызвал натуральную истерику. Сейчас рассматривается законопроект, который (о ужас!) разрешает не оплачивать часть не нужной системе энергии для электростанций мощностью более 150 МВт. По этому поводу срочно собрали конференцию, громко рассказывали, что этого делать нельзя. И вообще наше дело (владельцев солнечных станций) — получать деньги, а разгребать проблемы — это не к нам.

Что интересно, ни один из выступавших на разных подобных мероприятиях даже не заикнулся о том, что они отпускают нужную энергосистеме продукцию. Говорили о финансах, что как минимум честно. Желание заработать — двигатель рыночной экономики. Но другой ее принцип — чтобы было выгодно именно зарабатывать, а не вытягивать деньги у других.

В Европе занимаются тем, что именно зарабатывают. Успешно, заметим. Нам тоже пора, а вынесение проблемы в публичную плоскость позитивно. Тоже давно пора. То, что кто-то защищает желание и дальше получать сверхдоходы, — нормально. 100% прибыли и впрямь лучше, чем 50%. И вообще, реальная окупаемость солнечных проектов сейчас составляет лет пять, при сроке эксплуатации до 25. Большую часть жизни станция будет генерировать почти чистую прибыль, в валюте.

Проблема в том, что едва ли не беднейшая страна Европы столько "счастья" вряд ли потянет. Кого-то придется буквально возвращать в реальность. И если в Украине начнутся проблемы в энергосистеме (к чему ее толкают), это точно не повысит ее привлекательность, в частности инвестиционную.

К слову, предлагалось следующее — увеличить цену электроэнергии для населения в три раза. Часть полученных таким образом денег отдать любимым "инвесторам", дабы ничего не менять в их доходах. Между прочим, одновременно намечается и ухудшение качества услуг. Повторюсь, балансировкой энергосистемы "инвесторы" заниматься не собираются и нести хоть малейшую ответственность за это — тоже.

Как минимум до населения как потенциального кормильца подобных "инвесторов" стоит довести столь заманчивое предложение. Как и то, что тарифы привязаны к валюте, так что пенсионерам как бонус предлагается и валютный риск.

Это те самые 8–10 млрд долл. спроса на валюту на ближайшее десятилетие — для их вывода за рубеж. Кстати, оценки всех инвестиций в "зеленку" вдвое меньше. Согласитесь, неплохой "выхлоп" от них намечался.

Так как побираться собираются у населения, то стоило бы иметь официальный реестр реальных владельцев СЭС. И концентрацию оных. Например, сейчас в отрасль массированно зашел (на китайских кредитах) Ринат Ахметов. А вот Коломойский пока не попал, почему его ферросплавщики и заваливают суды исками. Вообще свыше 60% "вкладчиков" — это свои, местные, только с офшорными фирмами-прокладками. Так что, может, кому-то будет приятно узнать, что он субсидирует Рината Леонидовича?

Кроме того, многие начавшиеся в этом году проекты реально рассчитаны на перепродажу через год-два. Отсюда и вопли их "инвесторов". Снижение тарифа реально подорвет-таки планы, а своих денег у многих вообще не было.

Сейчас "зеленые" паразитируют на тарифах государственного "Энергоатома". Ему они установлены раз в семь ниже, а разница "пилится" в пользу частных компаний. Раньше это были тепловые станции (читай — тот же Ахметов), но сейчас доля "зеленых" стремительно растет.

И будет расти дальше — "зеленые" технологии дешевеют. В США ставится задача, чтобы солнечные электростанции к 2030-му вышли на уровень 4–5 центов за киловатт-час и ниже. Это с их-то ценами на услуги, землю, с их зарплатами, налогами и прочим. В Европе аукционы на строительство новых СЭС уже идут по цене продажи в 7–8 центов за киловатт-час. На залитом солнцем Ближнем Востоке встречаются и ниже 3 центов.

А у нас аукционы успешно оттянули на два года. Сейчас они будут проходить в обстановке, когда на перепродажу выставят немало проектов с обязательствами высокого тарифа. Называя вещи своими именами, это хороший пример саботажа в почти чистом виде.

В мире ситуация кардинально отличается от устроенной в Украине. Стоит присмотреться к лучшим мировым практикам. Там опыт обрезания сверхдоходов уже накоплен. Тем более что один из любимых тезисов сторонников "ничего не менять и платить нам много и без вопросов" — это ссылки на опыт Испании. Но там изменили завышенные тарифы на солнечную электроэнергию, причем задним числом. По версии наших "зеленых", потом они были вынуждены платить огромные неустойки. Если честно, слухи о компенсации сильно преувеличены. Раз так в двадцать минимум.

Испанская история хороша тем, что похожа на нашу. Только там все происходило раньше. В середине "нулевых" на Пиренеях начали стимулировать солнечную энергетику, установив тариф чуть ли не 48 евроцентов. Поначалу цели были скромные — построить СЭС на 400 тыс. кВт. Но запах легких денег привлек массу желающих, и солнечная энергетика стала распухать буквально на глазах. Темпы ввода солнечной генерации раз в десять превзошли ожидаемые.

Вдобавок через пару лет грянул кризис 2008-го, врезав как по экономике, так и по возможности субсидирования, в частности солнечной энергетики. А станции все строили и строили. Компенсации их владельцам быстро пошли на миллиарды евро. Обеспечивая около 5% выработки электроэнергии в Испании, "зеленые" вытягивали почти треть оплаты за всю генерируемую электроэнергию и останавливаться не собирались. В 2010–2011 гг. правительству приходилось субсидировать почти 6 млрд евро в год (причем доля "зеленых" быстро нарастала).

Забавно, как раз в это время Украина переходила на "клюевские" тарифы "для солнца". Испанский опыт в такой ситуации никого не интересовал.

К чести Мадрида, там хватило силы воли и настойчивости. Приведение ситуации в энергетике к нормальной продолжалось при разных правительствах и партиях. Для начала гарантированный солнечный тариф снизили в разы, примерно до 8–8,8 евроцента. Вызвав, естественно, и крики об инвестиционном климате, и угрозы, что в экономику страны не вложат ни одной песеты, и проч.

Затем были введены дополнительные налоги (и не только "на солнце"). На выходе вопрос с объемами субсидирования вполне решили — их снизили на порядок. И да, получили почти полсотни исков. Из которых сейчас (спустя семь лет) частично удовлетворены семь, на 0,8 млрд евро. На фоне сэкономленных трех десятков миллиардов евро. Ну как вам сказать, не так уж и критично.

Более того, "зеленая" энергетика вполне выжила и при снижении тарифов. "Солнечные" проекты, рассчитанные на продажу сверхдорогой энергии, и правда затихли, но не закрылись. Новые же солнечные станции вводились в эксплуатацию в основном для самообеспечения.

А ветровая энергетика развивалась вполне успешно и в новых условиях. Сейчас "зеленая" энергетика (без ГЭС) дает Испании около четверти всего объема электроэнергии. И по вполне конкурентным ценам.

В 2017-м прошли аукциона на новые мощности, на которых "зеленых" проектов выкупили на 8 млн кВт, в основном "на солнце". Благо, стоимость панелей для СЭС за несколько лет упала в разы. О возврате к старым тарифам никто и не заикался. В ближайшие несколько лет планируется запустить еще почти в три раза больше СЭС. И большую их часть — вообще без господдержки. Вполне хватит рыночного тарифа.

Испания планирует перейти на "зеленую" энергетику лет через двадцать. Так что Мадрид достиг практически всех целей. Прекрасный кейс, который стоит изучать. И даже не обязательно пересматривать законодательство. Например, за дестабилизацию энергосистемы вполне можно штрафовать, что в мире и делается.

И к энергоустановкам большой мощности есть немало требований, которые "зеленые" пока успешно игнорируют, чем нарушают права других людей на безопасное энергоснабжение. И на это есть технические условия, которые надо соблюдать. Даже самым "зеленым" и местами низкоуглеродным.

Возможны и дополнительное налогообложение, акцизы и прочее. Инструментарий в европейской практике вполне накоплен. Есть и опыт Италии, Чехии, Румынии или Польши. С позитивными и негативными примерами и решениями.

"Зеленая" энергетика будет развиваться и дальше, за ней будущее. Но вот фактическое превращение ее в кормушку — это не то, что стоит холить и лелеять. Так что чем раньше начнем наводить порядок, тем лучше. И чем более публичным будет этот процесс — тоже. В таком случае есть надежда, что сделаем меньше ошибок.

Насчет беспокойства желающих заработать у нас сверхдоходы стоит честно сказать: Украина не может себе позволить еще с десяток лет кормить кучу халявщиков. С этим не справились гораздо более богатые страны. Вы уж нас как-нибудь простите. Увидимся позже и по другим ценам.