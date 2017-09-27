Зачем "Роснефти" нефть и газ Курдистана?

Пока внимание Европы и США было сконцентрировано на планах "Газпрома" по строительству обходных газотранспортных маршрутов с тем, чтобы исключить Украину из газового транзита в Европу, на Ближнем Востоке "Роснефть" осуществила блицкриг, последствия которого могут существенно повлиять на европейскую энергетическую геополитику.

В последние годы не было секретом, что "Роснефть" — священная корова российского бизнеса, детище Путина и Сечина, главный кормилец бюджета и питерского олигархата — продолжала наращивать зарубежные инвестиции, несмотря на достигший исторического рекорда долг в более чем 4 трлн руб., отрицательный денежный поток и резкое падение запасов валюты на счетах. Но вот в 2017-м одновременно с 6 млрд долл. помощи режиму Мадуро в Венесуэле и покупкой НПЗ в Индии за 3,9 млрд долл. "Роснефть" стала крупнейшим инвестором в Иракский Курдистан. Примерно за год российская компания вложила более 4 млрд долл. в нефтегазовые сделки в спорном и крайне нестабильном регионе, добивающемся независимости.

Еще в феврале 2017 г. в Лондоне "Роснефть" подписала с Региональным правительством Курдистана соглашение о покупке нефти в 2017–2019 гг. При этом российская компания обязалась выплатить наперед правительству иракской провинции более 1 млрд долл. в счет будущих поставок, и это в условиях продолжающейся неопределенности с ценами нефти.

Новая серия соглашений была подписана в июне в ходе XXI Санкт-Петербургского экономического форума. Они предусматривали новые инвестиции, которые должны помочь Иракскому Курдистану построить газопроводы для внутренних поставок, а впоследствии и для экспорта — в Турцию и Европу. Общая сумма сделки официально не раскрывается, но, по информации Reuters, ее размер превысил миллиард долларов.

Для этого в Россию прибыла высокая делегация во главе с премьер-министром Иракского Курдистана Нехриваном Барзани. Внимание к ней было столь высоким, что курдскую делегацию принял Путин. А 7 июня президент Иракского Курдистана Масуд Барзани объявил о проведении 25 сентября референдума о независимости.

Иракский Курдистан, по собственным оценкам, обладает извлекаемыми запасами объемом 45 млрд баррелей нефти и 5,66 трлн кубометров газа, которые по мере проведения геологической разведки могут увеличиться. Для "Роснефти", как следует из ее пресс-релиза, иракская нефть станет источником поставок на нефтеперерабатывающие заводы в Европе (в частности, на заводы "Роснефти" в Германии — россияне владеют 24% MiRO и 25% BayernOil), а также существенно укрепит позиции компании на газовом рынке.

Курдистан начал продавать нефть через проходящий по территории Турции нефтепровод Киркук—Джейхан в 2014 г. по договоренности с центральным правительством Ирака (оплата направлялась Багдаду, который затем часть средств перечислял в Эрбиль), однако частые теракты и аварии делали этот маршрут крайне нестабильным. Максимальный объем поставок в самый спокойный период не превышал 650 тыс. баррелей в день. "Роснефть" планирует увеличить продажи до 1 млн баррелей в сутки.

Подобные сделки и раньше совершались на условиях предоплаты, когда средства от международных трейдеров и Турции поступали до поставок нефти, но их масштабы были не сравнимы с планируемыми российскими. "Роснефть" заключила с курдами первый контракт с предоплатой в конце 2016 г., а в феврале 2017-го расширила сотрудничество, согласившись предоставить полуавтономному региону кредит размером 1,2 млрд долл., став первой крупной зарубежной нефтяной компанией, публично обязавшейся обеспечить предоплату курдского экспорта.

На рынке Курдистана работали и ExxonMobil, и Chevron, и Total, как и компании среднего калибра, в том числе британско-турецкая Genel Enerji, однако на протяжении ряда лет они больше теряли, чем зарабатывали.

Американский гигант ExxonMobil вышел из половины своих лицензий в Курдистане, поскольку ситуация с безопасностью нефтепроводов стала крайне напряженной, а еще часть лицензий были проданы норвежской DNO ASA.

Серьезные проблемы испытывала и Genel Enerji. "Москва фактически закрывает брешь, которая появилась на фоне отхода США от Ирака", — так прокомментировал происходящее высокопоставленный источник в Эрбиле, столице иракского Курдистана. Действительно, террористов терактами не испугаешь, и "Роснефть" просто ринулась в Курдистан (как, кстати, до этого в Ливию и Египет), как только это, по ее мнению, позволила сделать политическая целесообразность.

При этом Россия стала единственной крупной мировой державой, не призывавшей иракских курдов отменить референдум о независимости, который в Белом доме назвали "провокационным и дестабилизирующим".

В публичных заявлениях Москва поддерживает территориальную целостность Ирака, одновременно признавая стремление курдов к независимости. "Мы заинтересованы в том, чтобы курдский народ, как и любой другой народ на планете, реализовывал свои законные чаяния и устремления", — заявил в июле министр иностранных дел России Сергей Лавров. Чисто российская логика.

На самом деле курдский вопрос имеет крайне сложную и длинную историю. В регионе Ближнего Востока проживает от 25 до 35 млн курдов, рассредоточенных в юго-восточных провинциях Турции, на севере Сирии, Ирака и Ирана. Курды имеют свой язык, исповедуют ислам суннитского толка с некоторыми специфическими особенностями и добиваются независимости с начала прошлого века.

Собственно, по Севрскому мирному договору 1920 г., которым страны Антанты намеревались расчленить Турцию после Первой мировой войны, предусматривалось возникновение независимого государства Курдистан. Однако этот договор не был ратифицирован парламентом Турции, а борьба против оккупационных сил Антанты под предводительством Ататюрка вернула единую Турцию в ее нынешние границы.

При этом курдский вопрос никуда не исчез и, как тлеющая искра, постоянно вспыхивал то кровавыми терактами, то политическим противостоянием.

Прокурдская Партия демократии народов находится в оппозиции к правящей партии в парламенте Турции. Очередное обострение несколько лет назад было связано с войной в Сирии, так как отдельные курдские формирования оказались наиболее боеспособными в войне против Исламского государства и были поддержаны США. Но опасность возникновения вследствие такой поддержки автономного курдского анклава на севере Сирии вызвала противодействие Турции, для которой появление любой территории, на которой курды могут создавать квазигосударственные образования и автономии, является серьезнейшей проблемой. Референдум в Иракском Курдистане — из той же серии.

В Турции решительно осудили референдум, потребовали его отмены "пока не поздно". В адрес Барзани прозвучали неприкрытые угрозы о последствиях "дипломатического, политического и экономического характера", а парламент Турции на внеочередной сессии продлил на год мандат правительству на использование вооруженных сил республики вне границ страны, в частности, в Сирии и Ираке. США, Иран и Багдад резко осудили референдум, единый Ирак призвали сохранить Германия, Греция, Великобритания, Болгария.

Россия формально выступила за "единство Ирака и переговоры между Эрбилем и Багдадом", однако это не помешало "Роснефти" в критический момент выступить фактически главным спонсором правительства, стремящегося к независимости Иракского Курдистана. Референдум прошел с очевидными результатами.

В чем же здесь геополитика?

Как это обычно бывает, когда речь идет о России, истинные планы Кремля маскируются весьма невинными намерениями. Столь масштабные инвестиции "Роснефти" в крайне нестабильный регион в то время, когда санкции истощают и без того проблемную российскую экономику, не могут быть обоснованы исключительно целями развития бизнеса. Само собой, в этих "инвестициях" имеется и политическая подоплека.

В Москве крайне заинтересованы в том, чтобы будущее "Курдистана" находилось под ее контролем, как и судьба значительной части территории Сирии после победы над Исламским государством.

Возможная независимость Курдистана задевает, пожалуй, самый сложный регион Ближнего Востока — Сирию—Иран—Ирак—Турцию. Щедро инвестируя в правительство Барзани, Россия решает сразу несколько задач. Во-первых, легко прогнозируя крайне негативную реакцию Турции на референдум, Москва сможет предложить и без того дружественной Анкаре еще более тесную дружбу, ведь независимость Эрбиля вовсе не означает автоматического объединения вокруг него всех остальных курдских образований в Иране, Турции и Сирии, значит, вопрос можно "регулировать".

Во-вторых, курдам в любом случае понадобится очень много оружия, и теперь ясно, где они и на что будут его покупать.

В-третьих, без курдской нефти экономика Ирака становится еще более слабой (в этом году прогнозируется ее стагнация), а это противоречит интересам США, которые стремятся стабилизировать центральное правительство в Багдаде. Предстоят нелегкие переговоры между курдами и правительством Ирака, где преобладают шииты, поддерживаемые Ираном.

Наконец, через "Роснефть" Россия будет контролировать поставки курдских нефти и газа в Турцию и через Турцию, увеличивая свое присутствие в ключевой стране НАТО и в регионе в целом. Газопровод, который "Роснефть" собирается строить, будет рассчитан на экспорт до 30 млрд кубометров газа, и уже говорят о его присоединении к азербайджано-турецкому проекту ТАНАП. При такой мощности азербайджанский газ станет миноритарным компонентом проекта, рассчитанного не столько на турецкий рынок, сколько на экспорт в Европу. Газопровод должен быть построен к 2019 г. для внутренних нужд и в 2020 г. — для экспорта. "Роснефть" также получила доступ к пяти разведанным месторождениям нефти и газа и уже в ближайшее время планирует довести экспорт курдской нефти до 1 млн баррелей в сутки.

Следует отметить, что в свое время Турция немало сделала для того, чтобы установить и поддерживать хорошие отношения с Барзани, и для Анкары проведение референдума является серьезнейшей политической проблемой, в то время как развитие нефтегазовой инфраструктуры на севере Ирака приветствуется. Крупные турецкие компании помогали наладить экспорт нефти из Ирака и строить соответствующую инфраструктуру. Объем торговли с Эрбилем превысил в прошлом году 10 млрд долл., а количество турецких компаний, работающих в Иракском Курдистане, достигло 1000.

Еще в 2013 г. в Турции высказывали намерения построить газопроводы из Иракского Курдистана с тем, чтобы импортировать газ в объемах до 20 млрд кубометров в год. Война в Сирии и активность курдских боевиков не позволили этим планам осуществиться. И все это время Региональное правительство Курдистана находилось в непрерывных спорах и конфликтах с Багдадом относительно полномочий центрального правительства продавать нефть только через государственную компанию с последующим перечислением средств в Курдистан.

Турция вынуждена была лавировать между Багдадом и Эрбилем, и поэтому значительное число "нефтегазовых" соглашений с Барзани так никогда и не стали публичными. Эрбиль всегда стремился к самостоятельности, и теперь Барзани заявил в обращении к народу, что его правительство "вернется к переговорам с Багдадом после 25 сентября", а "народ Курдистана выбирает независимость", которая ничем не угрожает Турции.

Проведение референдума стало предметом телефонного разговора Путина и Эрдогана уже на следующий день после голосования и основной темой обсуждения в предстоящий четверг, в ходе визита Путина в Анкару. Только со временем станет ясно, до чего договорились Россия и Турция, на что были потрачены миллиарды "Роснефти" и что принесут в регион российские инвестиции — мир или новое обострение.