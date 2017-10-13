В чем уязвимость уязвимых потребителей, или Как не быть энергетически бедным

Несмотря на то, что прошло почти полгода с момента принятия Закона "О рынке электрической энергии", существенных изменений потребители не ощутили. Хотя это и понятно, потому что сейчас продолжается лишь подготовка нормативно-правовой базы, а сам новый рынок должен физически заработать в 2019-м.

Но уже сейчас нужно позаботиться о тех, кому и сегодня сложно справиться с ростом цен и тарифов и для кого возможность конкуренции и выбор поставщика выглядит очень сложной задачей, поэтому им "удобнее" обращаться к привычному поставщику.

Во-первых, не следует беспокоиться о том, что все льготы будут отменены, и каждый бытовой потребитель будет вынужден платить полную рыночную цену за электроэнергию, хотя в идеале так и должно быть. Но такого нет и в европейских странах, которые нам приводят в качестве примера.

В отчете EPRS (European Parliamentary Research Service), представленном Европейскому парламенту в мае 2016 г., отмечается, что от 50 до 125 млн человек в ЕС находятся под угрозой энергетической бедности. Около 54 млн человек не могут полностью обогревать собственные дома зимой или оплачивать свои счета. Основными причинами, как правило, считаются низкие доходы, высокие цены на энергию и низкая энергоэффективность жилых помещений, а также рыночные условия и социальная среда. То есть факторами энергетической бедности являются не только низкие доходы населения, но и низкая энергоэффективность и высокие тарифы.

ЕС понимает проблемы и дает рекомендации с помощью директив по электроэнергии и газу (Третий энергетический пакет), требующих, чтобы государства-члены определяли уязвимых потребителей на собственных энергетических рынках и защищали их. Правда, директивы не включают общее определение ЕС об "энергетической бедности", но речь идет прежде всего о домохозяйствах, расходующих слишком много, возможно, вдвое больше, чем средние, на энергетические продукты, а также о домохозяйствах, у которых существуют трудности с оплатой счетов за энергию.

В Украине официальная статистика утверждает, что среднемесячные расходы домохозяйства на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в 2015 г. составляли 509,30 грн, или 12,5% потребительских расходов, а в 2016 г. — 625,90 грн, или 13,8% потребительских расходов.

И это довольно значительный процент по сравнению, например, с тем, что только 1,2–1,7% потребительских расходов приходится на образование и культуру и около 5% — на медицину.

Рискну предположить, что незначительный уровень образования, не говоря уж о культуре, является одним из факторов, приводящих к так называемой энергетической бедности.

Льготы и перекрестное субсидирование

И все-таки в Украине не отказываются от льгот и субсидий. По официальным данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в 2016-м 1990331 абонент имел льготы в оплате потребленной электроэнергии, а социальная норма в 100 кВт·ч предоставляется всем потребителям, несмотря на уровень их доходов.

В электроэнергетике страны в последние годы остается высоким уровень перекрестного субсидирования промышленными потребителями стоимости электрической энергии, отпускаемой отдельным категориям потребителей по фиксированным тарифам. Общая сумма компенсации потерь энергоснабжающим компаниям от поставок электроэнергии отдельным категориям потребителей в 2015 г. составляла 43,8 млрд грн, в 2016 г. — 45,5 млрд. Правда, в 2017 г. прогнозируется снижение перекрестного субсидирования до 36–37 млрд грн. Но увидим, какие цифры приведет Госстат в определении доли расходов домохозяйствами.

Так, одним из требований запуска нового рынка электроэнергии является минимизация перекрестного субсидирования, но это не означает, что наименее защищенные слои населения могут оказаться не только на грани энергетической бедности, но и за ней.

Именно поэтому и в Законе "О рынке природного газа", и в Законе "О рынке электрической энергии" определено понятие "уязвимый потребитель".

Право на социальную защиту — конституционное право граждан Украины, но его реализация является предметом отдельного законодательного регулирования.

Законом Украины "О рынке электрической энергии" определено, что уязвимые потребители — это исключительно часть бытовых потребителей. К полномочиям Кабинета министров Украины отнесено установление порядка, согласно которому будет реализовываться право на предусмотренные законом поддержку для возмещения расходов на оплату потребленной электрической энергии и/или защиту от отключения в определенные периоды. То есть украинский закон вобрал в себя общие европейские нормы, когда потребителю может предоставляться как денежная поддержка (персональная субсидия), так и невозможность его отключения от источников электроснабжения, как правило, в зимний период.

Механизмы защиты уязвимых потребителей

Итак, какие механизмы защиты уязвимых потребителей заложены в Законе "О рынке электрической энергии"? Прежде всего, это статья 61, посвященная взаимоотношениям между электропоставщиком и уязвимыми потребителями.

Во-первых, такие потребители имеют право на поддержку для возмещения расходов на оплату потребленной электрической энергии. Кабинет министров Украины должен принять такой порядок, в котором будут определены: категории уязвимых потребителей; порядок их учета; мероприятия по мониторингу и государственному контролю; специальные меры защиты таких потребителей от отключения в определенные периоды; объем адресной помощи.

Поставки электрической энергии таким потребителям осуществляет поставщик универсальной услуги. Здесь следует добавить, что закон не позволяет таким потребителям выбирать себе поставщика, ведь только поставщик универсальной услуги (в нашем случае такого поставщика будет выбирать Кабмин на тендерных условиях) может ее осуществлять.

Пока не понятно, каким будет количество уязвимых потребителей через три года, но уже в июле 2020 г. правительство должно определиться с выбором поставщиков универсальных услуг.

На самом деле времени для этого не так уж и много, а если число таких потребителей останется на уровне 2016 г., то есть почти 2 млн абонентов, то это серьезная нагрузка на остальных.

Мониторинг наличия уязвимых потребителей в странах ЕС показывает, что к таким относятся около 10% домохозяйств, а самым распространенным способом поддержки является ограничение отключения должников в зимний период. То есть речь идет не о персональных льготах, а прежде всего об определенной социальной категории людей, которые не могут своевременно оплачивать свои счета.

В Украине, по данным годового отчета НКРЭКУ за 2016 г., таких потребителей по сравнению с льготниками относительно немного — 275,5 тыс. электроустановок бытовых потребителей отключили от электроснабжения за неоплату потребленной электроэнергии. Кстати, узнать, были ли среди них те, кто получал льготы и субсидии, из отчета регулятора невозможно.

Как бороться

с энергетической бедностью?

В Европе для этого используют разные меры, такие, как выплаты через их общие социальные системы (фонды), тарифы на социальную энергию, ограничение отключения из-за неплатежей, улучшение энергоэффективности, а также информации о защите уязвимых потребителей.

Однако, как отмечается в отчете EPRS, без жестких мер по энергоэффективности энергетическая и климатическая политика ЕС может усилить риск энергетической бедности прежде всего из-за расходов на финансирование перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) с помощью счетов за коммунальные услуги. И это не призыв к сокращению использования ВИЭ, а наоборот, поиск путей социальной защиты.

Интересен и уместен опыт британского регулятора Ofgem, который в свое время принял Социальную стратегию относительно уязвимых потребителей газа и электроэнергии, а сейчас переходит к пониманию индивидуальной социально-психологической работы с конкретным потребителем. И этим будут заниматься как социальные службы, так и соответствующие подразделения поставщиков энергоресурсов.

Понимая природу отношений с властью и непринятие населением каких-либо реформ в энергетике, считаю крайне важным уже сейчас начать энергетически-социальный диалог, чтобы энергетическая бедность не переросла в энергетическую нищету.

От редакции.

Светлана Голикова 5 октября избрана Верховной Радой по представлению Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности в состав конкурсной комиссии, которая будет избирать новый состав НКРЭКУ, функции членов которой истекают 26 октября. Инициатором предложить ее кандидатуру является "Народный фронт". Избрание С.Голиковой 265 голосами поддержали, в частности, депутаты из "Самопомочі" и БПП.

В тот же день ВР в состав конкурсной комиссии избрала еще одного представителя от парламента — Василия Яструбинского, предложенного Комитетом по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства. За его кандидатуру проголосовали 252 депутата.

11 октября Кабмин избрал третьего представителя в конкурсную комиссию по избранию членов НКРЭКУ — Николая Ницака, экс-директора "Винницаоблэнерго", экс-директора "ПП "Черкасские магистральные электрические сети" ГП НЭК "Укрэнерго".

Продолжаются разговоры о том, что на должность председателя конкурсной комиссии президент предложит экс-председателя НКРЭКУ, экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины, члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" от президента Владимира Демчишина.

Конкурсная комиссия по избранию членов НКРЭКУ согласно закону должна состоять из шести представителей: двое — от парламента, двое — от Кабмина, двое — от президента.

Верховная Рада Украины 22 сентября 2016 г. приняла Закон Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", который вступил в силу 26 ноября 2016 г.

С целью повышения доверия со стороны общества к органу государственного регулирования законом предусмотрено полное обновление состава НКРЭКУ постепенной ротацией на протяжении 18 месяцев (три члена НКРЭКУ переизбираются через шесть месяцев, два — через 12 месяцев и еще два — через

18 месяцев). Для проведения (первой) ротации на протяжении шести месяцев законом предусмотрены образование конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов, объявление конкурса, проведение отбора кандидатов и их подача на утверждение президенту Украины.

Для своевременного проведения конкурса конкурсная комиссия должна была начать свою работу через месяц-полтора после вступления закона в силу. Но до 5 октября 2017 г. ни один член конкурсной комиссии избран не был.