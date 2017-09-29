"Ротация +"? или Почему не работает закон об энергорегуляторе

Закон Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" был принят почти год назад. Работает ли этот закон сегодня? Нет! Ведь основные нормы, заложенные в нем для обеспечения профессионализма, независимости и беспристрастности всех решений, так и не начали действовать. И тут вопрос не в самом законе, работающем не в полной мере, а в том, что именно этот регулятор принимает решения на миллиарды, которые затем должны оплатить миллионы украинцев. Неудивительно, что этот закон не могли принять так долго — очень много людей заинтересованы в том, чтобы энергорегулятор работал подконтрольно.

Ротация или изменение действующего состава НКРЭКУ. Законом предусмотрено, что именно президенту, единолично назначившему всех членов текущего состава энергорегулятора, принадлежит право определить порядок их ротации с последующим заполнением вакантных должностей соответствующей Конкурсной комиссией. К сожалению, принятие указа президента несколько задержалось, что, соответственно, отложило и вопрос поиска и назначения членов Конкурсной комиссии. Но даже после утверждения указом президента от 23 марта 2017 г. плана ротации с соответствующим поименным списком вопрос не сдвинулся с мертвой точки, и на сегодняшний день Конкурсная комиссия так и не сформирована.

При принятии закона о НКРЭКУ вопрос назначения членов Конкурсной комиссии был одним из самых жестких. Президент Украины, Кабинет министров Украины и Верховная Рада Украины отстаивали свое право номинировать представителей в ее состав. Однако на практике на сегодняшний день ни один из этих субъектов свое законное право не реализовал и не смог определиться с кандидатурами. Если неизбрание таких кандидатур Верховной Радой Украины можно списать на неслаженность и отсутствие политического консенсуса (хотя кандидатуры дважды избирались профильными комитетами, но не находили поддержки в зале), то отсутствие кандидатур от Кабинета министров и президента объяснить труднее. Открытым остается вопрос, зачем эти органы пытались перетянуть на себя одеяло при решении вопроса о праве назначать представителей в Конкурсную комиссию, если так и не воспользовались этим правом?

Процедура проведения конкурса выписана таким образом, чтобы учесть все оговорки в части публичности, демократичности и создания возможностей для профессиональных кандидатов участвовать в конкурсе. Но подобный демократичный подход требует довольно продолжительных сроков для реализации и очень тщательного отбора кандидатов.

Пока же мы сталкиваемся с ситуацией, когда из четырех членов действующего состава НКРЭКУ уже в ближайшее время должны быть уволены еще двое (до 26 ноября с.г.), но ни Конкурсной комиссии, ни объявленного конкурса, ни новых кандидатов на эти должности нет. Соответственно, уже скоро у энергорегулятора не будет кворума для принятия решений, и его деятельность может быть заблокирована.

Действующий состав НКРЭКУ морально себя исчерпал. Это не вопрос конкретных людей, а вопрос запроса общества и политиков на коренные и полноценные перемены. Поэтому без запуска работы Конкурсной комиссии и обновления состава НКРЭКУ вряд ли будут решены и остальные проблемные вопросы, которых, к сожалению, и так немало.

Финансирование регулятора, или Верим ли мы в честность решений на миллиарды с зарплатой на уровне студентов. Новым законом предусмотрено, что у энергорегулятора должно быть достаточно человеческих и финансовых ресурсов для выполнения своих задач, а финансирование его деятельности должно происходить за счет взносов на регулирование, уплачиваемых субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг. Вместе с тем парламент и правительство оставляют за собой полномочия контроля объема расходов, потому что, в конце концов, все это оплачивают конечные потребители — или из бюджета, или в тарифах, или во взносах лицензиатов.

Однако сейчас нормы по надлежащему финансированию деятельности энергорегулятора не работают, поскольку смета не согласована комитетом по вопросам бюджета Верховной Рады Украины, а Министерство финансов считает необходимым сначала скорректировать некоторые нормы Бюджетного кодекса Украины (проект закона №6691 от 12 июля 2017). Соответственно, расходы и доходы энергорегулятора не будут включены в проект закона о государственном бюджете на следующий год, и с 1 января 2018 г. НКРЭКУ вообще может остаться без финансирования.

Независимость в принятии решений, или Как "Урядовий кур'єр" стал Минюстом. Одна из основных гарантий независимости регулятора — это полнота ответственности за свои решения и предотвращение влияния со стороны других ветвей власти. Именно такие нормы предусмотрены в статье 5 Закона о НКРЭКУ.

Формально ни Кабинет министров Украины, ни другой орган власти, кроме Антимонопольного комитета Украины в случаях, предусмотренных законодательством о защите экономической конкуренции, не должны согласовывать решения НКРЭКУ, а решения, имеющие признаки регуляторных актов, вступают в силу со дня, следующего за днем их опубликования в официальном печатном издании — газете "Урядовий кур'єр" без государственной регистрации Министерством юстиции Украины (ч. 3 статьи 5 и ч. 7 статьи 14 закона о НКРЭКУ).

Но на практике ситуация оказалась иной — роль Министерства юстиции взяло на себя официальное печатное издание. Теперь решения энергорегулятора публикуются выборочно. Соответственно, НКРЭКУ может принимать решения по своему усмотрению, но последнее слово остается за изданием "Урядовий кур'єр", от публикации в котором зависит вступление решений в законную силу.

Восстановление доверия к энергорегулятору и начало его работы по новым правилам и в новом составе должны привести к пониманию потребителями основных проблем украинской энергетики и объективных путей для их решения. Есть ряд решений, которых сегодня ждет общество, — от честной и обоснованной формулы расчета стоимости угля и до перехода к новым способам стимулирования развития альтернативной энергетики. Решения по этим чувствительным вопросам должны приниматься уже обновленным составом НКРЭКУ, который будет отвечать новым квалификационным требованиям, установленным в законе о НКРЭКУ, в том числе и требованиям полной непредвзятости и отсутствия конфликта интересов.

Восстановление доверия должно начаться с переизбрание членов НКРЭКУ, которые, уже имея полные гарантии независимости при принятии своих решений, смогут отстаивать их правильность и целесообразность. Президент, Кабинет министров и Верховная Рада Украины, в свою очередь, собственными усилиями по формированию Конкурсной комиссии должны подтвердить, что власть в Украине не ограничилась формальным принятием закона о НКРЭКУ, а намерена продолжать реформирование этого важнейшего органа для достижения реальных результатов функционирования по новым правилам.