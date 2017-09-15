"Турецкий поток": партнеры и перспективы

Пока Украина, Польша, страны Балтии и Скандинавии ведут ожесточенную борьбу против "Северного потока-2", "Газпром" и его европейские партнеры активно продвигаются на южном "газовом" фронте, реализуя бессмысленный и беспощадный проект "Турецкий поток". Складывается впечатление, что сайту "Миротворец" пора создавать реестр не боящихся санкций европейских компаний, которые помогают российскому монополисту уничтожать украинский транзит.

В начале сентября к швейцарской Allseas Group S.A., подрядившейся прокладывать сложнейший морской участок упомянутого трубопровода, добавилась британская компания Petrofaс. Именно с ней дочерняя компания "Газпрома" со штаб-квартирой в Амстердаме South Stream Тransport B.V. подписала договор о строительстве наземной инфраструктуры — трубопроводов и приемного терминала газа на территории Турции стоимостью 340 млн евро. В пресс-релизе компании по этому поводу сообщается, что приемный терминал должен быть готов в декабре 2019-го и рассчитан на обработку 31,5 млрд кубометров газа в год.

Для Petrofac это не единственная победа на российском энергетическом рынке. Одновременно с "турецким" контрактом эта компания получила еще один — "сахалинский" стоимостью 700 млн долл. Со стороны России ее партнером выступила Sakhalin Energy Investment Company. Удивительный успех для компании, руководитель которой, Айман Асфари, находится под административными санкциями, наложенными на него в связи с расследованием Национальной комиссии Италии по ценным бумагам по подозрению в мошенничестве при торговле ценными бумагами в

2012 г. (речь идет об "инсайдерских" схемах торговли на бирже акциями итальянской компании). Среди наложенных санкций: 300 тыс. евро штрафа, 12-месячный запрет на занятие руководящих постов в любых итальянских компаниях и конфискация недвижимости на сумму в 385 тыс. евро. Об этом сам CEO честно сообщил в обращении к совету директоров, отбрасывая все обвинения в свой адрес. Однако упомянутые санкции оказались лишь вершиной айсберга, существует и подводная его часть.

Компания Petrofac и ее CEO c 2002 г. сириец Асфари еще в мае текущего года оказались под следствием Офиса специальных расследований Великобритании по обвинению в коррупции, даче взяток и отмывании денег в связи с деятельностью компании из Монако Unaoil, которую также обвинили в коррупции. Petrofac была клиентом Unaoil с 2002-го по 2009 г. для сопровождения своих проектов в Казахстане на общую сумму 2 млрд долл.

Дело получило широкую огласку в британских СМИ, поскольку оказалось, что Асфари имеет почетное звание "посла бизнеса премьер-министра", которое дается тем предпринимателям, которые щедро спонсируют правящую партию. Айман Асфари, чье личное состояние оценивается журналом Forbes в 970 млн долл., и его жена пожертвовали в фонд тори более 700 тыс. фунтов стерлингов с 2009 г. (только в прошлом декабре — 40 тыс. фунтов).

По британским традициям, элитная группа доноров, жертвующих на нужды партии минимум 50 тыс. фунтов в год, приглашаются на ужины с участием премьер-министра и других влиятельных членов Консервативной партии, получают статус "послов бизнеса" и право проводить официальные встречи от имени правительства в ходе деловых миссий за границей. Статус "посла бизнеса премьер-министра" дает также право проводить встречи с членами правительства в формате тет-а-тет и принимать высокопоставленных гостей из-за рубежа. Всего в Великобритании насчитывается 44 таких посла, среди которых главы крупнейших банков и корпораций. Petrofac имеет 31 офис за границей (преимущественно Африка, Азия и Ближний Восток) и 13,5 тыс. сотрудников, а прибыль компании в прошлом году составила 7,9 млрд долл.

Однако все изменилось в связи с коррупционным расследованием. Факт обвинений в даче взяток обошелся компании потерей 500 млн фунтов на бирже и грозит суммой в 625 млн фунтов штрафа, если факты коррупции будут доказаны. СОО компании и партнер Асфари Марван Чедид был отстранен от своих обязанностей.

По мнению аналитиков банков Barclays и Morgan Stanley, проводимое расследование является очень серьезным негативным сигналом для инвесторов и партнеров Petrofac. Прогнозируется, что уже в ближайшие годы компания может потерять до половины рыночной стоимости. В качестве примера приводится аналогичное расследование относительно компании Saipem (партнер "Газпрома" по "Южному потоку"), которой в 2012-м были выдвинуты обвинения в коррупции по проектам в Африке, и с тех пор Saipem не смогла получить там ни одного контракта.

Но все эти факты не смутили "Газпром", который заявил, что уже проложено около 220 км труб подводного участка из 900, поэтому следует немедленно приступить к строительству наземной инфраструктуры вблизи поселения Киикьой, где "Турецкий поток" ступит на родную землю. Petrofac, по мнению "Газпрома", является отличным партнером для этого проекта.

Одновременно уже в ближайшее время совет директоров "Газпрома" собирается обсудить создание совместного с турецкой компанией Botas предприятия TurkAkim Gaz Tasima A.S. для реализации на турецкой территории сухопутного участка второй нитки газопровода.

Ранее руководство "Газпрома" и Минэнерго РФ заявляли, что вторая нитка строиться не будет до тех пор, пока Европейская комиссия не сообщит о заинтересованности ЕС получать российский газ через Грецию и Италию. В свою очередь, Брюссель неоднократно высказывался в поддержку азербайджано-турецкого проекта "Южный транспортный коридор", по которому каспийский газ должен впервые попасть на европейский рынок. "Турецкий поток" так и не был включен в число приоритетных проектов ЕС, но, как следует из последних заявлений Москвы, Россия и Турция приняли решение строить вторую, экспортную, нитку до границы с Грецией.

Именно Греция является едва ли не единственной европейской страной, в которой, согласно опросам общественного мнения, проведенным в этом году авторитетной организацией Pew Global, отношение к России и Путину является положительным. Учитывая этот фактор, можно предположить, что план России заключается в том, чтобы продолжать политическое давление на ЕС, одновременно дискредитируя украинскую ГТС и предлагая готовую "альтернативную" инфраструктуру поставок газа.

Вторым "оплотом" "Газпрома" на юге Европы после Греции должна стать Италия, и, видимо, итальянские связи сирийского руководства британской Petrofac, так же, как и личная дружба Путина с известными итальянскими политиками, должны сработать аналогично "фактору Шредера" на севере.

В истории с "Турецким потоком" остается неясным вопрос о применимости санкций США. Складывается впечатление, что этот проект не слишком беспокоит Вашингтон, основное внимание которого сосредоточено на объективно более опасном для Украины "Северном потоке-2". В свою очередь, турецкие СМИ активно цитируют министра энергетики РФ Новака, который заявил, что принятие Конгрессом США закона о санкциях имеет целью "получение преимуществ на европейском рынке природного газа". По их мнению, "Турецкий поток" — очень важный проект, который позволит Турции стать ключевой страной между производителями и потребителями газа, особенно из числа стран ЕС, которые "враждебны" по отношению к Турции. В случае реализации второй, экспортной, нитки, как пишет турецкая газета "Ени Шафак", "им нелегко будет принять тот факт, что в энергетическом секторе они нуждаются в Турции, которая, как они в течение многих лет полагали, сама нуждается в них". "Цель тех, кто хочет, чтобы Турция, которая имеет стратегическое значение в силу своего географического положения, а также политической и экономической структуры, ушла с этого поля боя, совершенно ясна: не допустить, чтобы наша страна обладала силой, которая будет получена благодаря энергетике", — отмечают в СМИ.

"Поле боя", о котором пишет газета, — это борьба между США и Россией за европейский рынок газа. Поэтому проект должен быть ускорен, чтобы закончить строительство раньше, чем США смогут применить санкции. Ни о каких расчетах, которые могли бы подтвердить коварные планы США, у которых на сегодняшний день работает один-единственный экспортный терминал, газета не упоминает.

Статистика, предоставленная "Газпромом", свидетельствует, что за восемь месяцев 2017 г. добыча газа возросла на 20% за счет месторождений на Ямале. Именно ямальский газ, по утверждениям Миллера, должен наполнить трубы "Северного потока-2". По словам главы "Газпрома", в Европе растет количество стран и компаний, заинтересованных в увеличении поставок российского газа, что, якобы, и является основной причиной инвестиций в новую трубопроводную инфраструктуру.

В то же время проект отчета Международного энергетического агентства, который должен быть опубликован в ноябре, не подтверждает эти оценки. Эксперты Агентства считают, что основной тенденцией является дальнейшая глобализация рынков газа в связи с выходом на арену сланцевого газа из США и возрастанием доли LNG в европейской корзине.

Примерно такие же тенденции, помноженные на значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии, касаются громадного китайского рынка — еще одной надежды России в контексте увеличения прибылей от экспорта углеводородов. Миллер постоянно говорит о "колоссальных" возможностях рынков Азии и, в первую очередь, Китая, однако самое крупное достижение России на сегодняшний день — это продажа китайцам доли швейцарцев и суверенного фонда Катара в "Роснефти".

Что же касается "Турецкого потока", то, очевидно, "Газпром" готов идти в этом проекте до конца. Остается надеяться, что ЕС останется непреклонен в своей позиции относительно "Южного транспортного коридора", и урон для украинской ГТС будет ограничен потерей транзита по балканскому маршруту. Альтернативные и более позитивные сценарии возможны лишь в контексте санкций США, однако готовность их применения Вашингтоном с учетом и так крайне напряженных отношений с Турцией остается под вопросом.