"Теплые кредиты"

Довольно сложно государству завоевать доверие граждан, особенно во времена нестабильного экономического и политического положения.

Но несмотря на то, что государственную программу "теплых кредитов" каждый год приостанавливали из-за неимения средств, уровень народного доверия к ней остается достаточно высоким. Более того, спрос на нее постоянно превышает предложение. По данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, на протяжении периода действия программы с 2014 г. и по сегодняшний день ее продуктами воспользовались около 490 тыс. семей, которые провели мероприятия по энергоэффективности на сумму свыше 6,6 млрд грн, а правительством возмещено около 2,2 млрд.

Эволюция развития

В начале 2014 г. в Украине действовала Государственная программа энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010–2016 гг. Она определяла механизм использования средств, полученных от Европейского Союза в рамках выполнения Соглашения о финансировании программы "Поддержка выполнения Энергетической стратегии Украины в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии", для осуществления мероприятий по эффективному использованию энергетических ресурсов и энергосбережения. Этот механизм предусматривал только прямое финансирование проектов по бюджету и не распространялся на ОСМД.

1 октября 2014-го правительство Украины ввело стимулирование населения к внедрению энергоэффективных мер путем возмещения части тела кредита, привлеченного на приобретение котлов с использованием любых видов топлива и энергии. Другими словами, заменило прямое финансирование на механизм кредитования.

Гражданская сеть ОПОРА совместно с активистами движения ОСМД выступила инициатором внедрения государственной программы, которая, наряду со стимулированием использования альтернативных газу источников энергии, стимулировала бы внедрение энергоэффективных мероприятий в домах ОСМД через удешевление кредитов на такие мероприятия. Многочисленные рабочие группы, публичные мероприятия, дискуссии с представителями ОСМД-сообщества дали свои результаты. Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению согласилось выделить 26 млн грн для "теплых кредитов" ОСМД. Кроме того, необходимо было изменить и существенно упростить саму процедуру получения возмещения. В конце концов, это было сделано: Кабинет министров принял постановление №614 от 12 августа 2015 г. "О внесении изменений в Порядок №1056", которым предусмотрел стимулирование объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперативов к внедрению энергоэффективных мероприятий путем возмещения части суммы кредитов, привлеченных на приобретение энергоэффективного оборудования.

Программой предусмотрено возмещение из госбюджета 40% суммы кредита (но не более чем 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) для ОСМД/ЖСК как юридических лиц для общедомовых мероприятий.

Следует отметить, что почти каждый год представители движения ОСМД обращались к чиновникам с просьбой возобновить финансирование программы, ведь из-за неимения средств ее останавливали по несколько раз в год, а ее финансирование начиналось только через несколько месяцев после начала бюджетного года. При этом спрос на программу со стороны ОСМД превышал предложение. Однако обоснование профильного Агентства относительно достаточного финансирования на уровне от 2 до 3 млрд грн не было основанием для правительства предоставить средства в таком объеме.

А теперь немного арифметики. За время действия программы "теплые кредиты" по направлению ОСМД/ЖСК уровень финансирования составлял: в 2014-м — 0%, 2015-м — 24, 2016-м — 6, 2017-м — 9, 2018-м — 48%.

По подсчетам экспертов, приведенным в табл. 1 и 2, можно увидеть условный пример соотношения государственных средств и средств совладельцев многоквартирных домов при реализации энергоэффективных мероприятий с привлечением "теплых кредитов", а также приблизительный объем средств, которые возвращаются в бюджет в виде налогов.

Итак, принимая во внимание вышеупомянутые расчеты, можно сделать вывод, что почти 80% государственного софинансирования возвращается в бюджет в виде налогов, при этом улучшается физическое состояние домов и уменьшается уровень потребления энергетических ресурсов, а соответственно, расходы государства на льготы и субсидии.

"Теплые кредиты" и Фонд энергоэффективности

К сожалению, каждый год власть выделяла недостаточно средств для полноценной работы программы "теплые кредиты", аргументируя это тем, что Фонд энергоэффективности станет системным государственным финансовым инструментом, поэтому увеличение объема финансирования для программы не является актуальным.

Первой датой запуска Фонда вице-премьер-министр Геннадий Зубко называл 1 апреля 2017-го, потом — начало 2018-го. Соответственно, в первой версии государственного бюджета на 2018 г. не были предусмотрены средства на "теплые кредиты".

Для общественного сектора и представителей ОСМД было очевидно, что Фонд энергоэффективности не сможет заработать так быстро, как рассчитывали чиновники. После принятия одноименного закона, для полноценной работы Фонда Кабмин должен был разработать и принять ряд подзаконных нормативно-правовых актов. Однако работы до сих пор не завершены.

Кроме наличия подзаконных актов, ОСМД, чтобы получить от Фонда возмещение за введенные мероприятия по энергоэффективности, сначала следует провести энергоаудит и получить энергетический сертификат государственного образца. Такой документ необходимо разработать и принять во исполнение другого закона из "энергоэффективного пакета" — "Об энергетической эффективности зданий". Кроме того, нужно было запустить механизм аттестации энергоаудиторов высшими учебными заведениями. Первый энергетический сертификат был представлен 11 сентября 2018 г., а также зарегистрирован Фонд в определенном законом порядке. Для запуска работы Фонда необходимо провести конкурсы на занятие соответствующих должностей и самое главное — избрать его наблюдательный совет. Кратчайшие сроки для избрания совета составляют два-три месяца, и только после этого он сможет разработать и принять соответствующие правила игры на этом рынке.

Посему можно сделать вывод, что до конца 2018 г. Фонд не сможет оказывать финансовую поддержку ОСМД. По самым оптимистическим прогнозам, первые возмещения он осуществит во втором полугодии 2019-го.

При этом следует отметить, что в этом году и первом полугодии следующего для ОСМД, которые уже готовы взять кредиты в банках, остается программа "теплые кредиты".

С августа 2018 г. в Украине продолжается акция "#ОСББзаТЕПЛІкредити", инициированная совладельцами многоквартирных домов и дружественными к ОСМД общественными организациями. Ее ключевая цель — доказать представителям правительства и Верховной Рады, ответственным за политику в сфере энергоэффективности, что спрос на "теплые кредиты" среди ОСМД в 2018 г. до сих пор не удовлетворен, а следовательно, многие объединения совладельцев до сих пор испытывают потребность в кредитных средствах.

С начала сентября в рамках акции "#ОСББзаТЕПЛІкредити" было собрано около 140 анкет от ОСМД в разных регионах Украины, готовых вкладывать в энергомодернизацию собственные средства.

В ходе "часа правительства" 6 сентября 2018 г. премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая на вопрос народного депутата Алены Бабак, заверил, что деньги для ОСМД будут. Также на Форуме Реанимационного пакета реформ координатор ОПОРЫ Татьяна Бойко от лица активистов движения "#ОСББзаТЕПЛІкредити" обратилась к Владимиру Гройсману с просьбой высказать свою четкую позицию относительно продления программы "теплые кредиты". И премьер-министр пообещал инициировать выделение на нужды энергоэффективности для ОСМД дополнительно 100 млн грн, применив механизм перераспределения средств, распорядителем которых является Минрегион (для этого не нужно вносить изменения в государственный бюджет Украины). Для реализации предложенной схемы необходимо утвердить решение правительства относительно распределения средств и согласовать с парламентским комитетом по вопросам бюджета.

Сейчас общественность ждет соответствующих конкретных действий со стороны главы правительства. Кроме устных заверений о поддержке "теплых кредитов", Кабмину необходимо осуществить бюрократические шаги. На календаре вторая половина сентября, а действий нет.

Получат ли ОСМД государственную поддержку на внедрение мероприятий по энергоэффективности в жилищном фонде в 2018 г. для достижения основной цели — энергонезависимости страны, зависит от решительных и слаженных действий правительства и народных депутатов. Будут ли они, покажет время, которого, к сожалению, все меньше и меньше.