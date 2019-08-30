Так кто Евразии погоду испортил?

Дескать, нынешняя жара в Евразии вперемешку с потопами есть результат умышленно вредоносного влияния Соединенных Штатов Америки. Но как у вас только хватает совести свои грехи на Штаты сваливать?!

Уже который год Евразия страдает от засух. Обмелели европейские реки, например, реки Украины — на 80%. Массово пересыхают родники и колодцы. А мировые СМИ обвиняют в этом глобальное потепление, с чем я категорически не согласен. Ведь это потепление составляет примерно 0,7 градуса Цельсия. А у нас, в Европе, повышение температуры явно на порядок больше будет.

Российский газ — причина засухи в Европе?

Скажем так, не он один. Но злоупотребление Европы газификацией приведет к усугублению жары и засухи в Евразии. И скоро Европа, вдобавок к газу, будет покупать у России и воду с продовольствием.

Я даже точно помню год, с которого все началось, — весна 1986-го. Тот май был необычно сухим и жарким. И на следующий год, и все последующие ситуация повторялась. Двадцать лет подряд (после 1986 г.) я брал отпуск в мае и ни разу об этом не пожалел. Всегда было сухо и солнечно. И не только в мае, но и на протяжении каждого лета.

И в этом году начало летней жары указывает на первопричину наступления засух. Дело в том, что в 1984-м был сдан в эксплуатацию магистральный газопровод Уренгой—Помары—Ужгород. Неужели российский газ стал причиной европейской жары и засухи? И как газификация Европы может повлиять на погоду?

Я уже писал в статье "Кое-что о парниковом эффекте" (https://www.2000.ua/v-nomere/aspekty/ekspertiza_aspekty/koe-chto-o-parnikovom-jeffekte.htm), что позиция неприятия Трампом нынешней борьбы с глобальным потеплением не лишена смысла. Это обвинение углекислого газа и война с ним больше напоминают истерию, чем серьезную борьбу с климатическими изменениями. Ведь углекислый газ и метан, вместе взятые, дают в полтора раза меньший эффект, чем водяной пар, который в расчет совсем не берется.

Кроме того, игнорируется такой фактор, как образование облаков.

Хотел бы спросить, чем объяснить следующее вопиющее противоречие. Агентство NASA разместило интерактивную карту тепловых долговременных изменений поверхности Земли (http://spaceref.com/earth/nasa-finds-2013-sustained-long-term-climate-warming-trend.html). - карта для интернет-версии. Из данных этой карты хорошо видно, что максимальное потепление на Земле базируется в Европе и Азии. И оно гораздо больше пресловутых 0,7 градуса Цельсия глобального потепления. А на территории США разместилась зона такого же глубокого похолодания, которое частично компенсирует нагрев атмосферы Земли, создаваемый Евразией.

И скажите мне, пожалуйста, каким таким углекислым газом эту аномалию можно объяснить? Ведь его основные промышленные выбросы приходятся на Юго-Восточную Азию, а не на Европу! И там как раз имеет место некоторое похолодание, а не потепление.

Кроме того, в США наблюдается стойкое похолодание. И почему "замерзающие" американцы должны верить в глобальное потепление? Согласитесь, трудно воспринимать информацию о глобальном потеплении, когда твою страну терзают морозы! Например, в прошлом году в Северной Каролине замерзли водоемы! Весь мир изумлялся фотографиям с вмерзшими в лед аллигаторами. Убеди американцев после этого, что к такому похолоданию привело глобальное потепление… (https://www.intex-press.by/2018/01/09/videofakt-v-ssha-alligatory-vmerzli-v-led/ - фото для печатной и интернет-версии.

Итак, мы имеем дело с тремя погодными аномалиями: глобальным потеплением на 0,7°С, евразийским суперпотеплением и американским суперпохолоданием.

И очень плохо, что все внимание мировой общественности приковано исключительно к первой проблеме, а две последние просто не замечают. Давно пора мировому сообществу расширить и дополнить тот набор подходов и мер по борьбе с климатическими изменениями, который до сих пор использовался.

Как нам бороться с нашим евразийским суперпотеплением? Ведь природа его явно не углекислотная. Для этого необходимо вспомнить главного участника терморегуляции планеты Земля — атмосферную влагу.

Дело в том, что атмосферная влага очень коварна. Она может как нагревать, так и охлаждать Землю. Все зависит от того, в виде пара или тумана она находится. Водяной пар Землю нагревает путем задержки инфракрасного переизлучения, а облака — выхолаживают. Они, знаете ли, белые. А белые облака отражают до 90% солнечного света обратно в космос. За счет чего Земля и остывает.

Заметьте, с 1850 г. средняя температура на нашей планете поднялась менее чем на градус. И это несмотря на гигантский рост выбросов углекислого газа! Тогда как дождевое лето на Волыни обеспечивало температуру в 15 градусов против 40 градусов нынешних засух.

Куда девались наши тучи и облака?

В изменениях процесса образования облаков и кроется один из неучтенных факторов глобального потепления. На первый взгляд, участие воды в тепловом обмене планеты должно вызвать процесс саморегуляции температуры. Смотрите сами: рост температуры на планете приводит к увеличению испарения воды из океанов. Это, в свою очередь, должно приводить к усилению процесса образования облаков. А уже они должны были бы увеличить отражение света в космос и тем самым компенсировать дополнительный нагрев. Климат должен был бы становиться все дождливее и дождливее. Но все происходит с точностью до наоборот: туч и дождей все меньше и меньше, начались засухи и безводье.

К примеру, ныне в Украине в реках воды только 20% от многолетней нормы.

Почему же водяной пар не превращается в тучи? Дело в том, что в образовании тумана принимают участие атмосферные аэрозоли. А их количество за последние 30 лет резко уменьшилось. Вспомните, Великобритания всегда была страной дождей и туманов, но и там их уже больше нет. И здесь все очень просто. Прекратив топить углем, Англия избавилась от туманов. С Европой та же история: когда европейцы заменили уголь газом, тогда-то и начался процесс угасания тучеобразования.

Да-да! В появлении засух виноваты люди. А точнее, бездумная война за чистоту воздуха. С дымом в городах понятно, — из-за смога дышать было нечем. Но дым разный бывает. Есть низовой дым из выхлопных труб автомобилей, он самый вредный. Им мы дышим, и он же причина вредоносных туманов, а не полезных туч.

Чуть менее вреден дым из печей отопления домов. Возражений против удаления этих дымов из атмосферы нет. А дым от заводов и теплоэлектростанций выбрасывается очень высоко и до поверхности Земли не опускается. Не он причина смога, — им мы не дышим, и именно он больше всего стимулирует тучеобразование. По идее, от него должны были бы избавляться в последнюю очередь. Но в запале войны за чистый воздух именно он и был устранен первым. Сначала путем замены угля газом, а затем путем вывоза всего дымящего производства в Китай и тропическую зону.

Кроме того, надо отметить еще один аспект. Впопыхах построенная европейская альтернативная энергетика создала еще один крайне вредный эффект. Ветровая, а особенно солнечная генерация носит малопредсказуемый характер. И вся она подключена к Единой энергетической системе, что уже приводит к ежедневным аварийным ситуациям. Мало того, что потребление электроэнергии малостабильно, так и генерация стала совсем нестабильной. И эти хаотические скачки необходимо чем-то балансировать.

Раньше этим занималась гидрогенерация. Но ее стало не хватать. А тут еще и засухи... Европейские реки пересыхают, воды для ГЭС не хватает. Что приходится делать? Правильно, переходить на электрогенерацию газовыми турбинами. Этот процесс начат. Для такой генерации нужен дополнительный природный газ, которого уже не хватает: Великобритания свои запасы, по крайней мере экспортные, практически исчерпала, Норвегия срочно увеличить добычу не может, а Нидерланды из-за техногенных землетрясений планируют прекратить газодобычу.

Ну и где же можно взять дополнительный газ для спасения энергетики Европы? В России! Вот вам и причина наплевательства Европы на украинские (и не только) протесты против "Северного потока-2". А ведь зря она так. Заменив российским газом все что угодно, Европа фактически отдает России и свои дожди.Да-да, водяной пар, который должен был конденсироваться от европейского дыма над Европой и проливаться там же дождями, летит в Россию, где выпадает залповыми ливнями.

Вот так оно и будет, потому что в Европе решили полностью закрыть угольные электростанции. Когда это случится, там появится полупустыня. И то, что в последние годы в Европу вернулись дожди в виде ливней, — не повод для радости. Ибо это результат европейских лесных пожаров и роста вулканической активности. Это ненадолго. Догорят леса, угомонятся вулканы, и потепление ударит еще сильнее, чем до сих пор. В Европе исчезнет земледелие. А в России, наоборот, разрастется. Вот тогда-то и придется Европе у России, кроме газа, еще и воду с продовольствием покупать.