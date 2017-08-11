Стоп-кран для формулы цены

"Укрзалізниця" удерживает статус наиболее коррупционной госкомпании. Скандалы с закупками материально-технических ресурсов вспыхивают чуть ли не ежедневно. Изменить ситуацию пока не в состоянии ни система ProZorro, ни смена менеджмента. Все это напоминает мучительное внедрение электронного декларирования доходов чиновников, которые пытались и пытаются "сбить" эту реформу.

Самой яркой иллюстрацией "железнодорожного" саботажа являются закупки дизельного топлива. Разговоры о внедрении формульного или автоматического подхода к ценообразованию ведутся третий год, из которых последний год — при ныне уже экс-главе "Укрзалізниці" Балчуне. Реформу саботирует менеджмент госкомпании, который лишится рычагов воздействия на поставщиков, а значит, коррупционных доходов. Только видимые переплаты УЗ на закупках топлива за последний год составили 163 млн грн. Есть все предпосылки считать, что не заработает формула и в этом году.

Человеческий или коррупционный фактор. Именно для борьбы с ним была создана система ProZorro. Она действительно сузила возможности сговора поставщиков и функционеров государственных компаний, но не пресекла их полностью. Очень быстро были найдены лазейки и слабые места, в результате чего система государственных закупок начинает снова погружаться в хаос. Во всяком случае, так происходит с "Укрзалізницею".

Руки против ProZorro

В 2016–2017 гг. закупки дизельного топлива "железкой" наглядно показали работу коррупционного механизма в новых условиях. ZN.UA подробно рассказывало, как в феврале 2016-го компания "Вог Аэро Джет" выиграла тендер на поставку 100 тыс. т дизельного топлива, предложив цены на 10% ниже среднерыночных оптовых цен. Однако буквально за несколько дней после подписания договора стоимость была трижды пересмотрена и стала выше рыночной (закон о госзакупках позволяет пересматривать цены в пределах 10% в случае изменения конъюнктуры, но количество таких пересмотров законом не ограничено).

На днях НАБУ добилось отмены одного из тех допсоглашений о пересмотре цены. Как выяснилось, суммарную стоимость контракта повысили на 92 млн грн.

Еще один пересмотр цены увеличил сумму убытков железнодорожного перевозчика до 115 млн грн. Тогда Центр обеспечения производства "Укрзалізниці" (ЦОП) возглавлял Даниил Мизин, который по стечению обстоятельств ретировался с должности после завершения контракта с "Вог" летом 2016 г. Но дело его живет: в рамках разбирательств с тем легендарным тендером уже новый менеджмент ЦОП во главе с Виталием Цвигуном этой весной представил в суде справку Днепропетровского НДИ судебных экспертиз о повышении (внимание!) розничных цен на 2 коп./л.

"Эти две копейки за литр (то есть 22 грн за тонну) не объясняют, почему 29 марта по соглашению с "Вог" цена поднялась на 1500 грн/т", — пишет интернет-издание "Наші гроші".

Впервые апробированная "Вог" технология успеха — минимальная цена на тендере с последующим пересмотром по норме закона о 10% — стала трендом, остающимся в моде по сей день. Разумеется, без содействия менеджмента ЦОП рассчитывать на успех не стоит. Это было хорошо продемонстрировано в конце 2016-го — начале 2017 г.

Сначала в ноябре на арене впервые появилась "Трейд Коммодити": ЦОП повысил для нее цену на 9,9% на следующий же день после подписания договора на поставку 20 тыс. т. дизтоплива (запомним эту оперативность).

Самым дерзким и циничным стал декабрьский тендер на закупку 65 тыс. т. "Вог" снова применил свою технологию, предложив классическую скидку в 10% от рынка. Но по такой цене поставщик не поставил ни тонны. Сразу после нового года "Вог" потребовал сначала повысить контрактную цену на размер увеличенного акциза и… еще на 10%. При этом оснований для этого повышения не было никаких — цены на рынке выросли только за счет акциза. Но ЦОП это не смутило. В результате "Вог" получил рыночную цену, "Укрзалізниця" — топливо, правда, за это ей пришлось переплатить около 100 млн грн по сравнению с первоначальными условиями. По данному эпизоду НАБУ проводит расследование.

Ключевую роль в январской афере сыграло госпредприятие "Держзовнішінформ" (ДЗІ). Эта "лавка" из орбиты Минэкономразвития выдает справки об уровне рыночных цен. Характерно, что никто не наделял ДЗІ статусом официального источника ценовой информации. Однако в ЦОПе ориентируются исключительно на ДЗІ, хотя в профессиональной среде участников рынка эту информацию никто не использует, да и не публикует ДЗІ свои "котировки".

Эта госконтора и ранее фигурировала в скандалах, связанных с неадекватностью выдаваемых ценовых ориентиров, на основании которых государственные компании и ведомства, например, Минобороны, вынуждены переплачивать за топливо и прочие товары. Но в январе "Держзовнішінформ" погорел основательно: в один день госфирма выдала две ценовые справки, цены в которых разнились на 10%.

Любой покупатель "выбивает" из поставщика наименьшую цену, но только не ЦОП "железки": сфальсифицированных справок хватило, чтобы Виталий Цвигун ходатайствовал перед тендерным комитетом о необходимости повышения цен по требованию "Вог" на 100 млн грн. Комитет ходатайство поддержал. Спустя несколько дней свой пост незаметно оставила его глава Ирина Гордеева.

Еще один эпичный тендер, показавший ущербность закупок в УЗ, состоялся в феврале. Рекордный объем — 125 тыс. т — выиграла фирма "Трейд Коммодити" (ТК), которую через бизнесмена Андрея Адамовского связывают с верхушкой фракции БПП. Предложив самую низкую цену, в марте и апреле поставщик поработал в легкий минус (около 10 млн грн) относительно рыночных цен, отгрузив чуть менее 50 тыс. т. Но в мае мировые цены начали падать, а в июне опт уже был ниже контрактной цены "Трейд Коммодити" почти на 10% — 20700 грн/т против 22278.

Казалось бы, пора говорить с поставщиком о снижении цены, тем более вспомним чудеса оперативности, с которой ЦОП поднял цену для "Трейд Коммодити" в ноябре 2016 г. По подсчетам "Консалтинговой группы А-95", если бы ЦОП настоял на снижении цен в период минимальных июньских цен, мог бы сэкономить для "Укрзалізниці" более 110 млн грн.

"Мы шесть раз обращались к "Трейд Коммодити" и получили ответы, что поставщик не имеет возможности снизить цену", — написал в сети Facebook Виталий Цвигун. Рвение, с которым ЦОП в свое время повышал цены для поставщиков, на этапе их снижения куда-то подевалось… Почему? Возможно, потому, что в мае—июле на 80 тыс. т "Трейд Коммодити" заработал 73 млн грн "сверхприбыли"? (см. рис. 1)

"Ты будешь наказан"

Может сложиться мнение, что "Укрзалізниця" и ЦОП очень клиентоориентированные организации. Это не совсем так. Того, кто слепо уверовал в силу ProZorro и прочие реформы, ждет… наказание.

Первый показательный случай произошел с ООО "ТД "Сокар Украина", которое впервые выиграло лот на поставку 14 тыс. т дизельного топлива в августе 2016 г., обойдя тогдашнего фаворита "Укрзалізниці" "Вог". По словам источников в азербайджанской компании, тогда против нее стали работать не только конкуренты, но и сам менеджмент УЗ.

Договор заключается до конца года, но ЦОП потребовал немедленно выгрузить все 14 тыс. т — немалый объем, который "на колесах" и в запасах никто не держит. "Сокару" пришлось мобилизовать все свои возможности, чтобы не оказаться под санкциями. Когда топливо "приехало", выяснилось, что для его перевозки у "Укрзалізниці"… нет вагонов.

Самой же показательной порки удостоился поставщик из группы ОККО, который имел неосторожность выиграть тендер на 10 тыс. т в начале декабря 2016 г.

Выше отмечалось, что ЦОП проиндексировал возросший акциз "Вогу", а ОККО в том же отказал. Когда поставщик запротестовал и отказался поставлять топливо в убыток, "железнодорожники" выставили штрафные санкции на 25 млн грн. ОККОвцы пошли в суд и заставили ЦОП проиндексировать акциз, но структура Виталия Цвигуна отказалась закупать это топливо по 21672 грн/т, хотя в июне-июле выкупило у "Трейд Коммодити" 50 тыс. т по 22278 грн/т (см. рис. 2 ).

Мало того, филиал г-на Цвигуна подал апелляцию на судебное решение, хотя и проиграл ее. За это время цены на рынке снова поднялись выше 22000 грн/т, и, вполне вероятно, поставщик потребует повышения цены до рыночного уровня. Это значит, что "воспитательный" процесс не окончен.

ЦОП против формулы

Раз и навсегда ликвидировать коррупцию при закупках дизельного топлива могло бы внедрение формульного принципа ценообразования. Цена определяется автоматически, не нужны справки ДЗІ, фактор цвигунов и прочих был бы нейтрализован.

На словах "железнодорожники" поддерживают эту идею, но на деле все обстоит иначе. Формулу, которую "намалюет" за 15 минут любой трейдер, внедряют уже три года…

События нынешнего года наглядно показывают сопротивление системы. Первый тендер по формуле уже бывший глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун анонсировал в начале 2017 г. Основные принципы были проговорены с поставщиками. По неизвестным причинам, к мегатендеру на 125 тыс. т, покрывающему более трети годовой потребности перевозчика, почему-то в заявленный срок не успели. Конкурс объявили в апреле. Но выяснилось, что очевидные противоречия в тендерной документации ЦОП не устранил, в связи с чем они были обжалованы поставщиками в АМКУ. А когда АМКУ прогнозировано обязал ЦОП внести эти изменения, выяснилось, что их почему-то опять не внесли. Поэтому трейдеры были вынуждены вновь обращаться в АМКУ, чтобы обязать внести эти изменения.

"Восемьдесят дней продолжается закупка дизельного топлива. А потом будет: "поезда не ездят", "дизеля осталось на три дня", "АМКУ блокирует закупки", — написала в Facebook член коллегии АМКУ Агия Загребельская.

К тому все и идет. В августе, когда "формулу" таки утрясли и объявили прием заявок, участники тендера подали четыре жалобы в АМКУ и тем самым вновь заблокировали тендер.

"Готовится очередной договорной спектакль, мы не хотим быть в нем декорациями", — объясняет свою позицию один из трейдеров, пожелавший остаться неназванным.

У разработанной формулы действительно есть несколько недоработок, которые сохраняют возможности менеджмента ЦОП оказывать коррупционное давление на поставщиков. Например, расчет цены производится автоматически, но нет такого же понятного и четкого графика поставок.

"Если ты не договариваешься с ЦОП, тебе будут давать нереальные разнарядки, чтобы в итоге расторгнуть договор. Потребление топлива на железной дороге равномерное и прогнозируемое, почему заранее не сделать всем понятный четкий график отгрузок?" — интересуется крупный поставщик топлива.

"Формульный" тендер противоречит интересам менеджмента ЦОПа, и этим объясняются волокита и саботаж с внедрением нового подхода. Похоже, в этом году его мы снова не увидим. Формульный тендер заблокирован, и ЦОП под предлогом нехватки топлива может объявить "классический" конкурс, технология которого с "Вог", "Трейд Коммодити" и ДЗІ отработана до совершенства. Учитывая, что необходимые 90 тыс. т во многом закрывают потребности "Укрзалізниці" на этот год, формула в лучшем случае переносится на год следующий.

Повышает вероятность описанного сценария уход Балчуна и наступающий период "безвластия". Это заморозит нынешний порядок вещей и людей в "Укрзалізниці".

Для реформы же надо немного — заставить рынок поверить в необратимость реформы системы закупок, что невозможно с нынешним кадровым составом ЦОП.

Новая абсолютно прозрачная формула дорабатывается в течение двух часов за круглым столом с поставщиками и спецами "Укрзалізниці". Как для старого, так и для нового менеджмента государственной железнодорожной компании реформа закупки топлива может стать самой быстрой победой.

По данным Балчуна, чистая прибыль "Укрзалізниці" за первое полугодие 2017-го составила 122,5 млн грн. А только на закупках у "Вог Аэро Джет" и "Трейд Коммодити" в этом году "железка" переплатила минимум 163 млн грн.

Только за счет дизеля финансовый результат можно было бы удвоить! Странно, почему никто в "Укрзалізниці" этого не замечает?