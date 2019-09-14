Сохранить упрощенку: шахматка для власти, или Как пешкам победить короля

Иметь стратегию на игру — удел профессионалов. Тактические действия по ходу — это хладнокровный расчет или импульс, под воздействием внешних факторов, которые могут разрушить всю стратегию и привести к победе пешек над королем.

Шахматка Украины — это черные и белые квадраты поля, где все сферы поделены, а тень неустанно поедает оставшиеся белые пятна, и в таком развитии фигуры покрупнее пытаются отстоять свое поле влияния, а пешки продолжают исчезать, мигрируя за пределы шахматной доски.

Категории риска

Сегодня теневой импорт колеблется в диапазоне 10% ВВП. Объемы контрабандных поставок в Украину в 2018 г. составили 11,9 млрд долл., прогноз на 2019 — 13,5 млрд долл. — так посчитали макроэкономисты Ukraine Economic Outlook. Наверное, впервые в истории макроэкономических исследований мы получили объемы контрабанды по товарным категориям. Оказалось, что доля наиболее рисковой категории — электроники и оборудования — более 21% в общих объемах незаконно ввезенных в Украину товаров. На втором месте — химическая продукция, 14,3%, куда входит также фармацевтика; на третьем — транспорт, 10,6%, затем текстиль и одежда — 9,8%. Сам собой возникает вопрос: как в такой ситуации государство может, с одной стороны, наполнить наш общий бюджет деньгами, с другой — гарантировать нам безопасность устройств, лекарств (на которые мы рассчитываем, тяжело болея), бытовой техники (которую мы используем каждый день)? И почему это все товарное разнообразие на миллиарды долларов реализовывается внутри страны, избегая внимания налоговой службы и прочих контролирующих органов?

Извечный вопрос — "Бороться с контрабандой на границе или в конечных продажах?" — в принципе изначально неверен. Подход к решению должен быть комплексным — учитывая значимость проблемы, количество схем, изобретенных теневым бизнесом, и где "зеленка", то есть нелегальное перемещение товаров вне пунктов пропуска, уже проигрывает более изощренным способам участников большого "серого пути". Тут стоит напомнить, что протяженность сухопутной границы Украины 5 618 км, а значит — какими безопасными должны быть "другие схемы", чтобы проиграть "зеленке"!

Проблема, по мнению независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook, кроется в двух плоскостях. В первой — пробелы в законодательстве, которые формируют проблему отсутствия инструментов борьбы с нарушением таможенных правил и несоблюдение норм действующего законодательства, иначе говоря — коррупция на таможне и в пограничной службе. В другой плоскости — пробелы на внутреннем рынке, дающие жизнь контрабандным схемам в виде продаж и доступа до конечного потребителя. Один из таких пробелов — это право субъектов упрощенной системы налогообложения реализовывать товары без всякой первичной документации на них. То есть без документов, объясняющих происхождение товаров.

Пробелы в законодательстве

Со злополучной коррупцией на таможне, которая в основном базируется на разрыве информационных потоков со странами — торговыми партнерами Украины Министерство финансов Украины предлагает бороться внедрением действенных мировых антиконтрабандных трендов. Речь, прежде всего, о присоединении к Конвенции о процедуре общего транзита и внедрении NCTS (Новой компьютеризованной транзитной системы), что позволит обеспечить online-обмен с 35 странами европейского региона таможенной информацией о товарах, перемещаемых транзитом.

"Использование общего IT-продукта (NCTS) будет препятствовать схеме использования двойного пакета документов (одна транзитная таможенная декларация для всех стран — участниц Конвенции), а обеспечение уплаты таможенного долга позволит противодействовать схеме "прерванного транзита", — отвечают в ведомстве на информационный запрос ZN.UA. — Другим направлением работы, которое должно иметь антиконтрабандный эффект, является внедрение в Украине института Авторизованных экономических операторов (законопроект №7473), что позволит формировать безопасные цепи поставки товаров, предоставлять специальные упрощения добропорядочным экономическим операторам, сосредоточив таможенный контроль на рисковых внешнеэкономических операциях".

На сегодня Верховная Рада проголосовала в целом законопроект 1082 "О режиме совместного транзита и внедрения национальной электронной транзитной системы" — первый шаг сделан.

О несоблюдении норм действующего законодательства ZN.UA уже неоднократно писало — это и схемы-"пиджаки", которые решаются обменом баз данных таможни и пограничников с соблюдением норм законодательства о праве безналогового ввоза товаров лишь при соблюдении нахождения гражданина за границей более 24 часов и въезде не чаще одного раза в 72 часа.

Говоря о пробелах в законодательстве, стоит вспомнить и о "почтовой" схеме, когда под видом недорогих товаров в Украину ввозят дробленные на "посылки" дорогостоящие партии коммерческих грузов и таким образом обходят таможенную очистку и уплату налогов, нанося госбюджету ущерб на миллиарды гривен. Пока эта схема, видимо, глубоко в черном квадрате шахматки, и действий по ее перемещению в "белую" плоскость еще не видно, хотя регулирование достаточно несложное (о чем мы писали), но сопротивление большое.

Реформирование Государственных налоговой и таможенной служб якобы происходит в данный момент, но пока мы слышим лишь обнадеживающие заявления и не видим реальных результатов.

Что делать с конечными продажами?

Подходить к этому вопросу нужно не спеша, вооружившись цифрами, аналитикой, исследованиями.

По данным Госстата за 2018 г. мы видим такую картину. Всего в Украине зарегистрировано 355 952 предприятия. В том числе 0,1% крупных, 4,5 — средних, 95,4% — малых.

Т.е., согласно официальным данным, у нас в стране очень большой процент малых предпринимателей, который генерирует всего лишь около 16% ВВП. Но проверить это мы никак не можем. Только поверить. Ведь оборот, заносящий предпринимателя в раздел малых, на практике проверить невозможно.

Зарегистрированных как физические лица — предприниматели по состоянию на 01.07.2019 г. — 1 793 240 человек. При этом, по данным за последние полгода, количество зарегистрированных ФЛП увеличилось на 10 891 лиц.

Это может быть связано как с ростом активности предпринимательской деятельности, так и с уходом от налогообложения зарплат (ФЛП вместо найма), так и выведением прибыли через физических лиц — предпринимателей.

Исследования Института социально-экономической трансформации и Центра социально-экономических исследований CASE-Украина "Сравнительный анализ фискального эффекта от применения наиболее распространенных инструментов уклонения/избежания налогообложения в Украине" говорит о том, что это вполне реально. Свод данных показывает увеличение объемов по использованию ФЛП вместо найма на работу и значительный рост объемов занижения оборотов с 18–20 млрд грн в 2017 г. до 30–90 млрд грн в 2018-м. Выведение прибыли через псевдопредприятия физлиц исследователи в этот раз почему-то решили не считать.

Сравнительный анализ Годовые объемы и влияние на государственный бюджет Украины

схем уклонения и избежания налогообложения, млрд грн в год 2017 2019 ОБЪЕМЫ РАСХОДЫ ОБЪЕМЫ РАСХОДЫ Офшорные схемы 260-320 50–65 120–200 22–36 "Серый импорт", контрабанда 80-230 25–70 209–311 63–93 Конвертационные центры 40-50 12–15 40–60 12–18 "Скрутки" 56–60 10–12 42–54 7–9 Контрафакт 10 35–55 10–12 ФЛП вместо найма 10 2,5–5 10–16 4–7 Вывод прибыли через псевдопредприятия физлиц 3–7 0,7–3 Занижение оборотов ФЛП 18–20 1–1,5 30–90 2–2,5

Мониторинг экспертов в сфере защиты прав потребителей также показывает, что зачастую под вывеской крупных брендов можно найти ФЛП, который не соблюдает нормы законодательства при проведении расчетных операций и не выполняет обязательства перед потребителем.

В этом году исследователи Центра независимых потребительских экспертиз "Тест" повторили мониторинг 2017 г. — 20 интернет-магазинов проверили на соблюдение норм законодательства и лояльность к потребителю. Однако на этот раз процедура была расширена и включала в себя варианты с доставкой к покупателю и самовывоз из магазина.

По данным мониторинга, из 20 интернет-магазинов 11 не выдали обязательный фискальный чек при продаже смартфонов. Хотя такой товар относятся к сложной технике на гарантии, соответственно, при продаже фискальный чек обязателен. Все 11 нарушителей кассовой дисциплины — это физические лица — предприниматели. 7 интернет-магазинов, выдавших чеки, имели форму собственности ООО. При этом было и приятное исключение: один интернет-магазин выдал фискальный чек от ФЛП.

Несколько иначе обстоят дела в точках выдачи интернет-магазинов. 20 офлайновых представительств имели 16 магазинов: из них соблюли законодательство о выдаче фискального чека 8 продавцов, все оказались ООО, остальные 8 законодательство нарушили: два из них вообще не указали, кто осуществляет продажу (только штамп с названием), 4 имели форму регистрации ФЛП.

Не предоставили фискальный чек в обеих вариантах закупки: All-service, Allo, Citycom, Cytrus, F.ua, Skidka, Stylus.

Не предоставили фискальный чек в одном из вариантов закупки: AKS, Elmir, IT-box, Mobilluck, Repka, Rosetka, Telemart.

Предоставили фискальный чек: Comfy, 27.ua, Eldorado, Brain.com.ua, Foxtrot.

Общий вывод экспертов не внушает оптимизма: К сожалению, вынуждены констатировать, что ситуация за два года не изменилась: кто нарушал, те и продолжают нарушать! В первую очередь это говорит о том, что потребители и фискальные органы любят наступать на одни и те же грабли.

И тут бы указать налоговой службе на ненадлежащий контроль, но, как показывает официальная статистика, фискалы сосредоточены на крупном бизнесе, не акцентируясь на малом. Чем псевдомалый бизнес активно пользуется.

Как не наступать на грабли, отделить зерна от плевел и получить положительный эффект в виде увеличения поступлений в бюджет и создания равных правил игры?

В мире с такими явлениями борются, например, через введение ответственности за продажу товаров, происхождение которых не подтверждено, или вводят фискализацию конечных продаж. В Украине ныне активно обсуждаются принятые в первом чтении законопроекты 1053-1 и 1073, которыми, с одной стороны, вводятся технологические решения, значительно удешевляющие использование РРО, так называемые программные РРО, с другой — предлагается механизм "кешбек для потребителя", при котором покупатель сможет влиять на действие продавца и мотивировать его к легализации наличных операций через требование выдать фискальный чек.

На практике кешбек выглядит так: покупатель проверяет на сервере ДФС выданный ему чек в режиме онлайн, и если чек не зарегистрирован, потребитель пишет обращение в контролирующие органы. При подтверждении факта нарушения покупатель получает дополнительно к товару 100% его стоимости из финансовых санкций, наложенных на нарушителя-продавца.

Такой инструмент должен стать отличным инструментом против граблей. Его принятие поддержала и Консумерская Асамблея Украины, в которую входят организации, занимающиеся защитой прав потребителей. Но не дрогнут ли депутаты под натиском протестующих?

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Правда, нужно отметить, что в данных законопроектах зарыта и тотальная фискализация с 2021 г. Возможно, она преждевременна, и на ближайшее время стоит ограничится фискализацией для предпринимателей только рисковых отраслей, лидирующих в теневом обороте. Разумно протестующим против 1053-1 и 1073 представителям МСБ поддержать этот компромисс, который заставит крупных продавцов прекратить практику привлечения ФЛП в свою игру на этой шахматке, для дробления и продажи контрабанды через ФЛП.

Но тогда остается еще один вопрос: как контролировать объемы продаж остальных предпринимателей, и чем фиксировать ту черту, когда малый уже стал большим, если нет ни фискального контроля, ни обязанности подтверждать происхождение товара? Шахматка — вещь стратегическая…