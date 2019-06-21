Беспорядочные почтовые связи, или 50 оттенков серого импорта

В многомилионном потоке покупок украинцев "для себя" сформировался целый сектор теневой экономики. Почтовые компании и экспресс-перевозчики, как оказалось, имеют свой самый настоящий "метр границы" контролировать который государство попросту отказывается, положившись на совесть операторов доставки. Ну, те так и работают. По-разному. С 1 июля 2019 г. вступают в силу новые правила почтового налогообложения. Сделают ли они более упорядоченными беспорядочные почтовые связи?

Сухие цифры. Даже при общей тенденции (хотя и очень вялой) к снижению уровня тенизации отечественной экономики, в Украине остаются отрасли, где тень продолжает свой ускоренный рост. Так, согласно данным Минэкономразвития, интегрированный показатель уровня теневой экономики в Украине (в процентах от объема официального ВВП) за девять месяцев 2018 г. снизился на один процентный пункт (до 32%) по сравнению аналогичным периодом 2017-го. При этом самыми быстротенизующимися оказались четыре вида экономической деятельности: транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность. В этой отрасли уровень теневой деятельности за неполный 2018 г. вырос сразу на 8 процентных пунктов против 2017 г.

За последние пять лет, на фоне бума электронной коммерции, количество ввозимых в страну товаров через операторов доставки выросло в десятки раз. Нынче каждый может, не вставая с дивана, пользуясь одним смартфоном, заказать себе посредством Интернета понравившийся товар, производимый на другом конце света. Но в многомилионном потоке покупок "для себя" сформировался целый сектор теневой экономики: когда под норму в 150 евро необлагаемых налогом покупок "для себя" в Украину поехали коммерческие партии грузов на миллионы евро.

А как иначе, если сбыт нелегального импорта внутри страны вообще никто не контролирует, и главной сложностью для теневого бизнеса стало этот товар ввезти? И решение нашлось. Посылки.

Ниже приведены данные о количестве международных почтовых и экспресс-отправлений (соответственно МПО и МЭО), предоставленные ГФС по запросу ZN.UA.

Табл. 1. Количество МПО и МЭО, перемещенных на таможенную территорию Украины

Годы МЭО МПО ИТОГО Количество, шт. Количество, кг Количество, шт. Количество, кг Количество, шт. 2014 4 332 259 2015 18 302 437 2016 30 178 104 2017 7 659 390 12 292 584 24 320 184 35 178 803 31 979 574 2018 6 088 778 15 233 802 36 756 047 38 330 430 42 844 825

Табл. 2. Количество МПО и МЭО, перемещенных за пределы таможенной территории Украины

Годы МЭО МПО Количество, шт. Количество, кг Количество, шт. Количество, кг 2017 271 806 1 686 926 6 157 745 5 993 973 2018 312 698 1 954 932 7 556 757 3 646 288

Несложно заметить, что:

1) количество и вес отправлений, импортированных в Украину, на порядок больше аналогичных параметров экспорта;

2) только за один 2018 г. количество МПО, отправленных в Украину, выросло на 12,4 млн шт. (на 51%).

Всего за 2018 г. в страну поступило более 42,8 млн МПО и МЭО (более 33% роста). Одна "Укрпошта" обработала 34,4 млн международных импортных и экспортных отправлений, что почти на 45% больше, чем в 2017 г. (В общем доходы компании от международных операций, по предоставленным ею данным, выросли на 37%.)

В итоге, по оценкам экспертов, общая стоимость ввезенных товаров всеми операторами МПО и МЭО превысила 1 млрд евро.

Но, учитывая занижение стоимости при фиктивных доставках в 5–10 раз, под безналоговый порог в 150 евро, подсчитать реальную стоимость ввозимых операторами доставки товаров ― невозможно. Никак.

В почтовых и экспресс-доставках вообще ничего не понять. Кто везет, что везет, сколько это стоит и куда в итоге попадет.

Это кажется смешным, абсурдным и недостойным внимания, но это только пока не начинаешь вникать в масштабы. А вникнув, разобравшись и ужаснувшись размаху, просто удивляешься: почему об этой проблеме не кричат на каждом углу?

Приоткрываем завесу и для вас. Удивляйтесь гениальности вместе с нами.

Удивление первое

Главное конкурентное преимущество посылочной контрабанды перед остальными ее формами ― безопасность и практически 100%-я гарантия доставки груза. Она неуловима.

Согласно ч.7 ст.22 Закона Украины "О почтовой связи", почтовые грузы при пересечении границы не останавливаются, не проверяются и не задерживаются. "Проезд транспортных средств почтовой связи к объектам почтовой связи, в том числе расположенным при вокзалах, станциях и портах, а также в пунктах пропуска через государственную границу Украины, с целью обмена почтовых отправлений осуществляется беспрепятственно, вне очереди и бесплатно".

При фактическом пересечении границы таможня проверяет только товарно-сопроводительные документы, в которых указано, например, (посылки из США, 5000 шт., общая стоимость посылок ― 150 000 долл., вес 2000 кг, отправитель…, перевозчик…).

К этому документу прилагается реестр получателей ― список из 5000 фамилий и имен. И все.

Что именно внутри, и соответствует ли заявленная стоимость посылок фактической? Никто не проверяет. Существуют ли такие получатели, указанные в документах, и заказывали ли они эти товары? Тоже никто не проверяет.

Груз почтовый ― проезжайте!

На документах и в базе ставится отметка о том, что такой-то почтовый оператор проследовал на ММПО (Место международного почтового обмена), а по-простому ― на свой склад внутри страны, и едет под так называемым таможенным контролем. Но контроля фактически нет, как нет и ответственности за фиктивные посылки.

Яркий пример ― задержание посылок, перевозимых почтовым оператором "Премиум Пакет": На границе были предъявлены документы о посылках по 24 долл. В реальности оказалось ― партия из 3500 мобильных телефонов по несколько сотен долларов за каждый.

Через несколько месяцев телефоны вернули отправителю в Литву, поскольку тот якобы случайно перепутал груз и отправил не то, что должен был. Все. Перевозчик ни при чем. А затем на ММПО "Премиум-Пакета" происходит пожар. Горит исключительно документация. Архив за 2018 г. безвозвратно утерян. Вся доказательная база их деятельности за год сгорела.

У контролирующих и проверяющих органов должны бы были возникнуть вопросы. Но какие?

Удивление второе

Закрыть ММПО провинившегося почтового оператора на практике почти невозможно. В Украине с 2015 г. упразднены все регламентирующие акты касательно работы, открытия, закрытия ММПО.

Сделала это не ГФС, а Министерство инфраструктуры, которое приказом №19 от 30.01.2015 отменило регуляцию, с целью создания новых, более либеральных норм. Но их отсутствие оказалось гораздо интереснее любой либерализации, настолько, что за четыре года их попросту забыли ввести.

На практике механизма лишить "почтовика" права на "метр границы" нет.

Круто? Нет, гениально! И все в рамках закона.

Удивление третье

В общем, въехать в страну могут "посылки" на миллионы долларов, а до ММПО доехать мелкие сувениры заробитчан. Кто ж мешает перегрузить машину по дороге до ММПО? Но зачем усложнять. Ведь ММПО ― настоящая "тайная комната", по сути, склад почтового оператора с наличием своего таможенника, у которого есть власть, печать и мотивация. В "тайную комнату" заезжает фура посылок по 20 долл. каждая, а выехать может партия чего угодно на миллион долларов.

Что это означает для государства? То, что за эту самую коммерческую партию чего угодно на миллион долларов не заплачены в госбюджет таможенные платежи и НДС. Т.е. ― минимум 20% от стоимости импортируемого товара. А всего-то нужно было занизить стоимость и раздробить коммерческую партию товаров.

Причина злоупотреблений известна. Еще в 2017 г. Всемирная таможенная организация в своем отчете показала, что пороговые значения на безналоговый ввоз почтовых и экспресс-отправлений приводит к занижению стоимости и дроблению коммерческих партий грузов.

Один из очевидных результатов злоупотреблений ― несоответствие между количеством отправленных "в" страну и полученных там посылок. В Украине количество полученных отправлений оказывается в разы больше, чем в нее же отправленных… В результате коммерческие партии дорогих товаров попадают в страну в дешевых посылках, не подлежащих налогообложению.

Таб. 3. Стоимость почтовых и экспресс отправлений из Польши в Украину, евро

Процедура/годы 2015 2016 2017 Польша отправила 15 727 134 15 127 144 15 158 477 Украина получила 15 827 289 33 546 134 45 595 982 Разница 0 (с учетом курсовой погрешности) 18 418 990 30 437 505

Рынок перевозок

Является ли отсутствие экспортной деятельности у почтовых и экспресс-операторов косвенным маркером их недобросовестной работы? Эксперты утверждают, что да. И считают, что в первую очередь о причастности к схемам может свидетельствовать невозможность рядовыми гражданами воспользоваться услугами таких операторов. Например, отправить посылку из Украины.

В Украине 29 компаний на рынке почтовых и экспресс-отправлений. В том числе 8 почтовых: две из которых (ООО "Транс-Логістик-Сервіс" и ООО "Преміум Пакет ГМБХ ЕНД КО.КГ" ) не осуществляют экспортную деятельность. Вам не найти их отделений и не отправить посылку.

Из 21 экспресс-перевозчиков экспорт за 2018 г. был нулевым у четырех компаний:ООО "Східно-європейський експрес", ООО "Інтернешнл кур'єр сервіс", ООО "Полекс експрес", ООО "Логістік Делівері Експрес".

В общем зачете без экспортных отправлений мы имеем 25% почтовых операторов и почти 20% "экспрессов". Много это или мало?

Давайте посчитаем.

В 2018 г. в Украину ввезено 36,7 млн посылок. 34,4 из которых "перевалила" "Укрпошта".

Монополист. Бесспорно. Но если взглянуть на объемы в килограммах, то есть другой лидер ― "Премиум Пакет".

Табл. 4. Сравнение объемов доставленных грузов, кг

("Укрпошта" и "Премиум Пакет" за июнь–август 2018 г. через ГП МА "Борисполь")

Месяц "Укрпошта" "Премиум Пакет" Июнь 199 444 102 236 Июль 228 827 216 990 Август 216 093 324 129

В августе "Премиум" обошел "Укрпошту" на 50%. Похоже, что малоизвестный почтовый оператор обрабатывает в тоннах больше грузов, чем признанный монополист рынка.

Имитация борьбы

Потерпела фиаско инициатива Минфина, которой предлагалось изменить администрирование МПО и МЭО, и уже воплощенная в закон о трех посылках. Судя по всему, она явно не понравилась ни операторам рынка, ни труженикам ГФС.

Получение операторами рынка статуса налоговых агентов с ответственностью за ввозимый груз и за уплату налогов с него, введение электронного реестра с обязательством предварительной его подачи, идентификацией получателя и ограничение количества посылок в месяц, в комплексе значительно усложнило бы злоупотребления.

Но в результате сначала вступление в действие закона перенесли на целый год, а затем и вовсе отменили норму о трех посылках. Официальную причину озвучила ZN.UA Нина Южанина, глава налогового комитета ВР: "Потому что у нас некоторые почтовые операторы находятся в рамках соглашения, которое не позволяет отследить, проконтролировать и идентифицировать все посылки…"

Вместо новаций получили снижение безналогового порога с 150 до 100 евро с июля этого года, остальное ― аж в 2021 г., что больше похоже на имитацию борьбы.

"Таким образом, с 01.07.2019 г. вводятся в действие изменения только в отношении лимита для беспошлинного ввоза международных отправлений, но не сам принцип администрирования этого лимита. Поэтому система работы как почтовых операторов, так и таможни не меняется", ― подводит черту и.о. министра Мининфраструктуры В.Довгань в своем ответе на информационный запрос ZN.UA.

Ничего в работе как почтовых операторов, так и таможни не меняется, сообщает нам чиновник. Т.е. бороться со злоупотреблениями и контрабандными схемами никто не собирается? Почтовые схемы и далее будут подпитывать продукцией нелегальных торговцев внутри Украины, создавая черный кэш ― основу коррупции. Продолжит уничтожение внутреннего производителя и давление на легальный импорт, который будет вынужден уходить в тень.

Так может, и нам нужно идти по пути Европы, которая решилась на крайние меры ― обнуление порога безналогового ввоза посылок на свою территорию, переходя на налогообложение "под ноль"?

Или нам все же удастся обуздать беспорядочные почтовые связи чиновников и нелегальных бизнесменов, с сохранением безналогового лимита для украинцев? Все карты у правительства на руках ― есть возможность провести проверки действующих операторов рынка, внести изменения в указы и нормативные акты так, чтобы "почтовики" имели не только возможности, но и обязанности, и ответственность. Можно, наконец, убрать бумажные реестры, заменив их электронным документооборотом и создав условия для легкой уплаты таможенных и налоговых платежей онлайн для украинцев, которые действительно заказывают "для себя".

От расклада, который мы увидим в ближайшее время в посылочных схемах, будет понятно: кто, чего стоит или сколько…