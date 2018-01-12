Сэкономили?

Как аномально теплые осень-зима сезона 2017/2018 повлияли на потребление и транзит газа, доходы газотранспортников и госбюджета.

Из-за боязни "Газпрома"…

В зависимости от объемов транспортировки газа украинской газотранспортной системой (ГТС) "Укртрансгаз" ежегодно зарабатывал 2 млрд долл. и более. Но с нового года транзит газа значительно сократился — "Газпром" стремится сбыть газ, накопленный в прошлом году в арендованных подземных хранилищах Европы. Хранение этого газа россиянам обойдется настолько дорого, что они готовы пожертвовать транзитом через Украину. Тем более что украинская ГТС самим фактом своего существования осложняет реализацию "Северного потока-2".

Но средства от планируемого транзита через ГТС Украины включены в доход НАК "Нафтогаз Украины" и госбюджет. Государство на них рассчитывает, несмотря на арбитражный спор по "транзитному" контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом". И хотя НАК не закупает российский газ для потребителей Украины с осени 2015-го, обязательства транспортировать "газпромовский" товар через ГТС Украины выполняет исправно. Так, в 2017-м "Укртрансгаз" доставил потребителям "газпромовского" газа 93,5 млрд кубометров, в 2016-м — 82,2 млрд, в 2015-м — 67,1 млрд, в 2014-м — 62,2 млрд кубометров.

В первую неделю января "Газпром" значительно сократил заявки на транспортировку газа "Укртрансгазом" — до 1,8 млрд кубометров (в предыдущем году за аналогичный период объем транзита составил 2,1 млрд). И если февраль и март будут такими же аномально теплыми, как декабрь и январь, "Газпром" и далее будет сокращать заявки на транзит. Не будет транспортировки через ГТС Украины — бюджет "Укртрансгаза", "Нафтогаза" и госбюджет недополучат солидную сумму. А рассчитывали на доход от транспортировки газа в сумме не меньшей, чем в 2017-м, когда через украинскую ГТС прокачали в ЕС 93,5 млрд кубометров российского газа.

Тревожный симптом: в Украине стали потреблять меньше газа, но не домохозяйства

Это не свидетельствует об экономии и энергоэффективности, увы. Промышленность практически остановилась. Если в 2016-м эта категория использовала в четвертом квартале (с началом отопительного сезона) 3 млрд кубометров газа, то в последнем квартале прошлого года — только 2,9 млрд.

Но самые поразительные цифры — о потреблении газа населением. Они почти вернулись в позапрошлогодний период: потребление газа в 2017-м составило 3,6 млрд кубометров, хотя в 2016-м было 4,5 млрд, что всего на 500 млн кубометров меньше, чем в 2014-м. И это несмотря на "теплые" кредиты и повышение цен на газ. Цифры свидетельствуют, что никакой экономии энергоресурсов не произошло. Где уж там говорить об энергоэффективности… Несовершенство системы субсидирования (да гори оно все голубым огнем — все равно газ субсидионный!) сыграло против правительства, которое одной рукой поднимает цены, а другой раздает субсидии более чем трети домохозяйств страны.

Другая сторона проблемы в том, что многие граждане (домовладельцы), увы, не ощутили потепления климата — как выставляли им коммунальные службы заоблачные счета, так и выставляют. Как было холодно во многих квартирах, так и остается. Благо, если на улице плюсовая температура, выживаем. Как была вода условно теплой, так горячее и не стала. Но это наши, как оказывается, личные проблемы. Впереди февраль и март, а вслед за ними и коммунальные сюрпризы возможны.

В первую неделю января 2018 г. потребление газа вдвое сократили промышленные потребители (выходные, остановленные производства). Население практически не снизило потребление по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Как было 3,6 млрд кубометров, так и остается.

Газовые закрома: не было бы счастья, да несчастье помогло

По данным источника ZN.UA в "Нафтогазе", в последние недели из подземных хранилищ "Укртрансгаз" отбирает не более 44,4 млн кубометров в сутки. В морозные сезоны ситуация была иной, ежесуточно приходилось отбирать максимум газа — 90 млн кубометров и более в зависимости от температуры. "Нафтогаз" рассчитывает, что до конца сезона отбора из ПХГ, который совпадает с окончанием отопительного сезона, запасов газа хватит. Даже если они минимальны.

На вопрос ZN.UA, сколько газа в украинских ПХГ было в начале нынешнего отопительного сезона и сколько осталось в конце 2017-го по сравнению с предыдущими годами/периодами, пресс-служба "Укртрансгаза" сообщила, что по состоянию на 31 декабря 2017 г. в подземных хранилищах находилось 14,7 млрд кубометров (на 31 декабря 2016 г. -12 млрд кубометров).

Осень и первая половина зимы сезона 2017/2018 выдались сравнительно теплыми, хотя и дождливыми. ZN.UA поинтересовалось, насколько изменились запасы газа в начале января. Ответ от "Укртрансгаза" получен оперативно, но по данным на 8 января: в хранилищах находилось 14,4 млрд кубометров газа. Это вполне коррелирует с общими объемами газа, использованного за указанный период. С учетом собственной добычи и импорта.

Газотранспортники осторожно говорят, что если не нагрянут холода, до весны газа хватит. Даже без импорта, который в настоящее время составляет немногим менее 30 млн кубометров в сутки.

Напомню, что снижение температуры окружающей среды на каждый градус означает автоматическое увеличение потребления газа на 5–7 млн кубометров в сутки. Так что экономия пока весьма условная. И продиктована в основном тем, что промышленность полужива, предприятия теплокоммунальной энергетики "экономят" всеми правдами и неправдами, и погода — как ранняя весна.