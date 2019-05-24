Рик Перри: "Капитал идет туда, где его ждут"

Приехавший на инаугурацию Владимира Зеленского министр энергетики США Рик Перри сказал одну банальную вещь: "Транзит — это хорошо, но вообще-то в Украине огромные внутренние ресурсы".

Рик, наверное, один из немногих, кто в этой администрации США знает проблемы Украины выше уровня, что она "где-то там есть". При встрече с журналистами осторожно похвалил нового президента за планы бороться с коррупцией, доставшиеся ему как "историческая проблема". Но больше говорил о будущем.

Лето и осень в смысле политики будут у нас предельно жаркими. А потом будет зима, и как она будет проходить, мало кто знает.

С одной стороны, с трассой "Северного потока-2" не все так гладко, как изображали в Кремле. По словам Перри, новый маршрут "Северного потока-2", предложенный "Газпрому" Данией, — это от 6 до 12 месяцев отсрочки ввода его в эксплуатацию. Косвенно это подтверждают и в "Газпроме", заговорив о возможном переносе его запуска на первое полугодие следующего года.

Отвечая на вопрос, не кажется ли министру энергетики США, что американские санкции не дали особого эффекта, и никто из участников консорциума по строительству этого обходящего Украину газопровода не вышел из его состава, Перри отметил, что это еще далеко не окончено, и в США "сохраняется неприятие этого проекта". В не очень далеком будущем появится новый закон о санкциях, и "Сенат США одобрит законопроект, Палата представителей одобрит его, он попадет на стол к президенту, он подпишет его, и это приведет к санкциям против "Северного потока-2".

Тогда и будет виден эффект. США (и не только они) считают, что этот газопровод усиливает зависимость ЕС от российского газа.

Но, по словам Перри, хотя борьба за транзит — это важно, сама Украина располагает собственными запасами природного газа, одними из самых больших в Европе, и этот потенциал надо эффективно использовать.

На фоне только что с треском провалившейся программы по наращиванию собственной добычи газа к 2020 г. замечание прозвучало скорее грустно. Потенциал, несомненно, есть, но вот с его реализацией как всегда.

Коснулись и подготовки к текущей зиме. Было замечено, что для ее устойчивого прохождения необходимо приобрести газа на 2 млрд долл. В данном случае речь идет о предложении "Нафтогаза" накопить в подземных хранилищах газа до 20 млрд кубометров. Сейчас его там примерно вдвое меньше, и покупка оставшейся половины столько и стоит. Анонсировалось, что придется дополнительно купить до 3 млрд кубометров газа (это порядка 500–600 млн долл.).

Цены на газ в мире сейчас низкие, так что купить можно, были бы деньги. Правда, со свободными ресурсами у НАКа традиционно плохо. Часть денег будет получена от текущих платежей, а часть "Нафтогаз" планировал привлечь на внешних рынках.

Перри отметил, что "кредит в международной финансовой организации будет возможным вариантом для удовлетворения топливных нужд Украины (закупки газа. — И. М.) на зимний период".

Что будет дальше, посмотрим, но поддержка США будет не лишней.

Относительно маршрутов поставок газа Перри отметил, что он за любые сценарии, как из Черного моря через Одессу (в случае постройки терминала сжиженного газа. — И.М.), так и через Польщу через уже имеющийся терминал в Свиноуйсьце или по реверсу из Европы.

Касаясь вопроса о долго планирующемся соединительном газопроводе между Украиной и Польшей, Перри отметил, что глава "Польской нефтяной и газовой компании" (PGNiG) Петр Возняк считает проект перспективным (в трубе будет ее ресурс, и ее дочерняя компания — подрядчик строительства).

Хотя тут же министр энергетики США напомнил, что у Украины много своих ресурсов, и главное — их освоение. В мире существует множество технологий по добыче и специалистов в этой сфере. Нужно их привлечь.

США за несколько лет стали крупнейшим добытчиком углеводородов в мире, и Перри как многолетний губернатор Техаса, крупнейшего нефтедобывающего штата США, сам принимал в этом участие. По его опыту, капиталу нужны в первую очередь стимулирующие налоги, адекватное регулирование: "Капитал идет туда, где его ждут". Тогда он обеспечивает работой и себя, и окружающих.

А вот тему многострадального анбандлинга украинской ГТС (приватизация, концессия и прочие радости) Перри особо развивать не стал, заметив, что "контролируемые государством монополии — это не очень хорошо". В мире существует немало стран, где газопроводы находятся в частной собственности, и это очень хороший пример, а также полдесятка способов приватизации, добавил он. В общем, было бы желание.

Трудно не согласиться, особенно на фоне уже многолетней трагикомедии с разделением ГТС "по лучшим мировым стандартам" и без особого стремления провести его до 2020 г.

Неплохо, что в Вашингтоне есть понимание наших проблем. Иногда кажется, даже лучшее, чем в Киеве.