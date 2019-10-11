Пристроить LPG: миссия невыполнима?

В рамках слета лоббистов сжиженного углеводородного газа (СУГ, LPG) традиционно прошла выставка оборудования, а также конференция для специалистов отрасли, обозначившая, где и с какой силой бьется пульс международного рынка и Европы, в частности. К сожалению профильных ассоциаций, на карте ориентиров европейских политиков сжиженный газ не просматривается, но газовики не спешат сдаваться, изучая все новые и новые сферы применения своего продукта.

Хеллоу, Америка

Для того чтобы понять всю глубину ситуации, в которой находится LPG как энергоноситель в мировом масштабе, нужно осознать, что это по-прежнему побочный продукт. Грубо говоря, СУГ никто не производит специально: сначала появляется продукт, а затем необходимость его куда-то пристроить. Если бы не постоянно ужесточающиеся экологические требования, сжиженный газ до сих пор бы жгли на факелах в Сибири и других отдаленных регионах нефте- и газодобычи. Не в последнюю очередь именно это привело к тому, что уже несколько лет в мире производство СУГ превышает спрос.

Ведущие мировые аналитики считают, что в ближайшие годы сжиженного углеводородного газа в мире будет еще больше. Сланцевый бум в США стал одним из крупнейших источников поставок СУГ. В стране дешевого бензина сжиженный газ совершенно ни к чему, и ежегодный рост его производства становится все более важным фактором влияния на мировой рынок. Еще два-три года назад арбитражное окно для поставок американского пропан-бутана в Европу открывалось лишь иногда, а в 2019 г. поток СУГ за океан приобрел огромные масштабы. По словам трейдеров, в северо-западном торговом регионе (Амстердам—Роттердам—Антверпен) уже практически всегда есть предложение американского СУГ. В Средиземноморье американцам противостоит местная компания Sonatrach. Алжирский государственный гигант по сути диктует цены в регионе, стараясь оттеснить американцев, однако танкеры из США все чаще оказываются привлекательными по цене для Турции и других стран Средиземноморья.

Импортировать выгодный американский газ могла бы и Украина, однако в стране нет портов, способных принять крупные танкеры. В сентябре немного американского газа попало и в Одессу, однако предварительно этот ресурс был перегружен на небольшое судно на Кипре.

По словам вице-президента по нефтепереработке Wood McKinsey Алана Гелдера, влияние американского газа на европейский рынок будет расти и в дальнейшем. "Раньше поставки сдерживались экспортными возможностями, но уже на финише строительство новых терминалов и кораблей, что значительно нарастит поставки СУГ из США по всему миру", — отметил специалист.

В свою очередь Дэвид Эпплтон из Argus Media отметил, что в результате американо-китайской торговой войны Китай сократил годовой импорт СУГ из США с 1,5 млн т в 2018 г. почти до нуля. Очевидно, если противостояние продолжится, то этот объем также направится в Европу, с новой силой обваливая цены.

Всегда в конкуренции

По оценке Всемирной ассоциации сжиженного газа (WLPGA), крупнейший канал сбыта LPG в мире — коммунально-бытовой сектор (рис. 1). Баллонный газ пользуется спросом во многих странах Европы, а также в Индии и странах Африки. Последняя — одна из главных надежд на наращивание спроса на этот вид LPG. По данным организаций здравоохранения, от угарного газа при приготовлении пищи на дровах в Африке погибает больше людей, чем от малярии. Лоббисты также выносят на знамена проблему с вырубкой деревьев на дрова. Этим вопросам был посвящен целый день в рамках четырехдневного конгресса. И все же рассчитывать на значительный рост потребления LPG за счет баллонов не стоит, говорят аналитики.

В сфере отопления и генерации СУГ теснит его родственник — сжиженный природный газ метан (LNG). Пока что это очень дорогие технологии, требующие дорогостоящей инфраструктуры. Для автономного отопления домохозяйств и небольших производств разворачивать регазификацию LNG нерентабельно, и пока что предпочтение тут по-прежнему отдают пропан-бутану. В этом плане хорош пример Турции. В течение последних 5–7 лет крупные предприятия перешли с LPG на LNG, это очень хорошо видно по отельной отрасли. Однако с каждым годом технологии становятся все более доступными, и размер объекта, при котором переход к LNG экономически целесообразен, становится все меньше.

По оценкам Анджея Боргмастарса из Wartsila Energy Solutions, до мощного рывка LNG осталось не менее десяти лет. "LPG во многом более мобилен и прост в использовании, но это лишь ступенька к массовому переходу на LNG", — высказал неутешительный прогноз эксперт.

Более интересны перспективы LPG в химии, это второй по значимости сектор применения бутана в мире. Из-за глобального перепроизводства СУГ стал для нефтехимических производств дешевле прямогонного бензина (нафты), его нефтяного субститута. Это значительно подстегнуло спрос со стороны заводов по производству пропиленов, наибольшая активность которых наблюдается в странах Центральной и Восточной Азии. Согласно анализу IHS Chemical, спрос на пропилен в мире вырастет с

90 млн т на сегодняшний день до 130 млн т к 2023 г.

Борьба с политикой за транспорт

Традиционно на слетах Европейской ассоциации сжиженного газа автогазу уделяется немного внимания, однако в Амстердаме ему был отведен отдельный день. Как сообщил Тревор Морган из Menecon Consulting, LPG остается нишевым топливом: если в Украине газ уверенно завоевал свое место на рынке, то в мировом масштабе его доля не превышает 1,5%. Причем за семь лет этот показатель не изменился (рис. 2).

Кстати, Украина в контексте рынка автогаза звучала в Амстердаме часто. По данным Menecon Consulting, наша страна вошла в топ-5 стран по потреблению пропан-бутана на транспорте после Турции, Южной Кореи, России и Польши (рис. 3). Кроме того, мы вторые после Турции по приросту рынка и количеству транспорта в 2018 г. Зато Украина номер один по доле LPG на рынке моторных топлив. По подсчетам "Консалтинговой группы А-95", на СУГ приходится 24%. В Турции, крупнейшей стране-потребителе автогаза, это показатель составляет лишь 12%, а в Южной Корее — менее 10%.

В борьбе за автомобильного потребителя LPG, как и другие нишевые топлива, соревнуется с электромобилями. В условиях постоянного ужесточения требований к выбросам на транспорте газовые лоббисты используют в качестве мощного козыря экологичность LPG. По сравнению с бензиновым двигатель на сжиженном газе показывает снижение выбросов CO2 более чем на 12%, а по сравнению с дизельным — снижение выбросов оксида азота почти на 95%.

И хотя доля электротяги в топливном транспортном миксе ничтожно мала, именно она — главный фаворит властей Евросоюза. Политически все остальные топлива уже проиграли: автоконцерны уже заточили R&D отделы под электродвигатели, страны создают инфраструктуру и продвигают льготы для электромобилей, а некоторые столицы и вовсе готовятся вскоре перекрыть въезд в центр для автомобилей с ДВС.

Но хоронить LPG в Европейской ассоциации явно не собираются и достают пару козырей. Во-первых, говорит гендиректор организации Самуэль Маубанк, не стоит забывать о суммарном эффекте для экологии от электромобилей. "Мы проводим кампанию, направленную на изменение принципа оценки выбросов. Идея такова, что нужно измерять выбросы не только на выхлопной трубе, но и по принципу way to wheel, то есть по всей цепочке происхождения энергии", — отмечает менеджер. И, по его словам, на этом поприще уже есть успехи: в европейских законопроектах продвигаемый подход уже встречается.

И во-вторых, напоминает С.Маубанк, новые автомобили и без того наносят небольшой вред экологии, а главный загрязнитель — старый автопарк, возраст которого с каждым годом увеличивается. "Мы говорим политикам: если вы действительно хотите сделать воздух чище, займитесь старыми машинами. Если машина совсем старая, ее нужно утилизировать и купить новую, но ведь можно перевести ее на LPG", — резонно заявляет СЕО Евроассоциации.

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Картина стимулирования потребления разных энергоресурсов в Европе и мире пока складывается для LPG не лучшим образом, но его сторонники не спешат сушить весла. Принятие решений в ЕС — очень громоздкий и крайне забюрократизированный процесс, и нередко, пока он завершится, ситуация успевает измениться. Яркий пример — биотопливо. В конце 2000-х власти ЕС взяли уверенный курс на биотопливо. Министерства, комитеты и прочие чиновничьи организации разработали законы, автоконцерны вложились в разработки, производители топлива в длинную инвестировали в угодья, потребители проникались пропагандой полезного топлива. Но когда к середине 2010-х стало понятно, что жечь еду и пальмы нельзя, стимулирование биодизеля прекратилось. Но остановить махину по щелчку пальцев нельзя: в мире по сей день продолжается неконтролируемая вырубка пальм на масло, и вредный процесс идет по инерции. Очевидно, тогда, в 2000-х, кто-то не предусмотрел всех нюансов. Точно так же может получиться и с нынешним топливным раскладом. Кто знает, как пойдет и кому в угоду окажется развитие LNG в Европе через десять лет или какие новые технологии возобновляемой энергетики окажутся на коне?!