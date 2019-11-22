Поиски "дизельных" граней

Вместе с линией партии колеблются трейдеры и потребители. В конечном итоге речь идет о том, как быть с российскими поставками дизтоплива и сжиженного газа, которые, с одной стороны, самые дешевые из доступных, но с другой — их происхождение плохо вписывается в картину дня на фоне войны в Донбассе.

Дорогой Виктор Владимирович

Событием года стало введение спецпошлины на трубопроводные поставки российского дизтоплива (3,75% с 1 августа и 4% с 1 октября). Это привело к остановке источника поставок, питавшего порядка 40% рынка.

Официальной причиной такого шага глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус называет желание снизить долю российских поставок. Есть и неофициальная версия: трубу прикрыли из-за ее принадлежности к орбите Виктора Медведчука. Но характерно, что обе версии не противоречат друг другу, и обе цели достигнуты: импорт по трубе умер, импорт из России снизился (см. рис.).

Другой вопрос, надолго ли? Если в августе российский импорт ДТ "присел" до 15%, то в сентябре вырос до 18%, а в октябре составил 32% (согласитесь, это меньше, чем 45% в первом полугодии 2019-го). Но при этом 65% российских поставок пришлось на ту же "Роснефть" и идет по той же трубе, только теперь перегружается на железную дорогу не в Украине, а в белорусском Гомеле. Параллельно нарастил поставки втрое "Лукойл" (почти до 60 тыс. т), и появился новый канал импорта — продукт Орского НПЗ (30 тыс. т в октябре), который разрабатывают сразу несколько трейдеров. Вероятно, это еще не все. Потенциал наращивания поставок есть по всем перечисленным направлениям и не только. Например, в железнодорожных поставках свое слово еще не сказала "Роснефть", которая пока отправляет продукт исключительно по трубе в Гомель. Между тем это крупнейший российский производитель, который, по имеющимся данным, может оперативно поставить на "колеса" в направлении Украины 50–60 тыс. т дизтоплива.

Дорогой Александр Григорьевич

Доля россиян на украинском рынке во многом будет зависеть от Беларуси. Это основной участник, который выиграл от "трубной" пошлины. В первом полугодии поставки дизтоплива от госэкспортера БНК составили 180 тыс. т, а в августе-сентябре превысили 300 тыс. т. Глава "БНК-Украина" Александр Коваленко объяснил такой взрывной рост поставок наличием запаса топлива в Беларуси, сформированного в период угрозы затяжного кризиса с "грязной" нефтью, что поначалу грозило снижением переработки и даже остановкой Мозырского НПЗ. Сколько же белорусского ДТ будет в следующем году? Это основной вопрос.

Пока "БНК-Украина" предложила на тендерах на 2020 г. всего 140 тыс. т дизтоплива в месяц, притом что заявок от украинских компаний поступило на 430 тыс. т. "Возможно, ситуация изменится, но на данный момент больше ресурса у нас нет", — заявил глава "БНК-Украина" на конференции Petroleum Ukraine 2019. По его словам, эта неопределенность связана с отсутствием графика поставок российской нефти. (Это отдельный ежегодный ритуал, начинающийся громкими заявлениями в Минске и заканчивающийся тихими переговорами в Сочи.)

При этом на рынке понимают, что даже при сохранении низких объемов 2019-го (18 млн т нефти) у белорусов будет как минимум 250 тыс. т экспортных объемов ДТ, и с большой долей вероятности они будут проданы в Украину, дающую наибольшую цену.

Премиальность украинского рынка описывается простым примером: если белорусский дизель в Польшу продается с дисконтом 10 долл./т к морской котировке, то в Украину — с премией. В контрактах на этот год она составляла 10–16 долл./т, а по последним данным, на следующий будет стартовать с 19 долл. и зависеть от объема закупок, а также от того, закупаешь ли ты белорусский бензин (при этом его стоимость останется на уровне последних лет).

Сделаем два промежуточных вывода.

Первый: чем выше внутреннее производство, тем дешевле импорт. Доля украинских НПЗ на внутреннем рынке бензина составляет 50%, и белорусская марка А-92 продается с дисконтом, а не с премией. В Польше 70% рынка ДТ обеспечивают внутренние производители, и импорт из Беларуси приходит с дисконтом. В Украине НПЗ закрывают 10% рынка ДТ, и импорт идет с премией. Аналогичное ценообразование и по другим направлениям импорта ДТ.

Второй вывод: рост премии на 8–10 долл./т и есть финансовым результатом "трубопроводной" пошлины. На эту сумму подорожает закупка не только белорусского, но и всего объема потребляемого страной дизтоплива. При потреблении 7 млн т это около 1,75 млрд грн. Много это или мало? 10% от этой суммы получат украинские НПЗ, а остальное — зарубежные трейдеры. При этом, поскольку импорта по трубе нет, то нет и поступлений пошлины в бюджет, на что также был расчет.

С другой стороны, 8–10 долл./т — это около 2% в стоимости ДТ на границе, или 25 коп./л. Неудивительно, что пошлина осталась незамеченной розничными сетями, наценка у которых составляет несколько гривен.

Однако самый обидный результат в том, что рынок движется к восстановлению былой конфигурации снабжения дизтопливом. Российский импорт растет с каждым месяцем, и даже если в 2020-м белорусы найдут 200 тыс. т в месяц для Украины, Россия все равно станет крупнейшим поставщиком с долей около 33% (порядка 200–220 тыс. т в месяц, как в минувшем октябре).

Со стратегической точки зрения, также следует учесть, что суммарная доля дизтоплива из российской нефти составит на украинском рынке минимум 70%, так как из нее производится и белорусский, и литовский продукт. Исправить это хочет Игорь Коломойский.

Дорогой Игорь Валерьевич

Андрей Герус неоднократно опровергал причастность Игоря Коломойского к введению пошлины на "трубопроводное" дизтопливо. По его словам, олигарх действительно звонил ему накануне принятия решения, но, наоборот, был против. По факту выигрыш группы "Приват" действительно неочевиден, хотя заметная активизация этого игрока на рынке более чем просматривается.

Контролируемая Коломойским "Укртатнафта" пыталась, но пока не смогла нарастить переработку, хотя получила возможность продавать имеющиеся объемы дизтоплива дороже. Проблема в том, что вместе с востребованным дизтопливом из нефти получаются все менее востребованные бензин и мазут, которые тянут экономику НПЗ вниз.

Несколько лучше ситуация в портах, где "Приват", владеющий комплексами в Одессе и Черноморске, является крупнейшим игроком. Если в августе—октябре 2018-го через Одесский порт было импортировано 11 тыс. т ДТ, то за аналогичный период этого года — 120 тыс. Мощностей же намного больше. Начало активного импорта через порты позволило "Привату" стать активным оптовым трейдером, чего за днепропетровской группой вообще никогда не замечалось.

Основным соперником стала группаWexler, которая обосновалась на перевалочном комплексе "Стивидоринг" в "Пивденном". Конкуренция между этими поставщиками привела к тому, что цены на оптовые партии ДТ в портах стали ниже, чем на терминалах Житомирской области, где распределяется, казалось бы, самый дешевый белорусский и российский ресурс.

Судя по всему, на море у "Привата" большие планы: по рынку прошла информация, что крупнейший украинский оператор уже приобрел два танкера дедвейтом по 30 тыс. т для поставок ДТ. Однако проблема в том, что по мере наращивания российских железнодорожных поставок импорт через порты, как самый дорогой, становится невостребованным. Так было в 2015 г., когда российское дизтопливо в Одессе было дешевле, чем привезенное по морю.

В связи с этим весьма ожидаемым можно назвать недавнее заявление "Укртатнафты" о подготовке обращения к правительству с требованием ввести пошлину на весь российский ресурс, а не только на поставляемый по трубе.

"Есть все основания, чтобы Украина вводила заградительные пошлины с целью защиты своего рынка. Обратные акцизы, которые получают российские производители, — это прямое субсидирование", — заявил 13 ноября на конференции Petroleum Ukraine первый заместитель председателя правления "Укртатнафты" Руслан Ляпка. Размер возможной пошлины пока неизвестен, так как недавно внедренная система возвратных акцизов как компенсации за поставки светлых нефтепродуктов на внутренний рынок еще недостаточно изучена самими россиянами.

* * *

Затруднился ответить на вопрос о том, что делать в случае возврата российского импорта на доминирующие позиции, и Андрей Герус. По его словам, парламентский комитет и правительство сейчас изучают европейскую практику, предписывающую диверсификацию поставок энергоресурсов с долями по каждому направлению не более 30% (об этом недавно заявил министр энергетики и экологии Алексей Оржель). Европейская практика говорит также и о том, что европейские страны часто не прислушиваются к этим рекомендациям, выбирая экономическую выгоду. По данным независимого польского эксперта Анжея Щесняка, на протяжении последних 13 лет нефть стоила Польше на 1,6 долл./барр. дешевле, чем для других стран ЕС.

"Ежегодно польские НПЗ экономили около 300 млн долл., кто компенсирует эти потери в случае перехода на альтернативные поставки нефти?" — задал риторический вопрос Щесняк. Тем не менее, по его же данным, доля российской нефти в корзине переработки снизилась с 95,5% в 2006 г. до 76% в 2018-м.

Украине также предстоит найти грань между политикой и экономикой. Активные поиски начались лишь недавно. И дизтопливо как наиболее объемный энергоресурс, очевидно, станет главным полигоном для таких испытаний.