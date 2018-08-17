Погружение в серость

С 2014 г. тема нелегальной торговли остается одной из наиболее актуальных для рынка нефтепродуктов.

Недавно популяция "подзаборных" заправок снова начала расти. Отраслевая ассоциация бьет в колокола — продажи топлива мимо кассы в масштабе страны стремятся к угрожающим уровням, унося из бюджета круглые суммы. Однако вездесущие "бочки" — лишь одна сторона проблемы, не меньше интересного происходит в оптовом сегменте.

На небольшом пятачке в г. Вишневом, в 200 метрах от Киева, кипит торговля. Тут расположились сразу пять заправочных модулей: два с газом, два с бензином и одна мультитопливная станция. Даже в такой тесноте на отсутствие клиентов представители такого малого бизнеса не жалуются — за дизелем и газом, продаваемыми с солидной скидкой от стелы легальных заправок, стабильно стоит очередь. Чеки тут просят нечасто, и если что-то предлагают, то рукописный чек или не имеющую фискальной нагрузки квитанцию.

Собеседники в разных регионах Украины говорят, что вышеописанная картина аналогична и применима к большинству населенных пунктов страны. По разным оценкам, популяция "подзаборников" за последний год увеличилась в два раза. В результате неутешительной динамики, по оценке Нефтегазовой ассоциации Украины, доля теневых продаж дизеля в Украине уже достигла 20%, а газа (как топлива для авто) — и вовсе до 50%.

Евродизель для евробляхи"

С чем же идут в народ представители нелегального цеха? Классика жанра — сжиженный газ. Это очень выгодный продукт, поскольку основной потребитель в этом сегменте рынка — владелец собственного частного транспорта. Так, доля наличных продаж в крупных сетях превышает 85%.

При этом потребление газа продолжает расти. По данным "Консалтинговой группы А-95", потребление автогаза в Украине в первом полугодии 2018-го увеличилось на 13%. Поэтому количество газовых заправок сохраняет позитивную динамику.

Однако все чаще ряды нелегалов пополняются "дизельными бочками". Специфика потребления тут совершенно другая — в структуре продаж средней легальной сети уже около 70% приходится на корпоративный сектор (талоны и смарт-карты). Другими словами, большинство "дизельных" клиентов привязаны к конкретному бренду и больше никуда не поедут. Откуда же продажи на незаконных точках? Источников трафика на "дизельных бочках" три.

Во-первых, все чаще при выборе нового автомобиля украинцы отдают предпочтению машинам с дизельным мотором. Это хорошо заметно на дорогах, где все больше дизельных легковушек.

Во-вторых, влиятельным фактором остаются "евробляхи". Согласно официальным данным ГФС, только в 2017 г. в режиме транзита и временного ввоза в Украину заехало около миллиона транспортных средств (ТС) с иностранной регистрацией. Еще 612 тыс. единиц приехало за первую половину 2018 г. Как известно, большинство таких ТС потребляют дизель.

"Человек, который смог позволить себе только "бляху", уж точно не поедет на WOG и ОККО заправляться по 29 грн/л. Разумеется, он остановит свой выбор на "подзаборнике", где цена на 5 грн ниже", — поясняет очевидные вещи представитель одной из крупных сетей в киевском регионе.

И, в-третьих, еще один кластер клиентуры нелегальных торговцев дизелем — частные перевозчики. Для них платежи за топливо — основная расходная статья, поэтому дисконт в 5 грн/л практически не оставляет им вариантов.

Впрочем, все чаще на "бочках" можно заметить и системных перевозчиков. Например, заезжают туда водители фур продуктовых супермаркетов и строительных магазинов, которые явно не сами выбирают место заправки. Очевидно, что длительная безнаказанная деятельность нелегалов позволила им уже развить свой корпоративный сектор продаж.

НДС или жизнь

До 2017 г. основной добычей теневого сектора был "розничный" акциз — порядка 1,30 грн/л, которые можно было не платить, торгуя без кассы. После ликвидации не поддающегося сбору налога основной интерес теневиков переместился в оптовый сегмент продаж, нацеленный на "отмывание" НДС.

В самой распространенной схеме участвуют владелец топлива, нелегальная заправка и "потребитель документов". Владелец, зачастую импортер, продает реальное топливо за наличные "подзаборникам". Они впоследствии также продадут его за наличные и с ними вернутся за новой партией топлива.

Оставшееся на балансе поставщика топливо (документы) фиктивно продается какой-либо компании, желающей "оптимизировать" налоговую нагрузку. Эта компания оформляет фиктивное потребление приобретенного топлива (например, агротехникой или на стройке), увеличивая налоговый кредит по НДС. В финале поставщик топлива вернет "оптимизатору" его фиктивный платеж налом, но за вычетом комиссии. Вознаграждение площадки оценивают в 6–8% от "оптимизированного" объема. Участники рынка рассказывают, что предприятия с явными признаками фиктивности могут предложить за документы и все 10% "вознаграждения".

Популярность зарабатывания фиктивного НДС привлекла на этот рынок посредников, оптимизационные площадки. Они скупают у легальных розничных операторов объем топлива в талонах. Учитывая крупный размер партии, покупатель получает скидку в размере, скажем, 4 грн/л от стелы. С таким дисконтом талоны без труда расходятся через разные автомобильные форумы конечным покупателям.

По бухгалтерии же это топливо уходит такому же "потребителю НДС". Дальше то же самое: фиктивный платеж, возврат кэшем за вычетом комиссии.

Крупный потребитель "фиктарей" — производители фальсификата. Так у взявшегося из ниоткуда топлива появляются документы о происхождении.

Показательно, что прыть нелегалов поутихла во второй половине 2017 г. Ставки по обналичиванию тогда сократились до 1–2%, и прибыли махинаторов сжались до неинтересного уровня. Как только ставки вернулись к прежним уровням, проблема проявилась с новым размахом.

Нередко сети нелегальных заправок работают в составе какой-либо конкретной "промывочной" площадки. Причем посредников может быть несколько. "У нас в городе есть офис, где можно купить и продать талоны почти всех сетей. Эти посредники уже сотрудничают с более крупными центрами", — говорит представитель днепровского куста одной из крупных розничных сетей, пожелавший остаться неназванным.

В результате все довольны. Конечный потребитель топлива получает оптовую скидку, на которую не мог претендовать. Розничные нелегалы, имеющие в распоряжении только кэш, получают выгодный канал снабжения за наличные. Покупатели документов получают оптимизацию НДС, а производители фальсификата — документы о происхождении продукта. Ну а площадка или трейдер зарабатывает на всем этом около 1,3–1,4 грн маржи с каждого "провернутого" литра.

Мимо бюджета

Нехорошо от упомянутых манипуляций только казне. "Государственный и местные бюджеты недополучат существенные суммы, которые варьируются в диапазоне от 5 до 7 млрд грн ежегодно. В нынешнем году мы прогнозируем, что потери могут достичь отметки в 10 млрд грн", — подсчитали объем "схлопнутого" НДС в Нефтегазовой ассоциации Украины.

Артем Куюн Рукописный чек – это все фискальные документы, которые могут предложить большинство «бочек»

Сами "бочки", генератор наличности для отмывания НДС, также приносят немало проблем бюджету, особенно региональному. Это и недополученный налог на прибыль, и полностью дырявый фонд оплаты труда, не говоря уже о платежах за аренду земельных участков, уплывающих мимо казны города или любого населенного пункта.

Есть еще один важный нюанс бескассовой торговли, о котором на фоне потерь НДС начинают забывать. Дело в упомянутом выше "розничном" акцизе, упраздненном в 2017 г. На самом деле налог был не ликвидирован, а трансформирован. Теперь он платится не на местах, а в составе основного акциза при производстве и импорте нефтепродуктов и формирует предназначенный для местных бюджетов спецфонд. А начисления в местную казну происходят на основании выданных на заправках кассовых чеков.

Фактически это означает, что каждый литр, проданный через официальную кассу, принесет в бюджет города, на территории которого расположен выдавший его кассовый аппарат АЗС, 1,3 грн. Соответственно, нет чека — нет поступлений, а значит, нет дорожных ремонтов и прочих необходимых на местах работ.

Бить наверняка

В борьбе с теневым сектором первоочередным шагом видится ликвидация незаконных заправочных станций как одного из основных звеньев в описанной выше цепочке движения наличности и фиктивных поставок топлива.

Легальные участники рынка отмечают, что незаконные модули стали проблемой практически во всех регионах. По сути, эффективно держит оборону только Киев — из почти 40 зафиксированных модулей по 11 продолжаются суды, к сносу остальных уже приступили коммунальные службы. Признаки борьбы присутствуют в Львове и Запорожье. Тут фискалы хоть иногда рапортуют о новых разоблачениях незаконных нефтетрейдеров.

Крайне неприятная ситуация складывается в Киевской области, где нелегальных модулей уже насчитывается более 400. В 2017 г. власти Киевщины, воодушевленные успехом столицы, рассказывали о многочисленных наработках по борьбе с незаконной торговлей, но воз и ныне там. Более того, открываются новые пункты бескассовой продажи недорогого топлива, а существующие прирастают новыми топливными колонками, шиномонтажами, магазинами и кафе.

По словам сетевых операторов, одним из очагов расцвета нелегальной розницы стал Днепр. Собственные наблюдения подтверждают бедственное положение дел: модули открываются повсеместно, причем как газовые, так и дизельные. По разным оценкам, в городе функционирует до 100 нелегальных модулей, из которых единицы имеют хоть какие-то документы. Ни о какой кассовой дисциплине речь тут, разумеется, не идет.

Год назад Днепр подавал надежды второго города-"миллионника", объявившего решительную войну нелегалам. Тогда мэр Борис Филатов под прицелом фото- и видеокамер лично инспектировал демонтажи нелегальных заправок. В результате первой волны из города вывезли 70 "подзаборников".

Артем Куюн По техническому оснащению нелегальные модули зачастую не превосходят точки продажи, например, раков

Впрочем, снесенные заправки достаточно оперативно вернулись на места, и в декабре 2017 г. власти публично объявили новый этап борьбы. Тогда КП "Благоустрій" с помпой выкорчевало еще около 30 модулей. На этом успехи закончились, и сегодня ситуация в Днепре напоминает Киев в худшие времена разгула "дырочников".

Учитывая опыт борьбы с нелегальной розничной торговлей в разных областях, Нефтегазовая ассоциация Украины призывает задействовать самые серьезные рычаги на общегосударственном уровне. Например, предлагается создать в каждой области универсальную рабочую группу. В орган должны входить представители всех ответственных ведомств — от полиции и ГФС до службы труда и геологов. С таким предложением Ассоциация уже направила письма в администрацию президента, Кабмин, МЭРТ и МВД. Каждый из упомянутых органов имеет инструментарий для эффективного противодействия нелегальным заправкам, что уж говорить о совместном эффекте…

Другое дело — желание и заинтересованность, ведь работа схем подобного масштаба просто невозможна без крышевания со стороны силовых органов.

***

Вопрос нелегальной торговли топливом намного шире, чем пресловутые "подзаборники", и затрагивает многие сферы экономики. Причем непонятно, что первично — "бочки" как источник предложения наличности на нелегальном рынке или крупный спрос на оформление фиктивного НДС со стороны бизнеса. Так или иначе, но решать проблему придется, атакуя все головы гидры сразу.